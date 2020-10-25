المجموعة الثالثة/المقالات المقبولة/المؤتمر الدولی/الأهواز

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المجموعة الثالثة / المقالات المقبولة

المؤتمر الدولي السنوي الخامس حول القضايا الراهنة للغات، علم اللغة، الترجمة و الأدب

(3-2 فبرایر2021/ ایران-الأهواز)

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اللجنة المنظمة للمؤتمر،

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الفاکس:32931198-61(98+)

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