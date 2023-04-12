Chatham House - Belarus - XV (ru).pdf

1.
Результаты опроса общественного мнения,
проведенного с 15 по 27 марта 2023 года
Отношение беларусов к войне
и ценностные ориентации
2.
Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 2
Chatham House опросил 804 респондентов с 15 по 27 марта 2022. Наша выборка соответствует структуре
городского населения Беларуси и скорректирована по полу, возрасту, размеру населенных пунктов и уровню
образования.
Опрос был проведен с помощью интернет-интервью (CAWI), что на практике означает, что выборка была
ограничена до пользователей интернета. При этом, по данным на начало 2023 года, 87% населения
Беларуси использует интернет, интернет-пользователи более экономически и социально активны.
Поэтому, несмотря на то, что выборка была взвешена, чтобы точно отразить структуру беларусского
общества, есть вероятность, что поддержка Лукашенко и его политики может быть немного выше, чем
отражено в опросе, поскольку сторонники Лукашенко зачастую менее социально и экономически активны,
чем его противники. Также мы отмечаем влияние опасений респондентов при прохождении опроса, что
также может иметь влияние на результаты.
Мы использовали CAWI метод, потому что репрессивное беларусское законодательство и дополнительные
риски для интервьюеров делают face-to-face интервью невозможными.
Статистическая погрешность выборки из 804 человек (с 95% доверительным интервалом) не превышает
3,5%.
Из-за округления сумма процентов ответов в графиках может быть не равна 100%.
Все ответы всех респондентов доступны в виде файлов XLSX и SAV.
Сведения о методологии
3.
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3
ЧЕТЫРЕ ГРУППЫ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ НОВОСТЕЙ
Как часто Вы используете следующие источники информации, чтобы узнавать новости о событиях в Беларуси и мире?
Хотя бы один из следующих телеканалов:
ОНТ, Беларусь-1, СТВ, Россия, Первый Канал (Россия), НТВ
Раз в неделю или чаще Реже, чем раз в неделю или никогда
Хотя бы один из
следующих источников
любым способом (в
Telegram, YouTube, на
сайте и др.) Зеркало,
Наша Ніва, Еўрарадыё,
Радыё Свабода, Белсат,
Медуза, Новая Газета,
Дождь, Эхо Москвы
Раз в неделю
или чаще
Аудитория обоих типов СМИ
26%
Аудитория
негосударственных СМИ
18%
Реже, чем
раз в неделю
или никогда
Аудитория
государственных СМИ
37%
Редко смотрят оба типа СМИ
(неактивная аудитория)
19%
В зависимости от частоты получения новостей из разных видов СМИ выделяется четыре сегмента беларусского общества по
медиапотреблению.
ХХ% - доля сегмента в полученной выборке
4.
Что думают беларусы про
войну России против Украины
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5.
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5
ПОДДЕРЖКА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ РФ В УКРАИНЕ
Вы поддерживаете или не поддерживаете военные действия российских войск на территории Украины?
Действия российской армии не пользуются поддержкой большинства беларусов: почти
половина указывают, что не поддерживают их и еще четверть затрудняются ответить.
35% 35%
30%
8% 10%
14%
23%
24% 24%
19% 12% 15%
14% 18% 18%
Июнь
2022
Август
2022
Март
2023
Определенно поддерживают
Скорее поддерживают
Затрудняются ответить
Скорее не поддерживают
Определенно не поддерживают
6.
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6
ПОДДЕРЖКА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ РФ В УКРАИНЕ ПО МЕДИАСЕГМЕНТАМ
Вы поддерживаете или не поддерживаете военные действия российских войск на территории Украины?
Во всех сегментах, кроме аудитории государственных СМИ, противников действий
российских войск больше, чем сторонников.
30%
9%
81%
22%
32%
14%
12%
10%
18%
14%
24%
26%
27%
36%
15%
21%
16%
12%
18%
32%
17%
6%
Всего
Аудитория
гос. СМИ
2%
5%
Аудитория
негос. СМИ
Аудитория обоих
типов СМИ
Неактивная
аудитория
Определенно поддерживают
Скорее поддерживают
Затрудняются ответить
Скорее не поддерживают
Определенно не поддерживают
7.
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7
УЧАСТИЕ БЕЛАРУСИ В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
1) Что следовало бы сделать Беларуси после начала военных действий между Россией и Украиной?
2) Что следует сделать Беларуси в контексте военных действий между Россией и Украиной сейчас?
Идея участия в военных действиях остается маргинальной; около половины городских
жителей дистанцируется от войны, поддерживая нейтралитет или затрудняются ответить.
СЛЕДОВАЛО СДЕЛАТЬ ПОСЛЕ НАЧАЛА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС
31%
25%
10%
5%
3%
2%
1%
23%
22%
27%
12%
7%
5%
2%
2%
23%
28%
25%
15%
4%
3%
2%
1%
21%
Поддержать действия России,
но не вступать в военный конфликт
Объявить о полном нейтралитете страны,
вывести все иностранные войска,
не высказываться в пользу ни одной из сторон
Затрудняюсь ответить
Осудить действия Украины,
но не вступать в военный конфликт
Осудить действия России, но
не вступать в военный конфликт
Поддержать действия Украины,
но не вступать в военный конфликт
Принять участие в военных
действиях на стороне Украины
Принять участие в военных
действиях на стороне России
Март 2023
Август 2022
Март 2022
30%
30%
7%
6%
2%
22%
25%
28%
12%
4%
3%
2%
2%
23%
0,4%
8.
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8
УЧАСТИЕ БЕЛАРУСИ В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ СРЕДИ МЕДИАСЕГМЕНТОВ
Что следует сделать Беларуси в контексте военных действий между Россией и Украиной сейчас?
Значительная часть поддержки России в беларусском обществе обеспечивается за счет
позиции зрителей государственных медиа. В отличие от них все остальные аудитории чаще
дистанцируются от войны, выбирая нейтралитет или затрудняются ответить.
30%
30%
7%
6%
3%
2%
22%
Затрудняюсь ответить
Поддержать действия России,
но не вступать в военный конфликт
Объявить о полном нейтралитете страны,
вывести все иностранные войска,
не высказываться в пользу ни одной из сторон
Принять участие в военных
действиях на стороне России
Поддержать действия Украины,
но не вступать в военный конфликт
Принять участие в военных
действиях на стороне Украины
Осудить действия России,
но не вступать в военный конфликт
Осудить действия Украины,
но не вступать в военный конфликт
<1%
20%
49%
2%
4%
3%
23%
<1%
<1%
43%
2%
24%
24%
1%
6%
<1%
<1%
33%
34%
4%
3%
4%
3%
20%
<1%
35%
15%
3%
4%
1%
40%
<1%
Всего
Аудитория
гос. СМИ
Аудитория
негос. СМИ
Аудитория обоих
типов СМИ
Неактивная
аудитория
9.
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9
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РОССИЙСКИХ И УКРАИНСКИХ ВОЙСК
1) Как Вы считаете, насколько успешно или неуспешно российские войска справляются со своими задачами на территории Украины?
2) Как Вы считаете, насколько успешно или неуспешно украинские войска справляются со своими задачами?
В беларусском обществе нету доминирующей оценки того, какая армия более успешна, но
действия российских войск называются эффективными чаще, чем действия украинских.
РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА
22% 21% 18% 16%
12% 14% 16%
13%
27% 29% 29%
34%
26% 24% 23% 25%
13% 12% 15% 12%
Апрель 2022 Июнь 2022 Август 2022 Март 2023
Определенно успешно
Скорее успешно
Затрудняюсь ответить
Скорее неуспешно
Определенно неуспешно 21% 23% 20%
18%
20% 22%
34%
33% 35%
19% 18% 17%
8% 7% 6%
Июнь 2022 Август 2022 Март 2023
10.
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10
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЙСК ПО МЕДИАСЕГМЕНТАМ
1) Как Вы считаете, насколько успешно или неуспешно российские войска справляются со своими задачами на территории Украины?
2) Как Вы считаете, насколько успешно или неуспешно украинские войска справляются со своими задачами?
Аудитория государственных СМИ чаще считает российские войска эффективными, тогда как
аудитория негосударственных – украинские. Причем среди аудитории со смешанным
медиапотреблением побеждает нарратив государственных медиа.
5%
55%
9% 10%
9%
22%
13% 12%
31%
18%
31%
57%
34%
5%
33%
17%
21%
14%
5%
Гос. СМИ Негос. СМИ Оба типа
Неактивная
аудитория
Определенно успешно
Скорее успешно
Затрудняются ответить
Скорее неуспешно
Определенно неуспешно
РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА УКРАИНСКИЕ ВОЙСКА
30%
25%
8%
29%
27%
17%
34%
22%
30%
58%
6%
55%
12% 12%
16%
6%
Гос. СМИ
4%
3%
Негос. СМИ
5%
Оба типа
Неактивная
аудитория
11.
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11
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПОБЕДИТЕЛЕ В ВОЙНЕ
Как вы считаете, кто победит в вооружённом конфликте, Россия или Украина?
Почти половина считает, что в войне победит Россия. За последний год беларусы несколько
чаще стали сомневаться в победе Украины.
45% 46%
35%
39%
21%
15%
Март
2022
Март
2023
Победит Украина
Затрудняются ответить
Победит Россия
12.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПОБЕДИТЕЛЕ ПО МЕДИАСЕГМЕНТАМ
Как вы считаете, кто победит в вооружённом конфликте, Россия или Украина?
Как и в случае с эффективностью войск, представление о победителе связано с используемыми
медиа, а в аудитории использующей оба типа популярнее нарратив государственных СМИ.
46%
65%
58%
31%
39%
34%
32%
36%
59%
15%
63%
6% 10%
Всего
Аудитория
гос. СМИ
5%
Аудитория
негос. СМИ
Аудитория обоих
типов СМИ
Неактивная
аудитория
Победит Украина
Затрудняюсь ответить
Победит Россия
13.
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ПОДДЕРЖКА ВАРИАНТОВ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ ПО МЕДИАСЕГМЕНТАМ
Идёт много разговоров о том, как закончатся военные действия. Существует три популярных мнения.
Какое из этих мнений наиболее близко к вашим взглядам?
Больше половины беларусов выступают за немедленное прекращение войны и мирные
переговоры.
5% 7%
56% 54%
36%
62%
69%
14% 60% 5%
9%
26%
43%
27%
14%
5% 7%
56% 54%
36%
62%
69%
14% 60% 5%
9%
26%
43%
27%
14%
4%
Всего
3%
Аудитория
гос. СМИ
2%
Аудитория
негос. СМИ
Аудитория обоих
типов СМИ
Неактивная
аудитория
Война должна прекратиться только
после достижения Россией своих целей
Война должна прекратиться только
после достижения Украиной своих целей
Войну нужно остановить прямо сейчас
и зафиксировать ситуацию в том виде,
в котором она есть, искать компромисс
путём мирных переговоров
Другое
14.
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14
Сторонники каждой из точек зрений о возможных вариантах окончания войны считают, что
их большинство. Такое представление сторонников достижения целей Украины и России
можно объяснить их замкнутостью в информационных эхо-камерах.
ВАРИАНТЫ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ И ЭФФЕКТ ЭХО-КАМЕРЫ
1) Идёт много разговоров о том, как закончатся военные действия. Существует три популярных мнения.
Какое из этих мнений наиболее близко к вашим взглядам?
2) Как вы полагаете, какая часть белорусского общества придерживается такого же мнения, что и вы?
14% 56% 26%
69%
77%
76%
Война должна прекратиться только после
достижения Украиной своих целей
Войну нужно остановить прямо сейчас и
зафиксировать ситуацию в том виде, в
котором она есть, и искать компромисс
путём мирных переговоров
Война должна прекратиться только после
достижения Россией своих целей
Реальная доля
сторонников
Доля сторонников
в их собственном
представлении1
1 – Средний процент, указываемый сторонниками
61% сторонников –
это аудитория
негосударственных СМИ
77% сторонников –
это аудитория
государственных СМИ
Равномерно представлено
большинство медиасегментов
15.
Что думают беларусы
про внешнюю политику
Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 15
16.
Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 16
ОТНОШЕНИЕ К СТРАНАМ
Как Вы в целом относитесь к следующим странам?
РОССИЯ
СТРАНЫ ЕС США КИТАЙ
ЛИТВА
ПОЛЬША
УКРАИНА
10% 12% 11% 10% 7%
10% 9% 7%
10% 8% 9% 11%
9%
8% 9%
7% 12%
7% 9% 9% 8%
46% 47%
49% 44% 35% 34% 36% 37%
39%
33% 31% 33% 35% 38% 38% 35% 34% 37%
Апр
21
Июль
21
Ноя
21
7%
Янв
22
Март
22
Апр
22
Июнь
22
Авг
22
8%
Март
23
6% 7% 5%
9% 10%
6%
9%
10%
13%
11% 13% 12%
18%
24%
15%
22%
22%
24%
24% 17% 19%
53%
49%
60%
51%
48%
43% 46%
51%
50%
17% 13% 15% 15% 14% 14% 14% 15% 13%
Апр
21
Июль
21
Ноя
21
Янв
22
Март
22
Апр
22
Июнь
22
Авг
22
6%
Март
23
Очень хорошо
В основном хорошо
Затрудняюсь ответить
В основном плохо
Очень плохо
8% 10% 7% 9%
11% 12%
10% 12% 9%
12% 9% 12% 10%
15%
19%
12%
14% 15%
16% 16% 15% 16%
55%
51%
57%
56%
46%
41% 45% 46%
49%
15% 14% 18% 15%
24% 23% 20% 19% 15%
Апр
21
Июль
21
Ноя
21
Янв
22
Март
22
Апр
22
Июнь
22
Авг
22
Март
23
8% 7% 10% 10% 8% 9%
13% 14%
8%
13% 11%
16% 14% 14%
16%
16%
20%
14%
18% 18%
16% 20%
14%
15%
49%
47%
55%
47%
45%
43% 38%
48%
46%
18% 15% 18% 15% 18% 15% 17% 17% 15%
Апр
21
Июль
21
Ноя
21
Янв
22
Март
22
Апр
22
Июнь
22
Авг
22
Март
23
7% 7% 6% 9% 9% 8% 7%
11% 11%
9%
10% 11%
13% 14% 11% 16%
21%
25%
20%
23% 21%
20%
22%
16%
16%
48%
43%
53%
45% 45%
45% 41%
50%
47%
14% 13% 14% 15% 17% 14% 15% 16% 14%
Апр
21
Июль
21
Ноя
21
Янв
22
Март
22
Апр
22
Июнь
22
Авг
22
Март
23
9% 9% 8% 9%
15%
20% 18%
13% 17%
15% 16%
12%
20%
16%
17%
15%
17%
16%
24%
27%
20%
21%
24%
22%
24%
19%
19%
43%
40%
49%
40% 36% 31% 33%
41%
39%
10% 9% 12% 9% 9% 9% 9% 10% 9%
Апр
21
Июль
21
Ноя
21
Янв
22
Март
22
Апр
22
Июнь
22
Авг
22
Март
23
6% 9% 6% 7% 6%
22%
21%
16% 22%
14% 18%
21% 14% 12%
58%
58%
64% 59%
60% 57%
59%
61% 62%
13% 11% 13% 14%
20% 20%
14% 17% 19%
Апр
21
Июль
21
Ноя
21
5%
Янв
22
5%
Март
22
5%
Апр
22
4%
Июнь
22
Авг
22
Март
23
17.
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
В каком геополитическом союзе лучше находиться беларусскому государству?
Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 17
Половина беларусских горожан выбирают нейтральные позиции, хотя часть перестали верить
в симметричные дружественные отношения с ЕС и Россией после начала войны.
23% 21%
13%
19% 20% 20% 23% 21% 21% 19% 23%
41% 42%
46% 36%
39%
31% 24% 25% 25% 27%
25%
27% 28%
32%
32%
29%
37%
37% 39% 37% 37% 38%
9% 8% 9%
13% 12% 12% 16% 15% 18% 17% 14%
Сентябрь
2020
Ноябрь
2020
Апрель
2021
Июль
2021
Ноябрь
2021
Январь
2022
Март
2022
Апрель
2022
Июнь
2022
Август
2022
Март
2023
В ЕС
В союзе с Россией
В союзе с Россией и ЕС
одновременно
Беларуси лучше быть
вне геополитических
союзов
18.
Chatham House | The Royal Institute of International Affairs
18
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО МЕДИАСЕГМЕНТАМ
В каком геополитическом союзе лучше находиться беларусскому государству?
Аудитория государственных СМИ чаще ориентируется на Россию, а аудитория
негосударственных СМИ – на ЕС.
23% 19% 20%
25%
30%
25%
22% 20%
25%
34%
38%
57% 42%
28%
14%
56%
8% 8%
Всего
Аудитория
гос. СМИ
4%
Аудитория
негос. СМИ
Аудитория обоих
типов СМИ
Неактивная
аудитория
В Европейском союзе
В союзе с Россией
В союзе с Россией и ЕС
одновременно
Беларуси лучше быть вне
геополитических союзов
19.
Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 19
ФОРМАТ СОЮЗА С РОССИЕЙ
Какой вариант союза с Россией наиболее приемлем для вас?
Большинство беларусов поддерживают только экономическую интеграцию с Россией –
без политической и военной.
13% 12%
6%
14% 15% 13%
18% 19% 16% 15% 17%
7%
9% 4% 6%
6% 5%
5%
11%
11%
10%
11%
12% 13%
12% 14%
13%
13% 9%
38% 43%
44%
37% 41% 40% 33% 32%
33% 34% 36%
34% 30% 33%
29% 27% 28% 30% 30% 33% 34% 34%
5%
Сентябрь
2020
4%
Ноябрь
2020
Апрель
2021
Июль
2021
Ноябрь
2021
Январь
2022
Март
2022
Апрель
2022
Июнь
2022
4%
Август
2022
4%
Март
2023
Зона свободной торговли
Единое экономическое
пространство без
политического объединения
Единое экономическое
пространство с единой
внешней политикой и армией
Вхождение в состав России
Ни один из перечисленных
20.
Chatham House | The Royal Institute of International Affairs 20
ОТНОШЕНИЕ К ОДКБ
В настоящее время, Беларусь находится в военном союзе с Российской Федерацией в рамках Договора о Коллективной Безопасности
(ОДКБ). Этот договор предусматривает военную взаимопомощь государств в случае внешней агрессии.
Как вы считаете, после смены политического руководства, Беларуси следует оставаться в ОДКБ, стремиться к выходу из ОДКБ и
вступлению в НАТО или стремиться к выходу из ОДКБ и оставаться вне каких-либо военных союзов?
63%
58%
50%
57%
52%
46% 49%
42%
47% 48%
31%
35%
39%
37%
39% 48% 44%
48% 43% 45%
6% 7%
11%
6% 9% 6% 7% 10% 11% 8%
Ноябрь
2020
Апрель
2021
Июль
2021
Ноябрь
2021
Январь
2022
Март
2022
Апрель
2022
Июнь
2022
Август
2022
Март
2023
Беларусь должна будет сохранять членство в ОДКБ
Беларусь должна будет стремиться к выходу из ОДКБ
и сохранять нейтралитет, не вступая ни в какие военные союзы
Беларусь должна будет стремиться к выходу из ОДКБ
и вступлению в НАТО
21.
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ОТНОШЕНИЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ РОССИЙСКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
В последнее время в Беларуси обсуждается возможность размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси.
Как вы относитесь к такому предложению?
В Беларуси сохраняется абсолютное непринятие размещения российского ядерного оружия
на территории страны.
45% 47% 45% 43% 44%
35% 29% 35% 39%
30%
12% 14% 12% 10%
15%
8% 9% 8% 9% 10%
Скорее положительно
Апрель
2022
Март
2022
Положительно
Июнь
2022
Август
2022
Скорее отрицательно
Март
2023
Отрицательно
22.
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ОТНОШЕНИЕ К РАЗМЕЩЕНИЮ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ПО МЕДИАСЕГМЕНТАМ
Вы поддерживаете или не поддерживаете военные действия российских войск на территории Украины?
Отрицательное отношение превалирует среди всех медиасегментов, включая аудиторию
государственных СМИ.
44%
20%
83%
42%
57%
30%
38%
15%
31%
30%
15%
26%
14%
8%
10%
17% 13%
Всего
Аудитория
гос. СМИ
3%
Аудитория
негос. СМИ
Аудитория обоих
типов СМИ
5%
Неактивная
аудитория
Положительно
Скорее положительно
Скорее отрицательно
Отрицательно
23.
Ценностные ориентации
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24.
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ВОПРОСЫ О ЦЕННОСТЯХ
В какой степени вы согласны или не согласны со следующим высказыванием?
При разработке инструментария блока опроса, касающегося ценностных ориентаций беларусов, мы обратились к данным European Values Study,
проводящегося совместно с World Values Survey.
В результате на основе данных четырех высказываний с помощью математического анализа были сформированы ценностные сегменты.
15%
20%
33%
32%
Прогрессивные
демократы
Консервативные
авторитаристы
Безразличные
Консервативные
демократы
8%
13%
16%
5%
16%
38%
37%
20%
31%
20%
20%
37%
24%
23%
20%
22%
20%
5%
7%
15%
Стране необходима сильная рука лидера,
который должен принимать важные
государственные решения единолично
Я интересуюсь политикой
Трудиться - это долг человека
перед обществом
Я доверяю институту церкви
Полностью согласен (-сна)
Скорее согласен (-сна)
Затрудняюсь ответить Полностью не согласен (-сна)
Скорее не согласен (-сна)
25.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ
1) Скажите, пожалуйста, могли бы вы назвать себя демократом, человеком демократических убеждений?
2) Скажите, пожалуйста, могли бы вы назвать себя сторонником левых, социалистических взглядов?
3) Скажите, пожалуйста, могли бы вы назвать себя сторонником рыночных преобразований в экономике?
13%
6%
8%
14%
35%
40%
40%
32%
52%
44%
24%
22%
33%
19%
13%
19%
26%
23%
13%
3%
4%
6%
5%
5%
Всего
Консервативные авторитаристы
Безразличные
Консервативные демократы
Прогрессивные демократы
Скорее да
Определенно да Определенно нет
Скорее нет
Затрудняются ответить
1%
ДЕМОКРАТЫ
ЛЕВЫЕ
РЫНОЧНИКИ
3%
4%
5%
12%
13%
7%
18%
16%
27%
23%
37%
21%
21%
34%
35%
34%
34%
31%
24%
25%
20%
25%
27%
Всего
Консервативные авторитаристы
Безразличные
Консервативные демократы
Прогрессивные демократы
12%
5%
9%
15%
31%
37%
34%
30%
39%
53%
22%
22%
30%
20%
5%
24%
33%
23%
22%
7%
6%
6%
7%
3%
5%
Всего
Консервативные авторитаристы
Безразличные
Консервативные демократы
Прогрессивные демократы
26.
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ОТНОШЕНИЕ К АВТОРИТАРНОМУ И МЕРИТОКРАТИЧЕСКОМУ ПРАВЛЕНИЮ
Активно ведутся разговоры о том, какая система управления государством оптимальная для Республики Беларусь сейчас. Одни
считают, что стране необходима сильная рука лидера, который должен принимать важные государственные решения единолично.
Другие же полагают, что решения в стране должны приниматься коллективно экспертами в области тех или иных вопросов (из числа
членов правительства). В какой степени Вы согласны или не согласны с каждой из этих точек зрения?
«Стране необходима сильная рука лидера, который должен принимать важные государственные решения единолично»
8%
23%
3%
16%
39%
9%
31%
38%
41%
27%
3%
24%
29%
50%
32%
20%
18%
22%
65%
Всего
Консервативные авторитаристы
Безразличные
Консервативные демократы
Прогрессивные демократы
Полностью не согласен (-сна)
Скорее не согласен (-сна)
Затрудняюсь ответить
Скорее согласен (-сна)
Полностью согласен (-сна)
«Решения в стране должны приниматься коллективно экспертами в области тех или иных вопросов (из числа членов правительства)»
12%
9%
6%
10%
33%
39%
30%
41%
49%
42%
32%
42%
39%
19%
12%
13%
15%
11%
15%
10%
4%
4%
4%
7%
3%
Всего
Консервативные авторитаристы
Безразличные
Консервативные демократы
Прогрессивные демократы
Полностью не согласен (-сна)
Скорее не согласен (-сна)
Затрудняюсь ответить
Скорее согласен (-сна)
Полностью согласен (-сна)
27.
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ИНТЕРЕС К ПОЛИТИКЕ, ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ, ЦЕРКВИ И ИММИГРАНТАМ
В какой степени Вы согласны или не согласны со следующим высказыванием?
5%
14%
9% 9%
23%
12%
59% 71%
59%
20%
27%
27%
21%
32%
38%
46%
13% 13%
Всего 1* 2 3 4
Полностью
не согласен (-сна)
Скорее
не согласен (-сна)
Затрудняюсь
ответить
Скорее
согласен (-сна)
Полностью
согласен (-сна)
7% 8%
13%
23%
20%
8%
29%
60%
53%
20%
13%
29%
28%
24%
37%
50%
28%
16%
28%
6%
Всего 1 2 3 4
6% 5% 7% 9%
23% 22% 18% 26%
29%
22%
20%
29%
14%
18%
32%
35%
28%
34%
31%
18% 19% 18%
24%
12%
Всего 1 2 3 4
15%
19%
16%
28%
22%
11%
22% 30%
36%
37%
41%
49%
20%
29%
20%
35%
9%
28%
4%
5%
9% 6% 2%
Всего 1 2 3 4
Я интересуюсь политикой
Трудиться - это долг человека перед
обществом
При принятии на работу
работодатель в первую очередь
должен рассматривать белорусов, а
не иммигрантов
Я доверяю институту церкви
*1 – Консервативные авторитаристы, 2 – Безразличные, 3 – Консервативные демократы, 4 – Прогрессивные демократы
28.
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ЦЕННОСТИ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ
Насколько Вам в жизни важны или не важны следующие аспекты жизни?
40%
47%
41%
39%
26%
57%
50%
55%
61%
74%
3%
3%
2%
Всего
Консервативные авторитаристы
Безразличные
Консервативные демократы
Прогрессивные демократы
2%
Вообще не важна(-ы)
Скорее не важна(-ы)
Скорее важна(-ы)
Очень важна(-ы)
СВОБОДА И ЛИЧНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ
ДЕНЬГИ И МАТЕРИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
44%
47%
42%
40%
48%
52%
48%
53%
58%
51%
3%
5%
3%
Всего
Консервативные авторитаристы
Безразличные
Консервативные демократы
Прогрессивные демократы
2%
2%
56%
63%
50%
58%
54%
39%
33%
41%
40%
43%
2%
4%
3%
7%
2%
3%
Всего
Консервативные авторитаристы
Безразличные
Консервативные демократы
Прогрессивные демократы
1%
29.
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ЦЕННОСТИ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ
Насколько Вам в жизни важны или не важны следующие аспекты жизни?
41%
39%
42%
44%
37%
54%
56%
51%
51%
60%
4%
4%
5%
5%
3%
3%
1%
Всего
Консервативные авторитаристы
Безразличные
Консервативные демократы
Прогрессивные демократы
Вообще не важна(-ы)
Скорее не важна(-ы)
Скорее важна(-ы)
Очень важна(-ы)
ДОСУГ, СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ
РАБОТА
36%
38%
39%
37%
28%
54%
55%
49%
57%
61%
8%
6%
11%
6%
8% 4%
Всего
Консервативные авторитаристы
Безразличные
Консервативные демократы
Прогрессивные демократы
2%
2%
2%
49%
52%
47%
50%
41%
45%
43%
45%
45%
48%
5%
3%
6%
4%
10%
Всего
Консервативные авторитаристы
Безразличные
Консервативные демократы
Прогрессивные демократы
1%
2%
2%
1%
30.
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ЦЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ
Насколько Вам в жизни важны или не важны следующие аспекты жизни?
16%
28%
11%
13%
9%
45%
50%
47%
43%
36%
26%
17%
26%
35%
30%
12%
5%
16%
9%
25%
Всего
Консервативные авторитаристы
Безразличные
Консервативные демократы
Прогрессивные демократы
Вообще не важна(-ы)
Скорее не важна(-ы)
Скорее важна(-ы)
Очень важна(-ы)
РЕЛИГИЯ
ТРАДИЦИИ
БЕЛАРУСЬ
30%
39%
25%
28%
21%
54%
52%
52%
61%
53%
15%
9%
19%
10%
25%
4%
2%
Всего
1%
Консервативные авторитаристы
Безразличные
Консервативные демократы
Прогрессивные демократы 1%
1%
62%
70%
54%
66%
57%
33%
24%
41%
32%
38%
3%
5%
2%
4%
3%
1%
Всего
Консервативные авторитаристы
Безразличные
Консервативные демократы
1%
Прогрессивные демократы
2%
31.
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СЕГМЕНТЫ БЕЛАРУССКОГО ОБЩЕСТВА ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ ЦЕННОСТЯМ
Консервативные
авторитаристы
Безразличные
Консервативные
демократы
Прогрессивные
демократы
Считают себя
демократами
46%
39%
66%
79%
Поддержка
авторитарного
правления
62%
12%
2%
<1%
Интерес
к политике
60%
<1%
91%
91%
Труд как
общественный
долг
78%
34%
87%
<1%
Доверие
к церкви
44%
10%
34%
7%
Консервативные авторитаристы (32%) склонны поддерживать идею сильного
лидера и относительно других сегментов наиболее склонны доверять церкви.
Безразличные (33%) – сегмент без определенных ценностных ориентаций и
крайне низким интересом к политике.
Консервативные демократы (20%) имеют приверженность к демократическим
ценностям, считают труд социальным долгом, относительно прогрессивных
демократов более склонны доверять церкви.
Прогрессивные демократы (15%) имеют высокий интерес к политике, не
воспринимают труд общественным долгом и не склонны доверять церкви.
32.
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ СЕГМЕНТОВ И МЕДИАСЕГМЕНТОВ
Прогрессивные демократы – единственный сегмент, черпающий информацию в большей
степени из негосударственных медиа; консервативные демократы же часто обращаются к
государственным ресурсам.
13%
34%
11% 11%
31%
20%
26% 25%
11%
21%
58%
53%
35%
42%
5%
Консервативные
авторитаристы Безразличные
Консервативные
демократы
Прогрессивные
демократы
Аудитория гос. СМИ
Аудитория негос. СМИ
Аудитория обоих типов СМИ
Неактивная аудитория
33.
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Выводы
ОТНОШЕНИЕ К ВОЙНЕ И ВЗГЛЯДЫ НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ
• За год войны большинство беларусских городских жителей не изменили своей позиции в отношении действий
российской армии. Почти половина явно высказывают своё несогласие, а еще четверть затрудняется ответить на
вопрос об отношении к военным действиям. Идея участия Беларуси в военных действиях остается
маргинальной.
• 56% беларусских городских жителей поддерживают идею немедленного прекращения войны и перехода к
мирным переговорам.
• В вопросах, связанных с отношением к войне и внешней политике, сохраняется взаимозависимость между
позицией респондентов и тем, из каких источников они получают информацию. В отношении некоторых
вопросов, например, вопроса о возможном победителе войны или о том, какие действия должна предпринимать
Беларусь, можно наблюдать растущее влияние дискурса государственных медиа.
• Внешнеполитические взгляды беларусов изменились после начала полномасштабной войны, но с тех пор
остаются стабильными.
• 25% беларусских городских жителей поддерживают размещение российского ядерного оружия – остальные
выступают против.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
• Лишь четверть беларусских городских жителей считает, что «стране необходима сильная рука лидера,
который должен принимать важные государственные решения единолично». Примерно столько же можно
отнести к противникам рыночных преобразований в экономике.
• По политическим ценностям среди беларусских городских жителей можно выделить четыре сегмента:
консервативные авторитарии (32%), безразличные (33%), консервативные демократы (20%), прогрессивные
демократы (15%).
34.
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Контактная информация
Рыгор Астапеня
Директор «Беларусской инициативы» Chatham House
astapenia@protonmail.com
www.belaruspolls.org