TT Odd sem 2022 - 23 (2).pdf

1.
R.M.D.ENGINEERING COLLEGE
(AN AUTONOMOUS INSTITUTION)
DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022
YEAR / DEGREE : II / B.E SEMESTER / SECTION : III / A CLASSROOM: ECE204
CLASS INCHARGE: Mrs.S.JAYANTHI - ASSISTANT PROFESSOR
HOUR -->
DAY
1 2 3 4 5 6 7
TUESDAY 21EC303 21MA303 21CS202 21EC304 21CS313 BAY-1 / MINI PROJECT SPORTS /
INTERNET
WEDNESDAY 21EC302 21EC311 21EC301 21MA303 21EC304
THURSDAY 21MA303 21EC302 21EC301 21EC303 21EC304 LIBRARY /
TECHNICAL SEMINAR
21CS202
FRIDAY 21EC312 BAY-9 21EC301 21EC303 21CS202 21MA303 21EC302
SATURDAY 21EC304 21EC301 21CS202 (BAY - 1) 21MA303 21EC302 21EC301
PREPARED BY
DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL
SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF
21EC301 SIGNALS AND SYSTEMS Dr.C.BENNILA THANGAMMAL
21EC302 ELECTRONIC CIRCUITS Mrs.P.SANTHOSHINI
21EC303 DIGITAL ELECTRONICS Mrs.S.JAYANTHI
21EC304 CONTROL SYSTEMS Dr.J.JAYA UDHAYA
21MA303 LINEAR ALGEBRA AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS Dr.M.SURESH
21CS202 PYTHON PROGRAMMING (LAB INTEGRATED) (COMPUTER BAY-1 ) Mrs.M.RADHIKA
21EC311 ANALOG AND DIGITAL CIRCUITS LAB Mrs.P.SANTHOSHINI / Mr.V.KUMARAVEL
21EC312 FOUNDATION LAB ON INTERNET OF THINGS (IoT) (COMPUTER BAY-9 ) Dr.J.JAYA UDHAYA / Dr.C.BENNILA THANGAMMAL
21CS313 APTITUDE AND CODING SKILLS - I (COMPUTER BAY-1 ) / MINI PROJECT Mrs.P.PRIYADHARSHINI
**** SPORTS / INTERNET (COMPUTER BAY-1) Mr.JAI GANESH B & Mrs.G.PREETHI / Mrs.G.PREETHI
**** LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR Mrs.G.KARTHIKA
2.
R.M.D.ENGINEERING COLLEGE
(AN AUTONOMOUS INSTITUTION)
DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022
YEAR / DEGREE : II / B.E SEMESTER / SECTION : III / B CLASSROOM:ECE202
CLASS INCHARGE: Mrs.P.SANTHOSHINI - ASSISTANT PROFESSOR
HOUR -->
DAY
1 2 3 4 5 6 7
TUESDAY 21EC303 21EC301 LIBRARY /
TECHNICAL SEMINAR
21MA303 21CS202 (BAY - 4) SPORTS / INTERNET
WEDNESDAY 21CS202 21EC304 21EC301 21MA303 21EC304 21EC303 21EC302
THURSDAY 21EC312 BAY-9 21EC301 21MA303 21EC311
FRIDAY 21MA303 21EC302 21EC301 21EC303 21EC302 21EC304 21CS202
SATURDAY 21EC302 21EC301 21CS313 BAY-2 / MINI PROJECT 21EC304 21CS202 21MA303
PREPARED BY
DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL
SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF
21EC301 SIGNALS AND SYSTEMS Dr.D.RUKMANI DEVI
21EC302 ELECTRONIC CIRCUITS Mrs.P.SANTHOSHINI
21EC303 DIGITAL ELECTRONICS Mr.V.KUMARAVEL
21EC304 CONTROL SYSTEMS Dr.J.JAYA UDHAYA
21MA303 LINEAR ALGEBRA AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS Dr.M.SURESH
21CS202 PYTHON PROGRAMMING (LAB INTEGRATED) Mrs.M.RADHIKA
21EC311 ANALOG AND DIGITAL CIRCUITS LAB Mr.V.KUMARAVEL / Mrs.P.SANTHOSHINI
21EC312 FOUNDATION LAB ON INTERNET OF THINGS (IoT) Dr.N.VINI ANTONY GRACE / Dr.J.JAYA UDHAYA
21CS313 APTITUDE AND CODING SKILLS - I (COMPUTER BAY - 2) / MINI PROJECT Mrs.P.PRIYADHARSHINI
**** SPORTS / INTERNET (BAY- 1&4)
Mr.M.JYOTHI PRASAD & Mrs.P.SANTHOSHINI /
Mrs.P.SANTHOSHINI
**** LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR Mr.V.KUMARAVEL
3.
R.M.D.ENGINEERING COLLEGE
(AN AUTONOMOUS INSTITUTION)
DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022
YEAR / DEGREE : II / B.E SEMESTER / SECTION : III / C CLASSROOM:ECE103
CLASS INCHARGE: Mrs.S.INDUMATHI -ASSISTANT PROFESSOR
HOUR -->
DAY
1 2 3 4 5 6 7
TUESDAY 21EC304 21EC303 21MA303 21EC302 21CS202 (BAY - 4&9) SPORTS /
INTERNET
WEDNESDAY 21MA303 21EC304 21CS202 21EC301 21EC311
THURSDAY 21CS202 21EC302 21EC303 21MA303 LIBRARY /
TECHNICAL SEMINAR
21EC301 21EC302
FRIDAY 21EC301 21MA303 21EC312 BAY-9 21EC304 21EC301 21CS202
SATURDAY 21EC303 21MA303 21CS313 BAY-3 / MINI PROJECT 21EC304 21EC302 21EC301
PREPARED BY
DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL
SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF
21EC301 SIGNALS AND SYSTEMS Mrs.M.SHAKUNTHALA
21EC302 ELECTRONIC CIRCUITS Mrs.S.INDUMATHI
21EC303 DIGITAL ELECTRONICS Mrs.G.KARTHIKA
21EC304 CONTROL SYSTEMS Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA
21MA303 LINEAR ALGEBRA AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS Dr.A.JYOTHI BALA
21CS202 PYTHON PROGRAMMING (LAB INTEGRATED) Mrs.G.JANANI
21EC311 ANALOG AND DIGITAL CIRCUITS LAB Mrs.G.KARTHIKA / Mrs.S.INDUMATHI
21EC312 FOUNDATION LAB ON INTERNET OF THINGS (IoT) Mrs.M.SHAKUNTHALA / Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA
21CS313 APTITUDE AND CODING SKILLS - I (COMPUTER BAY - 3) / MINI PROJECT Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA
**** SPORTS / INTERNET (BAY- 4&9) Mr.V.S.PRABHU & Mrs.S.INDUMATHI / Mrs.S.INDUMATHI
**** LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR Mrs.G.PREETHI
4.
R.M.D.ENGINEERING COLLEGE
(AN AUTONOMOUS INSTITUTION)
DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022
YEAR / DEGREE : II / B.E SEMESTER / SECTION : III / D CLASSROOM:ECE104
CLASS INCHARGE: Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA - ASSISTANT PROFESSOR
HOUR -->
DAY
1 2 3 4 5 6 7
TUESDAY 21EC302 21EC301 21EC303 21MA303 21CS202 (BAY - 9) SPORTS /
INTERNET
WEDNESDAY 21CS202 21EC301 21EC303 21EC304 LIBRARY /
TECHNICAL SEMINAR
21EC301 21MA303
THURSDAY 21EC301 21EC304 21EC312 BAY-9 21EC302 21EC304 21MA303
FRIDAY 21EC302 21CS202 21MA303 21EC302 21EC311
SATURDAY 21MA303 21EC303 21CS313 BAY-4 / MINI PROJECT 21EC301 21CS202 21EC304
PREPARED BY
DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL
SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF
21EC301 SIGNALS AND SYSTEMS Mrs.M.SHAKUNTHALA
21EC302 ELECTRONIC CIRCUITS Mrs.S.INDUMATHI
21EC303 DIGITAL ELECTRONICS Dr.K.HELEN PRABHA
21EC304 CONTROL SYSTEMS Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA
21MA303 LINEAR ALGEBRA AND PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS Dr.A.JYOTHI BALA
21CS202 PYTHON PROGRAMMING (LAB INTEGRATED) Mrs.G.JANANI
21EC311 ANALOG AND DIGITAL CIRCUITS LAB Mrs.S.INDUMATHI / Mrs.G.KARTHIKA
21EC312 FOUNDATION LAB ON INTERNET OF THINGS (IoT) Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA / Mrs.M.SHAKUNTHALA
21CS313 APTITUDE AND CODING SKILLS - I (COMPUTER BAY - 4) / MINI PROJECT Mrs.M.SHAKUNTHALA
**** SPORTS / INTERNET (BAY- 9) Mr.J.JAGAN BABU & Mrs.S.INDUMATHI / Mrs.S.INDUMATHI
**** LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR NEW STAFF
5.
R.M.D.ENGINEERING COLLEGE
(AN AUTONOMOUS INSTITUTION)
DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022
YEAR / DEGREE : III / B.E SEMESTER / SECTION : V / A CLASSROOM:ECA101
CLASS INCHARGE: Mr.J.JAGAN BABU - ASSISTANT PROFESSOR
HOUR -->
DAY
1 2 3 4 5 6 7
TUESDAY OMD551 EC8563 BAY-4 EC8551 EC8552 SPORTS /
INTERNET
WEDNESDAY EC8553 EC8501 LIBRARY /
TECH SEMINAR
OMD551 EC8561 A1 / EC8562 A2
THURSDAY EC8551 EC8553 EC8073 EC8553 EC8552 EC8501 OMD551
FRIDAY EC8552 EC8562 A1 / EC8561 A2 EC8501 EC8073 EC8553
SATURDAY EC8552 EC8553 SKILL RACK BAY - 2 / VAC EC8073 EC8501 EC8551
PREPARED BY
DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL
SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF
EC8501 DIGITAL COMMUNICATION Dr.A.SUMAIYA BEGUM
EC8551 COMMUNICATION NETWORKS Mr.JAI GANESH B
EC8552 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION Mrs.R.HEMALATHA
EC8553 DISCRETE TIME SIGNAL PROCESSING Mr.J.JAGAN BABU
EC8073 MEDICAL ELECTRONICS Dr.C.SHOBANA NAGESWARI
OMD551 BIO MEDICAL INSTRUMENTATION Mrs.R.AARTHI
EC8561 COMMUNICATION SYSTEMS LAB
Mrs.R.HEMALATHA / Dr.A.SUMAIYA BEGUM /
Mr.M.JYOTHIPRASAD
EC8562 DIGITAL SIGNAL PROCESSING LAB
Dr.C.SHOBANA NAGESWARI / Mrs.R.AARTHI /
Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA
EC8563 COMMUNICATION NETWORKS LAB (COMPUTER BAY -4) Mr.B.JAI GANESH / NEW STAFF
**** SKILL RACK / VAC - CISCO NETACAD (COMPUTER BAY-2) Mr.JAI GANESH B
**** LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR Mrs.R.HEMALATHA
**** SPORTS / INTERNET (COMPUTER BAY- 1) Mr.JAI GANESH B & Mrs.R.AARTHI/ Mrs.R.AARTHI
6.
R.M.D.ENGINEERING COLLEGE
(AN AUTONOMOUS INSTITUTION)
DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022
YEAR / DEGREE : III / B.E SEMESTER / SECTION : V / B CLASSROOM:ECA102
CLASS INCHARGE: Mr.G.PREETHI - ASSISTANT PROFESSOR
HOUR -->
DAY
1 2 3 4 5 6 7
TUESDAY EC8501 EC8561 B1 / EC8562 B2 EC8073 EC8553 SPORTS /
INTERNET
WEDNESDAY EC8073 EC8552 EC8551 LIBRARY /
TECH SEMINAR
EC8553 OMD551 EC8501
THURSDAY EC8552 EC8563 BAY-4 OMD551 EC8551 EC8552
FRIDAY OMD551 EC8553 EC8551 EC8553 EC8552 EC8501 EC8073
SATURDAY EC8553 EC8501 SKILL RACK BAY-3 / VAC EC8562 B1 / EC8561 B2
PREPARED BY
DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL
SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF
EC8501 DIGITAL COMMUNICATION Mr.M.JYOTHI PRASAD
EC8551 COMMUNICATION NETWORKS Mr.JAI GANESH B
EC8552 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION Mrs.R.HEMALATHA
EC8553 DISCRETE TIME SIGNAL PROCESSING Mr.J.JAGAN BABU
EC8073 MEDICAL ELECTRONICS Mrs.G.ANITHA
OMD551 BIO MEDICAL INSTRUMENTATION Mrs.R.AARTHI
EC8561 COMMUNICATION SYSTEMS LAB
Mr.M.JYOTHIPRASAD / Mrs.P.SANTHOSHINI /
Mrs.R.HEMALATHA
EC8562 DIGITAL SIGNAL PROCESSING LAB Mr.J.JAGAN BABU / Mrs.R.AARTHI
EC8563 COMMUNICATION NETWORKS LAB (COMPUTER BAY-4) NEW STAFF / Mr.B.JAI GANESH
**** SKILL RACK / VAC- CISCO NETACAD (COMPUTER BAY-3) Mrs.G.PREETHI
**** LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR Mr.M.JYOTHI PRASAD
**** SPORTS / INTERNET (COMPUTER BAY- 4) Mr.J.JAGAN BABU & Mrs.G.ANITHA / Mrs.G.ANITHA
7.
R.M.D.ENGINEERING COLLEGE
(AN AUTONOMOUS INSTITUTION)
DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022
YEAR / DEGREE : III / B.E SEMESTER / SECTION : V / C CLASSROOM:ECA103
CLASS INCHARGE: Mrs.G.ANITHA - ASSISTANT PROFESSOR
HOUR -->
DAY
1 2 3 4 5 6 7
TUESDAY OMD551 EC8073 EC8552 LIBRARY /
TECH SEMINAR
EC8553 EC8501 SPORTS /
INTERNET
WEDNESDAY EC8553 EC8561 C1 / EC8562 C2 EC8501 EC8073 EC8551
THURSDAY EC8501 OMD551 EC8501 EC8552 EC8562 C1 / EC8561 C2
FRIDAY EC8551 OMD551 EC8552 EC8553 EC8563 BAY-4
SATURDAY EC8073 EC8553 SKILL RACK BAY-4 / VAC EC8552 EC8553 EC8551
PREPARED BY
DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL
SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF
EC8501 DIGITAL COMMUNICATION Mr.M.JYOTHI PRASAD
EC8551 COMMUNICATION NETWORKS Dr.S.G.HYMLIN ROSE
EC8552 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION Dr.K.K.THYAGARAJAN
EC8553 DISCRETE TIME SIGNAL PROCESSING Dr.N.VINI ANTONY GRACE
EC8073 MEDICAL ELECTRONICS Mrs.G.ANITHA
OMD551 BIO MEDICAL INSTRUMENTATION Mr.P.ARUL
EC8561 COMMUNICATION SYSTEMS LAB Mrs.G.ANITHA / Mrs.M.AYEESHA NASREEN
EC8562 DIGITAL SIGNAL PROCESSING LAB
Dr.N.VINI ANTONY GRACE / Mr.J.JAGAN BABU /
Mrs.S.INDUMATHI
EC8563 COMMUNICATION NETWORKS LAB (COMPUTER BAY-4) Dr.S.G.HYMLIN ROSE / Mrs.G.ANITHA
**** SKILL RACK / VAC - CISCO NETACAD (COMPUTER BAY -4) Mrs.G.ANITHA
**** LIBRARY / TECHNICAL SEMINAR Dr.S.G.HYMLIN ROSE
**** SPORTS / INTERNET (COMPUTER BAY- 9)
Mr.M.JYOTHI PRASAD & Mrs.M.AYEESHA NASREEN /
Mrs.M.AYEESHA NASREEN
8.
R.M.D.ENGINEERING COLLEGE
(AN AUTONOMOUS INSTITUTION)
DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022
YEAR / DEGREE : IV / B.E SEMESTER / SECTION : VII / A CLASSROOM: ECA201
CLASS INCHARGE: Mrs.S.GAYATHRI PRIYA - ASSISTANT PROFESSOR
HOUR -->
DAY
1 2 3 4 5 6 7
TUESDAY EC8751 PROFESSIONAL READINESS (BAY-2) EC8702 EC8701 EC8791
WEDNESDAY EC8791 EC8711 A1 (BAY-5) / EC8761 A2 OIC751 EC8751 EC8702
THURSDAY OIC751 LIBRARY EC8701 EC8791 EC8751 EC8702 OIC751
FRIDAY EC8702 EC8761 A1 / EC8711 A2 (BAY-5) EC8751 EC8701 EC8791
SATURDAY OIC751 EC8701 EC8702 EC8701 EC8791 OIC751 SPORTS/EC8751
PREPARED BY
DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL
SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF
EC8701 ANTENNAS AND MICROWAVE ENGINEERING Mrs.P.POONKUZHALI
EC8702 ADHOC AND WIRELESS SENSOR NETWORKS Mrs.S.GAYATHRI PRIYA
EC8751 OPTICAL COMMUNICATION Mr.S.KARUPPAIAH
EC8791 EMBEDDED AND REAL TIME SYSTEMS Mr.S.BALASUBRAMANI
OIC751 TRANSDUCER ENGINEERING Mrs.G.PREETHI
EC8711 EMBEDDED LAB Mr.P.ARUL / NEW STAFF / Mrs.G.PREETHI / Mrs.G.ANITHA
EC8761 ADVANCED COMMUNICATION LAB Mr.S.KARUPPAIAH / Mrs.P.POONKUZHALI / Mrs.S.GAYATHRI PRIYA
****
PROFESSIONAL READINESS FOR INNOVATION, EMPLOYABILTY AND
ENTREPRENEURSHIP
Mrs.P.POONKUZHALI / Mr.P.ARUL
**** PROJECT WORK Mrs.P.POONKUZHALI & Mrs.S.GAYATHRI PRIYA
**** LIBRARY Mrs.G.ANITHA
**** SPORTS Mr.S.KARUPPAIAH & Mrs.S.GAYATHRI PRIYA
9.
R.M.D.ENGINEERING COLLEGE
(AN AUTONOMOUS INSTITUTION)
DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022
YEAR / DEGREE : IV / B.E SEMESTER / SECTION : VII / B CLASSROOM:ECA202
CLASS INCHARGE: Mr.V.S.PRABHU - ASSISTANT PROFESSOR
HOUR -->
DAY
1 2 3 4 5 6 7
TUESDAY OIC751 PROFESSIONAL READINESS (BAY-3) LIBRARY EC8751 EC8702
WEDNESDAY EC8751 EC8701 EC8791 OIC751 EC8702 EC8791 EC8701
THURSDAY EC8702 EC8711 B1 (BAY-5) / EC8761 B2 EC8701 EC8791 EC8751
FRIDAY EC8701 OIC751 EC8791 EC8702 EC8761 B1 / EC8711 B2 (BAY-5)
SATURDAY EC8791 EC8751 EC8701 EC8751 OIC751 EC8702 SPORTS / OIC751
PREPARED BY
DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL
SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF
EC8701 ANTENNAS AND MICROWAVE ENGINEERING Mr.D.BHARATHIDASAN
EC8702 ADHOC AND WIRELESS SENSOR NETWORKS Mrs.S.GAYATHRI PRIYA
EC8751 OPTICAL COMMUNICATION Mr.S.KARUPPAIAH
EC8791 EMBEDDED AND REAL TIME SYSTEMS Mr.S.BALASUBRAMANI
OIC751 TRANSDUCER ENGINEERING Mr.V.S.PRABHU
EC8711 EMBEDDED LAB Mrs.G.PREETHI / Mr.V.KUMARAVEL / Mr.V.S.PRABHU
EC8761 ADVANCED COMMUNICATION LAB Mrs.S.GAYATHRI PRIYA / Mrs.S.JAYANTHI / Mr.S.KARUPPAIAH
****
PROFESSIONAL READINESS FOR INNOVATION, EMPLOYABILTY AND
ENTREPRENEURSHIP
Dr.A.SUMAIYA BEGUM / Dr.C.SHOBANA NAGESWARI
**** PROJECT WORK Mrs.S.GAYATHRI PRIYA & Mr.S.KARUPPAIAH
**** LIBRARY Mr.S.BALASUBRAMANI
**** SPORTS Mr.V.S.PRABHU & Mrs.G.PREETHI
10.
R.M.D.ENGINEERING COLLEGE
(AN AUTONOMOUS INSTITUTION)
DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
TIME TABLE - ODD SEMESTER - 2022 -2023 - WITH EFFECT FROM 10.08.2022
YEAR / DEGREE : IV / B.E SEMESTER / SECTION : VII / C CLASSROOM:ECA203
CLASS INCHARGE: Dr.S.G.HYMLIN ROSE - ASSISTANT PROFESSOR
HOUR -->
DAY
1 2 3 4 5 6 7
TUESDAY EC8702 PROFESSIONAL READINESS (BAY-6) OIC751 LIBRARY EC8701
WEDNESDAY EC8751 OIC751 EC8702 EC8751 EC8791 OIC751 EC8791
THURSDAY EC8702 EC8751 OIC751 EC8791 EC8711 C1 (BAY-5) / EC8761 C2
FRIDAY EC8701 EC8751 EC8702 OIC751 EC8791 EC8701 EC8791
SATURDAY EC8701 EC8761 C1 / EC8711 C2 (BAY-5) EC8702 EC8751 SPORTS / EC8701
PREPARED BY
DEPARTMENT TIME TABLE COORDINATOR ACADEMIC COORDINATOR HOD-ECE PRINCIPAL
SUB CODE NAME OF THE SUBJECT NAME OF THE STAFF
EC8701 ANTENNAS AND MICROWAVE ENGINEERING Mr.V.KUMARAVEL
EC8702 ADHOC AND WIRELESS SENSOR NETWORKS Dr.S.G.HYMLIN ROSE
EC8751 OPTICAL COMMUNICATION Mrs.S.JAYANTHI
EC8791 EMBEDDED AND REAL TIME SYSTEMS Mr.P.ARUL
OIC751 TRANSDUCER ENGINEERING Mr.V.S.PRABHU
EC8711 EMBEDDED LAB Mr.V.S.PRABHU / Mr.P.ARUL / Mrs.G.ANITHA
EC8761 ADVANCED COMMUNICATION LAB Dr.S.G.HYMLIN ROSE / Mrs.S.JAYANTHI
****
PROFESSIONAL READINESS FOR INNOVATION, EMPLOYABILTY AND
ENTREPRENEURSHIP
Dr.C.BENNILA THANGAMMAL / Dr.N.VINI ANTONY GRACE
**** PROJECT WORK Dr.S.G.HYMLIN ROSE & Mr.V.S.PRABHU
**** LIBRARY Mrs.R.M.SENTHIL PRIYA
**** SPORTS Mr.V.KUMARAVEL & Mrs.S.JAYANTHI