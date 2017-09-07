северо муйские огни №1 (59) январь-февраль 2017 год

Учредитель – Виталий Кузнецов

Основан в 2008 году

С 2010 г. выходит 6 раз в год

Издаѐтся при финансовой поддержке ООО Артель старателей «Западная»

Главный редактор: Виталий Кузнецов

Зам. главного редактора по связям с общественностью: Татьяна Логинова

Зам. главного редактора по литературной критике: Ва лерий Кириченко

Зам. главного редактора по международным литературным связям: Николай Тимохин

Консультант по международным литературным связям: Елена Думрауф-Шрейдер

Заведующий отделом публицистики: Александр Шерстюк

Заведующий отделом прозы: Евгения Ром анова

Заведующий отделом поэзии: Александр Кобелев

Заведующий отделом культуры: Татьяна Лапахтина

WEB- мастер сайта: Павел Рославский