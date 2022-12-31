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Ілюстраційний матеріал за дисципліною внутрішньогосподарський контроль на тему "Аудиторські докази у внутрішньому контролі"
Підготувала студентка гр. ОП-91а
Гудімова В.
Більше корисної та цікавої інформації на сайті кафедри:
https://op.biem.sumdu.edu.ua
Більше про життя інституту
http://biem.sumdu.edu.ua
Ілюстраційний матеріал за дисципліною внутрішньогосподарський контроль на тему "Аудиторські докази у внутрішньому контролі"
Підготувала студентка гр. ОП-91а
Гудімова В.
Більше корисної та цікавої інформації на сайті кафедри:
https://op.biem.sumdu.edu.ua
Більше про життя інституту
http://biem.sumdu.edu.ua