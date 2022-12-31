Activate your 30 day free trial to unlock unlimited reading.
Ілюстраційний матеріал (до захисту курсової роботи за дисципліною "Облік та аналіз проєктної діяльності" на тему Аналіз безбитковості інвестиційного проєкту")
Підготувала: студентка Бондар М.В.
Більше корисної та цікавої інформації на сайті кафедри:
https://op.biem.sumdu.edu.ua
Більше про життя інституту
http://biem.sumdu.edu.ua
Ілюстраційний матеріал (до захисту курсової роботи за дисципліною "Облік та аналіз проєктної діяльності" на тему Аналіз безбитковості інвестиційного проєкту")
Підготувала: студентка Бондар М.В.
Більше корисної та цікавої інформації на сайті кафедри:
https://op.biem.sumdu.edu.ua
Більше про життя інституту
http://biem.sumdu.edu.ua