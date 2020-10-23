В Невском районе на ул. Бабушкина среди новостроек выделяется новый комплекс ЖК «Невская Звезда» от застройщика «ИПС».



Очередной проект рассчитан 25-этажный дом в 6 секций. Паркинг рассчитан на 162 места. Квартиры планируются в стиле студии, одно-, двух-, трехкомнатные. Отделка выполняется в чистовом виде с установкой счетчиков, остеклением балконов, монтажом всей сантехники, новых дверей, с поклейкой обоев.



https://pereustupka-spb.ru/house/nevskaya-zvezda/?utm_source=slideshare&utm_content=nevskaya-zvezda





