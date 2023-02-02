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《非正常毕业》定制Derby毕业证成绩单『薇/renzheng201608』学分不理想修改英国德比大学成绩单GPA,留学生回国线上代办Derby留信网学历学位认证《留信网100%专业人才信息入库》专业-诚信-靠谱 University of Derby Diploma【实体公司】专业办理雅思、托福成绩单，学生ID卡，在读证明，海外各大学offer录取通知书，毕业证书，成绩单，文凭等材料:
1:1完美还原毕业证、offer录取通知书、学生卡等各种在读或毕业材料的防伪工艺（包括 烫金、烫银、钢印、底纹、凹凸版、水印、防伪光标、热敏防伪、文字图案浮雕，激光镭射，紫外荧光，温感光标）学校原版上有的工艺我们一样不会少，不论是老版本还是最新版本，都能保证最高程度还原，力争完美以求让所有同学都能享受到完美的品质服务。详情请加《文凭学历顾问薇/renzheng201608
★本公司一直专注于为英国、加拿大、美国、新西兰、澳洲、法国、德国、爱尔兰、意大利等国家各高校留学生办理：申请国外各高校入学offer 毕业文凭认证、学历认证、教育部认证、留信网认证、大使馆公证（留学回国人员证明）一切认证真实可查。在认证业务上开创了良好的市场势头，一直占据了领先的地位，成为无数留学回国人员办理学历学位认证的首选。公司主要业务涉及：国（境）外学历学位认证咨询，留学归国人员证明办理咨询。基于国内鼓励留学生回国就业、创业的政策，以及大批留学生归国立业之大优势。本公司一直朝着智力密集型的方向转型，建立了一个专业化的由归国留学生组成的专业顾问团队为中心，公司核心部分包括：咨询服务部门、营销部门、制作部、顾问团队共同协作的服务体系。

《材料办理流程》

1★收集客户办理信息;
   
2★客户付定金下单;
   
3★公司确认到账转制作点做电子图;电子图做好发给客户确认;
   
5★电子图确认再付余款转做成品
   
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7★快递给客户（国内顺丰，国外DHL）。
 
详情请加《文凭学历顾问薇/renzheng201608》

-----------------------------------------------------------------
认证真实学历系列：

申请中国工签大使馆公证（学历认证）；

留信认证：入职、升职、加薪、找工作(私企，外企，荣誉的见证)官网永久可查；

教育部学历认证：教育部存档，教育部留服网站百分百永久可查。（暂时无法操作）

购买英美真实学籍（不用正常就读，直接出学历）；

英美一年硕士保毕业证项目（保录取，学校挂名，不用正常就读，保毕业）

WSE认证（出入境不符或未正常出国留学的同学想办理国外学历认证的话，必须要办理WSE认证才能进一步办理学历认证）

世界上有很多国家与我们公司建立了互认学历关系，国外教育学校或机构通过学历认证系统，可以方便的确认中国学生的学历。相同，通过学历认证系统，中国也可以方便的确认国外学生的学历。

[效率优势]保证在约定的时间内完成任务，视频语音电话查询完成进度。

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详细咨询请加文凭学历顾问薇/renzheng201608

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