TT Odd sem 2022 - 23 (2).pdf

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  1. 1. R.M.D.ENGINEERING COLLEGE (AN AUTONOMOUS INSTITUTION) DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022 YEAR / DEGREE : II / B.E SEMESTER / SECTION : III / A CLASSROOM: ECE204 CLASS INCHARGE: Mrs.S.JAYANTHI - ASSISTANT PROFESSOR HOUR --> DAY 1 2 3 4 5 6 7 TUESDAY 21EC303 21MA303 21CS202 21EC304 21CS313 BAY-1 / MINI PROJECT SPORTS / INTERNET WEDNESDAY 21EC302 21EC311 21EC301 21MA303 21EC304 THURSDAY 21MA303 21EC302 21EC301 21EC303 21EC304 LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR 21CS202 FRIDAY 21EC312 BAY-9 21EC301 21EC303 21CS202 21MA303 21EC302 SATURDAY 21EC304 21EC301 21CS202 (BAY - 1) 21MA303 21EC302 21EC301 PREPARED BY DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF 21EC301 SIGNALS AND SYSTEMS Dr.C.BENNILA THANGAMMAL 21EC302 ELECTRONIC CIRCUITS Mrs.P.SANTHOSHINI 21EC303 DIGITAL ELECTRONICS Mrs.S.JAYANTHI 21EC304 CONTROL SYSTEMS Dr.J.JAYA UDHAYA 21MA303 LINEAR ALGEBRA AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS Dr.M.SURESH 21CS202 PYTHON PROGRAMMING (LAB INTEGRATED) (COMPUTER BAY-1 ) Mrs.M.RADHIKA 21EC311 ANALOG AND DIGITAL CIRCUITS LAB Mrs.P.SANTHOSHINI / Mr.V.KUMARAVEL 21EC312 FOUNDATION LAB ON INTERNET OF THINGS (IoT) (COMPUTER BAY-9 ) Dr.J.JAYA UDHAYA / Dr.C.BENNILA THANGAMMAL 21CS313 APTITUDE AND CODING SKILLS - I (COMPUTER BAY-1 ) / MINI PROJECT Mrs.P.PRIYADHARSHINI **** SPORTS / INTERNET (COMPUTER BAY-1) Mr.JAI GANESH B & Mrs.G.PREETHI / Mrs.G.PREETHI **** LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR Mrs.G.KARTHIKA
  2. 2. R.M.D.ENGINEERING COLLEGE (AN AUTONOMOUS INSTITUTION) DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022 YEAR / DEGREE : II / B.E SEMESTER / SECTION : III / B CLASSROOM:ECE202 CLASS INCHARGE: Mrs.P.SANTHOSHINI - ASSISTANT PROFESSOR HOUR --> DAY 1 2 3 4 5 6 7 TUESDAY 21EC303 21EC301 LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR 21MA303 21CS202 (BAY - 4) SPORTS / INTERNET WEDNESDAY 21CS202 21EC304 21EC301 21MA303 21EC304 21EC303 21EC302 THURSDAY 21EC312 BAY-9 21EC301 21MA303 21EC311 FRIDAY 21MA303 21EC302 21EC301 21EC303 21EC302 21EC304 21CS202 SATURDAY 21EC302 21EC301 21CS313 BAY-2 / MINI PROJECT 21EC304 21CS202 21MA303 PREPARED BY DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF 21EC301 SIGNALS AND SYSTEMS Dr.D.RUKMANI DEVI 21EC302 ELECTRONIC CIRCUITS Mrs.P.SANTHOSHINI 21EC303 DIGITAL ELECTRONICS Mr.V.KUMARAVEL 21EC304 CONTROL SYSTEMS Dr.J.JAYA UDHAYA 21MA303 LINEAR ALGEBRA AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS Dr.M.SURESH 21CS202 PYTHON PROGRAMMING (LAB INTEGRATED) Mrs.M.RADHIKA 21EC311 ANALOG AND DIGITAL CIRCUITS LAB Mr.V.KUMARAVEL / Mrs.P.SANTHOSHINI 21EC312 FOUNDATION LAB ON INTERNET OF THINGS (IoT) Dr.N.VINI ANTONY GRACE / Dr.J.JAYA UDHAYA 21CS313 APTITUDE AND CODING SKILLS - I (COMPUTER BAY - 2) / MINI PROJECT Mrs.P.PRIYADHARSHINI **** SPORTS / INTERNET (BAY- 1&4) Mr.M.JYOTHI PRASAD & Mrs.P.SANTHOSHINI / Mrs.P.SANTHOSHINI **** LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR Mr.V.KUMARAVEL
  3. 3. R.M.D.ENGINEERING COLLEGE (AN AUTONOMOUS INSTITUTION) DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022 YEAR / DEGREE : II / B.E SEMESTER / SECTION : III / C CLASSROOM:ECE103 CLASS INCHARGE: Mrs.S.INDUMATHI -ASSISTANT PROFESSOR HOUR --> DAY 1 2 3 4 5 6 7 TUESDAY 21EC304 21EC303 21MA303 21EC302 21CS202 (BAY - 4&9) SPORTS / INTERNET WEDNESDAY 21MA303 21EC304 21CS202 21EC301 21EC311 THURSDAY 21CS202 21EC302 21EC303 21MA303 LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR 21EC301 21EC302 FRIDAY 21EC301 21MA303 21EC312 BAY-9 21EC304 21EC301 21CS202 SATURDAY 21EC303 21MA303 21CS313 BAY-3 / MINI PROJECT 21EC304 21EC302 21EC301 PREPARED BY DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF 21EC301 SIGNALS AND SYSTEMS Mrs.M.SHAKUNTHALA 21EC302 ELECTRONIC CIRCUITS Mrs.S.INDUMATHI 21EC303 DIGITAL ELECTRONICS Mrs.G.KARTHIKA 21EC304 CONTROL SYSTEMS Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA 21MA303 LINEAR ALGEBRA AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS Dr.A.JYOTHI BALA 21CS202 PYTHON PROGRAMMING (LAB INTEGRATED) Mrs.G.JANANI 21EC311 ANALOG AND DIGITAL CIRCUITS LAB Mrs.G.KARTHIKA / Mrs.S.INDUMATHI 21EC312 FOUNDATION LAB ON INTERNET OF THINGS (IoT) Mrs.M.SHAKUNTHALA / Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA 21CS313 APTITUDE AND CODING SKILLS - I (COMPUTER BAY - 3) / MINI PROJECT Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA **** SPORTS / INTERNET (BAY- 4&9) Mr.V.S.PRABHU & Mrs.S.INDUMATHI / Mrs.S.INDUMATHI **** LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR Mrs.G.PREETHI
  4. 4. R.M.D.ENGINEERING COLLEGE (AN AUTONOMOUS INSTITUTION) DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022 YEAR / DEGREE : II / B.E SEMESTER / SECTION : III / D CLASSROOM:ECE104 CLASS INCHARGE: Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA - ASSISTANT PROFESSOR HOUR --> DAY 1 2 3 4 5 6 7 TUESDAY 21EC302 21EC301 21EC303 21MA303 21CS202 (BAY - 9) SPORTS / INTERNET WEDNESDAY 21CS202 21EC301 21EC303 21EC304 LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR 21EC301 21MA303 THURSDAY 21EC301 21EC304 21EC312 BAY-9 21EC302 21EC304 21MA303 FRIDAY 21EC302 21CS202 21MA303 21EC302 21EC311 SATURDAY 21MA303 21EC303 21CS313 BAY-4 / MINI PROJECT 21EC301 21CS202 21EC304 PREPARED BY DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF 21EC301 SIGNALS AND SYSTEMS Mrs.M.SHAKUNTHALA 21EC302 ELECTRONIC CIRCUITS Mrs.S.INDUMATHI 21EC303 DIGITAL ELECTRONICS Dr.K.HELEN PRABHA 21EC304 CONTROL SYSTEMS Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA 21MA303 LINEAR ALGEBRA AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS Dr.A.JYOTHI BALA 21CS202 PYTHON PROGRAMMING (LAB INTEGRATED) Mrs.G.JANANI 21EC311 ANALOG AND DIGITAL CIRCUITS LAB Mrs.S.INDUMATHI / Mrs.G.KARTHIKA 21EC312 FOUNDATION LAB ON INTERNET OF THINGS (IoT) Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA / Mrs.M.SHAKUNTHALA 21CS313 APTITUDE AND CODING SKILLS - I (COMPUTER BAY - 4) / MINI PROJECT Mrs.M.SHAKUNTHALA **** SPORTS / INTERNET (BAY- 9) Mr.J.JAGAN BABU & Mrs.S.INDUMATHI / Mrs.S.INDUMATHI **** LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR NEW STAFF
  5. 5. R.M.D.ENGINEERING COLLEGE (AN AUTONOMOUS INSTITUTION) DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022 YEAR / DEGREE : III / B.E SEMESTER / SECTION : V / A CLASSROOM:ECA101 CLASS INCHARGE: Mr.J.JAGAN BABU - ASSISTANT PROFESSOR HOUR --> DAY 1 2 3 4 5 6 7 TUESDAY OMD551 EC8563 BAY-4 EC8551 EC8552 SPORTS / INTERNET WEDNESDAY EC8553 EC8501 LIBRARY / TECH SEMINAR OMD551 EC8561 A1 / EC8562 A2 THURSDAY EC8551 EC8553 EC8073 EC8553 EC8552 EC8501 OMD551 FRIDAY EC8552 EC8562 A1 / EC8561 A2 EC8501 EC8073 EC8553 SATURDAY EC8552 EC8553 SKILL RACK BAY - 2 / VAC EC8073 EC8501 EC8551 PREPARED BY DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF EC8501 DIGITAL COMMUNICATION Dr.A.SUMAIYA BEGUM EC8551 COMMUNICATION NETWORKS Mr.JAI GANESH B EC8552 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION Mrs.R.HEMALATHA EC8553 DISCRETE TIME SIGNAL PROCESSING Mr.J.JAGAN BABU EC8073 MEDICAL ELECTRONICS Dr.C.SHOBANA NAGESWARI OMD551 BIO MEDICAL INSTRUMENTATION Mrs.R.AARTHI EC8561 COMMUNICATION SYSTEMS LAB Mrs.R.HEMALATHA / Dr.A.SUMAIYA BEGUM / Mr.M.JYOTHIPRASAD EC8562 DIGITAL SIGNAL PROCESSING LAB Dr.C.SHOBANA NAGESWARI / Mrs.R.AARTHI / Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA EC8563 COMMUNICATION NETWORKS LAB (COMPUTER BAY -4) Mr.B.JAI GANESH / NEW STAFF **** SKILL RACK / VAC - CISCO NETACAD (COMPUTER BAY-2) Mr.JAI GANESH B **** LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR Mrs.R.HEMALATHA **** SPORTS / INTERNET (COMPUTER BAY- 1) Mr.JAI GANESH B & Mrs.R.AARTHI/ Mrs.R.AARTHI
  6. 6. R.M.D.ENGINEERING COLLEGE (AN AUTONOMOUS INSTITUTION) DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022 YEAR / DEGREE : III / B.E SEMESTER / SECTION : V / B CLASSROOM:ECA102 CLASS INCHARGE: Mr.G.PREETHI - ASSISTANT PROFESSOR HOUR --> DAY 1 2 3 4 5 6 7 TUESDAY EC8501 EC8561 B1 / EC8562 B2 EC8073 EC8553 SPORTS / INTERNET WEDNESDAY EC8073 EC8552 EC8551 LIBRARY / TECH SEMINAR EC8553 OMD551 EC8501 THURSDAY EC8552 EC8563 BAY-4 OMD551 EC8551 EC8552 FRIDAY OMD551 EC8553 EC8551 EC8553 EC8552 EC8501 EC8073 SATURDAY EC8553 EC8501 SKILL RACK BAY-3 / VAC EC8562 B1 / EC8561 B2 PREPARED BY DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF EC8501 DIGITAL COMMUNICATION Mr.M.JYOTHI PRASAD EC8551 COMMUNICATION NETWORKS Mr.JAI GANESH B EC8552 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION Mrs.R.HEMALATHA EC8553 DISCRETE TIME SIGNAL PROCESSING Mr.J.JAGAN BABU EC8073 MEDICAL ELECTRONICS Mrs.G.ANITHA OMD551 BIO MEDICAL INSTRUMENTATION Mrs.R.AARTHI EC8561 COMMUNICATION SYSTEMS LAB Mr.M.JYOTHIPRASAD / Mrs.P.SANTHOSHINI / Mrs.R.HEMALATHA EC8562 DIGITAL SIGNAL PROCESSING LAB Mr.J.JAGAN BABU / Mrs.R.AARTHI EC8563 COMMUNICATION NETWORKS LAB (COMPUTER BAY-4) NEW STAFF / Mr.B.JAI GANESH **** SKILL RACK / VAC- CISCO NETACAD (COMPUTER BAY-3) Mrs.G.PREETHI **** LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR Mr.M.JYOTHI PRASAD **** SPORTS / INTERNET (COMPUTER BAY- 4) Mr.J.JAGAN BABU & Mrs.G.ANITHA / Mrs.G.ANITHA
  7. 7. R.M.D.ENGINEERING COLLEGE (AN AUTONOMOUS INSTITUTION) DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022 YEAR / DEGREE : III / B.E SEMESTER / SECTION : V / C CLASSROOM:ECA103 CLASS INCHARGE: Mrs.G.ANITHA - ASSISTANT PROFESSOR HOUR --> DAY 1 2 3 4 5 6 7 TUESDAY OMD551 EC8073 EC8552 LIBRARY / TECH SEMINAR EC8553 EC8501 SPORTS / INTERNET WEDNESDAY EC8553 EC8561 C1 / EC8562 C2 EC8501 EC8073 EC8551 THURSDAY EC8501 OMD551 EC8501 EC8552 EC8562 C1 / EC8561 C2 FRIDAY EC8551 OMD551 EC8552 EC8553 EC8563 BAY-4 SATURDAY EC8073 EC8553 SKILL RACK BAY-4 / VAC EC8552 EC8553 EC8551 PREPARED BY DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF EC8501 DIGITAL COMMUNICATION Mr.M.JYOTHI PRASAD EC8551 COMMUNICATION NETWORKS Dr.S.G.HYMLIN ROSE EC8552 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION Dr.K.K.THYAGARAJAN EC8553 DISCRETE TIME SIGNAL PROCESSING Dr.N.VINI ANTONY GRACE EC8073 MEDICAL ELECTRONICS Mrs.G.ANITHA OMD551 BIO MEDICAL INSTRUMENTATION Mr.P.ARUL EC8561 COMMUNICATION SYSTEMS LAB Mrs.G.ANITHA / Mrs.M.AYEESHA NASREEN EC8562 DIGITAL SIGNAL PROCESSING LAB Dr.N.VINI ANTONY GRACE / Mr.J.JAGAN BABU / Mrs.S.INDUMATHI EC8563 COMMUNICATION NETWORKS LAB (COMPUTER BAY-4) Dr.S.G.HYMLIN ROSE / Mrs.G.ANITHA **** SKILL RACK / VAC - CISCO NETACAD (COMPUTER BAY -4) Mrs.G.ANITHA **** LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR Dr.S.G.HYMLIN ROSE **** SPORTS / INTERNET (COMPUTER BAY- 9) Mr.M.JYOTHI PRASAD & Mrs.M.AYEESHA NASREEN / Mrs.M.AYEESHA NASREEN
  8. 8. R.M.D.ENGINEERING COLLEGE (AN AUTONOMOUS INSTITUTION) DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022 YEAR / DEGREE : IV / B.E SEMESTER / SECTION : VII / A CLASSROOM: ECA201 CLASS INCHARGE: Mrs.S.GAYATHRI PRIYA - ASSISTANT PROFESSOR HOUR --> DAY 1 2 3 4 5 6 7 TUESDAY EC8751 PROFESSIONAL READINESS (BAY-2) EC8702 EC8701 EC8791 WEDNESDAY EC8791 EC8711 A1 (BAY-5) / EC8761 A2 OIC751 EC8751 EC8702 THURSDAY OIC751 LIBRARY EC8701 EC8791 EC8751 EC8702 OIC751 FRIDAY EC8702 EC8761 A1 / EC8711 A2 (BAY-5) EC8751 EC8701 EC8791 SATURDAY OIC751 EC8701 EC8702 EC8701 EC8791 OIC751 SPORTS/EC8751 PREPARED BY DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF EC8701 ANTENNAS AND MICROWAVE ENGINEERING Mrs.P.POONKUZHALI EC8702 ADHOC AND WIRELESS SENSOR NETWORKS Mrs.S.GAYATHRI PRIYA EC8751 OPTICAL COMMUNICATION Mr.S.KARUPPAIAH EC8791 EMBEDDED AND REAL TIME SYSTEMS Mr.S.BALASUBRAMANI OIC751 TRANSDUCER ENGINEERING Mrs.G.PREETHI EC8711 EMBEDDED LAB Mr.P.ARUL / NEW STAFF / Mrs.G.PREETHI / Mrs.G.ANITHA EC8761 ADVANCED COMMUNICATION LAB Mr.S.KARUPPAIAH / Mrs.P.POONKUZHALI / Mrs.S.GAYATHRI PRIYA **** PROFESSIONAL READINESS FOR INNOVATION, EMPLOYABILTY AND ENTREPRENEURSHIP Mrs.P.POONKUZHALI / Mr.P.ARUL **** PROJECT WORK Mrs.P.POONKUZHALI & Mrs.S.GAYATHRI PRIYA **** LIBRARY Mrs.G.ANITHA **** SPORTS Mr.S.KARUPPAIAH & Mrs.S.GAYATHRI PRIYA
  9. 9. R.M.D.ENGINEERING COLLEGE (AN AUTONOMOUS INSTITUTION) DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022 YEAR / DEGREE : IV / B.E SEMESTER / SECTION : VII / B CLASSROOM:ECA202 CLASS INCHARGE: Mr.V.S.PRABHU - ASSISTANT PROFESSOR HOUR --> DAY 1 2 3 4 5 6 7 TUESDAY OIC751 PROFESSIONAL READINESS (BAY-3) LIBRARY EC8751 EC8702 WEDNESDAY EC8751 EC8701 EC8791 OIC751 EC8702 EC8791 EC8701 THURSDAY EC8702 EC8711 B1 (BAY-5) / EC8761 B2 EC8701 EC8791 EC8751 FRIDAY EC8701 OIC751 EC8791 EC8702 EC8761 B1 / EC8711 B2 (BAY-5) SATURDAY EC8791 EC8751 EC8701 EC8751 OIC751 EC8702 SPORTS / OIC751 PREPARED BY DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF EC8701 ANTENNAS AND MICROWAVE ENGINEERING Mr.D.BHARATHIDASAN EC8702 ADHOC AND WIRELESS SENSOR NETWORKS Mrs.S.GAYATHRI PRIYA EC8751 OPTICAL COMMUNICATION Mr.S.KARUPPAIAH EC8791 EMBEDDED AND REAL TIME SYSTEMS Mr.S.BALASUBRAMANI OIC751 TRANSDUCER ENGINEERING Mr.V.S.PRABHU EC8711 EMBEDDED LAB Mrs.G.PREETHI / Mr.V.KUMARAVEL / Mr.V.S.PRABHU EC8761 ADVANCED COMMUNICATION LAB Mrs.S.GAYATHRI PRIYA / Mrs.S.JAYANTHI / Mr.S.KARUPPAIAH **** PROFESSIONAL READINESS FOR INNOVATION, EMPLOYABILTY AND ENTREPRENEURSHIP Dr.A.SUMAIYA BEGUM / Dr.C.SHOBANA NAGESWARI **** PROJECT WORK Mrs.S.GAYATHRI PRIYA & Mr.S.KARUPPAIAH **** LIBRARY Mr.S.BALASUBRAMANI **** SPORTS Mr.V.S.PRABHU & Mrs.G.PREETHI
  10. 10. R.M.D.ENGINEERING COLLEGE (AN AUTONOMOUS INSTITUTION) DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022 YEAR / DEGREE : IV / B.E SEMESTER / SECTION : VII / C CLASSROOM:ECA203 CLASS INCHARGE: Dr.S.G.HYMLIN ROSE - ASSISTANT PROFESSOR HOUR --> DAY 1 2 3 4 5 6 7 TUESDAY EC8702 PROFESSIONAL READINESS (BAY-6) OIC751 LIBRARY EC8701 WEDNESDAY EC8751 OIC751 EC8702 EC8751 EC8791 OIC751 EC8791 THURSDAY EC8702 EC8751 OIC751 EC8791 EC8711 C1 (BAY-5) / EC8761 C2 FRIDAY EC8701 EC8751 EC8702 OIC751 EC8791 EC8701 EC8791 SATURDAY EC8701 EC8761 C1 / EC8711 C2 (BAY-5) EC8702 EC8751 SPORTS / EC8701 PREPARED BY DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF EC8701 ANTENNAS AND MICROWAVE ENGINEERING Mr.V.KUMARAVEL EC8702 ADHOC AND WIRELESS SENSOR NETWORKS Dr.S.G.HYMLIN ROSE EC8751 OPTICAL COMMUNICATION Mrs.S.JAYANTHI EC8791 EMBEDDED AND REAL TIME SYSTEMS Mr.P.ARUL OIC751 TRANSDUCER ENGINEERING Mr.V.S.PRABHU EC8711 EMBEDDED LAB Mr.V.S.PRABHU / Mr.P.ARUL / Mrs.G.ANITHA EC8761 ADVANCED COMMUNICATION LAB Dr.S.G.HYMLIN ROSE / Mrs.S.JAYANTHI **** PROFESSIONAL READINESS FOR INNOVATION, EMPLOYABILTY AND ENTREPRENEURSHIP Dr.C.BENNILA THANGAMMAL / Dr.N.VINI ANTONY GRACE **** PROJECT WORK Dr.S.G.HYMLIN ROSE & Mr.V.S.PRABHU **** LIBRARY Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA **** SPORTS Mr.V.KUMARAVEL & Mrs.S.JAYANTHI

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