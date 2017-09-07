северо муйские огни №1 (59) январь-февраль 2017 год

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Учредитель – Виталий Кузнецов
Основан в 2008 году
С 2010 г. выходит 6 раз в год
Издаѐтся при финансовой поддержке ООО Артель старателей «Западная»
Главный редактор: Виталий Кузнецов
Зам. главного редактора по связям с общественностью: Татьяна Логинова
Зам. главного редактора по литературной критике: Ва лерий Кириченко
Зам. главного редактора по международным литературным связям: Николай Тимохин
Консультант по международным литературным связям: Елена Думрауф-Шрейдер
Заведующий отделом публицистики: Александр Шерстюк
Заведующий отделом прозы: Евгения Ром анова
Заведующий отделом поэзии: Александр Кобелев
Заведующий отделом культуры: Татьяна Лапахтина
WEB- мастер сайта: Павел Рославский
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