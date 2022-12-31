Ілюстраційний матеріал за дисципліною внутрішньогосподарський контроль на тему "Аудиторські докази у внутрішньому контролі"

Підготувала студентка гр. ОП-91а

Гудімова В.



Більше корисної та цікавої інформації на сайті кафедри:

https://op.biem.sumdu.edu.ua

Більше про життя інституту

http://biem.sumdu.edu.ua