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Ілюстраційний матеріал за дисципліною внутрішньогосподарський контроль

Dec. 31, 2022
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Ілюстраційний матеріал за дисципліною внутрішньогосподарський контроль

Dec. 31, 2022
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Economy & Finance

Ілюстраційний матеріал за дисципліною внутрішньогосподарський контроль на тему "Аудиторські докази у внутрішньому контролі"
Підготувала студентка гр. ОП-91а
Гудімова В.

Більше корисної та цікавої інформації на сайті кафедри:
https://op.biem.sumdu.edu.ua
Більше про життя інституту
http://biem.sumdu.edu.ua

Ілюстраційний матеріал за дисципліною внутрішньогосподарський контроль на тему "Аудиторські докази у внутрішньому контролі"
Підготувала студентка гр. ОП-91а
Гудімова В.

Більше корисної та цікавої інформації на сайті кафедри:
https://op.biem.sumdu.edu.ua
Більше про життя інституту
http://biem.sumdu.edu.ua

Economy & Finance
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Ілюстраційний матеріал за дисципліною внутрішньогосподарський контроль

  1. 1. Презентацію підготувала студентка 4-го курсу, група ОП-91а: Гудімова Валерія
  2. 2. Аудиторські докази — це інформація, одержана аудиторами при підготовці висновків, на яких грунтується аудиторський звіт. Виходячи з цих даних аудитор робить висновки про ефективність СВК, в тому числі щодо достовірності бухгалтерської звітності Порядок одержання аудиторських доказів, визначення їх кількості та якості встановлено МСА № 500 «Аудиторські докази».
  3. 3. Джерела аудиторських доказів Нормативно-правові акти, внутрішні політики і процедури підприємства Дані первинних документів, у яких відображена основна інформація про бізнес-процеси та господарські операції; Дані, отримані за результатами експертних перевірок, лабораторних аналізів, контрольних замірів тощо Інформація, що міститься в документах, створених на підставі розрахунків Облікові регістри, звіти та інша інформація про транзакції Фінансова, податкова, бюджетна, статистична, управлінська звітність
  4. 4. 2 1 3 4 5 6 7 8 Дані, отримані аудитором Головна книга Первинні документи Документи, створені на підставі розрахунків Бухгалтерська звітність Матеріали перевірок та ревізій Матеріали внутрішньогоспо дарського контролю Облікові записи ПИСЬМОВІ СВІДОЦТВА, ЩО ФІКСУЮТЬ ТА ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ТА ДОЗВОЛИ АДМІНІСТРАЦІЇ (ВЛАСНИКА) НА ЇХ ПРОВЕДЕННЯ 1 НОСІЇ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОР¬МАТУ (ПАПЕРОВІ, МАШИННІ) У ВИГЛЯДІ ВІДОМОСТЕЙ, ОРДЕРІВ, МАШИНОГРАМ ТОЩО, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ХРОНОЛОГІЧНОГО, СИСТЕМАТИЧНОГО АБО КОМБІНОВА¬НОГО НАГРОМАДЖЕННЯ, ГРУНТУВАННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ З ПЕР-ВИННИХ ДОКУМЕНТІВ, ПРИЙНЯТИХ ДО ОБЛІКУ 2 РЕГІСТР СИНТЕТИЧНОГО ОБЛІКУ, ДЕ ВІДОБРАЖА¬ЮТЬСЯ ЗАЛИШКИ НА ПОЧАТОК І КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ І ОБОРОТИ НА ДЕБЕТІ І КРЕДИТІ РАХУНКІВ 3 ЗВІТНІСТЬ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ДАНИХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТРЕБ ПЕВНИХ КОРИСТУВАЧІВ. 4 ПЛАНИ, КОШТОРИСИ, КАЛЬКУЛЯЦІЇ 5 АКТИ РЕВІЗІЙ, ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНІ ЗВІТИ 6 МАТЕРІАЛИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА 7 ПРИ ПРОВЕДЕННІ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО І ФАКТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ОБ'ЄКТІВ АУДИТУ 8
  5. 5. Неофіційні та допоміжні документи доказового значення не мають, однак можуть бути використані при виборі напрямку проведення дослідження і перевірки. Неофіційні документи 1 Допоміжні документи 2
  6. 6. За характером: Візуальні Документальні Усні За правилами подання: Прямі Непраямі 01 02 03 За джерелом одержання: Внутрішні Зовнішні Змішані (комбіновані) Класифікація аудиторських доказів
  7. 7. Безпосереднє одержання аудиторських доказів Аудиторські докази, одержані безпосередньо аудитором за результатами фактичної перевірки, спостережень, розрахунків, досліджень, є більш достовірними, ніж ті, що підготовлені підприємством або отримані від третіх осіб. Об’єктивність доказів Докази є об’єктивними, якщо не виникає сумнівів щодо їх надійності. Своєчасність аудиторських доказів Докази вважаються більш достовірними, якщо вони відповідають моменту здійснення факту, що підтверджує ці докази. Незалежність джерела інформації Аудиторські докази у формі документів чи письмових подань надійніші, ніж усні подання. Компетентність джерела інформації Докази вважаються надійними, якщо вони одержані від компетентних джерел. Ефективність системи внутрішнього контролю У разі встановлення ефективності системи внутрішнього контролю підвищується надійність аудиторських доказів, одержаних від клієнта. 01 02 03 04 05 06 Фактори впливу на достовірність та надійність аудиторських доказів
  8. 8. ПЕРЕВІРКА Полягає у вивченні первинних документів, облікових регістрів та інших документів, виходячи з їх надійності ОПИТУВАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ Спосіб полягає в пошуку інформації, яку можна отримати від обізнаних осіб на підприємстві та поза його межами, а також одержання підтверджувальної інформації, що може міститись у бухгалтерських регістрах ОЦІНКА Передбачає оцінювання стану, ефективності, надійності окремих об’єктів аудиту СПОСТЕРЕЖЕННЯ Метод контролю за процесом або процедурою, що виконується іншими працівниками ПІДРАХУНОК Полягає в перевірці арифметичної точності інформації первинних документів та облікових регістрів або в результаті самостійного проведення відповідних розрахунків
  9. 9. Аналітичні процедури Розрахунки показників 1 Вивчення тенденцій та змін 2 Дослідження незвичних флуктуацій 3 3 ***Флуктуа́ція або флюктуа́ція — випадкове відхилення якоїсь величини від її середнього значення
  10. 10. Висновки Аудиторські докази більш переконливі, якщо вони зібрані із різних джерел і мають різний характер, не суперечать один одному. У таких випадках, аудитор може забезпечити більш високий сукупний ступінь впевненості у порівнянні з тим, який був би отриманий у результаті розгляду аудиторських доказів нарізно. І навпаки, якщо аудиторські докази, отримані з одного джерела, не відповідають доказам, отриманих з другого, аудитор повинен визначити, які додаткові процедури необхідні для уникнення такої невідповідності. Крім того, важливим є зв’язок між попередньо визначеним аудиторським ризиком і кількістю доказів – чим більший розмір ризику, тим більша кількість доказів потрібна. При цьому необхідно пам’ятати, що кількість доказів не замінює їх якість

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