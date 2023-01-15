Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

السباحة في الشتا

Jan. 15, 2023
0 likes 0 views
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
دريلات السباحة باك
دريلات السباحة باك
Loading in …3
×

Check these out next

Next Ramadan I will Swim.pdf
MAHMOUD OMRAN
السباحة في نهار رمضان
MAHMOUD OMRAN
السباحة والشهور الأخيره للحامل
MAHMOUD OMRAN
السباحة والقدرة الجنسية
MAHMOUD OMRAN
كابتن محمود عمران السباحة حياة
MAHMOUD OMRAN
الكابتن محمود عمران فوائد رياضة السباحة للحوامل
MAHMOUD OMRAN
صعوبات يواجهها الآباء مع الأبناء اثناء تعلم السباحة
MAHMOUD OMRAN
1 of 1 Ad

السباحة في الشتا

Jan. 15, 2023
0 likes 0 views

Download to read offline

Sports

السباحة في الشتا
تعد السباحة في الشتا عكس اتجاهك كرياضي أو ممارس فعقلية الإنسان أولويتها السهولة في كل الأشياء وإتخاذ قرارك في ممارسة السباحة ومواجهة ظروف مناخية تعيد بناء طبيعة الجسم وتكيفه على نمط محدد الى أنماط مختلفة
فيجب أن تعلم
أثناء ممارسة السباحة تعلو درجة الحرارة الداخلية للجسم لتتناسب مع الجو الخارجي وتهيئة العامل النفسي بعدم الإحساس بالبرودة
١- إحساس السعادة وتفريغ الطاقة السلبية وعدم الخمول
٢- مواجهة االظروف المناخية بممارسة السباحة تجعلك ترتدي الملابس العادية وليست الثقيلة
٣- تحسين الحالة القلبية لتجعل ضربات القلب طبيعية أثناء الراحة
٤- تجعلك أكثر تركيزا في أمور تخص نظامك اليومي وربط جميع الأحداث والاوامر العقلية في آنٍ واحد ( التوافق العضلي العصبي)

السباحة في الشتا
تعد السباحة في الشتا عكس اتجاهك كرياضي أو ممارس فعقلية الإنسان أولويتها السهولة في كل الأشياء وإتخاذ قرارك في ممارسة السباحة ومواجهة ظروف مناخية تعيد بناء طبيعة الجسم وتكيفه على نمط محدد الى أنماط مختلفة
فيجب أن تعلم
أثناء ممارسة السباحة تعلو درجة الحرارة الداخلية للجسم لتتناسب مع الجو الخارجي وتهيئة العامل النفسي بعدم الإحساس بالبرودة
١- إحساس السعادة وتفريغ الطاقة السلبية وعدم الخمول
٢- مواجهة االظروف المناخية بممارسة السباحة تجعلك ترتدي الملابس العادية وليست الثقيلة
٣- تحسين الحالة القلبية لتجعل ضربات القلب طبيعية أثناء الراحة
٤- تجعلك أكثر تركيزا في أمور تخص نظامك اليومي وربط جميع الأحداث والاوامر العقلية في آنٍ واحد ( التوافق العضلي العصبي)

Sports
Advertisement

Recommended

دريلات السباحة باك
MAHMOUD OMRAN
91 views
1 slide
ما هي التمارين التي تستخدم كل عضلات الجسم؟
MAHMOUD OMRAN
6 views
1 slide
آرابياسويم-السباحة وتأثيرها على الاربطة والمفاصل والعمود الفقري
MAHMOUD OMRAN
88 views
1 slide
آرابياسويم-عبارات قصيرة عن السباحة
MAHMOUD OMRAN
2 views
1 slide
آرابياسويم-فوائد السباحةللعقل
MAHMOUD OMRAN
6 views
2 slides
آرابياسويم-فوائد السباحة للأطفال
MAHMOUD OMRAN
3 views
1 slide
آرابياسويم أربعة قواعد مهمة للسباحة
MAHMOUD OMRAN
7 views
2 slides
السباحة وزيادة الإنتاجية وتخفيض التكاليف
MAHMOUD OMRAN
4 views
1 slide
Advertisement

More Related Content

More from MAHMOUD OMRAN (7)

Next Ramadan I will Swim.pdf
MAHMOUD OMRAN
135 views
السباحة في نهار رمضان
MAHMOUD OMRAN
168 views
السباحة والشهور الأخيره للحامل
MAHMOUD OMRAN
139 views
السباحة والقدرة الجنسية
MAHMOUD OMRAN
182 views
كابتن محمود عمران السباحة حياة
MAHMOUD OMRAN
199 views
الكابتن محمود عمران فوائد رياضة السباحة للحوامل
MAHMOUD OMRAN
212 views
صعوبات يواجهها الآباء مع الأبناء اثناء تعلم السباحة
MAHMOUD OMRAN
35 views
Next Ramadan I will Swim.pdf
MAHMOUD OMRAN
135 views
4 slides
السباحة في نهار رمضان
MAHMOUD OMRAN
168 views
7 slides
السباحة والشهور الأخيره للحامل
MAHMOUD OMRAN
139 views
6 slides
السباحة والقدرة الجنسية
MAHMOUD OMRAN
182 views
5 slides
كابتن محمود عمران السباحة حياة
MAHMOUD OMRAN
199 views
10 slides
الكابتن محمود عمران فوائد رياضة السباحة للحوامل
MAHMOUD OMRAN
212 views
1 slide

Recently uploaded (20)

قمة الدوري السعودي بين النصر والهلال 2-2.docx
SleemAmr
3 views
اسرع امراة في العالم.docx
mohdabashar
6 views
شاهد ميسي وحلم كاس العالم ومبابي وكريستايو.docx
mohamedkamal18152
4 views
المغرب.pdf
youssef871
2 views
كيف خسرة المغرب.doc
DAhmedAli
9 views
كيف تصبح اكثر لياقه بدنيه وجسم رشيق ومرن؟؟!.pdf
mostafa672098
3 views
تدريب رياضي مدتة10 دقائق لتغيير شكل الجسم بدون نادي رياضي أو معدات
amrmousa52
3 views
تتويج الارجنتين بكاس العالم.docx
MahmoudRefaat52
9 views
Nouvea تصريح خطير زيدان فى اول ظهور له بعد فوز منتخب المغرب على اسبانيا يصدم ...
benchalgo
5 views
هدفى واضح جدا فى القناة وهو افهم جسمك صح عشان تستمتع بحياة صحية خالية من الام...
MangaM2
4 views
افضل التمارين في البيت.pdf
RedaAbdELhady
4 views
عظمه المونديال 2022
MahmoudMohamed696284
7 views
اهداف ماردونا فى 1986.pdf
MahmoudRefaat52
4 views
رونالدو و النصر السعودي
ahmadadam58
2 views
world football.pdf
Xavier677295
4 views
عندما يغضب ميسي ينتقم , هل سيفعلها اليوم مع فرنسا
SAMERALLABABIDI
12 views
اسرع امراة في العالم.docx
mohdabashar
5 views
مستند.pdf
ahmadashraf78
3 views
كاس العالم.docx
ssuser247d1c
2 views
اليوم سوف نتعرف علي اهم تمارين لي زيادة اللياقه البدينه واهم العدات لي لي زيا...
AmmarIbrahim39
3 views
قمة الدوري السعودي بين النصر والهلال 2-2.docx
SleemAmr
3 views
1 slide
اسرع امراة في العالم.docx
mohdabashar
6 views
1 slide
شاهد ميسي وحلم كاس العالم ومبابي وكريستايو.docx
mohamedkamal18152
4 views
1 slide
المغرب.pdf
youssef871
2 views
1 slide
كيف خسرة المغرب.doc
DAhmedAli
9 views
1 slide
كيف تصبح اكثر لياقه بدنيه وجسم رشيق ومرن؟؟!.pdf
mostafa672098
3 views
1 slide
Advertisement

السباحة في الشتا

  1. 1. ‫السباحة_في_الشتا‬# ‫كل‬‫في‬‫السهولة‬‫أولويتها‬‫اإلنسان‬‫عقلية‬ ‫األشياء‬ www.arabiaswim.com ‫الحرارة‬ ‫درجة‬ ‫تعلو‬ ‫السباحة‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫الخارجي‬ ‫الجو‬ ‫مع‬ ‫لتتناسب‬ ‫للجسم‬ ‫الداخلية‬ ‫اإلحساس‬ ‫بعدم‬ ‫النفسي‬ ‫العامل‬ ‫وتهيئة‬ ‫بالبرودة‬ ‫وعدم‬ ‫السلبية‬ ‫الطاقة‬ ‫وتفريغ‬ ‫السعادة‬ ‫إحساس‬ -١ ‫الخمول‬ ‫السباحة‬ ‫بممارسة‬ ‫المناخية‬ ‫االظروف‬ ‫مواجهة‬ -٢ ‫الثقيلة‬ ‫وليست‬ ‫العادية‬ ‫المالبس‬ ‫ترتدي‬ ‫تجعلك‬ ‫ممارس‬ ‫أو‬ ‫كرياضي‬ ‫اتجاهك‬ ‫عكس‬ ‫الشتا‬ ‫في‬ ‫السباحة‬ ‫تعد‬ ‫األشياء‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫السهولة‬ ‫أولويتها‬ ‫اإلنسان‬ ‫فعقلية‬ ‫مناخية‬ ‫ظروف‬ ‫ومواجهة‬ ‫السباحة‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫قرارك‬ ‫وإتخاذ‬ ‫أنماط‬ ‫الى‬ ‫محدد‬ ‫نمط‬ ‫على‬ ‫وتكيفه‬ ‫الجسم‬ ‫طبيعة‬ ‫بناء‬ ‫تعيد‬ ‫مختلفة‬ ‫السباحة_في_الشتا‬# ‫تعلم‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ‫الراحة‬ ‫أثناء‬ ‫طبيعية‬ ‫القلب‬ ‫ضربات‬ ‫لتجعل‬ ‫القلبية‬ ‫الحالة‬ ‫تحسين‬ -٣ ‫جميع‬ ‫وربط‬ ‫اليومي‬ ‫نظامك‬ ‫تخص‬ ‫أمور‬ ‫في‬ ‫تركيزا‬ ‫أكثر‬ ‫تجعلك‬ -٤ ‫واحد‬ ‫ٍن‬‫آ‬ ‫في‬ ‫العقلية‬ ‫واالوامر‬ ‫األحداث‬ ( ‫العصبي‬ ‫العضلي‬ ‫)التوافق‬ ‫عمران‬ ‫محمود‬ ‫الكابتن‬ ‫بالممارسة‬ ‫الفوائد‬ ‫هذه‬ ‫وإليك‬

×