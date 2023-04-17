1.
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MERCADO DE DIVISAS
OBJETIVOS DEL CAPITULO
LEER Y COMPRENDER INFORMACIÓN PANTALLA REUTER
COMPRENDER USO DE UNA TASA DE COMPRA Y TASA DE VENTA
EN UNA OPERACIÓN DE DIVISAS.
CALCULAR TIPO DE CAMBIO CRUZADO.
IDENTIFICAR A LOS USUARIOS DEL MERCADO SPOT.
RECONOCER EL RIESGO INVOLUCRADO EN UNA OPERACIÓN CONTADO.
CALCULAR UNA TASA OUTRIGHT FORWARD.
CALCULAR LOS PREMIOS O DESCUENTOS EN LAS COTIZACIONES FORWARD
EVALUAR ELATRACTIVO DE UN ARBITRAJE DE DIVISAS.
2.
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MERCADO DE DIVISAS
TEMAS A TRATAR EN ESTE CAPITULO
INTRODUCCIÓN
FUNCIONES DEL MERCADO DE DIVISAS
PARTICIPANTES DEL MERCADO
SERMENTOS DEL MERCADO DE DIVISAS
MERCADO CONTADO ( SPOT )
MERCADO DIVISAS A PLAZO ( FORWARD )
LA TEORIA DE LA PARIDAD DE TIPOS DE INTERES.
TEORÍA DE LA PARIDAD DEL PODER DE COMPRA
RELACION TASAS DE INTERES MERCADO INTERBANCARIO
UTILIZACIÓN DEL MERCADO DE DIVISAS A PLAZO
3.
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INTRODUCCIÓN
CARACTERISTICA PRINCIPAL DIFERENCIADORA TRANSACCIONES
ECONOMICAS INTERNACIONALES CON ECONOMIAS NACIONALES
USOS DE MÚLTIPLES MONEDAS
TRANSACCIONES INTERNACIONALES REQUIEREN
CONVERSIÓN DE UNA MONEDAA OTRA
4.
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INTRODUCCIÓN
MONEDAS CONVERTIBLES
MONEDAS INCONVERTIBLES
5.
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INTRODUCCIÓN
REQUISITOS DE LA CONVERTIBILIDAD MONEDA
TIPO DE CAMBIO REALISTAS
POLITICAS MACROECONOMICAS APROPIADAS
ESTABILIDAD FINANCIERA INTERNA
AUSENCIA DE CONTROLES DE PRECIOS
DISPONIBILIDAD DE RESERVAS EN DIVISAS
6.
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INTRODUCCIÓN
RESTRICCIONES A LA CONVERTIBILIDAD MONEDA
EN FUNCIÓN NATURALEZA OPERACIONES
EN FUNCIÓN DEL TIPO DE AGENTE
7.
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INTRODUCCIÓN
ALTO GRADO TRANSPARENCIA
Y PERFECCIÓN
Comunicaciones
Homogeneidad
Alto Grado Movilidad
MERCADO NO LIBRE
Autoridades Mantienen cierto
Grado de intervención
LOS MERCADOS
8.
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FUNCIONES MERCADOS DIVISAS
FUNCIÓN PRINCIPAL MERCADO DIVISA
FACILITAR LAS TRANSFERENCIAS
DE FONDOS O PODER DE COMPRA
DE UN PAÍS Y MONEDAA OTRO.
9.
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FUNCIONES MERCADOS DIVISAS
OTRAS FUNCIONES
PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS DE CAMBIO Y LA ESPECULACIÓN.
PROPORCIONAR FINANCIAMIENTO AL COMERCIO INTERNACIONAL
10.
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PARTICIPANTES DEL MERCADO
¿ QUÉ ES UN PARTICIPANTE ?
ES CUALQUIER AGENTE ECONOMICO QUE ACTÚE COMO
OFERENTE O DEMANDANTE DE DIVISAS.
HOY CRECIMIENTO IMPLICA MULTIPLES
OFERENTES Y DEMANDANTES
COMPLEJA RED INSTITUCIONAL
11.
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PARTICIPANTES DEL MERCADO
1. CLASIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
BANCOS COMERCIALES Y BANCOS DE INVERSIÓN
BROKERS
AGENCIAS GUBERNAMENTALES
BANCO CENTRAL
2. ACTORES DEL MERCADO
HEDGERS
ESPECULADORES
ARBITRADORES
12.
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PARTICIPANTES DEL MERCADO
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
•ACTUAN POR LA OFERTA DE ACTIVOS Y DEMANDA PASIVOS
POR OPERACIONES DE COMERCIO Y/O FINANCIACIÓN O INVER-
SIÓN INTERNACIONAL.
•GENERALMENTE EMPRESAS NO ACTUAN EN LOS MERCADOS DE
DIVISAS, SINO QUE LO HACEN A TRAVÉS DE LOS BANCOS.
•PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS MULTINACIONALES.
13.
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PARTICIPANTES DEL MERCADO
SISTEMA BANCARIO
ES EL PARTICIPANTE MÁS IMPORTANTE
DEPARTAMENTOS EXTERIORES MANTIENEN POSICIONES
DE CAMBIOS DE MONEDAS
PARTICIPACION EN DOS NIVELES:
ATENDIENDO NECESIDADES PROPIOS CLIENTES
MANTENIENDO MERCADO INTERBANCARIO
PRINCIPAL CANAL DONDE SE REALIZA OPERACIONES COMPRA
Y VENTA DE DIVISAS, BUSCANDI UN DIFERENCIAL O COMISIÓN
14.
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PARTICIPANTES DEL MERCADO
BANCOS CENTRALES
FUNCIONES PRINCIPALES
1. CONTROL DEL MERCADO
2. LA GESTIÓN DE SUS RESERVAS
3. LA INTERVENSION EN LOS MERCADOS
Control del Tipo de Cambio y su margen de fluctuacion
15.
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PARTICIPANTES DEL MERCADO
ACTORES MERCADO DE DIVISAS
1. HEDGERS
AQUELLOS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE DIVISAS QUE BUSCAN
PROTEGERSE CONTRA MOVIMIENTOS ADVERSOS E INESPERADOS EN
EL VALOR DE LAS DIVISAS.
2. ESPECULADORES
SON AGENTES QUE BUSCAN ANTICIPAR LOS CAMBIOS EN LOS PRECIOS
Y OBTENER UNA GANANCIA DE LA COMPRA Y PORTERIOR VENTA.
3. ARBITRADORES
SON AQUELLOS AGENTES QUE COMPRAN UNA DIVISA EN UN MERCADO
Y LA VENDEN SIMULTAMEAMENTE EN OTRO MERCADO, OBTENIENDO
UN BENEFICIO SIN ASUMIR RIESGO ALGUNO.
16.
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PARTICIPANTES DEL MERCADO
ESPECULADORES
•OBTIENEN BENEFICIO CUANDO HAY CAMBIO NIVEL DE PRECIOS
Y ELLOS LO HAN HECHO MEJOR QUE EL MERCADO.
•PUEDEN SER ESTABILIZADORES O DESESTABILIZADORES MERCADO.
•ESTABILIZADOR COMPRA DIVISA EXTRANJERA CUANDO PRECIO MO-
NEDA LOCAL BAJA CON LA EXPECTATIVA QUE SUBIRÁ.
•DESESTABILIZADOR VENDE CUANDO TIPO CAMBIO CAE CON LA EXPEC-
TATIVA QUE CAERA EN EL FUTURO.
17.
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PARTICIPANTES DEL MERCADO
ARBITRADORES
CUANDO UNA PERSONA LIBRAS EN LONDRES Y LAS VENDE AL
MISMO TIEMPO EN NUEVAYORK A UN PRECIO MÁS ALTO.
SU FUNCIÓN CONSISTE EN HACER BAJAR EL PRECIO EN NUEVA
YORK Y HACERLO SUBIR EN LONDRES
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SEGMENTOS DEL MERCADO
1. EL MERCADO CONTADO ( SPOT )
2. EL MERCADO DE DIVISAS A PLAZO ( FORWARD )
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SEGMENTOS DEL MERCADO
EL MERCADO SPOT
MERCADO ES VALIDO ÚNICAMENTE EN EL SENTIDO ABSTRACTO.
EN ESTAS OPERACIONES LA LIQUIDACIÓN DE LA TRANSACCIÓN
SE LIQUIDAAL SEGUNDO DÍA HABIL DESPUES DE LA FECHA EN
QUE SE FIJÓ EL TIPO DE CAMBIO.
EN ESE PLAZO DEBEN CARGARSE O ABONARSE LAS CUENTAS
BANCARIAS.
ORGANIZACIÓN DEL MERCADO.
MERCADO OVER THE COUNTER, PORQUE NO SE ENCUENTRA EN
UN LUGAR DETERMINADO
20.
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SEGMENTOS DEL MERCADO
TAMAÑO DEL MERCADO
MERCADO MAYOR VOLUMEN ACTIVIDAD
FINALES 197O SE TRANSABA US$ 75.000 MILLONES DIARIOS
PARA LA DECADA DEL ´90 US$ 1,19 MIL MILLONES
PRINCIPALES MERCADOS DE DIVISAS
LONDRES
NUEVAYORK
TOKIO
SINGAPUR
HONG KONG
FRANKFURT
ZURICH
GEOGRAFICAMENTE SEPARADOS
PERO INTEGRADOS MEDIANTE
OPERACIONES DE ARBITRAJE
21.
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SEGMENTOS DEL MERCADO
MONEDAS DE MAYOR TRANSACCIÓN
DÓLAR
LA LIBRA
EL MARCO ALEMAN
YEN
FRANCO
FRANCO SUIZO
DÓLAR CANADIENSE
FLORIN HOLANDES
LONDRES CENTRO FINANCIERO MÁS GRANDE DEL MUNDO
HISTORIA
GEOGRAFIA
FUERTE REGULACIÓN DEL MERCADO
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EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
EN LOS SEGMENTOS DE MERCADO SE REALIZAN LASS OPERACIONES
DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO Y QUE CONFIGURAN
PRECIO
TIPO DE CAMBIO
RELACIÓN DE CONVERSIÓN DE LAS MONEDAS
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EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
TIPO DE CAMBIO
PRECIO DE UNA MONEDA EN TÉRMINOS DE OTRA
REPRESENTA EL NÚMERO DE UNIDADES DE MONEDA
LOCAL QUE ES PRECISO ENTREGAR PARA OBTENER
UNA UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA
PRECIOS MERCADO MONETARIO PRECIOS SE EXPRESAN EN TÉRMINOS
PORCENTUALES.
MERCADO DE DIVISAS SE FIJAN HABITUALMENTE EN TÉRMINOS MOENDA
LOCAL
24.
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EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1. TIPO DE CAMBIO DE COTIZACIÓN DIRECTA
$ 545 = US$ 1
FORMA EUROPEA
PREDOMINANTE A NIVEL INTENACIONAL
25.
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EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
2. TIPO DE CAMBIO DE COTIZACIÓN INDIRECTA
1 US$ = $ 545
LA UNIDAD QUE SE MODIFICA NO ES LA MONEDA LOCAL
SINO LA EXTRANJERA.
UTILIZADA ESPECIALMENTE POR INGLATERRA, IRLANDAY CANADA.
CUANTO NECESITO PARAADQUIRIR ESA MONEDA
26.
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EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
3. TIPO DE CAMBIO CRUZADO
1 US$ = 1,6795DM
1 US$ = 154,80 YENS
1679,5
1.000YEN = = 10,85 DM
154,80
154,80
1 DM = = 97,10 YEN
1,6795
27.
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EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
DE COMPRA Y DE VENTA
BID/PRICE : PRECIO DE COMPRA O DE DEMANDA
OFFER O ASK PRICE : PRECIO DE OFERTA O DE VENTA
SPREAD : GANANCIA
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EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
DE COMPRA Y DE VENTA
MARKET-MAKERS
SON AGENTES CREADORES DE MERCADOS
CASAN ORDENES COMPRA Y VENTA DIFERENTES PARTES
EJECUSIÓN INMEDIATA DE ORDENES.
BROKER
TRATA DE LOCALIZAR OTRA PARTE DE LA OPERACIÓN
MANTIENE RESERVA OPERACIONES
POINTS O PIPS
EXPRESIÓN ÚLTIMOS DIGITOS PARA LOS TIPOS DE CAMBIO
50/60 US$ 1,4550 US$ 1,4560
29.
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EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
SERVICIOS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN ECONOMICA
REUTER
TELERATE
BLOMBERG
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FORMACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
¿QUÉ ES EL TIPO DE CAMBIO?
PRECIO DE UNA DIVISA EN TÉRMINOS MONEDA LOCAL
¿QUÉ FUNCIÓN TIENEN BANCOS CENTRALES CON RELACIÓN A LA
FORMACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO?
INTERVENIR LOS MERCADOS PARA REGULAR EL TIPO DE CAMBIO
AL EQUILIBRIO DE LA OFERTA Y DEMANDA, A FIN DE CUMPLIR LAS
METAS MONETARIAS Y CAMBIARIAS.
¿QUÉ ES LA DEMANDAY OFERTA DE DIVISAS?
DEMANDA ES LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, INVERSIONES
EXTRANJERO Y PAGO DE CREDITOS.
DISMINUCIÓN TIPO DE CAMBIO=AUMENTO DEMANDA DIVISAS
AUMENTO DEL TIPO CAMBIO = DISMINUYE DEMANDA DE DIVISAS
OFERTA ES LA EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y CRÉDITOS
EXTERNOS
31.
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RIESGO OPERACIONES SPOT
1. RIESGO LIQUIDEZ
POSIBLE INCUMPLIMIENTO POR UNA CONTRAPARTE, DEBIDO
A UN PROBLEMA OPERACIONAL O SISTEMATICO QUE DEJE SIN
CAPACIDAD PARA EFECTUAR LOS PAGOS REQUERIDOS.
2. RIESGO HERSTATT
“NO SE HACE PAGO DE DIVISAS”
32.
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ARBITRAJE
¿QUÉ ES ELARBITRAJE?
CONSISTE EN COMPRAR UNAA MONEDA EXTRANJERA DONDE
SU PRECIO ES MÁS BAJO Y VENDERLO A DONDE EL PRECIO
SEA MÁS ALTO.
OBJETIVO
OBTENER UNA UTILIDAD EN CONDICIONES DE CERTEZA
TIPOS DE ARBITRAJE SPOT
ARBITRAJE DE DOS PUNTOS
ARBITRAJE DE TRES PUNTOS O TRIANGULAR
33.
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ARBITRAJE
ARBITRAJE DE DOS PUNTOS
DIVISA NUEVAYORK PARIS
1 F.F. US$ 7,00 US$ 7,10
¿QUE HACER?
COMPRAR US$ 7,00
VENDER US$ 7,10
SPREAD US$ 0,10
34.
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ARBITRAJE
ARBITRAJE DE TRES PUNTOS O TRIANGULAR
LONDRES TOKIO NUEVAYORK
US$ 2 por 1 £ 390 YEN por 1 £ US$ 1 por 200 YEN
¿QUE HACER?
VENDER 1£ EN LONDRES A US$ 2
VENDER US$ 2 NUEVAYORK A 400 YENS
VENDER 400 YENS EN TOKIO A £ 1,025
UTILIDAD 10 YENS
35.
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MERCADO DE DIVISAS FUTURO A FORWARD
CONCEPTO
ES UN MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGO DE CAMBIO
DERIVADO DE LAS FLUCTUACIONES DEL TIPO DE CAMBIO
OBJETIVO
ASEGURAR EN EL MOMENTO PRESENTE EL TIPO DE CAMBIO AL
QUE SE VAA EJECUTAR FECHAS MÁS TARDE LA OPERACIÓN CON-
CERTADA.
36.
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EXPRESIÓN TIPO DE CAMBIO FORWARD
OUTRIGHT FORWARD
NO HAY TRANSACCIÓN AL CONTADO
BANCO CON CLIENTE COMERCIAL
SWAP
COMPRENDE UN CONTRATO AL CONTADO Y UN CONTRATO
A PLAZO
VENTA DIVISA CONTRA OTRA CON UN ACUERDO SIMULTANEO
DE RECOMPRA DE LA PRIMERAA UNA FECHA DETERMINADA.
37.
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EXPRESIÓN TIPO DE CAMBIO FORWARD
FLAT
CUANDO TASA SPOT Y FORWARD SON IGUALES
TASA DE INTERES IMPLICITA
PRIMA O DESCUENTO EN UNA COTIZACIÓN FORWARD RESPECTO
A LA TASA SPOT.
38.
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EXPRESIÓN TIPO DE CAMBIO FORWARD
TASA INTERES IMPLICITO DE TIPO AMERICANA
39.
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EXPRESIÓN TIPO DE CAMBIO FORWARD
TASA SPOT : $ 1 = US$ 0.00240096
TASA FORWARD A 3 MESES : $ 1 = US$ 0.002378121
TASA PREMIO O DESCUENTO
F – S x 12 x 100
S 3
0.002378121 – 0.00240096 x 12 x 100
0.00240096 3
= 3.80%
40.
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EXPRESIÓN TIPO DE CAMBIO FORWARD
TASA INTERES IMPLICITO DE TIPO EUROPEA
S – F x n x 100
F 12
452 – 460 x 3 x 100 = -0,435%
460 12
EFICACIA MERCADO
MERCADO ES EFICAZ SI LOS PRECIOS REFLEJAN TODA LA
INFORMACIÓN DISPONIBLE
SI TASAS A PLAZO PRONOSTICAN CON PRECISIÓN LAS FUTURAS
TASAS SPOT
41.
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EXPRESIÓN TIPO DE CAMBIO FORWARD
TASA SPOT : $/ US$ 416.50/ US$
TASA FORWARD A 3 MESES : 420.50/ US$
CON COTIZACIÓN EUROPEA
TASA O PREMIO
F – S x 12 x 100
S 3
= 416.50 – 420.50 x 12 x 100 = -3.80% anual
420.50 3
42.
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FACTORES QUE AFECTAN EL TIPO DE CAMBIO
TASA DE INTERES
BALANZA COMERCIAL
INFLACIÓN
ESTABILIDAD
INTERVENCIÓN AUTORIDAD MERCADO DIVISAS
TENDENCIA BALANZA DE PAGOS
NIVEL RESERVAS INTERNACIONALES
EVOLUCIÓN DEUDA EXTERNA
SITUACIÓN FISCAL DEL PAÍS
43.
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TEORIA PARIDAD TIPOS DE INTERES
TEORIA
•DINERO SE DESPLAZA SIEMPRE QUE LO MEREZCA LA
DIFERENCIA DE TASAS DE INTERES.
ARBITRAJE
•DINERO ES FUNGIBLE Y FLUYE HACIA DONDE TASA DE
INTERES SEAN MÁS ELEVADAS.
•INVERSORES QUE CAUSAN ESTOS FLUJOS QUIEREN
RECUPERAR SU DINERO, DESPUES DE CUMPLIDO EL
OBJETIVO DE SU INVERSIÓN, EN LA MONEDA ORIGINAL
44.
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TEORIA PARIDAD TIPOS DE INTERES
¿A QUE VALOR ME DEVUELVEN LA INVERSIÓN?
ARBITRAJE DE INTERES CON COBERTURA
TASA SPOT CONOCIDA
SE CONOCE TIPO DE CAMBO AL QUE PUEDEN CONVERTIR
SU DINERO EN MONEDA NACIONAL
ARBITRAJE DE INTRES ABIERTO
INVERSIÓN NO SE ENCUENTRA PROTEGIDA DE UNA EVENTUAL
DEVALUACIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA.
45.
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TEORIA PARIDAD TIPOS DE INTERES
EL DIFERENCIAL EN LAS TASAS DE INTERÉS ENTRE DOS
PAÍSES DEBERÍA REFLEJAR LA TASA DE EVALUACIÓN O
REVALUACIÓN ANTICIPADA DE LA MONEDA NACIONAL
RESPECTO A LA MONEDA EXTRANJERA.
46.
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TEORIA PARIDAD TIPOS DE INTERES
TASA DE INTERES EN CHILE : 18%
TASA DE INTERES EE.UU. : 8%
TASA SPOT $413/US$
TASA FUTURA ?
TF = 1 + ID x TASA SPOT
TS 1 + IE
TF = $ 451.24/ US$
47.
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TEORIA PARIDAD DEL PODER DE COMPRA
IDEA GENERAL
VALOR MONEDA DE UN PAÍS CON RESPECT A LA DE OTRO ESTÁ
DADO POR EL “PODER DE COMPRA” DE CADA UNA DE ELLAS EN
EL PAÍS QUE LA EMITE.
TEORIA PODER COMPRA SE VE DE DOS FORMAS
1. CALCULAR TIPO DE CAMBIO DE PARIDAD DE PODER COMPRA Y
EMPLEARLO PARA HACER COMPARACIONES. CONTABILIDAD SOCIAL.
2. COMO UNA TEORÍA QUE EXPLICA RELACIÓN QUE DEBE MANTENERSE
ENTRE LOS NIVELES DE PRECIOS DE LOS PAÍSES Y EL TIPO DE CAMBIO
48.
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TASA INFLACIÓN
CHILE
TASA INFLACIÓN
ESTADOS UNIDOS
IMPORTACIONES
DESDE U.S.A.
EXPORTACIONES
A U.S.A.
DEFICIT BALANZA
COMERCIAL
DE CHILE
TENDENCIA A LA
BAJA DEL PESO
RESPECTO DOLAR
TEORIA PARIDAD DEL PODER DE COMPRA
49.
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TEORIA PARIDAD DEL PODER DE COMPRA
TASA DE INFLACIÓN CHILE 1996: 6.5%
TASA DE INFLACIÓN U.S.A 1996 : 2.0%
TASA SPOT : 413
TASA FUTURA: ?
TF = 1 + TID
TS 1 + TIE
TF = 1.065 x 413
1.02
TF = $ 431 / US$