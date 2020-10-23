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НЕВСКАЯ ЗВЕЗДА
В Невском районе на ул. Бабушкина среди новостроек выделяется новый комплекс ЖК «Невская Звезда» от застройщика «ИПС». ЖК ...
Пять корпусов имеют различную этажность – 17, 18, 19. Строительство проходит по нескольким технологиям – монолитная и газо...
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru Тип дома монолитный Машиноместа 881 – подземный, 153 – крытый Число корпусов 5 Число квартир 2495 Этажн...
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
pereustupka-spb.ru
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ЖК «Невская звезда»

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В Невском районе на ул. Бабушкина среди новостроек выделяется новый комплекс ЖК «Невская Звезда» от застройщика «ИПС».

Очередной проект рассчитан 25-этажный дом в 6 секций. Паркинг рассчитан на 162 места. Квартиры планируются в стиле студии, одно-, двух-, трехкомнатные. Отделка выполняется в чистовом виде с установкой счетчиков, остеклением балконов, монтажом всей сантехники, новых дверей, с поклейкой обоев.

https://pereustupka-spb.ru/house/nevskaya-zvezda/?utm_source=slideshare&utm_content=nevskaya-zvezda


Published in: Real Estate
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ЖК «Невская звезда»

  1. 1. НЕВСКАЯ ЗВЕЗДА
  2. 2. В Невском районе на ул. Бабушкина среди новостроек выделяется новый комплекс ЖК «Невская Звезда» от застройщика «ИПС». ЖК «Невская Звезда» находится в самом удачном местонахождении. В пешей зоне находятся многие объекты инфраструктуры – детские садики, школы, супермаркеты, поликлиника. Для любителей активного отдыха идеально подойдет стадион «Звезда». Переуступки квартир в ЖК «НЕВСКАЯ ЗВЕЗДА» pereustupka-spb.ru
  3. 3. Пять корпусов имеют различную этажность – 17, 18, 19. Строительство проходит по нескольким технологиям – монолитная и газобетонная. Панели ROCKWALL обеспечивают утепление фасада по наивысшему качеству. В облицовке будут использованы искусственный камень Меликонполар и штукатурка «мокрый фасад». Очередной проект рассчитан 25-этажный дом в 6 секций. Паркинг рассчитан на 162 места. Вторые этажи предназначены для коммерческих объектов чтобы обслуживать жильцов. Отделка выполняется в чистовом виде с установкой счетчиков, остеклением балконов, монтажом всей сантехники, новых дверей, с поклейкой обоев. pereustupka-spb.ru
  4. 4. pereustupka-spb.ru
  5. 5. pereustupka-spb.ru Тип дома монолитный Машиноместа 881 – подземный, 153 – крытый Число корпусов 5 Число квартир 2495 Этажность от 19 до 26
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