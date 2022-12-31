Ілюстраційний матеріал (до захисту курсової роботи за дисципліною "Облік та аналіз проєктної діяльності" на тему Аналіз безбитковості інвестиційного проєкту")

Підготувала: студентка Бондар М.В.

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