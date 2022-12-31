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Ілюстраційний матеріал (до захисту курсової роботи)

Dec. 31, 2022
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Ілюстраційний матеріал (до захисту курсової роботи)
Ілюстраційний матеріал (до захисту курсової роботи)
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Ілюстраційний матеріал (до захисту курсової роботи)

Dec. 31, 2022
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Economy & Finance

Ілюстраційний матеріал (до захисту курсової роботи за дисципліною "Облік та аналіз проєктної діяльності" на тему Аналіз безбитковості інвестиційного проєкту")
Підготувала: студентка Бондар М.В.
Більше корисної та цікавої інформації на сайті кафедри:
https://op.biem.sumdu.edu.ua
Більше про життя інституту
http://biem.sumdu.edu.ua

Ілюстраційний матеріал (до захисту курсової роботи за дисципліною "Облік та аналіз проєктної діяльності" на тему Аналіз безбитковості інвестиційного проєкту")
Підготувала: студентка Бондар М.В.
Більше корисної та цікавої інформації на сайті кафедри:
https://op.biem.sumdu.edu.ua
Більше про життя інституту
http://biem.sumdu.edu.ua

Economy & Finance
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Ілюстраційний матеріал (до захисту курсової роботи)

  1. 1. Інвестиційні проекти пов’язані зі змінами у структурі витрат виробництва та реалізації продукції, тому одним з напрямків оцінки проектів є аналіз беззбитковості проекту. При виборі проекту необхідно визначити обсяг беззбитковості, розрахувати критерій ефективності проекту й оцінити проектні ризики. Аналіз беззбитковості проекту починають з аналізу структури витрат проекту.
  2. 2. Витрати за проектом Інвестиційні Поточні відносять витрати на інвестиції в основний капітал (витрати на будівництво, купівлю або оренду устаткування й технологій), передвиробничі витрати й споживи в оборотному капіталі. витрати на випуск продукції (придбання сировини й матеріалів, оплату праці, загальнозаводські й накладні витрати). Розрахунок планових поточних витрат є однією з найскладніших процедур, що передбачає послідовне планування кожної статті.
  3. 3. Класифікації поточних витрат прямі й непрямі (залежно від можливості віднесення на одиницю продукції) постійні й змінні (залежно від зміни обсягів виробництва) Постійні витрати – це витрати, які не змінюються зі зміною обсягу виробництва, вони здійснюються в кожен період часу, тобто залежать від часу, а не від обсягу виробництва Змінні витрати – це витрати, загальна величина яких знаходиться в безпосередній залежності від обсягів виробництва і реалізації, а також від їх структури при виробництві та реалізації декількох видів продукції. Це витрати на сировину, матеріали, паливо і енергію, транспортні послуги, більшу частину трудових ресурсів
  4. 4. є визначення обсягу продукції, для якого обсяг виручки від продажів дорівнює витратам. Коли обсяг продажів нижчий від цієї точки, фірма зазнає збитків, а в точці, де виручка дорівнює витратам, фірма веде бізнес беззбитково. Тобто − це дослідження зв’язку обсягу виробництва, собівартості продукції та прибутку при зміні цих показників у процесі виробництва.
  5. 5. Аналіз беззбитковості проекту дозволяє визначити :  обсягу реалізації;  асортименту продукції, що реалізується;  ціни реалізації;  постійних витрат;  змінних витрат. Аналіз беззбитковості передбачає наступні допущення:  ціна продукту є незмінною протягом циклу проекту;  постійна частка продажу продукту в обсязі виручки;  не враховуються зміни виробничих запасів з періоду до періоду;  обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізацій;  наявність єдиної точки критичного обсягу виробництва;  постійні операційні витрати однакові для будь-якого обсягу виробництва;  змінні витрати змінюються пропорційно обсягу виробництва.
  6. 6. Графік формування «точки беззбитковості»
  7. 7. Точка беззбитковості (ВЕР) − це обсяг реалізації, при якому доходи підприємства дорівнюють його витратам. Її розраховують для одного виду продукції (фізичний обсяг) за формулою: BEP = FC / (P – AVC) де FC – постійні витрати; P –ціна одиниці продукції; AVC – середні змінні витрати Різницю між ціною одиниці продукції та середніми змінними витратами називають маржинальним доходом на одиницю продукції. Для розрахунку точки беззбитковості в грошових одиницях постiйнi витрати відносять до коефіцієнту маржинального доходу. Коефіцієнт маржинального доходу − це відношення маржинального доходу від реалізації одиниці продукції до її ціни.
  8. 8. Завод реалізує в місяць 300 станків за ціною 50 тис. гривень за виріб. Змінні витрати на виготовлення одного виробу складають 26 тис. гривень, постiйнi витрати за період – 3,2 млн. гривень. Визначити точку беззбитковості виробництва. Розв’язання: Доходи від реалізації, грн. 300 х 50 тис.= 15 млн. Змінні витрати, грн. 300 х 26 тис. = 7,8 млн. Валовий прибуток, грн. 15 млн. – 7,8 млн. = 7,2 млн. Чистий прибуток, грн. 7,2 млн. – 3,2 млн. = 4 млн. Точка беззбитковості, виробів 3,2 / (50 − 26) = 133.
  9. 9. Під час розрахунку точки беззбитковості для виробництва одночасно різних виробів слід ураховувати те, що вони мають різні змінні витрати. Тому треба розрахувати спочатку частку кожного виробу в загальному обсязі виробництва, а потім визначити загальний зважений дохід.
  10. 10. Дякую за увагу!!! Підготувала: студентка групи ОП.мз-11с Бондар Марина

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