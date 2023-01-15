السباحة في الشتا

تعد السباحة في الشتا عكس اتجاهك كرياضي أو ممارس فعقلية الإنسان أولويتها السهولة في كل الأشياء وإتخاذ قرارك في ممارسة السباحة ومواجهة ظروف مناخية تعيد بناء طبيعة الجسم وتكيفه على نمط محدد الى أنماط مختلفة

فيجب أن تعلم

أثناء ممارسة السباحة تعلو درجة الحرارة الداخلية للجسم لتتناسب مع الجو الخارجي وتهيئة العامل النفسي بعدم الإحساس بالبرودة

١- إحساس السعادة وتفريغ الطاقة السلبية وعدم الخمول

٢- مواجهة االظروف المناخية بممارسة السباحة تجعلك ترتدي الملابس العادية وليست الثقيلة

٣- تحسين الحالة القلبية لتجعل ضربات القلب طبيعية أثناء الراحة

٤- تجعلك أكثر تركيزا في أمور تخص نظامك اليومي وربط جميع الأحداث والاوامر العقلية في آنٍ واحد ( التوافق العضلي العصبي)



