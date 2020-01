FACE2FACE FOR SPANISH SPEAKERS SECOND EDITION PACKS UPPER INTERMEDIATE PACK (STUDENT S BOOK WITH DVD-ROM, SPANISH SPEAKERS HANDBOOK WITH CD, WORKBOOK WITH KEY) de

















Title: FACE2FACE FOR SPANISH SPEAKERS SECOND EDITION PACKS UPPER INTERMEDIATE PACK (STUDENT S BOOK WITH DVD-ROM, SPANISH SPEAKERS HANDBOOK WITH CD, WORKBOOK WITH KEY)

Número de páginas: 216

Idioma: INGLÉS Formatos: PDF / EPUB / MOBI

ISBN: 9788490363942

Editorial: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

La segunda edición combina la metodología típica del curso con nuevas características, que hacen el aprendizaje aún más fácil y efectivo. Los contenidos han sido revisados y se basan en Cambridge English Corpus, garantizando así que estén lo más actualizados posible. La edición for Spanish Speakers incluye un Handbook que ha sido editado para atender las necesidades específicas de los estudiantes españoles en su aprendizaje del inglés. face2face for Spanish Speakers Second Edition no sustituye a la primera edición vigente. Los Audio CDs que incluyen las grabaciones de los ejercicios de listening se venden por separado.













