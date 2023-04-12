Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Chatham House - Belarus - XV (ru).pdf

Apr. 12, 2023
0 likes 0 views
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
plan diy.pdf
plan diy.pdf
Loading in …3
×

Check these out next

jpg2pdf.pdf
RadioGdansk
Acuerdo Senado 18102022
redaccionxalapa
Законопроект о стратегическом планировании в Кыргызстане
akipress1
Оповещение ЛРА.pdf
akipress
Сравнительная таблица.pdf
akipress
Сравнительная таблица на официальном языке.docx
akipress1
атрощенко зп.pdf
ssuser60496c1
атрощенко пояснювальна записка.pdf
ssuser60496c1
1 of 34 Ad

Chatham House - Belarus - XV (ru).pdf

Apr. 12, 2023
0 likes 0 views

Download to read offline

News & Politics

Chatham House - Belarus - XV (ru).pdf

Chatham House - Belarus - XV (ru).pdf

News & Politics
Advertisement

Recommended

plan diy.pdf
ssuser7bc673
2.7k views
16 slides
ce55e4f8c480ed5abfd0b7f767e73ac2_1674508005.pdf
ssuser7bc673
710 views
30 slides
AVTOBUS.pdf
ssuser7bc673
4.4k views
7 slides
ГРАФІК ПОТЕНЦІЙНИЙ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ КЕМ.pdf
ssuser7bc673
29.3k views
3 slides
Pp
ssuser7bc673
12.6k views
1 slide
Konstitutsija na-27-dekabrja-pdf
ssuser7bc673
9k views
49 slides
Proekt zakonu ukrayini
ssuser7bc673
82 views
5 slides
Forma
ssuser7bc673
16.8k views
2 slides
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded (18)

jpg2pdf.pdf
RadioGdansk
115 views
Acuerdo Senado 18102022
redaccionxalapa
30 views
Законопроект о стратегическом планировании в Кыргызстане
akipress1
796 views
Оповещение ЛРА.pdf
akipress
12k views
Сравнительная таблица.pdf
akipress
18 views
Сравнительная таблица на официальном языке.docx
akipress1
23.4k views
атрощенко зп.pdf
ssuser60496c1
1.4k views
атрощенко пояснювальна записка.pdf
ssuser60496c1
1.2k views
Резерв кадров на посты мэра города областного значения.pdf
ssuserb559ed
2.4k views
Лжесиловики украли у свердловчан 137 млн рублей.doc
МО МВД России Заречный
4 views
Оповещение ОРА .pdf
akipress
11.6k views
Какие изменения предлагает внести МЧС в закон о гражданской защите?
akipress
275 views
Гражданство
akipress
29.9k views
Гражданство
akipress
29.6k views
Ireland Presentation in Russian.ppt
ssuser555556
2 views
Проект закона о госязыке.docx
akipress
161 views
WWDW Podcast
Rosa Harrison
6 views
Гражданство
akipress
32.4k views
jpg2pdf.pdf
RadioGdansk
115 views
5 slides
Acuerdo Senado 18102022
redaccionxalapa
30 views
4 slides
Законопроект о стратегическом планировании в Кыргызстане
akipress1
796 views
48 slides
Оповещение ЛРА.pdf
akipress
12k views
4 slides
Сравнительная таблица.pdf
akipress
18 views
4 slides
Сравнительная таблица на официальном языке.docx
akipress1
23.4k views
22 slides

Featured (20)

signmesh snapshot - the best of sustainability
signmesh
521 views
The Science of a Great Career in Data Science
Kate Matsudaira
34.8k views
The ABC’s of Living a Healthy Life
Dr. Omer Hameed
1.1M views
CAREER FORWARD - THE TOOLS YOU NEED TO START MOVING
Kelly Services
906 views
Top 5 Skills for Project Managers
LinkedIn Learning Solutions
19.6k views
Mind-Blowing Facts About National Parks
Ethos3
41.3k views
8 Easy Ways to Relieve Stress At Work (Backed By Science)
True Stress Management
450 views
ChatGPT What It Is and How Writers Can Use It.pdf
Adsy
22.9k views
Pixar's 22 Rules to Phenomenal Storytelling
Gavin McMahon
4.6M views
2022 Women in the Workplace Briefing
McKinsey & Company
16.6k views
10 Steps great leaders take when things go wrong
GetSmarter
81.3k views
Forgotten women in tech history.
Domo
142.6k views
A Product Manager's Job
joshelman
801.9k views
Top 10 Tips for Getting a Good Night's Sleep
Dana-Farber Cancer Institute
49.6k views
The Road to Financial Wellness
Experian_US
9.4k views
24 Time Management Hacks to Develop for Increased Productivity
Iulian Olariu
1.9M views
GO BRAND YOURSELF. How to land a job with personal branding in 5 steps
Lorenzo Galbiati
195.4k views
Trillion Dollar Coach Book (Bill Campbell)
Eric Schmidt
2M views
Global Diversity, Equity, and Inclusion Debrief
McKinsey & Company
20.8k views
The Minimum Loveable Product
The Happy Startup School
4.1M views
signmesh snapshot - the best of sustainability
signmesh
521 views
32 slides
The Science of a Great Career in Data Science
Kate Matsudaira
34.8k views
71 slides
The ABC’s of Living a Healthy Life
Dr. Omer Hameed
1.1M views
29 slides
CAREER FORWARD - THE TOOLS YOU NEED TO START MOVING
Kelly Services
906 views
68 slides
Top 5 Skills for Project Managers
LinkedIn Learning Solutions
19.6k views
22 slides
Mind-Blowing Facts About National Parks
Ethos3
41.3k views
17 slides
Advertisement

Chatham House - Belarus - XV (ru).pdf

  1. 1. Результаты опроса общественного мнения, проведенного с 15 по 27 марта 2023 года Отношение беларусов к войне и ценностные ориентации
  2. 2. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 2 Chatham House опросил 804 респондентов с 15 по 27 марта 2022. Наша выборка соответствует структуре городского населения Беларуси и скорректирована по полу, возрасту, размеру населенных пунктов и уровню образования. Опрос был проведен с помощью интернет-интервью (CAWI), что на практике означает, что выборка была ограничена до пользователей интернета. При этом, по данным на начало 2023 года, 87% населения Беларуси использует интернет, интернет-пользователи более экономически и социально активны. Поэтому, несмотря на то, что выборка была взвешена, чтобы точно отразить структуру беларусского общества, есть вероятность, что поддержка Лукашенко и его политики может быть немного выше, чем отражено в опросе, поскольку сторонники Лукашенко зачастую менее социально и экономически активны, чем его противники. Также мы отмечаем влияние опасений респондентов при прохождении опроса, что также может иметь влияние на результаты. Мы использовали CAWI метод, потому что репрессивное беларусское законодательство и дополнительные риски для интервьюеров делают face-to-face интервью невозможными. Статистическая погрешность выборки из 804 человек (с 95% доверительным интервалом) не превышает 3,5%. Из-за округления сумма процентов ответов в графиках может быть не равна 100%. Все ответы всех респондентов доступны в виде файлов XLSX и SAV. Сведения о методологии
  3. 3. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 3 ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ НОВОСТЕЙ Как часто Вы используете следующие источники информации, чтобы узнавать новости о событиях в Беларуси и мире? Хотя бы один из следующих телеканалов: ОНТ, Беларусь-1, СТВ, Россия, Первый Канал (Россия), НТВ Раз в неделю или чаще Реже, чем раз в неделю или никогда Хотя бы один из следующих источников любым способом (в Telegram, YouTube, на сайте и др.) Зеркало, Наша Ніва, Еўрарадыё, Радыё Свабода, Белсат, Медуза, Новая Газета, Дождь, Эхо Москвы Раз в неделю или чаще Аудитория обоих типов СМИ 26% Аудитория негосударственных СМИ 18% Реже, чем раз в неделю или никогда Аудитория государственных СМИ 37% Редко смотрят оба типа СМИ (неактивная аудитория) 19% В зависимости от частоты получения новостей из разных видов СМИ выделяется четыре сегмента беларусского общества по медиапотреблению. ХХ% - доля сегмента в полученной выборке
  4. 4. Что думают беларусы про войну России против Украины Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 4
  5. 5. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 5 ПОДДЕРЖКА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ РФ В УКРАИНЕ Вы поддерживаете или не поддерживаете военные действия российских войск на территории Украины? Действия российской армии не пользуются поддержкой большинства беларусов: почти половина указывают, что не поддерживают их и еще четверть затрудняются ответить. 35% 35% 30% 8% 10% 14% 23% 24% 24% 19% 12% 15% 14% 18% 18% Июнь 2022 Август 2022 Март 2023 Определенно поддерживают Скорее поддерживают Затрудняются ответить Скорее не поддерживают Определенно не поддерживают
  6. 6. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 6 ПОДДЕРЖКА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ РФ В УКРАИНЕ ПО МЕДИАСЕГМЕНТАМ Вы поддерживаете или не поддерживаете военные действия российских войск на территории Украины? Во всех сегментах, кроме аудитории государственных СМИ, противников действий российских войск больше, чем сторонников. 30% 9% 81% 22% 32% 14% 12% 10% 18% 14% 24% 26% 27% 36% 15% 21% 16% 12% 18% 32% 17% 6% Всего Аудитория гос. СМИ 2% 5% Аудитория негос. СМИ Аудитория обоих типов СМИ Неактивная аудитория Определенно поддерживают Скорее поддерживают Затрудняются ответить Скорее не поддерживают Определенно не поддерживают
  7. 7. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 7 УЧАСТИЕ БЕЛАРУСИ В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 1) Что следовало бы сделать Беларуси после начала военных действий между Россией и Украиной? 2) Что следует сделать Беларуси в контексте военных действий между Россией и Украиной сейчас? Идея участия в военных действиях остается маргинальной; около половины городских жителей дистанцируется от войны, поддерживая нейтралитет или затрудняются ответить. СЛЕДОВАЛО СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС 31% 25% 10% 5% 3% 2% 1% 23% 22% 27% 12% 7% 5% 2% 2% 23% 28% 25% 15% 4% 3% 2% 1% 21% Поддержать действия России, но не вступать в военный конфликт Объявить о полном нейтралитете страны, вывести все иностранные войска, не высказываться в пользу ни одной из сторон Затрудняюсь ответить Осудить действия Украины, но не вступать в военный конфликт Осудить действия России, но не вступать в военный конфликт Поддержать действия Украины, но не вступать в военный конфликт Принять участие в военных действиях на стороне Украины Принять участие в военных действиях на стороне России Март 2023 Август 2022 Март 2022 30% 30% 7% 6% 2% 22% 25% 28% 12% 4% 3% 2% 2% 23% 0,4%
  8. 8. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 8 УЧАСТИЕ БЕЛАРУСИ В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ СРЕДИ МЕДИАСЕГМЕНТОВ Что следует сделать Беларуси в контексте военных действий между Россией и Украиной сейчас? Значительная часть поддержки России в беларусском обществе обеспечивается за счет позиции зрителей государственных медиа. В отличие от них все остальные аудитории чаще дистанцируются от войны, выбирая нейтралитет или затрудняются ответить. 30% 30% 7% 6% 3% 2% 22% Затрудняюсь ответить Поддержать действия России, но не вступать в военный конфликт Объявить о полном нейтралитете страны, вывести все иностранные войска, не высказываться в пользу ни одной из сторон Принять участие в военных действиях на стороне России Поддержать действия Украины, но не вступать в военный конфликт Принять участие в военных действиях на стороне Украины Осудить действия России, но не вступать в военный конфликт Осудить действия Украины, но не вступать в военный конфликт <1% 20% 49% 2% 4% 3% 23% <1% <1% 43% 2% 24% 24% 1% 6% <1% <1% 33% 34% 4% 3% 4% 3% 20% <1% 35% 15% 3% 4% 1% 40% <1% Всего Аудитория гос. СМИ Аудитория негос. СМИ Аудитория обоих типов СМИ Неактивная аудитория
  9. 9. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 9 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ И УКРАИНСКИХ ВОЙСК 1) Как Вы считаете, насколько успешно или неуспешно российские войска справляются со своими задачами на территории Украины? 2) Как Вы считаете, насколько успешно или неуспешно украинские войска справляются со своими задачами? В беларусском обществе нету доминирующей оценки того, какая армия более успешна, но действия российских войск называются эффективными чаще, чем действия украинских. РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА 22% 21% 18% 16% 12% 14% 16% 13% 27% 29% 29% 34% 26% 24% 23% 25% 13% 12% 15% 12% Апрель 2022 Июнь 2022 Август 2022 Март 2023 Определенно успешно Скорее успешно Затрудняюсь ответить Скорее неуспешно Определенно неуспешно 21% 23% 20% 18% 20% 22% 34% 33% 35% 19% 18% 17% 8% 7% 6% Июнь 2022 Август 2022 Март 2023
  10. 10. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 10 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЙСК ПО МЕДИАСЕГМЕНТАМ 1) Как Вы считаете, насколько успешно или неуспешно российские войска справляются со своими задачами на территории Украины? 2) Как Вы считаете, насколько успешно или неуспешно украинские войска справляются со своими задачами? Аудитория государственных СМИ чаще считает российские войска эффективными, тогда как аудитория негосударственных – украинские. Причем среди аудитории со смешанным медиапотреблением побеждает нарратив государственных медиа. 5% 55% 9% 10% 9% 22% 13% 12% 31% 18% 31% 57% 34% 5% 33% 17% 21% 14% 5% Гос. СМИ Негос. СМИ Оба типа Неактивная аудитория Определенно успешно Скорее успешно Затрудняются ответить Скорее неуспешно Определенно неуспешно РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА 30% 25% 8% 29% 27% 17% 34% 22% 30% 58% 6% 55% 12% 12% 16% 6% Гос. СМИ 4% 3% Негос. СМИ 5% Оба типа Неактивная аудитория
  11. 11. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 11 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПОБЕДИТЕЛЕ В ВОЙНЕ Как вы считаете, кто победит в вооружённом конфликте, Россия или Украина? Почти половина считает, что в войне победит Россия. За последний год беларусы несколько чаще стали сомневаться в победе Украины. 45% 46% 35% 39% 21% 15% Март 2022 Март 2023 Победит Украина Затрудняются ответить Победит Россия
  12. 12. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 12 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПОБЕДИТЕЛЕ ПО МЕДИАСЕГМЕНТАМ Как вы считаете, кто победит в вооружённом конфликте, Россия или Украина? Как и в случае с эффективностью войск, представление о победителе связано с используемыми медиа, а в аудитории использующей оба типа популярнее нарратив государственных СМИ. 46% 65% 58% 31% 39% 34% 32% 36% 59% 15% 63% 6% 10% Всего Аудитория гос. СМИ 5% Аудитория негос. СМИ Аудитория обоих типов СМИ Неактивная аудитория Победит Украина Затрудняюсь ответить Победит Россия
  13. 13. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 13 ПОДДЕРЖКА ВАРИАНТОВ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ ПО МЕДИАСЕГМЕНТАМ Идёт много разговоров о том, как закончатся военные действия. Существует три популярных мнения. Какое из этих мнений наиболее близко к вашим взглядам? Больше половины беларусов выступают за немедленное прекращение войны и мирные переговоры. 5% 7% 56% 54% 36% 62% 69% 14% 60% 5% 9% 26% 43% 27% 14% 5% 7% 56% 54% 36% 62% 69% 14% 60% 5% 9% 26% 43% 27% 14% 4% Всего 3% Аудитория гос. СМИ 2% Аудитория негос. СМИ Аудитория обоих типов СМИ Неактивная аудитория Война должна прекратиться только после достижения Россией своих целей Война должна прекратиться только после достижения Украиной своих целей Войну нужно остановить прямо сейчас и зафиксировать ситуацию в том виде, в котором она есть, искать компромисс путём мирных переговоров Другое
  14. 14. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 14 Сторонники каждой из точек зрений о возможных вариантах окончания войны считают, что их большинство. Такое представление сторонников достижения целей Украины и России можно объяснить их замкнутостью в информационных эхо-камерах. ВАРИАНТЫ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ И ЭФФЕКТ ЭХО-КАМЕРЫ 1) Идёт много разговоров о том, как закончатся военные действия. Существует три популярных мнения. Какое из этих мнений наиболее близко к вашим взглядам? 2) Как вы полагаете, какая часть белорусского общества придерживается такого же мнения, что и вы? 14% 56% 26% 69% 77% 76% Война должна прекратиться только после достижения Украиной своих целей Войну нужно остановить прямо сейчас и зафиксировать ситуацию в том виде, в котором она есть, и искать компромисс путём мирных переговоров Война должна прекратиться только после достижения Россией своих целей Реальная доля сторонников Доля сторонников в их собственном представлении1 1 – Средний процент, указываемый сторонниками 61% сторонников – это аудитория негосударственных СМИ 77% сторонников – это аудитория государственных СМИ Равномерно представлено большинство медиасегментов
  15. 15. Что думают беларусы про внешнюю политику Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 15
  16. 16. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 16 ОТНОШЕНИЕ К СТРАНАМ Как Вы в целом относитесь к следующим странам? РОССИЯ СТРАНЫ ЕС США КИТАЙ ЛИТВА ПОЛЬША УКРАИНА 10% 12% 11% 10% 7% 10% 9% 7% 10% 8% 9% 11% 9% 8% 9% 7% 12% 7% 9% 9% 8% 46% 47% 49% 44% 35% 34% 36% 37% 39% 33% 31% 33% 35% 38% 38% 35% 34% 37% Апр 21 Июль 21 Ноя 21 7% Янв 22 Март 22 Апр 22 Июнь 22 Авг 22 8% Март 23 6% 7% 5% 9% 10% 6% 9% 10% 13% 11% 13% 12% 18% 24% 15% 22% 22% 24% 24% 17% 19% 53% 49% 60% 51% 48% 43% 46% 51% 50% 17% 13% 15% 15% 14% 14% 14% 15% 13% Апр 21 Июль 21 Ноя 21 Янв 22 Март 22 Апр 22 Июнь 22 Авг 22 6% Март 23 Очень хорошо В основном хорошо Затрудняюсь ответить В основном плохо Очень плохо 8% 10% 7% 9% 11% 12% 10% 12% 9% 12% 9% 12% 10% 15% 19% 12% 14% 15% 16% 16% 15% 16% 55% 51% 57% 56% 46% 41% 45% 46% 49% 15% 14% 18% 15% 24% 23% 20% 19% 15% Апр 21 Июль 21 Ноя 21 Янв 22 Март 22 Апр 22 Июнь 22 Авг 22 Март 23 8% 7% 10% 10% 8% 9% 13% 14% 8% 13% 11% 16% 14% 14% 16% 16% 20% 14% 18% 18% 16% 20% 14% 15% 49% 47% 55% 47% 45% 43% 38% 48% 46% 18% 15% 18% 15% 18% 15% 17% 17% 15% Апр 21 Июль 21 Ноя 21 Янв 22 Март 22 Апр 22 Июнь 22 Авг 22 Март 23 7% 7% 6% 9% 9% 8% 7% 11% 11% 9% 10% 11% 13% 14% 11% 16% 21% 25% 20% 23% 21% 20% 22% 16% 16% 48% 43% 53% 45% 45% 45% 41% 50% 47% 14% 13% 14% 15% 17% 14% 15% 16% 14% Апр 21 Июль 21 Ноя 21 Янв 22 Март 22 Апр 22 Июнь 22 Авг 22 Март 23 9% 9% 8% 9% 15% 20% 18% 13% 17% 15% 16% 12% 20% 16% 17% 15% 17% 16% 24% 27% 20% 21% 24% 22% 24% 19% 19% 43% 40% 49% 40% 36% 31% 33% 41% 39% 10% 9% 12% 9% 9% 9% 9% 10% 9% Апр 21 Июль 21 Ноя 21 Янв 22 Март 22 Апр 22 Июнь 22 Авг 22 Март 23 6% 9% 6% 7% 6% 22% 21% 16% 22% 14% 18% 21% 14% 12% 58% 58% 64% 59% 60% 57% 59% 61% 62% 13% 11% 13% 14% 20% 20% 14% 17% 19% Апр 21 Июль 21 Ноя 21 5% Янв 22 5% Март 22 5% Апр 22 4% Июнь 22 Авг 22 Март 23
  17. 17. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В каком геополитическом союзе лучше находиться беларусскому государству? Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 17 Половина беларусских горожан выбирают нейтральные позиции, хотя часть перестали верить в симметричные дружественные отношения с ЕС и Россией после начала войны. 23% 21% 13% 19% 20% 20% 23% 21% 21% 19% 23% 41% 42% 46% 36% 39% 31% 24% 25% 25% 27% 25% 27% 28% 32% 32% 29% 37% 37% 39% 37% 37% 38% 9% 8% 9% 13% 12% 12% 16% 15% 18% 17% 14% Сентябрь 2020 Ноябрь 2020 Апрель 2021 Июль 2021 Ноябрь 2021 Январь 2022 Март 2022 Апрель 2022 Июнь 2022 Август 2022 Март 2023 В ЕС В союзе с Россией В союзе с Россией и ЕС одновременно Беларуси лучше быть вне геополитических союзов
  18. 18. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 18 ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО МЕДИАСЕГМЕНТАМ В каком геополитическом союзе лучше находиться беларусскому государству? Аудитория государственных СМИ чаще ориентируется на Россию, а аудитория негосударственных СМИ – на ЕС. 23% 19% 20% 25% 30% 25% 22% 20% 25% 34% 38% 57% 42% 28% 14% 56% 8% 8% Всего Аудитория гос. СМИ 4% Аудитория негос. СМИ Аудитория обоих типов СМИ Неактивная аудитория В Европейском союзе В союзе с Россией В союзе с Россией и ЕС одновременно Беларуси лучше быть вне геополитических союзов
  19. 19. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 19 ФОРМАТ СОЮЗА С РОССИЕЙ Какой вариант союза с Россией наиболее приемлем для вас? Большинство беларусов поддерживают только экономическую интеграцию с Россией – без политической и военной. 13% 12% 6% 14% 15% 13% 18% 19% 16% 15% 17% 7% 9% 4% 6% 6% 5% 5% 11% 11% 10% 11% 12% 13% 12% 14% 13% 13% 9% 38% 43% 44% 37% 41% 40% 33% 32% 33% 34% 36% 34% 30% 33% 29% 27% 28% 30% 30% 33% 34% 34% 5% Сентябрь 2020 4% Ноябрь 2020 Апрель 2021 Июль 2021 Ноябрь 2021 Январь 2022 Март 2022 Апрель 2022 Июнь 2022 4% Август 2022 4% Март 2023 Зона свободной торговли Единое экономическое пространство без политического объединения Единое экономическое пространство с единой внешней политикой и армией Вхождение в состав России Ни один из перечисленных
  20. 20. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 20 ОТНОШЕНИЕ К ОДКБ В настоящее время, Беларусь находится в военном союзе с Российской Федерацией в рамках Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). Этот договор предусматривает военную взаимопомощь государств в случае внешней агрессии. Как вы считаете, после смены политического руководства, Беларуси следует оставаться в ОДКБ, стремиться к выходу из ОДКБ и вступлению в НАТО или стремиться к выходу из ОДКБ и оставаться вне каких-либо военных союзов? 63% 58% 50% 57% 52% 46% 49% 42% 47% 48% 31% 35% 39% 37% 39% 48% 44% 48% 43% 45% 6% 7% 11% 6% 9% 6% 7% 10% 11% 8% Ноябрь 2020 Апрель 2021 Июль 2021 Ноябрь 2021 Январь 2022 Март 2022 Апрель 2022 Июнь 2022 Август 2022 Март 2023 Беларусь должна будет сохранять членство в ОДКБ Беларусь должна будет стремиться к выходу из ОДКБ и сохранять нейтралитет, не вступая ни в какие военные союзы Беларусь должна будет стремиться к выходу из ОДКБ и вступлению в НАТО
  21. 21. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 21 ОТНОШЕНИЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ РОССИЙСКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В последнее время в Беларуси обсуждается возможность размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси. Как вы относитесь к такому предложению? В Беларуси сохраняется абсолютное непринятие размещения российского ядерного оружия на территории страны. 45% 47% 45% 43% 44% 35% 29% 35% 39% 30% 12% 14% 12% 10% 15% 8% 9% 8% 9% 10% Скорее положительно Апрель 2022 Март 2022 Положительно Июнь 2022 Август 2022 Скорее отрицательно Март 2023 Отрицательно
  22. 22. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 22 ОТНОШЕНИЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ПО МЕДИАСЕГМЕНТАМ Вы поддерживаете или не поддерживаете военные действия российских войск на территории Украины? Отрицательное отношение превалирует среди всех медиасегментов, включая аудиторию государственных СМИ. 44% 20% 83% 42% 57% 30% 38% 15% 31% 30% 15% 26% 14% 8% 10% 17% 13% Всего Аудитория гос. СМИ 3% Аудитория негос. СМИ Аудитория обоих типов СМИ 5% Неактивная аудитория Положительно Скорее положительно Скорее отрицательно Отрицательно
  23. 23. Ценностные ориентации Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 23
  24. 24. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 24 ВОПРОСЫ О ЦЕННОСТЯХ В какой степени вы согласны или не согласны со следующим высказыванием? При разработке инструментария блока опроса, касающегося ценностных ориентаций беларусов, мы обратились к данным European Values Study, проводящегося совместно с World Values Survey. В результате на основе данных четырех высказываний с помощью математического анализа были сформированы ценностные сегменты. 15% 20% 33% 32% Прогрессивные демократы Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы 8% 13% 16% 5% 16% 38% 37% 20% 31% 20% 20% 37% 24% 23% 20% 22% 20% 5% 7% 15% Стране необходима сильная рука лидера, который должен принимать важные государственные решения единолично Я интересуюсь политикой Трудиться - это долг человека перед обществом Я доверяю институту церкви Полностью согласен (-сна) Скорее согласен (-сна) Затрудняюсь ответить Полностью не согласен (-сна) Скорее не согласен (-сна)
  25. 25. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 25 ПОЛИТИЧЕСКАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ 1) Скажите, пожалуйста, могли бы вы назвать себя демократом, человеком демократических убеждений? 2) Скажите, пожалуйста, могли бы вы назвать себя сторонником левых, социалистических взглядов? 3) Скажите, пожалуйста, могли бы вы назвать себя сторонником рыночных преобразований в экономике? 13% 6% 8% 14% 35% 40% 40% 32% 52% 44% 24% 22% 33% 19% 13% 19% 26% 23% 13% 3% 4% 6% 5% 5% Всего Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы Скорее да Определенно да Определенно нет Скорее нет Затрудняются ответить 1% ДЕМОКРАТЫ ЛЕВЫЕ РЫНОЧНИКИ 3% 4% 5% 12% 13% 7% 18% 16% 27% 23% 37% 21% 21% 34% 35% 34% 34% 31% 24% 25% 20% 25% 27% Всего Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы 12% 5% 9% 15% 31% 37% 34% 30% 39% 53% 22% 22% 30% 20% 5% 24% 33% 23% 22% 7% 6% 6% 7% 3% 5% Всего Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы
  26. 26. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 26 ОТНОШЕНИЕ К АВТОРИТАРНОМУ И МЕРИТОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВЛЕНИЮ Активно ведутся разговоры о том, какая система управления государством оптимальная для Республики Беларусь сейчас. Одни считают, что стране необходима сильная рука лидера, который должен принимать важные государственные решения единолично. Другие же полагают, что решения в стране должны приниматься коллективно экспертами в области тех или иных вопросов (из числа членов правительства). В какой степени Вы согласны или не согласны с каждой из этих точек зрения? «Стране необходима сильная рука лидера, который должен принимать важные государственные решения единолично» 8% 23% 3% 16% 39% 9% 31% 38% 41% 27% 3% 24% 29% 50% 32% 20% 18% 22% 65% Всего Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы Полностью не согласен (-сна) Скорее не согласен (-сна) Затрудняюсь ответить Скорее согласен (-сна) Полностью согласен (-сна) «Решения в стране должны приниматься коллективно экспертами в области тех или иных вопросов (из числа членов правительства)» 12% 9% 6% 10% 33% 39% 30% 41% 49% 42% 32% 42% 39% 19% 12% 13% 15% 11% 15% 10% 4% 4% 4% 7% 3% Всего Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы Полностью не согласен (-сна) Скорее не согласен (-сна) Затрудняюсь ответить Скорее согласен (-сна) Полностью согласен (-сна)
  27. 27. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 27 ИНТЕРЕС К ПОЛИТИКЕ, ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ, ЦЕРКВИ И ИММИГРАНТАМ В какой степени Вы согласны или не согласны со следующим высказыванием? 5% 14% 9% 9% 23% 12% 59% 71% 59% 20% 27% 27% 21% 32% 38% 46% 13% 13% Всего 1* 2 3 4 Полностью не согласен (-сна) Скорее не согласен (-сна) Затрудняюсь ответить Скорее согласен (-сна) Полностью согласен (-сна) 7% 8% 13% 23% 20% 8% 29% 60% 53% 20% 13% 29% 28% 24% 37% 50% 28% 16% 28% 6% Всего 1 2 3 4 6% 5% 7% 9% 23% 22% 18% 26% 29% 22% 20% 29% 14% 18% 32% 35% 28% 34% 31% 18% 19% 18% 24% 12% Всего 1 2 3 4 15% 19% 16% 28% 22% 11% 22% 30% 36% 37% 41% 49% 20% 29% 20% 35% 9% 28% 4% 5% 9% 6% 2% Всего 1 2 3 4 Я интересуюсь политикой Трудиться - это долг человека перед обществом При принятии на работу работодатель в первую очередь должен рассматривать белорусов, а не иммигрантов Я доверяю институту церкви *1 – Консервативные авторитаристы, 2 – Безразличные, 3 – Консервативные демократы, 4 – Прогрессивные демократы
  28. 28. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 28 ЦЕННОСТИ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ Насколько Вам в жизни важны или не важны следующие аспекты жизни? 40% 47% 41% 39% 26% 57% 50% 55% 61% 74% 3% 3% 2% Всего Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы 2% Вообще не важна(-ы) Скорее не важна(-ы) Скорее важна(-ы) Очень важна(-ы) СВОБОДА И ЛИЧНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ ДЕНЬГИ И МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 44% 47% 42% 40% 48% 52% 48% 53% 58% 51% 3% 5% 3% Всего Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы 2% 2% 56% 63% 50% 58% 54% 39% 33% 41% 40% 43% 2% 4% 3% 7% 2% 3% Всего Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы 1%
  29. 29. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 29 ЦЕННОСТИ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ Насколько Вам в жизни важны или не важны следующие аспекты жизни? 41% 39% 42% 44% 37% 54% 56% 51% 51% 60% 4% 4% 5% 5% 3% 3% 1% Всего Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы Вообще не важна(-ы) Скорее не важна(-ы) Скорее важна(-ы) Очень важна(-ы) ДОСУГ, СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ РАБОТА 36% 38% 39% 37% 28% 54% 55% 49% 57% 61% 8% 6% 11% 6% 8% 4% Всего Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы 2% 2% 2% 49% 52% 47% 50% 41% 45% 43% 45% 45% 48% 5% 3% 6% 4% 10% Всего Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы 1% 2% 2% 1%
  30. 30. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 30 ЦЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ Насколько Вам в жизни важны или не важны следующие аспекты жизни? 16% 28% 11% 13% 9% 45% 50% 47% 43% 36% 26% 17% 26% 35% 30% 12% 5% 16% 9% 25% Всего Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы Вообще не важна(-ы) Скорее не важна(-ы) Скорее важна(-ы) Очень важна(-ы) РЕЛИГИЯ ТРАДИЦИИ БЕЛАРУСЬ 30% 39% 25% 28% 21% 54% 52% 52% 61% 53% 15% 9% 19% 10% 25% 4% 2% Всего 1% Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы 1% 1% 62% 70% 54% 66% 57% 33% 24% 41% 32% 38% 3% 5% 2% 4% 3% 1% Всего Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы 1% Прогрессивные демократы 2%
  31. 31. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 31 СЕГМЕНТЫ БЕЛАРУССКОГО ОБЩЕСТВА ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы Считают себя демократами 46% 39% 66% 79% Поддержка авторитарного правления 62% 12% 2% <1% Интерес к политике 60% <1% 91% 91% Труд как общественный долг 78% 34% 87% <1% Доверие к церкви 44% 10% 34% 7% Консервативные авторитаристы (32%) склонны поддерживать идею сильного лидера и относительно других сегментов наиболее склонны доверять церкви. Безразличные (33%) – сегмент без определенных ценностных ориентаций и крайне низким интересом к политике. Консервативные демократы (20%) имеют приверженность к демократическим ценностям, считают труд социальным долгом, относительно прогрессивных демократов более склонны доверять церкви. Прогрессивные демократы (15%) имеют высокий интерес к политике, не воспринимают труд общественным долгом и не склонны доверять церкви.
  32. 32. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 32 ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ СЕГМЕНТОВ И МЕДИАСЕГМЕНТОВ Прогрессивные демократы – единственный сегмент, черпающий информацию в большей степени из негосударственных медиа; консервативные демократы же часто обращаются к государственным ресурсам. 13% 34% 11% 11% 31% 20% 26% 25% 11% 21% 58% 53% 35% 42% 5% Консервативные авторитаристы Безразличные Консервативные демократы Прогрессивные демократы Аудитория гос. СМИ Аудитория негос. СМИ Аудитория обоих типов СМИ Неактивная аудитория
  33. 33. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 33 Выводы ОТНОШЕНИЕ К ВОЙНЕ И ВЗГЛЯДЫ НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ • За год войны большинство беларусских городских жителей не изменили своей позиции в отношении действий российской армии. Почти половина явно высказывают своё несогласие, а еще четверть затрудняется ответить на вопрос об отношении к военным действиям. Идея участия Беларуси в военных действиях остается маргинальной. • 56% беларусских городских жителей поддерживают идею немедленного прекращения войны и перехода к мирным переговорам. • В вопросах, связанных с отношением к войне и внешней политике, сохраняется взаимозависимость между позицией респондентов и тем, из каких источников они получают информацию. В отношении некоторых вопросов, например, вопроса о возможном победителе войны или о том, какие действия должна предпринимать Беларусь, можно наблюдать растущее влияние дискурса государственных медиа. • Внешнеполитические взгляды беларусов изменились после начала полномасштабной войны, но с тех пор остаются стабильными. • 25% беларусских городских жителей поддерживают размещение российского ядерного оружия – остальные выступают против. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ • Лишь четверть беларусских городских жителей считает, что «стране необходима сильная рука лидера, который должен принимать важные государственные решения единолично». Примерно столько же можно отнести к противникам рыночных преобразований в экономике. • По политическим ценностям среди беларусских городских жителей можно выделить четыре сегмента: консервативные авторитарии (32%), безразличные (33%), консервативные демократы (20%), прогрессивные демократы (15%).
  34. 34. Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 34 Контактная информация Рыгор Астапеня Директор «Беларусской инициативы» Chatham House astapenia@protonmail.com www.belaruspolls.org

×