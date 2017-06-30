Augsburg H毕业证书学历学位Q/微信209429753买卖德国奥格斯堡应用技术大学毕业证成绩单德国大学教育部认证使馆认证
Augsburg H毕业证书学历学位Q/微信209429753买卖德国奥格斯堡应用技术大学毕业证成绩单德国大学教育部认证使馆认证
Augsburg H毕业证书学历学位Q/微信209429753买卖德国奥格斯堡应用技术大学毕业证成绩单德国大学教育部认证使馆认证
Augsburg H毕业证书学历学位Q/微信209429753买卖德国奥格斯堡应用技术大学毕业证成绩单德国大学教育部认证使馆认证
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Augsburg H毕业证书学历学位Q/微信209429753买卖德国奥格斯堡应用技术大学毕业证成绩单德国大学教育部认证使馆认证

33 views

Published on

★如已删请点网页快照★主营项目：
1：真实使馆认证（留学人员回国证明），使馆存档可通过当地使馆查询
2：真实教育部学历认证，教育部永久存档，教育部留服网站永久可查
3：真实留信认证，留信网入库存档，永久可查
4.办理原版毕业证、成绩单等全套材料，从防伪到印刷，从水印到钢印烫金，水印底纹。
5.订制：办理学生卡/I-20/办理驾照/办理offer/办理高仿护照passport
现在教育部认证办理已不需要提供回国证明（使馆认证），如无需要，请注意办理流程！
联系人：Martin 微信: LY76631413 QQ/微信209429753
二.如果您是以下情况，我们都能竭诚为您解决实际问题：
1、在校期间，因各种原因未能顺利毕业，拿不到官方毕业证；　
2、面对父母的压力，希望尽快拿到
3、不清楚流程以及材料该如何准备4、回国时间很长，忘记办理；　　　
5、回国马上就要找工作，办给用人单位看；
6、企事业单位必须要求办理的；
请联系归国留服中心客服,专业负责为您排忧解难！资深业务！
联系人：martin QQ/微信: 209429753 微信: LY76631413
各大高校均可办理，样板齐全。
三.基本操作流程：
1.收集客户基本信息！
2.客户支付30%的订金，公司出电子图给客户审核，确保信息无误！
3.根据客户审核后的电子图制作成品再次给客户审核！
4.客户支付完余款，公司把成品邮寄给客户！（国内顺丰 国外DHL）
四：合理推荐业务：
1.如果您只是为了的应付父母亲戚朋友，那么办理一份文凭即可
2.如果您是为了回国找工作，只是进私营企业或者外企，那么办理一份文凭即可，因为私营企业或者外企是不能 查询文凭真假的！
3.如果您是要进国企 银行 事业单位 考公务员等就需办理真实教育部学历认证！

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
no profile picture user

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
33
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

×