المجموعة الثالثة/المقالات المقبولة/المؤتمر الدولی/الأهواز

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المجموعة الثالثة / المقالات المقبولة
المؤتمر الدولي السنوي الخامس حول القضايا الراهنة للغات، علم اللغة، الترجمة و الأدب
(3-2 فبرایر2021/ ایران-الأهواز)
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لا تتردد فی مراسلتنا للاجابة عن ای استفسارات.
اللجنة المنظمة للمؤتمر،
الأهواز / الصندوق البريدی 61335-4619:
الهاتف :32931199-61 (98+)
الفاکس:32931198-61(98+)
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