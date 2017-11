Thuốc sinus plus giá bao nhiêu tiền và những điều mà bạn cần biết

Sinus Plus là thuốc đặc trị ho hiệu quả bất ngờ được nhiều người tin dùng. Cũng chính vì thế mà thuốc sinus plus được bán rất nhiều trên thị trường với các mức giá khác nhau. Vậy Sinus Plus giá bao nhiêu tiền? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau nhé!



Thuốc sinus plus giá bao nhiêu ?Thuốc sinus plus là gì ? Thuốc sinus plus có công dụng gì ? Thuốc sinus plus giá bao nhiêu ?

Tác dụng của thuốc sinus plus:

–Thuốc sinus plus có thể giúp thông mũi, thông xoang. Thuốc có tác dụng làm hết các triệu chứng của hiện tượng viêm mũi, viêm xoang, giảm hiện tượng đau nhức, chảy nước mũi, và nghẹt mũi.

– Thuốc sinus plus có thể điều trị bệnh viêm mũi, bệnh viêm xoang mãn tính và có công dụng ngăn ngừa bệnh tái phát.

+ Chỉ định sử dụng thuốc: Thuốc sinus plus được chỉ định sử dụng trong các trường hợp như sau :

– Thuốc được dùng cho những ai bị viêm xoang cấp tính và mạn tính, những ai bị viêm mũi dị ứng mà có các triệu chứng như:

* Đau nhức ê ẩm vùng đầu, vùng trán, hay vùng mặt.

* Bị ngạt, bị tắc mũi, có hiện tượng chảy nước mũi mà ban đầu thì loãng nhưng lúc sau lại đặc và có màu vàng hoặc màu xanh.

* Bị ho từng cơn và khạc nhổ có đờm có màu.

– Thuốc dùng cho người đang điều trị bệnh viêm mũi dị ứng do hiện tượng thời tiết thay đổi.

Thuốc sinus plus giá bao nhiêu ?

Thuốc sinus plus có hiệu quả trong việc điều trị các bệnh như viêm xoang cấp và mãn tính, viêm mũi dị ứng. Sản phẩm thuốc thảo dược này hiện đang được phân phối rộng rãi khắp cả nước nên người dùng có thể tìm mua loại thuốc này tại bất kỳ tiệm thuốc nào. Giá thuốc sinus plus hiện nay được bán với giá giao động là 290.000đ/hộp.

Cùng với việc sử dụng thuốc sinus plus, người bị bệnh cũng nên điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và làm việc, kết hợp tập luyện thể dục thể thao để có hiệu quả trong việc điều trị bệnh, hạn chế bệnh tái phát.

Cách sử dụng thuốc sinus plus

+ Liều dùng:

Cách sử dụng thuốc thảo dược sinus plus như sau :

- Mỗi ngày uống từ 4 đến 6 viên và chia làm hai lần. Uống sau bữa ăn cùng nước âm.

- Trong thời gian điều trị bệnh, người bệnh nên uống thật nhiều nước, càng nhiều càng tốt nhưng tối thiểu phải được 2 lít.

Một số lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc sinus plus:

– Khi sử dụng thuốc sinus plus thì người dùng thuốc nên tránh sử dụng các loại thực phẩm đồ uống có tính kích thích như rượu, cà phê, thuốc lá, không được ăn cay hay ăn nhiều mỡ. Nên chú ý giữ vùng cổ, ngực và mũi để tránh bị nhiễm lạnh.

– Không có chỉ dẫn nào đặc biệt do thuốc.

Trên đây là một số thông tin về thuốc sinus plus và thuốc sinus plus giá bao nhiêu. Thông qua bài viết này, chúng tôi hy vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn đọc liên quan đến thông tin về thuốc sinus plus. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này của chúng tôi. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống.

Nguồn: https://benhhohap.vn/sinus-plus-gia-bao-nhieu-giai-dap-nhung-thac-mac-thuong-gap.html