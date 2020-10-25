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1 ‫اجملموعة‬‫الثالثة‬‫املقبولة‬ ‫املقاالت‬ / ‫األدب‬ ‫و‬ ‫الرتمجة‬ ،‫اللغة‬ ‫علم‬ ،‫للغات‬ ‫اهنة‬‫ر‬‫ال‬ ‫القضااي‬ ‫حول‬ ‫...
2 7 Dr. Julia An-Lun Cheng & Dr. Lu Lu The Function of Reference Tracking of Chinese Nominal Classifiers Feng-Chia Univers...
3 21 Dr. Nadia Ghounane Connotative Meanings of Some Arabic Words Used in Algerian Dialects The University Moulay Tahar of...
4 32 ‫الجندى‬ ‫محمود‬ ‫فتحى‬ ‫أشرف‬ ‫آني‬‫ر‬‫الق‬ ‫النص‬ ‫وخصوصية‬ ‫المنهج‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ .. ‫الهرمنيوطيقا‬ ‫يم‬‫ر‬‫الك‬ ‫آن...
5 45 .‫د‬‫محسن‬ ‫جلوب‬ ‫عد‬‫ر‬ ‫الماجدي‬ ‫عل‬‫خز‬ ‫شعر‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫البص‬ ‫التشكالت‬ ‫خ‬‫الكر‬ ‫بية‬‫ر‬‫ت‬ ‫ية‬‫ر‬‫مدي‬ I...
6 57 ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫الحسين‬ ‫عبد‬ ‫سعد‬ .‫د‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الجملة‬ ‫نحو‬ ‫في‬ ‫التنبؤ‬ ‫إمكانيات‬ ‫ة‬‫ر‬‫البص‬ ‫جامعة‬ Ir...
7 71 Nadir Ali Mugheri The Role of Lingo-Cultural Identity in Nation Building: A Case Study of Sindhi Language University ...
8 83 ‫خالدي‬ ‫ماجدة‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬‫النص‬ ‫لسانيات‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫القديمة‬ ‫اثية‬‫ر‬‫الت‬ ‫مغنية‬ ‫الجامع...
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المجموعة الثالثة/المقالات المقبولة/المؤتمر الدولی/الأهواز

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تجد الملف مرافقا.
المجموعة الثالثة / المقالات المقبولة
المؤتمر الدولي السنوي الخامس حول القضايا الراهنة للغات، علم اللغة، الترجمة و الأدب
(3-2 فبرایر2021/ ایران-الأهواز)
WWW.LLLD.IR

لا تتردد فی مراسلتنا للاجابة عن ای استفسارات.
اللجنة المنظمة للمؤتمر،
الأهواز / الصندوق البريدی 61335-4619:
الهاتف :32931199-61 (98+)
الفاکس:32931198-61(98+)
النقال و رقم للتواصل علی الواتس اب : 9165088772(98+)
WWW.LLLD.IR، البريد ا اﻹﻟﮑﺘﺮوﻧﻲ: info@pahi.ir

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المجموعة الثالثة/المقالات المقبولة/المؤتمر الدولی/الأهواز

  1. 1. 1 ‫اجملموعة‬‫الثالثة‬‫املقبولة‬ ‫املقاالت‬ / ‫األدب‬ ‫و‬ ‫الرتمجة‬ ،‫اللغة‬ ‫علم‬ ،‫للغات‬ ‫اهنة‬‫ر‬‫ال‬ ‫القضااي‬ ‫حول‬ ‫اخلامس‬ ‫السنوي‬ ‫الدويل‬ ‫املؤمتر‬ (3-2‫فربایر‬2222‫ان‬‫ر‬‫ای‬ /-)‫األهواز‬ WWW.LLLD.IR / ‫املقبولة‬ ‫املقاالت‬ / ‫الثالثة‬ ‫اجملموعة‬3-2‫ایر‬‫رب‬‫ف‬2222‫األهواز‬ / Third Group / Accepted Papers / 2-3 February 2021 / Ahwaz-Iran Full Name of Authors and Title of Articles ‫المشارک‬ ‫الکامل‬ ‫االسم‬/‫المقال‬ ‫ان‬‫و‬‫عن‬ Affiliation ‫العلمی‬ ‫االنتماء‬ Country ‫البلد‬ 1 Mina Giannoula Analyzing the Augment in Modern Greek University of Chicago United States 2 .‫د‬‫حلبي‬ ‫طعمة‬ ‫أحمد‬ ‫ي‬‫القطر‬ ‫الشعر‬ ‫في‬ ‫الشعبي‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫حضور‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ Qatar 3 Jiapei Xia The Influence of English Language Learners (ELLs)’ Identity Negotiation between the Classroom and Home on the Disconnect of BICS and CALP Development in English University of Southern California United States 4 ‫ماضي‬ ‫السيد‬ ‫الهادي‬ ‫عبد‬ ‫عمرو‬ .‫د‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫و‬ ‫المفاهيم‬ ‫بين‬ ‫اعد‬‫و‬‫الق‬ ‫يس‬‫ر‬‫تد‬ :‫ثانية‬ ‫كلغة‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫مؤسسة‬LTI United States 5 Dr. Ahmed Ali Language, Thought, Culture and Translation: An Investigative Study American University of Sharjah UAE 6 Dr. Tarek Assassi The Efficiency of the ESP Course to Train Novice Specialized Teachers University Mohamed Khider Biskra Algeria
  2. 2. 2 7 Dr. Julia An-Lun Cheng & Dr. Lu Lu The Function of Reference Tracking of Chinese Nominal Classifiers Feng-Chia University & Hong Kong Polytechnic University Taiwan 8 .‫د‬ْ‫ور‬ ُ‫ـر‬ْ‫ــوهـ‬ُ‫ب‬ ‫حبيب‬ ‫ة‬‫ر‬‫المعاص‬ ‫السردية‬ ‫في‬ ‫ـائي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫الو‬ ‫ـل‬َّ‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ـتخ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬ُ‫الم‬-‫فنية‬ ‫تيمة‬ ‫أم‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫ر‬‫تج‬ ‫وعي‬- ‫الكويت‬ ‫جامعة‬ Kuwait 9 .‫د‬‫عطافي‬ ‫عادل‬ ‫األصوليين‬ ‫عند‬ ‫التكليفي‬ ‫الحكم‬ ‫ضبط‬ ‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫أث‬‫و‬ ‫غوي‬ّ‫ل‬‫ال‬ ‫رف‬ُ‫الع‬ ‫خيضر‬ ‫محمد‬ ‫جامعة‬ Algeria 11 Dr. Mia Šešum & Dr. Ema Petrović The Importance of the Application of Forensic Phonetics in Criminal Proceedings Faculty for Special Education and Rehabilitation Serbia 11 .‫د‬‫بوختالة‬ ‫ونيسة‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫بغير‬ ‫للناطقين‬ ‫معجم‬ ‫إلعداد‬ ‫المعرفية‬‫و‬ ‫اللسانية‬ ‫األسس‬ ‫دباغين‬ ‫لمين‬ ‫محمد‬ ‫جامعة‬ Algeria 12 Dr. Youssif Zaghwani Omar Challenges of Translating Quranic Verses into English University of Benghazi Libya 13 Dr. Tsao Chun-Ning Silky Forces Hidden Behind the Surface-Impalpable Mother and Mortal Son : The Healing Power of Hades Chinese Culture University Taiwan 14 .‫د‬‫مايدي‬ ‫هنية‬ ‫االجتماعية‬ ‫اللسانيات‬ ‫اهر‬‫و‬‫وظ‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اللغة‬ ‫اط‬‫و‬‫األغ‬ ‫ثليجي‬ ‫عمار‬ ‫جامعة‬ Algeria 15 ‫بن‬ ‫جمال‬ ّ ‫اصي‬ّ‫الحر‬ ‫د‬ّ‫محم‬ ‫بن‬ ‫ان‬‫ر‬‫ه‬‫ز‬ ‫ائق‬‫ر‬‫وط‬ ،‫اعه‬‫و‬‫أن‬ ‫؛‬ ّ ‫األلباني‬ ‫سلسلتي‬ ‫في‬ ‫الموضوعة‬‫و‬ ‫الصحيحة‬ ‫األحاديث‬ ‫في‬ ‫ار‬‫و‬‫الح‬ ‫عنه‬ ‫التعبير‬ ‫قابوس‬ ‫السلطان‬ ‫جامعة‬ Oman 16 ‫ي‬‫العمر‬ ‫محمود‬ ‫علي‬ .‫د‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫بغير‬ ‫للناطقين‬ ‫العقدي‬ ‫الدرس‬‫و‬ ‫اللغة‬ ‫إشكالية‬ ‫الفاتح‬ ‫محمد‬ ‫السلطان‬ ‫جامعة‬ Algeria 17 Saber Oubiri Translating Metonymy in Laleh Bakhtiar’s Sublime Quran: Expressions Related to Coitus as a Case Study KU Leuven Belgium 18 .‫د‬‫ي‬‫ار‬‫ز‬‫الف‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫بن‬ ‫سلطان‬ ‫ة‬‫ر‬‫القصي‬ ‫العمانية‬ ‫القصة‬ ‫في‬ ‫ان‬‫و‬‫العن‬ ‫عنبة‬ ‫داللة‬ ‫في‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ :‫العتبات‬ ‫ح‬‫بو‬ ‫بالرستاق‬ ‫بية‬‫ر‬‫الت‬ ‫كلية‬ Oman 19 ‫ي‬‫المطير‬ ‫شالح‬ ‫ي‬‫غاز‬ ‫حنان‬ .‫د‬ ‫عيسى‬ ‫اشد‬‫ر‬ ‫لشاعر‬ ) ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اللغة‬ ‫إلى‬ ‫رسالة‬ ( ‫لقصيدة‬ ‫نقدية‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫األردنية‬ ‫الجامعة‬ Jordan
  3. 3. 3 21 Dr. Nadia Ghounane Connotative Meanings of Some Arabic Words Used in Algerian Dialects The University Moulay Tahar of Saida Algeria 21 Dr. Nida S. Omar, Dr. Kais Kadhim & Dr. Mahmood Abdul Khaliq Al-Baqoa A Study of Analysing the Usage of Arabic Devices of Answer in the Qur’anic Translation University of Mosul, Sohar University & University of Mosul Iraq, Oman & Iraq 22 .‫د‬‫ي‬‫عمار‬ ‫هدى‬ ‫الخطاب‬ ‫لتحليل‬ ‫طموحة‬ ‫اتيجية‬‫ر‬‫إست‬ ‫ة‬ّ‫النقدي‬ ‫المناهج‬ ‫تكامل‬-‫ة‬‫ر‬‫عاب‬ ‫بة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫نحو‬ ‫للتخصصات‬ ‫بومرداس‬ ‫ة‬‫ر‬‫بوق‬ ‫أمحمد‬ ‫جامعة‬ Algeria 23 ‫و‬ ‫محسن‬ ‫ن‬‫حنو‬ ‫ى‬‫بشر‬ .‫د‬.‫د‬‫اد‬‫و‬‫ج‬ ‫ارسعيد‬‫و‬‫ان‬ ‫المتوسطة‬ ‫المرحلة‬ ‫طالب‬ ‫لدى‬ ‫الكتابي‬ ‫التعبير‬ ‫مادة‬ ‫صعوبة‬ ‫بالء‬‫ر‬‫ك‬ ‫جامعة‬‫و‬‫بغداد‬ ‫جامعة‬ Iraq 24 .‫د‬‫و‬ ‫دوحاجي‬ ‫فاطمة‬.‫د‬‫ة‬ّ‫ط‬‫ع‬ ‫بن‬ ‫صفية‬ ّ ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫حو‬ّ‫الن‬ ‫ة‬ّ‫تعليمي‬ ‫تيسير‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫المفاهيمي‬ ‫ائط‬‫ر‬‫الخ‬ ‫ة‬ّ‫تقني‬ ‫استخدام‬ ‫ة‬ّ‫فعالي‬ ‫عامة‬ّ‫الن‬ ‫جامعة‬ Algeria 25 ‫حسين‬ ‫سليمان‬ ‫عبدهللا‬ ‫رفعت‬ .‫د‬ ‫بي‬‫ر‬‫الع‬‫و‬ ‫الفارسي‬ ‫األدبين‬ ‫بين‬ ‫الحداثه‬:‫نة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫السويس‬ ‫قناة‬ ‫جامعة‬ Egypt 26 .‫د‬‫نجاة‬‫بوقزولة‬ ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫األمير‬ ‫عند‬ ‫ل‬ ّ‫الترس‬ ‫فن‬ ‫ة‬‫ر‬‫بوق‬ ‫د‬ّ‫امحم‬ ‫بومرداس‬ ‫جامعة‬ Algeria 27 ‫نقاز‬ ‫ة‬‫هجير‬ ‫و‬ ‫مي‬ّ‫ال‬‫س‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ .‫د‬ ‫السياحي‬ ‫الترويج‬‫و‬ ‫اللغوي‬ ‫التسويق‬ ‫بين‬ ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫المعجم‬ ‫في‬ ‫المدن‬ ‫يف‬‫ر‬‫تع‬-‫ت‬‫لمسان‬ ‫أنموذجا‬- ‫تلمسان‬ ‫جامعة‬ Algeria 28 .‫د‬‫ان‬‫ر‬‫في‬ ‫ى‬‫نجو‬ ‫وفق‬ ‫م‬ّ‫ل‬‫التع‬‫المعرفي‬ ‫الفكر‬-‫البنائي‬ ‫و‬ ‫الجشطالتي‬ ‫االتجاهين‬ ‫في‬ ‫نظر‬- ‫سطيف‬ ‫جامعة‬2 Algeria 29 .‫د‬‫بنيرد‬ ‫حاج‬ ‫العلمي‬ ‫المصطلح‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫ودو‬ ‫حت‬ّ‫الن‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫جامعة‬2 Algeria 31 ‫العمودي‬ ‫التجاني‬ .‫د‬ ‫القديم‬ ‫يقي‬‫ر‬‫اإلف‬ ‫الشمال‬ ‫في‬ ‫اصل‬‫و‬‫الت‬ ‫لغات‬ ‫خطوط‬–‫أنموذجا‬ ‫التيفيناغ‬ ‫ادي‬‫و‬‫ال‬ ‫جامعة‬ Algeria 31 Dr. Tawhida Akhter Bhat & Dr. Tariq Ahmad Bhat Bio-Punk and Literature: A critical Analysis of Oryx and Crake by Margaret Atwood Shaqra University & Department of Education, Jammu and Kashmir Saudi Arabia & India
  4. 4. 4 32 ‫الجندى‬ ‫محمود‬ ‫فتحى‬ ‫أشرف‬ ‫آني‬‫ر‬‫الق‬ ‫النص‬ ‫وخصوصية‬ ‫المنهج‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ .. ‫الهرمنيوطيقا‬ ‫يم‬‫ر‬‫الك‬ ‫آن‬‫ر‬‫الق‬ ‫لخدمة‬ ‫الفضل‬ ‫أهل‬ ‫دار‬ ‫وعلومه‬ Egypt 33 ‫ار‬‫و‬‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫االسالمي‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫وترجمة‬ ‫اق‬‫ر‬‫االستش‬–‫نموذجا‬ ‫يم‬‫ر‬‫الك‬ ‫آن‬‫ر‬‫الق‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫سيدي‬ ‫جامعة‬ Morocco 34 Kanzah Musaddiq Semiotic Analysis of Produced Digital Comics about COVID-19 Fatima Jinnah Women University Pakistan 35 .‫د‬‫نحال‬ ‫ان‬‫و‬‫رض‬ ‫احل‬‫ر‬‫وم‬ ‫مستويات‬ :‫جمة‬‫التر‬ ‫ة‬‫ر‬‫سيرو‬ ‫سليمان‬ ‫الي‬‫و‬‫م‬ ‫السلطان‬ ‫جامعة‬ Algeria 36 Vidishaa Prakaash Methodology for Oral Didactic; Retroflex Consonants of Indo-Aryan Languages INALCO France 37 ‫قالل‬ ‫ة‬‫فايز‬ ‫الجماعية‬ ‫الهوية‬ ‫على‬ ‫ها‬‫وتاثير‬ ‫اللهجة‬ ‫افية‬‫ر‬‫جغ‬ ‫ان‬‫ر‬‫وه‬ ‫جامعة‬22 Algeria 38 ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫رياض‬ .‫د‬ ‫الرقمي‬ ‫هان‬‫الر‬‫و‬ ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫األدب‬ ‫قسنطينة‬ ‫جامعة‬1 Algeria 39 ‫خليل‬ ‫محمد‬ ‫رمضان‬ ‫حمدان‬ .‫د‬ ‫المعاصر‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫السياسية‬ ‫السلطة‬‫و‬ ‫اللغة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫جدلية‬:‫تحليل‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫من‬ ‫ية‬ ‫اجتماعي‬ ‫منظور‬ ‫الموصل‬ ‫جامعة‬ Iraq 41 ‫أيوب‬ ‫محمد‬ ‫لينى‬ ‫ط‬ ّ‫المبس‬ ّ ‫العلمي‬ ‫الخطاب‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫البالغي‬ ‫اهر‬‫و‬ّ‫ظ‬‫ال‬‫و‬ ‫غوية‬ّ‫ل‬‫ال‬ ‫ات‬‫و‬‫األد‬:‫ة‬ّ‫تحليلي‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫ة‬ّ‫بناني‬ّ‫ل‬‫ال‬ ‫الجامعة‬ Lebanon 41 Dr. Deia Ganayim Handwritten Signature, Minority Language, and Identity: The Case of Palestinian Arab Arab Center for Mind, Brain & Behavior (ACMBB) Palestine 42 .‫د‬‫و‬ ‫لهويمل‬ ‫باديس‬.‫د‬‫حسني‬ ‫الهدى‬ ‫نور‬ ‫تداولية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫للسكاكي‬ ‫العلوم‬ ‫مفتاح‬ ‫كتاب‬ ‫في‬ ‫المعاني‬ ‫علم‬ ‫خيضر‬ ‫د‬ّ‫محم‬ ‫جامعة‬ Algeria 43 .‫د‬‫اق‬‫ر‬‫برق‬ ‫ريمة‬ ‫في‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫المعجمية‬ ‫المثاقفة‬‫لغتنا‬ ‫به‬ ‫لهم‬ ‫تدين‬ ‫ما‬ ‫العرب‬ ‫:أسالفنا‬ ‫يفوست‬‫ر‬‫ب‬ ‫جان‬ ‫كتاب‬ ‫سطيف‬ ‫دباغين‬ ‫لمين‬ ‫محمد‬2 Algeria 44 Dr. Md Abu Shahid Abdullah Reinterpreting Myth and History in Restructuring the Past in Shashi Tharoor’s The Great Indian Novel East West University Bangladesh
  5. 5. 5 45 .‫د‬‫محسن‬ ‫جلوب‬ ‫عد‬‫ر‬ ‫الماجدي‬ ‫عل‬‫خز‬ ‫شعر‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫البص‬ ‫التشكالت‬ ‫خ‬‫الكر‬ ‫بية‬‫ر‬‫ت‬ ‫ية‬‫ر‬‫مدي‬ Iraq 46 ‫محمد‬ ‫خالد‬ ‫جاسم‬ .‫د‬ ‫االندلس‬ ‫بالد‬ ‫في‬ ‫العلمية‬‫و‬ ‫األدبية‬ ‫المجاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫ومكانتهم‬ ‫اليهود‬ ‫أثر‬ ‫االنبار‬ ‫جامعة‬ Iraq 47 .‫د‬‫و‬ ‫كساس‬ ‫صافية‬.‫د‬‫ي‬‫مصطفاو‬ ‫أسماء‬ ‫النحوي‬ ‫للدرس‬ ‫مالك‬ ‫ابن‬ ‫أضاف‬ ‫ماذا‬‫يف؟‬‫ر‬‫الش‬ ‫بالحديث‬ ‫باستشهاده‬ ‫لألساتذة‬ ‫العليا‬ ‫المدرسة‬–‫يعة‬‫ر‬‫بوز‬‫و‬ ‫صالحي‬ ‫أحمد‬ ‫الجامعي‬ ‫المركز‬– ‫النعامة‬ Algeria 48 ‫أحمد‬ ‫محمد‬ ‫عزت‬ ‫هويدا‬ .‫د‬ ‫ـ‬‫ي‬‫ز‬‫با‬ ،‫مكن‬ ‫اموشم‬‫ر‬‫"ف‬ ،‫المعاصر‬ ‫اني‬‫ر‬‫اإلي‬ ‫األدب‬ ‫فى‬ ‫النسائية‬ ‫اية‬‫و‬‫الر‬‫ﭽ‬،‫ه‬‫ﭽ‬‫اغ‬‫ر‬‫من‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫أنموذجا‬ "‫كنم‬ ‫مى‬ ‫خاموش‬ ‫المنوفية‬ ‫جامعة‬ Egypt 49 ‫خالف‬ ‫ابتسام‬ .‫د‬ ‫الحديثة‬ ‫اصل‬‫و‬‫الت‬ ‫تكنولوجيات‬ ‫و‬ ‫جمي‬‫التر‬ ‫الخطاب‬ ‫البليدة‬ ‫علي‬ ‫لونيسي‬ ‫جامعة‬ Algeria 51 José María Toro Piqueras The Poetics of Stone in Arabic Poetry University of Seville Spain 51 ‫شعبان‬ ‫بلقاسم‬ .‫د‬ ‫اث‬‫ر‬ّ‫الت‬ ‫حركية‬ ‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫ودو‬ ّ ‫الفارسي‬ ‫العقل‬‫القديم‬ ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫األدبي‬ ‫دباغين‬ ‫المين‬ ‫محمد‬ ‫جامعة‬ Algeria 52 ‫و‬ ‫بطي‬ ‫ال‬ ‫بطي‬ ‫جبر‬ ‫شنته‬ ‫جالل‬ .‫د‬.‫د‬‫الخفاجي‬ ‫حدود‬ ‫ي‬‫قدور‬ ‫سعد‬ ‫التفكير‬ ‫ات‬‫ر‬‫مها‬ ‫وفق‬ ‫عىلى‬ ‫المتوسط‬ ‫االول‬ ‫للصف‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اللغة‬ ‫كتاب‬ ‫محتوى‬ ‫تحليل‬ ‫التحليلي‬ ‫قار‬ ‫ذي‬ ‫جامعة‬‫و‬‫قار‬ ‫ذي‬ ‫بية‬‫ر‬‫ت‬ ‫ية‬‫ر‬‫مدي‬ Iraq 53 Dr. Farida Yasmin Panhwar & Priah Shams ul Abbass Role of Editors of Research Journals: Evaluation and Assessment University of Sindh & Shaheed Zulifqar Ali Bhutto University of Law Pakistan 54 Md. Sadequle Islam Use of Language Games in Bangladeshi EFL Classroom for Practicing Speaking : Prospects & Challenges University of Chittagong Bangladesh 55 ‫ي‬‫حضر‬ ‫األمين‬ ‫محمد‬ ‫بها‬ ‫الناطقين‬ ‫لغير‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اللغة‬ ‫تعليمية‬ ‫في‬ ‫ه‬‫ر‬‫أث‬‫و‬ ‫يم‬‫ر‬‫الك‬ ‫آن‬‫ر‬‫الق‬ ‫ان‬‫ر‬‫وه‬ ‫جامعة‬1 Algeria 56 ‫عبد‬ ‫الحسن‬ ‫عبد‬ ‫حسام‬ )‫النشر‬‫و‬ ‫اسناد(اللف‬‫ال‬ ‫محكم‬ ‫في‬‫وتحليل‬ ‫الفارسية‬ ‫إلى‬ ‫جمة‬‫تر‬ ‫يل‬‫ز‬‫تن‬:‫فالدوند‬ ‫جمة‬‫تر‬ ‫وآخر‬ ‫ي‬‫از‬‫ر‬‫الشي‬ ‫ومكارم‬‫ي‬‫ن‬‫انموذجا‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ Iraq
  6. 6. 6 57 ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫الحسين‬ ‫عبد‬ ‫سعد‬ .‫د‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫الجملة‬ ‫نحو‬ ‫في‬ ‫التنبؤ‬ ‫إمكانيات‬ ‫ة‬‫ر‬‫البص‬ ‫جامعة‬ Iraq 58 .‫د‬‫اص‬‫و‬‫بوغ‬ ‫زبيدة‬ ‫الجديدة‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اية‬‫و‬‫الر‬‫و‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصو‬ ‫أدب‬ ‫بوبنيدر‬ ‫صالح‬ ‫جامعة‬‫قسنطينة‬3 Algeria 59 Nadir Ali Mugheri & Jan Muhammad Kalyar An Analysis of L1 Effects on the Learning of EFL: A Case Study of Undergraduate EFL Learners at Pakistani Universities University of Sindh Pakistan 61 .‫د‬‫خلوفي‬ ‫سعيدة‬ ‫تقنيات‬ ‫و‬ ‫يمة‬‫ر‬‫الج‬ ‫حضور‬:‫سردها‬‫ية‬‫ر‬‫اه‬‫و‬‫ط‬ ‫اق‬‫ز‬‫الر‬ ‫لعبد‬ ‫بانكوك‬ ‫شياطين‬ ‫اية‬‫و‬‫ر‬ ‫في‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ --- Algeria 61 ‫خالف‬ ‫بسمة‬ ‫أنموذجا‬ ّ‫عودي‬ ّ‫الس‬ ‫ليخة‬‫ز‬‫ل‬ ‫األمل‬‫و‬ ‫ح‬‫الجر‬ ‫قصة‬ " ّ‫ي‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ّ ‫األدبي‬ ّ‫ص‬ّ‫للن‬ ّ ‫المنهجي‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلق‬ ‫جامعة‬20‫ماي‬1491-‫قالمة‬ Algeria 62 Muhammad Hamzah Masood & Shahzeb Shafi A Study of Interference of L1 in L2 in Pakistani Context University of Management and Technology Lahore & National University of Modern Languages Pakistan 63 ‫صايم‬ ‫لعايدة‬ .‫د‬ ‫؟‬ ّ ‫األدبي‬ ‫م‬ِ‫ج‬‫المتر‬ ‫ين‬‫ر‬َ‫لع‬ ِ"‫"اقتحام‬ ‫أم‬ ‫الثقافي‬ ‫التبادل‬‫و‬ ‫للترجمة‬ ‫إضافة‬ :‫الذاتية‬ ‫الترجمة‬ ‫جامعة‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬2 Algeria 64 ‫و‬ ‫ي‬‫الحسناو‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫موفق‬ .‫د‬.‫د‬‫كريدي‬ ‫حسن‬ ‫زمن‬ ‫ة‬‫ر‬‫القد‬ ‫تنمية‬ ‫في‬ ‫االلكتروني‬ ‫التعليم‬ ‫منصات‬ ‫باستخدام‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اللغة‬ ‫مفاهيم‬ ‫تعليم‬ ‫أثر‬ ‫اللغوي‬ ‫التنور‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التعبي‬ ‫الجنوبية‬ ‫التقنية‬ ‫الجامعة‬‫و‬ ‫قار‬ ‫ذي‬ ‫جامعة‬ Iraq 65 Faiza Bouchria African Diaspora in Literature University Center of Aflou Algeria 66 ‫ي‬‫سخر‬ ‫بن‬ ‫زبير‬ ‫أنموذجا‬ ‫غوثي‬‫البر‬ ‫حسين‬ ‫ائي‬‫و‬‫الر‬ ،‫اف‬‫ر‬‫االعت‬‫و‬ ‫الوجودية‬ ‫بين‬ ‫الفلسطيني‬ ‫األدب‬ ‫الصوف‬‫و‬‫ب‬ ‫الحفيظ‬ ‫عبد‬ ‫الجامعي‬ ‫المركز‬ Algeria 67 ‫الدنين‬ ‫أبو‬ ‫جورج‬ ‫ن‬‫أنطو‬ ‫جورج‬ ‫ح‬‫الطر‬ ‫ة‬‫ر‬‫أسطو‬ :‫الديني‬ ‫الخطاب‬ ‫تجديد‬‫المطلوب‬ ‫اقع‬‫و‬‫و‬ ‫ن‬‫الفنو‬‫و‬ ‫للثقافة‬ ‫الجامعية‬ ‫الكلمة‬ ‫دار‬ Palestine 68 Nadir Ali Mugheri & Jan Muhammad Kalyar Code-Mixing of English in Urdu Electronic Media : A Case Study of Pakistan’s Leading News Channel Geo Television University of Sindh Pakistan 69 ‫محمد‬‫صغير‬ ‫ين‬ّ‫الد‬ ‫عالء‬ ‫ة‬ّ‫بي‬‫ر‬‫الع‬ ‫غة‬ّ‫ل‬‫ال‬ ‫إلى‬‫و‬ ‫من‬ ‫جمة‬‫التر‬ ‫إشكاالت‬ ‫بلقايد‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ‫جامعة‬ Algeria
  7. 7. 7 71 Nadir Ali Mugheri The Role of Lingo-Cultural Identity in Nation Building: A Case Study of Sindhi Language University of Sindh Pakistan 71 ‫محجوبة‬ ‫و‬ ‫شريط‬ ‫لخضر‬ .‫د‬‫يوخديمي‬ ‫المنطقي‬ ‫التحليل‬‫و‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫العالمة‬ ‫فلسفة‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫جامعة‬2‫و‬ ‫اصل‬‫و‬‫المت‬ ‫التكوين‬ ‫جامعة‬ Algeria 72 Roman Tarasov Grammaticalization and Lexical Expression of Tropative from a Typological Prospective Higher School of Economics Russia 73 ‫ناصر‬ ‫أنفال‬ .‫د‬‫ي‬‫الموسو‬ ‫محمد‬ ‫طالب‬ )‫(الثقافة‬ ‫مصطلح‬–)‫ة‬‫ر‬‫(الحضا‬ ‫بمصطلح‬ ‫وعالقته‬ ‫ودالالته‬ ‫مفهومه‬ ‫ة‬‫ر‬‫البص‬ ‫جامعة‬ Iraq 74 ‫بتقة‬ ‫سليم‬ .‫د‬ ‫األدبية‬ ‫الهوية‬‫و‬ ‫اللغة‬ ‫خيضر‬ ‫محمد‬ ‫جامعة‬ Algeria 75 Omar Hansali The Effacement of Art: Literary Criticism and the Rehashing of the Subject’s Aesthetic Universality Ibn Zohr University Morocco 76 Nosheen Rana I don’t have to be who you want me to be’: Construction of Black Identity through life Narratives University of Wah Pakistan 77 ‫ق‬‫مرزو‬ ‫الشريف‬ .‫د‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫آني‬‫ر‬‫الق‬ ‫الخطاب‬ ‫في‬ ‫التداولي‬ ‫البعد‬‫ات‬‫ر‬‫الحج‬ ‫ة‬‫ر‬‫سو‬ ‫اقي‬‫و‬‫الب‬ ‫أم‬ ‫جامعة‬ Algeria 78 .‫د‬‫الشوكي‬ ‫فلحي‬ ‫علي‬ ‫امال‬ ‫ي‬‫المعر‬ ‫عند‬ ‫االخالقية‬ ‫القيم‬ ‫االسالمية‬ ‫للعلوم‬ ‫الجامعة‬ Iraq 79 ‫مداني‬ ‫بن‬ ‫سهير‬ ‫و‬ ‫زمولي‬ ‫أمينة‬ ‫الش‬ ‫ان‬‫و‬‫دي‬ ‫المعاصر‬ ‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫ي‬‫الشعر‬ ‫الخطاب‬ ‫في‬ ‫ي‬‫األسطور‬ ‫الرمز‬ ‫تجليات‬‫ا‬‫عر‬ ‫انموذجا‬ ''‫فلوس‬ ‫''األخضر‬ ‫جامعة‬‫بلة‬ ‫بن‬ ‫احمد‬ ‫ان‬‫ر‬‫وه‬21 Algeria 81 Shahzeb Shafi & Muhammad Hamzah Masood Teaching Post Colonialism in 'Curfewed Night': An Experimental Study Utilizing Computational Tools National University of Modern Languages Pakistan 81 ‫ي‬‫الربيعاو‬ ‫ملك‬ ‫جاسب‬ ‫ماجد‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬‫الفارسية‬ ‫اللغة‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫في‬ ‫الفعلية‬ ‫ات‬‫ر‬‫العبا‬‫و‬ ‫المركبة‬ ‫االفعال‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ Iraq 82 ‫هلول‬ ‫اضي‬‫ر‬ ‫محمد‬ ‫و‬ ‫اهيمي‬‫ر‬‫االب‬ ‫بديد‬ ‫حاتم‬ ‫ياسمين‬ ‫آني‬‫ر‬‫الق‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬ ‫إعادة‬ ،‫المعنى‬ ‫و‬ ‫الجذر‬ ‫اختالف‬ ‫آن‬‫ر‬‫الق‬ ‫و‬ ‫الكتاب‬ ‫بالء‬‫ر‬‫ك‬ ‫جامعة‬ Iraq
  8. 8. 8 83 ‫خالدي‬ ‫ماجدة‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ق‬‫النص‬ ‫لسانيات‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫القديمة‬ ‫اثية‬‫ر‬‫الت‬ ‫مغنية‬ ‫الجامعي‬ ‫المركز‬ Algeria 84 ‫بوعيطة‬ ‫سعيد‬ ‫الحديثة‬ ‫بية‬‫ر‬‫الع‬ ‫اللغوية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫في‬ ‫الحاسوبية‬ ‫اللسانيات‬ ‫توظيف‬ ‫شوقي‬ ‫أحمد‬ ‫التأهيلية‬ ‫الثانوية‬ Morocco 85 Abdul Muttalib M. Jawad Bilingual Education: Features and Advantages University of Mustansiriyah Iraq 86 Arshad Mehmood & Fakhar Ul Hassan Gender Biased Social Constructs and Female Identity: A Case of Rural Society of Himalayan Region University of Kotli Azad Jammu and Kashmir & Sir Syed College Kotli Azad Kashmir Pakistan

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