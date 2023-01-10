Підготовка звітності за міжн.стандартами-практика_ауд..pdf
1.
Анализ и обработка операций
1
Практическое занятие по дисциплине
«Подготовка отчетности по международным
стандартам»
2.
Анализ и обработка операций
Этап 1.
Анализ операции
Этап 2.
Применение метода двойной записи
Этап 3.
Запись проводки
Этап 4.
Разнос проводки
Этап 5.
Составление пробного баланса
2
3.
Анализ и обработка операций
Этап 2. Применение метода двойной записи
Анализ операции осуществляется с целью определения ее влияния на активы,
обязательства и собственный капитал акционеров. Операция должна
подтверждаться каким-либо первичным документом.
Двойная запись – способ отражения хозяйственных операций, в соответствии с
которым каждая операция должна быть отражена одновременно и на одинаковую
сумму по дебету одного и кредиту другого бухгалтерского счета. При двойной
записи возникает взаимосвязь (корреспонденция) счетов.
Этап 1. Анализ операции
3
4.
Анализ и обработка операций
Этап 3. Запись проводки
Операции регистрируются в журнале в хронологическом порядке. Регистрируется
дата, дебетовый счет, дебетовая сумма в одной строке, а кредитовый счет и
кредитовая сумма в следующей строке.
1 января Дт Кт
Оборудование (ОС) 100 000
Счета к оплате 100 000
Этап 4. Разнос проводки
Процесс переноса записей в главную книгу называется разноской и заключается в
переносе даты и суммы на соответствующие счета.
Оборудование (ОС)
Дт Кт
01.01.Х0 100 000
Счета к оплате
Дт Кт
01.01.Х0 100 000
Этап 5. Составление пробного баланса (оборотной ведомости)
Цель составления – убедится, что счета балансируются после отражения и
разноски операций. 4
5.
1 января. Инвестиция в бизнес
Билл учреждает компанию «Панда» и вкладывает 10 000 у.е. в свое собственное
рекламное агентство в обмен на 10 000 акций по номинальной стоимости 1 у.е. за
акцию.
1 января Дт Кт
Денежные средства 10 000
Акционерный капитал 10 000
2 января. Аренда оплачена авансом
Билл арендует офис, выплачивая авансом арендную плату за два месяца в
размере 800 у.е.
2 января Дт Кт
Аренда, оплаченная авансом 800
Денежные средства 800
Пример. Анализ и обработка операций
5
6.
Пример. Анализ и обработка операций
3 января.
Билл заказывает материалы для художественных работ на сумму 1 800 у.е.
и офисные принадлежности на сумму 800 у.е.
3 января Дт Кт
4 января. Покупка оборудования
Билл приобретает оборудование для художественных работ и производит оплату
денежными средствами в сумме 4 200 у.е.
4 января Дт Кт
Художественное оборудование 4 200
Денежные средства 4 200
6
7.
Пример. Анализ и обработка операций
5 января. Покупка оборудования и частичная оплата
Билл покупает офисное оборудование в компании «Морган» на сумму 3 000 у.е.;
оплачивает 1 500 у.е. денежными средствами и договаривается о выплате
оставшейся суммы в следующем месяце.
5 января Дт Кт
Офисное оборудование 3 000
Денежные средства 1 500
Счета к оплате 1 500
6 января. Покупка расходных материалов
Билл приобретает в кредит материалы для художественных работ на сумму 1 800 у.е.
и офисные принадлежности на сумму 800 у.е. в компании «Тэйлор».
6 января Дт Кт
Материалы 1 800
Офисные принадлежности 800
Счета к оплате 2 600
7
8.
Пример. Анализ и обработка операций
8 января. Страховой полис оплачен авансом на год вперед
Билл оплачивает полис страхования жизни на 1 год, действие которого
начинается с 1 января, сумма оплаты составила 480 у.е.
8 января Дт Кт
9 января. Частичная оплата обязательства
Билл гасит задолженность перед компанией «Тэйлор» в размере 1 000 у.е.
9 января Дт Кт
8
9.
Пример. Анализ и обработка операций
10 января. Получение дохода
Билл оказал услуги автомобильному дилеру и получил вознаграждение в
размере 1 400 у.е.
10 января Дт Кт
12 января. Выплата заработной платы
Билл выплачивает секретарю заработную плату за две недели в размере 600 у.е.
12 января Дт Кт
9
10.
Пример. Анализ и обработка операций
15 января. Получение аванса
Билл получает авансовое вознаграждение в размере 1 000 у.е. за художественные
работы, которые предстоит выполнить для другого агентства.
15 января Дт Кт
19 января. Счета к получению
Билл оказал услуги магазину «Ворд», разместив несколько крупных рекламных
объявлений. Счет уже был выставлен, но оплата в размере 2 800 у.е. будет
получена только в следующем месяце.
19 января Дт Кт
10
11.
Пример. Анализ и обработка операций
26 января. Выплата заработной платы
Билл выплачивает секретарю заработную плату еще за две недели в размере 600 у.е.
26 января Дт Кт
29 января. Оплата расходов
Билл получает и оплачивает счет за электроэнергию в сумме 100 у.е.
29 января Дт Кт
11
12.
Пример. Анализ и обработка операций
30 января. Признание расходов
Билл получает (но не оплачивает) счет за телефонные услуги на сумму 70 у.е.
30 января Дт Кт
31 января. Признание расходов
Билл объявляет и выплачивает дивиденды в размере 1 400 у.е.
31 января Дт Кт
12
13.
Разнос проводок по счетам
Денежные средства Счета к получению Материалы
Офисные принадлежности Предоплаченная аренда
Предоплаченная страховка Художественное оборудование Офисное оборудование
Пример. Анализ и обработка операций
13
14.
Разнос проводок по счетам
Счета к оплате Незаработанный доход Акционерный капитал
Дивиденды Доходы от рекламы Расходы на зарплату
Расходы на электроэнергию Расходы на телефон
Пример. Анализ и обработка операций
14
15.
Пробный баланс на 31 января 20Х1 г.
Пример. Анализ и обработка операций
Статья Дт Кт
Денежные средства
Счета к получению
Художественные материалы
Офисные принадлежности
Аренда, оплаченная авансом
Страховка, оплаченная авансом
Художественное оборудование
Офисное оборудование
Счета к оплате
Незаработанный доход
Акционерный капитал
Дивиденды
Доход от рекламы
Расходы по заработной плате
Расходы на электричество
Расходы на телефон
БАЛАНС 15
16.
Если итоговые суммы в дебетовой и кредитовой колонках пробного
баланса не равны, это говорит о том, что возможны следующие ошибки:
вместо записи по дебету была сделана запись по кредиту или наоборот;
неправильно выведено сальдо счета;
при перенесении сальдо счета в пробный баланс была допущена
ошибка;
неправильно найдены итоговые суммы пробного баланса.
Пример. Анализ и обработка операций
В пробном балансе проверяется, соблюдается ли
равенство кредитовых и дебетовых сумм.
16
18.
ПРОЦЕСС КОРРЕКТИРОВКИ
Корректировка используется для учета по методу начисления операций,
которые охватывают более одного учетного периода.
Корректировка оформляется корректирующей проводкой.
Корректирующая проводка как минимум состоит из:
одной проводки по балансовому счету
одной проводки по счету отчета о финансовых результатах
18
Корректировка никогда не затрагивает счет
денежных средств
19.
Корректирующая проводка возникает в случаях когда присутствует:
1. Отсрочка – отложенное признание уже понесенных или оплаченных
расходов, или уже полученного дохода. Отсрочка необходима в случаях:
возникновения затрат, которые должны быт отнесены к двум или
более учетным периодам
возникновения доходов, которые должны быть отнесены к двум или
более учетным периодам
2. Начисление – признание расхода или дохода, которые уже имели место,
но еще не были учтены. Начисление необходимо в случаях:
неучтенных доходов
неучтенных расходов
19
ПРОЦЕСС КОРРЕКТИРОВКИ
20.
20
Пример. Корректировка счетов
Статья Дт Кт
Денежные средства 1 720
Счета к получению 2 800
Художественные материалы 1 800
Офисные принадлежности 800
Аренда, оплаченная авансом 800
Страховка, оплаченная авансом 480
Художественное оборудование 4 200
Офисное оборудование 3 000
Счета к оплате 3 170
Незаработанный доход 1 000
Акционерный капитал 10 000
Дивиденды 1 400
Доход от рекламы 4 200
Расходы по заработной плате 1 200
Расходы на электричество 100
Расходы на телефон 70
БАЛАНС 18 370 18 370
Пробный баланс на 31 января 20Х1 г.
21.
Расходы, оплаченные авансом
К расходам, оплаченным авансом относятся: арендная плата, страховка и
вспомогательные материалы.
В конце учетного периода часть (либо вся сумма) таких товаров или услуг будет
использована или истечет. Соответственно необходимо сделать корректирующую
проводку, отражающую уменьшение актива и увеличение расхода.
21
Корректирующая
проводка
Счет Актива
Кредит
Дебет
Корректирующая
проводка
Счет Расхода
Кредит
Дебет
Сумма равна стоимости
использованных или
закончившихся товаров или услуг
Пример. Корректировка счетов
22.
22
Аренда, оплаченная авансом
2 января агентство оплатило арендную плату вперед за два месяца.
Операция: закончилась аренда за один месяц.
31 января Дт Кт
Расходы по аренде 400
Аренда, оплаченная авансом 400
Страховка, оплаченная авансом
8 января агентство приобрело годовой полис страхования жизни, заплатив за
него авансом.
Операция: закончилось страхование за один месяц.
31 января Дт Кт
Расходы по страхованию 40
Страховка, оплаченная авансом 40
Пример. Корректировка счетов
Расходы, оплаченные авансом
23.
23
Художественные и Офисные материалы
В начале января агентство закупило материалы для художественный работ и офисные
принадлежности. Инвентаризация показала, что для художественных работ имеется
материалов на сумму 1 300, а офисных принадлежностей на сумму 600.
Израсходовано:
1 800 – 1 300 = 500 материалов для художественный работ
800 – 600 = 200 офисных принадлежностей
Операция: закончилось страхование за один месяц.
31 января Дт Кт
Расходы на художественные материалы 500
Художественные материалы 500
31 января Дт Кт
Расходы на офисные принадлежности 200
Офисные принадлежности 200
Пример. Корректировка счетов
Расходы, оплаченные авансом
24.
Амортизация основных средств
Амортизация – часть стоимости материального долгосрочного актива,
приходящаяся на один учетный период.
Сумма распределенная на любой из учетных периодов называется
амортизационными расходами.
Амортизационные расходы относятся на один месяц, они уменьшают счет
активов и увеличивают счета расходов (уменьшая собственный капитал).
24
Пример. Корректировка счетов
25.
25
Рекламное агентство «Панда» определило, что срок использования оборудования
для художественных работ и офисного оборудования составит 5 лет (60 месяцев) и
к концу этого срока его стоимость будет равна нулю.
Амортизационные расходы в месяц:
4 200 / 60 = 70 для художественного оборудования
3 000 / 60 = 50 для офисного оборудования
Операция: отражение амортизационных расходов.
31 января Дт Кт
Расходы по амортизации
художественного оборудования
70
Накопленная амортизация
художественного оборудования
70
31 января Дт Кт
Расходы по амортизации офисного
оборудования
50
Накопленная амортизация
офисного оборудования
50
Пример. Корректировка счетов
Амортизация основных средств
26.
Счета «Накопленная амортизация…» называются контрсчетами.
Контрсчет – это отдельный счет, рассматриваемый вместе со счетом к которому он
относится.
В финансовой отчетности сальдо контрсчета представлено как вычет из связанного
с ним счета.
Контрсчета используются по двум причинам:
их использование является признанием того, что амортизация представляет
лишь расчетные величины;
они позволяют сохранить первоначальную стоимость актива.
26
Корректирующая
проводка
Контрсчет Актива
Кт
Дт
Корректирующая
проводка
Счет Расхода
Кт
Дт
Сумма равна стоимости актива,
распределенной
на учетный период
Накопленная амортизация Расход на амортизацию
Пример. Корректировка счетов
Амортизация основных средств
27.
27
Статья
Основные средства
Художественное оборудование 4 200
– Накопленная амортизация 70 4 130
Офисное оборудование 3 000
– Накопленная амортизация 50 2 950
Итого 7 080
Рекламное агентство «Панда»
Выдержка из баланса на 31.01.20Х1 г.
Пример. Корректировка счетов
Амортизация основных средств
28.
Доходы могут быть получены еще до того, как они заработаны. Если доходы
поступают заранее (т.е. авансом), предприятие берет на себя обязательство
поставить товары или предоставить услуги в будущем.
28
Корректирующая
проводка
Счет обязательства
Кредит
Дебет
Корректирующая
проводка
Счет Дохода
Кредит
Дебет
Сумма равна цене
выполненных услуг или
поставленных товаров
Пример. Корректировка счетов
Незаработанный (отложенный) доход
29.
15 января агентство «Панда» получило от заказчика 1 000 у.е. в качестве
предварительной оплаты за художественные работы. К концу января заказчик
принял работы на сумму 400 у.е.
Операция: Выполнение услуг, оплаченных заказчиком авансом.
29
Незаработанный (отложенный) доход
31 января Дт Кт
Незаработанный доход 400
Доход 400
Пример. Корректировка счетов
30.
30
Пример. Корректировка счетов
Признание неучтенного дохода (начисленного дохода)
Начисленный доход – это доход, за который были оказаны услуги или
поставлены товары, но который не был отражен в учете. Например, проценты
по векселям к получению зарабатываются каждый день, но могут быть
получены только в следующие учетные периоды.
Рекламное агентство согласилось поместить серию рекламных объявлений для
компании «Marsh Gas». Первое объявление появилось 31 января, в последний
день месяца. Плата за рекламное объявление, составляющая 200, которая была
заработана, но не учтена, должна быть записана следующим образом.
Операция: Признание неучтенного дохода.
31 января Дт Кт
Счета к получению 200
Доход 200
31.
Признание начисленных расходов
В конце учетного периода у предприятия, как правило, есть такие расходы, которые
были понесены, но не учтены.
Один из таких случаев – заем денег. Каждый день накапливается задолженность по
процентам за заем. Поэтому, в конце каждого учетного периода необходимо делать
корректирующую проводку для отражения этих накопленных процентов, которые
являются расходами периода, и соответствующего обязательства по оплате
процентов.
По мере накопления расхода и соответствующего ему обязательства они
начисляются.
Примером начисленных расходов могут служить налоги заработная плата.
31
Корректирующая
проводка
Счет обязательства
Кредит
Дебет
Корректирующая
проводка
Счет Расхода
Кредит
Дебет
Сумма равна величине
понесенного расхода
Пример. Корректировка счетов
32.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
32
Январь На конец месяца секретарь рекламного
агентства проработает 3 дня после выплаты
зарплаты за очередные две рабочие недели.
Секретарь заработал плату за 3 рабочих дня
января, однако будут они оплачены в феврале.
Заработная плата за эти три дня является
расходом января.
ЗП за 2 недели – 600, следовательно, 60 – за
каждый рабочий день. 60 х 3 = 180
Операция: Начисление неучтенного расхода.
31 января Дт Кт
Расходы по зарплате 180
Зарплата к выплате 180
Пример. Корректировка счетов
Признание неучтенных расходов (начисленных расходов)
Примером начисленных расходов могут служить налоги и заработная плата.
Начисленная заработная плата
33.
Расходы по уплате налога на прибыль
Допустим, что владелица рекламного агентства после проведения анализа первого
месяца хозяйственной деятельности и обсуждения со своим бухгалтером оценивает,
что январская доля в сумме годового налога на прибыль составляет 400.
Пример. Корректировка счетов
Признание неучтенных расходов (начисленных расходов)
Операция: Начисление неучтенных расходов по налогу на прибыль.
31 января Дт Кт
Расходы по налогу на прибыль 400
Налог на прибыль к выплате 400
33
34.
Пример. Корректировка счетов
С помощью трансформационной таблицы составляется отчет о прибылях и
убытках и конечный баланс.
Трансформационная таблица включает:
предварительный пробный баланс, составленный на основе записей в Главной
книге;
корректирующие проводки;
разграничение сальдо счетов, относящихся к отчету о прибылях и убытках
проводки,
закрывающие временные счета;
окончательный пробный баланс.
Каждая рубрика трансформационной таблицы разделена на две части: для записей
по дебету и кредиту счетов.
Трансформационная таблица представлена в Приложении 1.
34
35.
Пример. Корректировка счетов
Баланс рекламного агентства на 31 января 20Х1 г.
Статья Значение, у.е.
Активы
Текущие активы
Денежные средства 1 720
Счета к получению 3 000
Предоплаченная аренда 400
Предоплаченная страховка 440
Материалы 1 300
Офисные принадлежности 600
Итого 7 460
Долгосрочные активы
Основные средства 7 080
Итого 7 080
Всего активов 14 540
Обязательства
Счета к оплате 3 170
Полученные авансы 600
Заработная плата к выплате 180
Налоги на прибыль к уплате 400
Итого 4 350
Собственный капитал
Акционерный капитал 10 000
Нераспределенная прибыль 190
Итого 10 190
Всего обязательств и капитала 14 540
35
36.
Пример. Корректировка счетов
Отчет о прибылях и убытках рекламного агентства за январь 20Х1 г.
Статья Значение, у.е.
Доходы 4 800
Себестоимость услуг 570
Валовая прибыль 4 230
Административные расходы 2 240
Операционная прибыль 1 990
Налог на прибыль 400
Чистая прибыль 1 590
Примечание: счет нераспределенной прибыли за месяц
Нераспределенная прибыль – 1 янв. 20Х1 г. 0
Чистая прибыль 1 590
(минус) Дивиденды 1 400
Нераспределенная прибыль – 31 янв. 20X1 г. 190
36