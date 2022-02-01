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1.
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8
з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів
м. Бердичева Житомирської області
Міський семінар-практикум
вчителів початкових класів
Бердичів 2020р.
Активізація пізнавальної діяльності
молодших школярів шляхом
використання інтерактивних
технологій на уроках природознавства
у 3 класі
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2.
«Дитина – це сонце, навколо якого мають
обертатися всі засоби навчання.
Учитель повинен створювати лиш
атмосферу, в якій дитина
має можливість висловлюватись»
Амонашвілі
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3.
Умови розвитку активної пізнавальної
діяльності
• висока мотивація учнів на навчальну діяльність;
• створення відповідного навчального середовища ;
• використання педагогічних технологій та методів відповідно
до досягнутого рівня та завдань розвитку планів розумової
діяльності;
• залучення учнів до самостійної діяльності;
• створення ситуацій успіху у навчальній діяльності;
• орієнтації навчального процесу на формування компетенцій
та досвіду діяльності;
• забезпечення активної та
інтерактивної взаємодії школярів
із педагогом та між собою.
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4.
Шляхи втілення ідеї
1. Демократизація й гуманізація процесу навчання.
2. Диференціація та індивідуалізація навчання.
3. Співробітництво вчителя та учня.
4. Створення умов для розвитку особистості.
5. Особистісно орієнтований підхід у навчанні учнів.
6. Збагачення змісту навчального процесу.
7. Створення комфортних умов на уроці (ситуації успіху).
8. Формування вміння і бажання самостійного оперування
інформацією.
9. Організація проблемно-пошукової
атмосфери.
10. Моніторинг якості освіти.
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5.
Інтерактивне навчання
(«іnter» – «взаємний», «act» – «діяти»)
Інтерактивна модель навчання - це спеціальна форма
організації пізнавальної діяльності, мета якої створити
найсприятливіші, комфортні умови навчання, за яких
кожен учень відчуватиме свою успішність, інтелектуальну
спроможність.
Інтерактивне навчання – діалогове навчання, в ході
якого здійснюється взаємодія вчителя і учня.
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6.
Принципи інтерактивного навчання:
• активності
• відкритого зворотнього зв’язку
• експериментування
• довіри у спілкуванні
• рівності позицій
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7.
Інтерактивні технології навчання:
• технології кооперативного навчання;
• технології колективно - групового навчання;
• технології опрацювання дискусійних запитань;
• технології ситуативного моделювання.
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8.
Інтерактивне навчання
Інтерактивні технології кооперативного навчання:
• «Робота в парах»
• «Ротаційні трійки»
• «Акваріум»
• «Карусель»
• «2-4-всі разом»
• «Робота в малих групах»
• «Коло ідей»
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Інтерактивні технології кооперативного
навчання:
Робота в парах
- ефективна на початкових етапах навчання;
- розвиває навички спілкування, вміння
висловлюватися, переконувати, вести дискусію;
- розвиває вміння пристосуватися до роботи
в групах.
Ротаційні ( змінні ) трійки
1. Об’єднати учнів у трійки та запропонувати дати відповідь на
запитання, з метою обговорення нового матеріалу;
2. Після короткого обговорення “перші” та “другі” номери переходять
до інших трійок і там обговорюють інші питання.
3. Змінюються трійки стільки разів, скільки є запитань.
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Інтерактивні технології кооперативного
навчання:
Карусель
1. Діти сідають у два кола – внутрішнє та зовнішнє, обличчям один до
одного. Внутрішнє нерухоме, зовнішнє – рухоме.
2. Учні зовнішнього кола виконують завдання, поставлені перед ними
учнями, що сидять навпроти.
3. За сигналом учні зовнішнього кола пересуваються на стілець праворуч.
4. Всі учні мають пройти все коло, виконуючи поставлені завдання.
Акваріум
1.Об’єднати учнів у 2-3 групи та ознайомити із завданням.
2. Запропонувати одній із груп сісти в центрі класу і утворити коло.
3. За командою розпочати обговорення проблеми. Решта учнів
спостерігають, не втручаючись у роботу групи.
4. По завершенню відведеного часу група повертається на свої місця.
Вчитель ставить запитання класу про роботу групи та вирішення нею
завдання.
5. Місце в “акваріумі” займає інша група, яка обговорює іншу ситуацію.
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Інтерактивне навчання
Технології колективно - групового навчання:
• «Дерево рішень»
• «Ажурна пилка»
• «Вирішення проблем»
• «Аналіз ситуацій»
• «Навчаючи - вчусь»
• «Мозковий штурм»
• «Незакінчені речення»
• «Мікрофон»
• «Обговорення в загальному колі»
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Технології колективно - групового навчання:
Незакінчені речення
1. Чітке повідомлення класові теми, з якої учні будуть висловлюватися.
2. Формулювання незакінченого речення та пропозиція закінчити його.
3. Кожен наступний учасник починає свій виступ із запропонованого початку
речення.
Навчаючи - вчуся
1. Підготувати картки з фактами, що стосуються теми уроку, по одній для
кожного учня.
2. Запропонувати учням ознайомитись з даною інформацією.
Після цього учні ознайомлюють з цією інформацією своїх однокласників
і одержують інформацію від них.
3. Учень повинен одночасно говорити лише з одною особою.
Коли всі поділились своєю інформацією,то розповідають, про що дізнались
від інших.
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Технології колективно - групового навчання:
Мозковий штурм
1. Визначення проблеми, яку необхідно вирішити та запис її у вигляді
питання.
2. Запис секретарем ідей, які висловлюють. Приймаються будь-які пропозиції.
Висловлювання інших на критикуються і не обговорюються.
3. Продовжувати, доки будуть виникати нові ідеї ( не більше 10 – 15 хвилин).
4. Обговорення та оцінювання запропонованих ідей.
Ажурна пилка
1. Підбір індивідуального інформаційного матеріалу для кожного учня.
2. Об'єднання учнів у групи ( домашні ) та видача їм матеріалів із завданням.
3. Вивчення у групі запропонованого матеріалу .
4. Кожен із домашньої групи стає експертом зі своєї теми у новоутвореній
групі.
5. Кожна група слухає всіх представників домашніх груп і аналізує матеріал
загалом.
6. Після завершення роботи учні повертаються
у свої домашні групи і діляться отриманою
інформацією.
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Інтерактивне навчання
Технології опрацювання дискусійних питань:
• Метод «Прес»
• «Займи позицію»
• «Зміни позицію»
• «Дискусія»
• «Неперервна шкала думок»
• «Оцінювальна дискусія»
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Технології опрацювання дискусійних
питань:
Метод «Прес»
1. Роздати учням пам’ятки, у яких зазначено чотири етапи методу:
- Висловіть свою думку, поясніть у чому полягає ваша точка зору ( Я вважаю, що… .)
- Поясніть причину появи цієї думки ( … тому що … .)
- Наведіть приклади, назвіть факти, що ілюструють ваші докази ( …, наприклад,…)
- узагальніть свою думку, зробіть висновок.
( Отже, … таким чином… )
2. Дати можливість учням спробувати застосувати цей метод до будь-якої проблеми.
«Займи позицію»
1. Учитель називає тему та пропонує вам висловити свою думку з досліджуваної
теми.
2. Найбільш чітко виражені позиції (думки) записують на 2—5 плакатах.
3. Учневі потрібно стати в групу учнів біля того плакату, на якому записана позиція,
що збігається з його точкою зору.
4. Учні готуються до обґрунтування своєї позиції.
5. Якщо після обговорення дискусійного питання учень
змінив свою точку зору, він може перейтив іншу групу
й пояснити причину свого переходу, а також назвати
найбільш переконливу ідею або аргумент протилежної
сторони (іншої групи).
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16.
Інтерактивне навчання
Технології ситуативного моделювання:
• «Імітаційні ігри»
• «Розігрування ситуацій за ролями»:
«Рольова гра»,
«Програвання сценки»,
«Драматизація»
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Цілі і завдання інтерактивного
навчання
Інтерактивні методи надають змогу учням:
• аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння
навчального матеріалу й тому зробити засвоєння знань більш доступним;
• навчитись формувати власну думку, правильно її виражати, доводити свою
точку зору, аргументовано дискутувати;
• навчитись слухати інших, поважати альтернативну думку;
• моделювати різні соціальні ситуації, збагачувати власний досвід через
включення в різні життєві ситуації й переживати їх;
• вчитися будувати конструктивні відносини в групі, визначати своє місце в
ній, уникати конфліктів, розв’язувати їх, шукати компроміси, прагнути до
діалогу;
• знаходити спільне вирішення проблеми;
• розвивати навички проектної діяльності,
самостійної роботи.
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Структура інтерактивного уроку
1. Мотивація діяльності
2. Визначення теми і очікуваних результатів.
3. Надання необхідної інформації для розв’язання завдань.
4. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття.
5. Підбиття підсумків і рефлексія результатів уроку.
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Переваги застосування інтерактивних
технологій:
- у роботі задіяні всі учні;
- школярі вчаться працювати в групі (команді);
- формується доброзичливе ставлення до опонента;
- кожна дитина має можливість пропонувати свою думку;
- створюється «ситуація успіху»;
- за короткий час опановується багато нового матеріалу;
- формуються навички толерантного спілкування, вміння
аргументувати свою точку зору,
знаходити альтернативне рішення
проблеми.
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ
ПРОВЕДЕННЯ
ДОСЛІДЖЕНЬ
ІКТ
ІНТЕГРОВАНЕ
НАВЧАННЯ
ТЕХНОЛОГІЇ
КРИТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ
ПРОЕКТНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ІНТЕРАКТИВНЕ
НАВЧАННЯ
ІГРОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ
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Це особливий тип, спосіб мислення, який поєднує:
• процеси аналізування, синтезування й обґрунтованого
оцінювання, достовірності/цінності інформації
• здатність людини визначати проблеми, знаходити їхні причини
і передбачити наслідки, формулювати альтернативні гіпотези їх
розв’язання
• генерувати чи змінювати свою
позицію на основі фактів і аргументів
• приймати зважені рішення –
чому довіряти та що робити далі
ЩО РОЗУМІЮТЬ ПІД КРИТИЧНИМ МИСЛЕННЯМ
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Методи розвитку критичного
мислення
Вступна частина
(виклик)
Підсумкова частина
(рефлексія)
Кластер
Асоціативний кущ
Дерево передбачень
Таблиця “Знаємо –
Хочемо дізнатись –
Дізнались”
Мозковий штурм
Робота в парах
Кошик ідей
Правильні і неправильні
судження
Діаграма Венна
Ромашка запитань
(Блума)
Карта поняття
“Тонкі” і “товсті”
запитання
Опорні слова
Т-таблиця
Картографування
тексту
Робота в парах та малих
групах
Ажурна пилка
(мозаїка)
Навчаючи вчуся
Дискусія
Основна частина
уроку (осмислення)
Сенкан
Кластер
Займи позицію
Бортовий журнал
Дскусія
Таблиця “Знаємо-
Хочемо дізнатись-
Дізнались”
ПМЦ (“Плюс-Мінус-
Цікаво”)
Шкала думок
ПРЕС
Діаграма Венна
Фішбоун
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23.
Кубування
(автори Кован та Кован, 1980)
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Методика «ГРОНУВАННЯ»
Стратегія «АСОЦІАТИВНИЙ КУЩ»
Написати центральне слово
(словосполучення чи фразу)
посередині аркуша, на слайді,
на дошці.
Записати слова фрази, які спадають
на думку учням з обраної теми.
Записати стільки ідей, скільки
дозволить час, або доти, доки вони
не будуть вичерпані.
Коли всі ідеї записані,
встановити, там, де це можливо,
зв’язки між поняттями.
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25.
ТЕХНОЛОГІЯ “ШІСТЬ КАПЕЛЮХІВ”
ЗЗЗА
Засновник методу – британський психолог, доктор медичних наук Едвард де Боно
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26.
ДЖИГСОУ
1. Поділ учнів на “домашні
групи”
6. Повне вивчення тексту.
Взаємонавчання.
Відповіді на запитання.
3. Поділ на частини.
Створення
“експертних” груп
5. Повернення до
“домашніх” груп
4. Робота в “експертних”
групах
2. Пояснення завдання
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27.
Семантична карта
ЗНАЄМО- ХОЧЕМО ДІЗНАТИСЯ-ДІЗНАЛИСЯ
2. Хочемо
дізнатися
•запишіть їхні
запитання до
таблиці у
стовпчик
«Про що хочемо
дізнатися?»
3.Дізналися
•учні читають текст,
слухають розповідь
вчителя
або виконують
якесь дослідження;
вчитель нагадує,
щоб шукали
відповіді на свої
власні запитання та
відзначали всі нові
ідеї, яких не
очікували.
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28.
т
Як пояснити, чому …?
У чому відмінність …?
Що буде, якщо …?
У чому причина?
Які наслідки?
Що, якщо …?
Хто? Що?
Буде …?
Може …?
Чи вірно …?
Коли? Де?
«Товсті» та «тонкі» запитання
Чи згодні ви …?
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29.
Мета: навчити порівнювати явища, події, процеси.
Інформацію подають у вигляді двох або кількох кіл, на
їх перетині зазначають спільні риси
ДІАГРАМА ВЕННА
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30.
Читання за системою позначок «ПОМІЧ»
(INSERT)
Прочитавши текст,
треба поряд поставити
відповідну позначку:
+ — відома
інформація;
! — нова
інформація;
? —здивувала,
зацікавила;
— —заперечує
тому, що знаю.
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31.
ВИКОРИСТАННЯ ВЧИТЕЛЕМ СТРАТЕГІЙ КРИТИЧНОГО
МИСЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ В УЧНІВ :
• підвищується інтерес до навчання
• розвивається пошукова спрямованість мислення
• зникає боязнь зробити помилку
• виникає прагнення краще зрозуміти інформацію
• беруть відповідальність за своє навчання на
себе
• прагнуть самостійно
здобувати знання
• вміють працювати в парі
та в групі
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32.
Прийоми створення позитивної
мотивації
Мотивація — це інтереси, потреби, прагнення, емоції, переконання, ідеали,
установки, які спонукають учня до діяльності.
• Зіткнення учнів із суперечливими фактами
• Демонстрація помилок, до яких призводить незнання певної теми
• Дослідницькі завдання
• Спонукання учнів до узагальнення фактів
• Спонукання учнів до аналізу фактів і явищ, які логічно суперечать їхньому
життєвому досвіду
• Постановка проблемного питання на основі дискусії
• Створення ситуаціі, коли учні переконані у недостатності своїх знань і
відчувають потребу у набутті нових.
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33.
Алгоритм створення ситуації успіху
Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини,
які породжують енергію для переборення труднощів,
бажання вчитися»
В.О. Сухомлинський
1. Зняття страху.
2. Авансування успішного результату.
3.Прихований інструктаж дитини про способи і форми
здійснення діяльності.
4. Внесення мотиву.
5. Персональна винятковість.
6. Мобілізація активності або педагогічне
виконання.
7. Висока оцінка окремих деталей.
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34.
Ігри на уроках природознавства
«У грі розкривається перед дітьми світ,
розкриваються творчі здібності особистості.
Без гри нема і не може бути
повноцінного розумового розвитку».
В. Сухомлинський
• настільні ігри
• дидактичні ігри природничого змісту
• рухливі ігри
• ділові ігри
• інтелектуальні ігри
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35.
Вимоги до дидактичних ігор
• ігрове завдання повинно за змістом збігатися з
навчальним (ігровою є тільки форма його постановки);
• зміст гри має відповідати дидактичній меті уроку;
• завдання гри має бути посильним для кожної дитини;
• правила гри - прості чітко сформульовані;
• гра буде цікавою, якщо в ній беруть участь усі діти
класу;
• підсумок гри - чіткий і справедливий.
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36.
ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА УЧНІВ НА УРОКАХ
ПРИРОДОЗНАВСТВА:
Щоб порівняти, треба:
• уважно розглянути предмети;
• виявити ознаки кожного;
• зіставити відповіді;
• знайти однакові, подібні, відмінні;
• узагальнити результат порівняння.
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37.
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОПІЗНАВАЛЬНИХ ВМІНЬ
• АНАЛІЗУЄМО - розкладаємо, щоб визначити ознаки, частини цілого.
Ціле складається з частин.
• ГОЛОВНІ ОЗНАКИ завжди зберігаються, допомагають розпізнати
предмет у будь-яких умовах.
• УЗАГАЛЬНЮЄМО - об’єднуємо найважливіші ознаки.
• ДОВОДИМО Як? Підтверджуємо або заперечуємо думку.
За допомогою доказів наводимо приклади.
• ПРИЧИНА – відбувається раніше й зумовлює зміни – наслідки.
Одна причина може мати кілька наслідків.
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38.
ТИПИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ:
1. Формування понять (Що побачили? Помітили? Як це пов’язано одне
з одним? За якою ознакою? Як би назвали ці групи?)
2. Інтерпретація відомостей (Що ви зауважили і помітили? Що
виявили? Чому це сталося? Що це означає? Що з цього випливає? Які
висновки можна зробити?)
3. Застосування правил і принципів (Що могло б статися, якби?
Чому це могло б статися? Що знадобиться для того, щоб твердження
повністю підтвердилося?
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39.
ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ:
1. Виділення та постановка проблеми.
2. Формулювання гіпотез.
3. Пошук шляхів вирішення (обгрунтування гіпотези, збір і
вивчення матеріалів).
4. Формулювання висновків (узагальнення, класифікація,
систематизація).
5. Представлення результатів досліджуваної діяльності.
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40.
Компетентнісне навчання НУШ
ДС 2011р. Орієнтує вчителів на формування в учнів
предметних компетентностей (домінує знаннєва компонента)
ДС 2018р. Орієнтує на компетентнісне навчання (формування
ключових компетентностей освіти впродовж життя та їхній
взаємозв’язок з уміннями у вигляді “канви” розвитку учня
(ключові компетентності і наскрізні вміння))
Всі перші та другі класи НУШ працюють за компетентнісним
навчанням. Згодом так навчатиметься вся початкова школа.
Це означає, що учні замість запам’ятовування інформації
(самоціль) опановуватимуть компетентності (навчання через
практику і тому, що знадобиться в житті). Таке навчання
передбачає не лише опанування академічних знань (з
математики, мов, природничих наук тощо), а й так званих
соціальних компетентностей (уміння працювати в команді,
вирішувати складні проблеми, пропонувати нові ідеї тощо).
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41.
За оновленою програмою
Клас Кількість робіт на навчальний рік
Практичні
роботи
Рекомендовані
екскурсії
Навчальні проекти Тематичні
контр.
роботи
1 8 7 за вибором вчителя Запропоновано 5, але не
менше 2
-
2 7 3 за вибором вчителя Запропоновано 8, але не
менше 4( у тому числі
1 – дослідницький)
6
3 7 5 за вибором вчителя Запропоновано 8, але не
менше 4( у тому числі
1 – дослідницький)
6
4 5 2 за вибором вчителя Запропоновано 11, але не
менше 4 ( у тому числі
1 – дослідницький)
6
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42.
«Мистецтво навчання не в умінні повідомляти,
а в умінні збуджувати, будити, оживляти.»
А.Дистерверг
Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти Основною метою навч предмета “природознавство” в поч школі є формування природознавчої компетентності школярів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, формування ціннісного ставлення до природи та людини.
Вчителі нашої школи будують навчально-пізнавальний процес на компетентнісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних інноваційних технологій. В навчальних цілях використовують природознавчий та краєзнавчий матеріал, проводять екскурсії у природу, спостереження, дослідження, екологічні акції, нестандартні уроки.
Необхідною умовою успішного шкільного навчання є активізація розумової діяльності учнів. Тому в своїй роботі надаємо перевагу тим методам, що передбачають залучення учнів до активного здобування знань.
Дослід чи проблемне навчання не можна протиставляти інформаційним методам або репродуктивному засвоєнню знань. Тільки вміле їх поєднання дає можливість підвищити ефективність навчання.
Актуальним сьогодні є впровадження у навчальний процес таких засобів активізації, як системи пізнавальних і творчих завдань, застосування різних прийомів співробітництва і навчального діалогу, групової та індивідуальної роботи, що сприяє зміцненню інтересів дітей
Вивчення педагогічної літератури та власний педагогічний досвід переконують нас у тому, що активна пізнавальна діяльність учнів у навчальному процесі забезпечується за таких умов:
Тому основними шляхами втілення ідей ми обрали наступні:
Активізації навчально діяльності вчителі нашої школи досягають різними технологіями. Однією із найважливіших є інтерактивне навчання, суть якого полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це базується на співпраці, взаємонавчанні: вчитель – учень, учень – учень. При цьому вчитель і учень – рівноправні суб’єкти навчання. Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою.
На відміну від активних методів, інтерактивні методи орієнтовані на ширшу взаємодію учнів не тільки з учителем, а й одне з одним. Роль учителя зводиться до скерування діяльності учнів на досягнення цілей уроку.
Метою інтерактивного навчання є діалог не заради взаємодії дітей, а взаємодія дітей заради вияву та реалізації їхніх індивідуальних можливостей.
Для цього керуємося відповідними принципами:
Принцип активності. Для досягнення поставлених цілей кожен учень має брати активну участь у процесі спілкування і активно взаємодіяти з іншими.
Принцип відкритого зворотного зв’язку. Забезпечення можливості висловлення учасниками групи думок, ідей чи заперечень щодо поставлених завдань.
Принцип експериментування. Забезпечення активного пошуку учнями нових ідей і шляхів вирішення поставлених завдань.
Цей принцип дуже важливий і як зразок стратегії поводження в реальному житті, і як поштовх до розвитку творчості й ініціативи особистості.
Принцип довіри у спілкуванні.
Принцип рівності позицій. Він означає, що вчитель не прагне нав’язати учням своюдумку, а діє разом та нарівні з ними. В свою чергу кожен учень має змогу побувати у ролі організатора, лідера.
Залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів, вчені О. Пометун та Л. Пироженко створили класифікацію інтерактивних технологій навчання:
Інтерактивні технології кооперативного навчання – передбачаєють організацію парної та групової роботи на уроках засвоєння та застосування знань, умінь і навичок;
використовуємо на різних етапах уроку.
Робота в парах
ефективна на початкових етапах навчання;
розвиває навички спілкування, вміння висловлюватися, переконувати, вести дискусію;
розвиває вміння пристосуватися до роботи в групах.
Ротаційні ( змінні ) трійки
Сприяє активному, грунтовному аналізу й обговорення нового матеріалу.
Карусель використовуємо для обговорення гострої проблеми з протилежних позицій, для збирання інформації з певної теми, для перевірки знань, для розвитку вмінь аргументувати власну думку.
Акваріум сприяє розвитку спілкування, вдосконаленню вміння дискутувати.
Інтерактивні технології колективно-групового навчання – характеризуються тим, що передбачають одночасну фронтальну роботу всіх учнів класу. Варто зазначити, що питання вчителя мають бути відкритими, спонукати учнів до активних міркувань та висловлення власної думки.
Незакінчені речення - сприяє розвитку в учнів зв'язного мовлення, вмінню порівнювати власні висловлювання з іншими, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті.
Навчаючи - вчуся Дає змогу повторити вивчене та вивчити блок інформації, надаючи учням можливість брати участь у передачі своїх знань однокласникам.
Мозковий штурм колективне вирішення проблеми, пошук варіантів та збирання якомога більше ідей її розв'язання.
Ажурна пилка Метод дозволяє учням працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує учнів допомагати один одному «вчитися навчаючи».
технології опрацювання дискусійних питань – передбачають використання дискусій як широкого публічного обговорення якогось суперечливого питання. Такі методи формують в учнів критичне мислення, здатність висловлювати свою позицію, мотивують їх до отримання нових знань.
Метод «Прес»: дає можливість вчити школярів дискутувати, доводити свою точку зору.
«Займи позицію» Цей метод допомагає проводити дискусію зі спірної, суперечливої теми. Він дає МОЖЛИВІСТЬ ВИСЛОВИТИСЯ кожному учневі, продемонструвати різні думки з теми, обґрунтувати свою позицію або перейти на іншу позицію в будь-який час, якщо вас переконали, та назвати більш переконливі аргументи.
технології ситуативного моделювання – передбачають використання моделі «навчання у грі», тобто навчальний процес будується так, щоб учня включити у гру. Часто це питання викликає деякі дискусії, що пов’язані з характеристикою навчання як цілеспрямованого процесу, а гри – як процесу з дещо невизначеним результатом.
«Розігрування ситуації за ролями» -мета — визначити ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри. Рольова гра імітує реальність та дає можливість діяти «як насправді». Учень може розігрувати ситуації зі свого особистого досвіду.
1.Мотивація діяльності Має на меті зацікавити учнів темою уроку. Використовуються навчальні проблемні ситуації, наочність, нескладні проблемні ситуації, наочність, нескладні інтерактивні технології (“мікрофон”, “криголами тощо) ”
2.Визначення теми й очікуваних результатів (залучаємо до цієї діяльності учнів)
3.Надання необхідної інформації Це може бути повідмлення, знайомство з текстом, випереджуючі завдання. Тут можуть бути актуалізовані знання, які учні вже мають.
4. Інтерактивна вправа – це основна частина уроку і за змістом, і за обсягом.
5.Підбиття підсумків і рефлексія дуже важливий етап уроку. Саме тут виявляється зміст опрацьованого матеріалу, підводиться риска під знаннями, що повинні бути засвоєні і встановлюється зв’язок між тим, що вже відомо, і тим, що знадобиться учням у майбутньому.
Застосування інтерактивних технологій має багато переваг:
З метою активізації пізнавальної діяльності молодших школярів крім інтерактивних методів навчання застосовуємо і такі інноваційні методи навчання:
Варто більш детально зупинитись на технології критичного мислення, яка сприяє активізації пізнавальної діяльності молодших школярів і є одним із наскрізних умінь Концепції НУШ. (Держ станд.)
Під критичним мисленням розуміють особливий тип, спосіб мислення, який поєднує:
Перелік методів розвитку критичного мислення, які використовуємо на уроках природознавства, достатньо великий. Добираємо їх з огляду на мету, завдання, зміст уроку. Крім того, слід зважати на особливості цих методів, адже на певних етапах уроку вони є ефективнішими, а отже, доречнішими. Учитель має опанувати якомога більше методів і бути обізнаним з особливостями їх ефективного застосування.
У нашому досвіді ці методи і прийоми вдало поєднуються з деякими методами інтерактивного навчання.
(Цей метод навчання полегшує розгляд теми з різних сторін). На гранях куба даються вказівки для учнів. Учитель пропонує в процесі роботи викласти власні думки з пропонованої теми. Цей метод допомагає дитині визначити, яка інформація йому знайома, і що він узяв нового. Це найголовніше, бо учень може сказати собі: «Це я знаю, але хочу дізнатись більше».
Метод «Асоціативний кущ» або «Гронування», спонукає до вільного й відкритого мислення. Використовуємо на етапах актуалізації та рефлексії для стимулювання методом асоціацій мислення про зв'язки між окремими поняттями.
Метод «Шість капелюхів» – сенс полягає в тому, щоб розглянути одну і ту ж проблемну ситуацію з 6 незалежних одна від одної точок зору. Це дозволяє сформувати найбільш повне уявлення про предмет дискусії та на логічному й емоційному рівнях оцінити його переваги.
Використання стратегії Джигсоу допомагає: вивчити складний для сприйняття матеріал за максимально короткий час, розвиває комунікативні навички учнів, їх критичне мислення; вчить співпрацювати та знаходити спільну мову з того чи іншого питання; дає можливість кожній дитині відчути радість досягнення, усвідомити свої можливості та здібності. Робота будується на розумінні послідовності викладення матеріалу. При цьому всі етапи підпорядковані меті: розуміння, засвоєння, послідовний виклад тексту, що вивчається.
Таблиця «Знаємо – Хочемо дізнатися - Дізналися»
Мета методу – навчити графічної організації, логічного і змістовного структурування запитань, аналізування змін і результатів уроку. Застосовуємо на всіх етапах уроку. Учні: 1) згадують те, що вони вже знають; 2) ставлять запитання; 3) підтверджують свої нові знання.
«Товсті» та «тонкі» запитання Мета методу – навчити учнів розрізняти закриті та відкриті запитання і стимулювати роботу над ними. Застосовуємо на будь-якому етапі уроку: на стадії актуалізації – це запитання до вивчення теми; в основній частині – спосіб активної фіксації запитань у процесі читання чи слухання, у підсумковій частині – демонстрація розуміння засвоєного.
Метод «Діаграма Венна» - це техніка графічного подання інформації, що виявляється при обговоренні двох чи більше об’єктів природи, понять, явищ, які мають спільні та відмінні властивості .
Інформацію подають у вигляді двох або кількох кругів, які накладають одне на одне пропорційно до збігу та відмінностей, виявлених у процесі обговорення.
Мета методу - активізувати процес сприйняття інформації та підвищити його ефективність через системну розмітку тексту під час читання і обдумування. Метод допомагає усвідомлювати текст, виділяти в ньому відоме, невідоме, цікаве, “сортувати матеріал”. Застосовується в основній частині уроку під час роботи з текстами, для того, щоб допомогти учням аналізувати текст у процесі читання і використовувати результати цього аналізу залежно від навчальних завдань: виділення головного, розуміння логіки тексту, привернення уваги до понять, зв’язків тощо.
Інструментів і методів для розвитку критичного мислення на сьогодні відомо набагато більше. Їх можна легко знайти в інтернеті, або ж створити самостійно. Важливо при цьому пам’ятати, що розвивати критичне мислення – це значить вчити дітей не тому, що вони повинні думати, а як вони мають думати-розвивати навички аналізу,синтезу, пошуку та переосмисленню інформації, вчити ставити перед собою додаткові запитання, знаходити нестандартні рішення, аналізувати свої дії. І чим ширше поле для самостійних думок та дій з правом на деякі помилки в процесі засвоєння нових знань отримають учні,- тим ефективнішим буде навчання.
Відомо, що найкращий учитель той, хто пробуджує в учнів бажання вчитися. Щоб навчити дитину, треба не просто передати їй знання і вміння, а й викликати в неї відповідну розумову активність, пізнавальну чи практичну. Важливим структурним елементом цієї активності є мотивація, в якій виявляється ставлення школярів до навчання.
Найдоцільнішими і найпоширенішими прийомами створення позитивної мотивації, які застосовують вчителі нашої школи на уроках природознавства, є:
зіткнення учнів із суперечливими фактами (метал у воді тоне, а дерево— ні; чому?);
демонстрація помилок, до яких призводить незнання певної теми;
дослідницькі завдання (простежте, де сніг починає танути швидше, і поясніть, чому);
спонукання учнів до узагальнення фактів (порівняйте явища …; об’єкти природи);
спонукання учнів до аналізу фактів і явищ, які логічно суперечать їхньому життєвому досвіду (метал у воді тоне, чому ж не тоне пароплав?);
постановка проблемного питання на основі елементів дискусії;
створення ситуації, коли учні переконані у недостатності своїх знань і відчувають потребу набути нових, щоб відповісти на поставлене запитання (назвіть …).
Цілеспрямоване і систематичне застосування різних форм і прийомів розвитку навчальної мотивації у молодших школярів активізує розумову діяльність, зміцнює бажання дітей опановувати знання і формує стійкий інтерес до більшості навчальних предметів.
Однією з ефективних умов активізації навчальної діяльності учнів важливе місце займає ситуація успіху. Вона є однією з тих технологій, що дають змогу гуманізувати процес навчання і виховання. Ніхто не заперечує, що саме позитивні емоції можуть стати для дитини одним з найважливіших стимулів у навчанні. В педагогіці не існує єдиного правила, як саме створювати ситуації успіху, оскільки робити це слід на основі індивідуального підходу, зважено, з урахуванням багатьох факторів.
Створюємо ситуацію успіху за таким алгоритмом:
1.Зняття страху. Допомагає перебороти невпевненість у власних силах. (Люди вчаться на своїх помилках і знаходять інші шляхи вирішення проблем).
2.Авансування успішного результату. Допомагає вчителю висловити тверду переконаність у тому, що його учень обов’язково впорається з поставленим завданням. Це, в свою чергу, переконує дитину у своїх силах і можливостях.(У тебе обов’язково вийде; я навіть не сумніваюсь у позитивному результаті.)
3.Прихований інструктаж дитини про способи і форми здійснення діяльності. Допомагає дитині уникнути поразки. Досягається шляхом побажання. (Можливо краще почати з…; виконуючи роботу не забудьте про…)
4.Внесення мотиву. Показує дитині заради чого, кого здійснюється ця діяльність, кому буде добре після виконання. (Без твоєї допомоги твоїм друзям не впоратись…)
5.Персональна винятковість. Визначає важливість зусиль дитини в діяльності, що здійснюється. (Тільки ти міг би…; тільки тобі й можу доручити…)
6.Мобілізація активності або педагогічне виконання. Спонукає до виконання конкретних дій. (Ми дуже хочемо розпочати роботу…)
7.Висока оцінка деталі. Допомагає емоційно пережити не результат в цілому, а якусь окрему деталь. (Найбільше мені сподобалось у твоїй роботі…; найбільше тобі вдалося…)
Успіх є джерелом внутрішніх сил дитини, який дає енергію для подолання труднощів, бажання вчитися.
Ще однією з ефективних умов активізації пізнавальної діяльності учнів на уроці є використання дидактичних ігор та ігрових ситуацій.
У народі кажуть : «Де гра, там і розум».
Суть дидактичної гри полягає в розв`язанні пізнавальних завдань, сформульованих у цікавій формі. Сам розв`язок пізнавальної задачі зв`язаний з розумовою напругою, з переборенням труднощів, що привчає дитину до розумової праці.
Ігри, які проводять вчителі нашої школи на уроках природознавства, багатогранні і різноманітні. У поєднанні з іншими методичними прийомами використовуємо ігри, загадки, вікторини, цікаві пізнавально-проблемні завдання, ігри-подорожі залежно від теми, мети уроку, змісту навчального матеріалу, знань учнів та ін. Використовуємо їх як для перевірки і закріплення здобутих знань, так і для поглиблення їх та розширення на всіх етапах уроку - при подачі нового матеріалу, закріпленні вивченого.
Їх ми поділили на п'ять основних груп:
І. Настільні ігри: ребуси, кросворди, чайнворди і т. д. Особливість настільної гри - наявність ігрового правила, в якому закладено ігрове завдання.
II. Дидактичні ігри природознавчого змісту:
Ці ігри проводяться під час прогулянок, екскурсій і на уроці для узагальнення знань про конкретні об'єкти і явища природи, формування конкретних елементарних понять про природу.
III. Рухливі ігри.
Розкрити перед дітьми різноманітність і красу навколишньої дійсності, привернути увагу до малопомітних, але істотних ознак навколишнього світу значно легше, якщо залучити учнів до активного емоційного сприймання.
Такі ігри сприяють поглибленню, закріпленню навчального матеріалу, дозволяють встановити взаємозв’язки в природі. Активізація досягається цікавим сюжетом, особистою участю дітей.
IV. Ділові ігри.
Прикладом таких ігор можуть бути ігри-подорожі.
Вони, як і сюжетні ігри,сприяють поглибленню, закріпленню навчального матеріалу, дозволяють встановити взаємозв'язки у природі. Активізація учнів так само досягається цікавим сюжетом гри, особистою участю дітей, їхніми усними повідомленнями, переживаннями.
V. Інтелектуальні ігри
До цієї категорії відносяться і так звані задачі «на кмітливість» - шаради, головоломки, загадки, цікаві задачі та вправи природничого змісту, що викликають в учнів великий інтерес.
Даючи дітям такі задачі загадки, учитель ставить їх в ситуацію, коли вони повинні використовувати різні прийоми розумової діяльності (порівняння, аналогію розгляду явищ з різних сторін, пошук шляхів вирішення та ін.). Це стимулює розвиток самостійного мислення, гнучкості розуму.
Гра сприяє вільному розвиткові особистості дитини в цілому, збагачує її внутрішній світ, визначає напрямок її інтересів.
При використанні на уроках дидактичних ігор дотримуємося певних вимог
При підборі і розробці ігор необхідно пам’ятати: навчання відбувається тільки при активній діяльності школярів. Чим різноманітніше забезпечується вчителем інтенсивність діяльності учнів з предметом засвоєння, тим вища якість на рівні, який залежить від характеру організуючої діяльності - репродуктивної чи творчої.
Важливою і обов’язковою складовою уроку природознавства є практична робота учнів, яка передбачає проведення досліджень (спостережень, дослідів, здійснення порівняльного аналізу, складання схем, проведення міні-досліджень) і сприяє активізації пізнавальної діяльності.
Від природи діти – дослідники. Природне прагнення дитини до самостійного пізнання навколишнього світу, відкриття нових для себе знань і способів діяльності, лежить в основі дослідницького підходу до навчання. Він забезпечує умови для розвитку їх ціннісного, інтелектуального і творчого потенціалу, є засобом їх активізації, формування інтересу до досліджуваного матеріалу.
Вчителям потрібно спеціально формувати в молодших школярів пізнавальні вміння (дії) через поетапне оволодіння ними. Спочатку дітям пропонуємо підготовчі вправи, які допомагають їм набути досвіду виконання елементарних операцій: виокремлення ознак, диференціювання істотного і ністотного, розчленування поняття, первинне узагальнення, тобто опанування операціями, без яких неможливе жодне із загально пізнавальних умінь.
З метою оволодіння вмінням порівнювати складаємо правило порівняння:
За аналогічною методикою формуємо інші загальнопізнавальні вміння. За нашими дослідженнями, доступними й ефективними для молодших учнів виявилися демонстраційні схеми.
Дослідницька діяльність передбачає три послідовні ступені формування мислення, що відповідає трьом типам навчально-пізнавальних завдань: На етапі формування понять учитель ставить запитання: Що ви побачили? Почули? Помітили? Як це пов'язано одне з одним? За якою ознакою? Як би ви назвали ці групи?
Етап інтерпретації відомостей передбачає запитання: Що ви зауважили і побачили? Що виявили? Чому це сталося? Що це означає? Що з цього випливає? Які висновки можна зробити?
На етапі застосування правил і принципів учні мають знайти відповіді на запитання: Що могло б статися, якби? Чому це могло б статися? Що знадобиться для того, щоб твердження повністю підтвердилося?
Загалом наведена модель не лише формує поняття, а й навчає дітей методів пізнання.
Здійснення дослідницької діяльності сприяє становленню учня як суб’єкта навчально-виховного процесу. В методиці проведення дитячих досліджень виділяємо 5 основних етапів дослідницької діяльності:
Ці етапи близькі до етапів навчальної діяльності, а здійснення кожного з них забезпечує відповідні навчальні дії, які мають дослідницький характер. Формами організації дослідницької діяльності є індивідуальне, групове або колективне дослідження. В результаті дитина отримує не тільки нові знання, але й особистий досвід практичної діяльності.
Всі вище розглянуті методи певною мірою спрямовані на зміщення акцентів із накопичення ЗУН на вироблення умінь діяти, застосовувати знання у конкретних умовах. А це є ознаками компетентності. Що є основою Концепції НУШ
Варто для порівняння нагадати, що
Кожна освітня галузь формує конкретну компетентність
Природнича освітня галузь формує природознавчу компетентність
У програмі з природознавства передбачено: практичні роботи 7 і 5
Екскурсії 5 і 2
Навчальні проекти 8\4 і 11\4
Тематичні контр роботи 6 і 6
Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках природознавства в початковій школі поглиблюють знання учнів з теми, учні краще засвоюють поняття, розвиваються навички працювати в колективі, інтерактивне навчання розвиває пам'ять, увагу, уяву, логічне мислення, зв'язне мовлення, вміння відстоювати свою думку. Учні зацікавлені, активні та вмотивовані до навчання природознавству через що урок стає набагато продуктивнішим.