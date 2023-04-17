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Mercado de divisas

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Mercado de divisas

  1. 1. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile MERCADO DE DIVISAS OBJETIVOS DEL CAPITULO LEER Y COMPRENDER INFORMACIÓN PANTALLA REUTER COMPRENDER USO DE UNA TASA DE COMPRA Y TASA DE VENTA EN UNA OPERACIÓN DE DIVISAS. CALCULAR TIPO DE CAMBIO CRUZADO. IDENTIFICAR A LOS USUARIOS DEL MERCADO SPOT. RECONOCER EL RIESGO INVOLUCRADO EN UNA OPERACIÓN CONTADO. CALCULAR UNA TASA OUTRIGHT FORWARD. CALCULAR LOS PREMIOS O DESCUENTOS EN LAS COTIZACIONES FORWARD EVALUAR ELATRACTIVO DE UN ARBITRAJE DE DIVISAS.
  2. 2. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile MERCADO DE DIVISAS TEMAS A TRATAR EN ESTE CAPITULO INTRODUCCIÓN FUNCIONES DEL MERCADO DE DIVISAS PARTICIPANTES DEL MERCADO SERMENTOS DEL MERCADO DE DIVISAS MERCADO CONTADO ( SPOT ) MERCADO DIVISAS A PLAZO ( FORWARD ) LA TEORIA DE LA PARIDAD DE TIPOS DE INTERES. TEORÍA DE LA PARIDAD DEL PODER DE COMPRA RELACION TASAS DE INTERES MERCADO INTERBANCARIO UTILIZACIÓN DEL MERCADO DE DIVISAS A PLAZO
  3. 3. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile INTRODUCCIÓN CARACTERISTICA PRINCIPAL DIFERENCIADORA TRANSACCIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES CON ECONOMIAS NACIONALES USOS DE MÚLTIPLES MONEDAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES REQUIEREN CONVERSIÓN DE UNA MONEDAA OTRA
  4. 4. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile INTRODUCCIÓN MONEDAS CONVERTIBLES MONEDAS INCONVERTIBLES
  5. 5. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile INTRODUCCIÓN REQUISITOS DE LA CONVERTIBILIDAD MONEDA TIPO DE CAMBIO REALISTAS POLITICAS MACROECONOMICAS APROPIADAS ESTABILIDAD FINANCIERA INTERNA AUSENCIA DE CONTROLES DE PRECIOS DISPONIBILIDAD DE RESERVAS EN DIVISAS
  6. 6. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile INTRODUCCIÓN RESTRICCIONES A LA CONVERTIBILIDAD MONEDA EN FUNCIÓN NATURALEZA OPERACIONES EN FUNCIÓN DEL TIPO DE AGENTE
  7. 7. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile INTRODUCCIÓN ALTO GRADO TRANSPARENCIA Y PERFECCIÓN Comunicaciones Homogeneidad Alto Grado Movilidad MERCADO NO LIBRE Autoridades Mantienen cierto Grado de intervención LOS MERCADOS
  8. 8. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile FUNCIONES MERCADOS DIVISAS FUNCIÓN PRINCIPAL MERCADO DIVISA FACILITAR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS O PODER DE COMPRA DE UN PAÍS Y MONEDAA OTRO.
  9. 9. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile FUNCIONES MERCADOS DIVISAS OTRAS FUNCIONES PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS DE CAMBIO Y LA ESPECULACIÓN. PROPORCIONAR FINANCIAMIENTO AL COMERCIO INTERNACIONAL
  10. 10. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile PARTICIPANTES DEL MERCADO ¿ QUÉ ES UN PARTICIPANTE ? ES CUALQUIER AGENTE ECONOMICO QUE ACTÚE COMO OFERENTE O DEMANDANTE DE DIVISAS. HOY CRECIMIENTO IMPLICA MULTIPLES OFERENTES Y DEMANDANTES COMPLEJA RED INSTITUCIONAL
  11. 11. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile PARTICIPANTES DEL MERCADO 1. CLASIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES BANCOS COMERCIALES Y BANCOS DE INVERSIÓN BROKERS AGENCIAS GUBERNAMENTALES BANCO CENTRAL 2. ACTORES DEL MERCADO HEDGERS ESPECULADORES ARBITRADORES
  12. 12. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile PARTICIPANTES DEL MERCADO EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES •ACTUAN POR LA OFERTA DE ACTIVOS Y DEMANDA PASIVOS POR OPERACIONES DE COMERCIO Y/O FINANCIACIÓN O INVER- SIÓN INTERNACIONAL. •GENERALMENTE EMPRESAS NO ACTUAN EN LOS MERCADOS DE DIVISAS, SINO QUE LO HACEN A TRAVÉS DE LOS BANCOS. •PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS MULTINACIONALES.
  13. 13. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile PARTICIPANTES DEL MERCADO SISTEMA BANCARIO ES EL PARTICIPANTE MÁS IMPORTANTE DEPARTAMENTOS EXTERIORES MANTIENEN POSICIONES DE CAMBIOS DE MONEDAS PARTICIPACION EN DOS NIVELES: ATENDIENDO NECESIDADES PROPIOS CLIENTES MANTENIENDO MERCADO INTERBANCARIO PRINCIPAL CANAL DONDE SE REALIZA OPERACIONES COMPRA Y VENTA DE DIVISAS, BUSCANDI UN DIFERENCIAL O COMISIÓN
  14. 14. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile PARTICIPANTES DEL MERCADO BANCOS CENTRALES FUNCIONES PRINCIPALES 1. CONTROL DEL MERCADO 2. LA GESTIÓN DE SUS RESERVAS 3. LA INTERVENSION EN LOS MERCADOS Control del Tipo de Cambio y su margen de fluctuacion
  15. 15. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile PARTICIPANTES DEL MERCADO ACTORES MERCADO DE DIVISAS 1. HEDGERS AQUELLOS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE DIVISAS QUE BUSCAN PROTEGERSE CONTRA MOVIMIENTOS ADVERSOS E INESPERADOS EN EL VALOR DE LAS DIVISAS. 2. ESPECULADORES SON AGENTES QUE BUSCAN ANTICIPAR LOS CAMBIOS EN LOS PRECIOS Y OBTENER UNA GANANCIA DE LA COMPRA Y PORTERIOR VENTA. 3. ARBITRADORES SON AQUELLOS AGENTES QUE COMPRAN UNA DIVISA EN UN MERCADO Y LA VENDEN SIMULTAMEAMENTE EN OTRO MERCADO, OBTENIENDO UN BENEFICIO SIN ASUMIR RIESGO ALGUNO.
  16. 16. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile PARTICIPANTES DEL MERCADO ESPECULADORES •OBTIENEN BENEFICIO CUANDO HAY CAMBIO NIVEL DE PRECIOS Y ELLOS LO HAN HECHO MEJOR QUE EL MERCADO. •PUEDEN SER ESTABILIZADORES O DESESTABILIZADORES MERCADO. •ESTABILIZADOR COMPRA DIVISA EXTRANJERA CUANDO PRECIO MO- NEDA LOCAL BAJA CON LA EXPECTATIVA QUE SUBIRÁ. •DESESTABILIZADOR VENDE CUANDO TIPO CAMBIO CAE CON LA EXPEC- TATIVA QUE CAERA EN EL FUTURO.
  17. 17. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile PARTICIPANTES DEL MERCADO ARBITRADORES CUANDO UNA PERSONA LIBRAS EN LONDRES Y LAS VENDE AL MISMO TIEMPO EN NUEVAYORK A UN PRECIO MÁS ALTO. SU FUNCIÓN CONSISTE EN HACER BAJAR EL PRECIO EN NUEVA YORK Y HACERLO SUBIR EN LONDRES
  18. 18. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile SEGMENTOS DEL MERCADO 1. EL MERCADO CONTADO ( SPOT ) 2. EL MERCADO DE DIVISAS A PLAZO ( FORWARD )
  19. 19. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile SEGMENTOS DEL MERCADO EL MERCADO SPOT MERCADO ES VALIDO ÚNICAMENTE EN EL SENTIDO ABSTRACTO. EN ESTAS OPERACIONES LA LIQUIDACIÓN DE LA TRANSACCIÓN SE LIQUIDAAL SEGUNDO DÍA HABIL DESPUES DE LA FECHA EN QUE SE FIJÓ EL TIPO DE CAMBIO. EN ESE PLAZO DEBEN CARGARSE O ABONARSE LAS CUENTAS BANCARIAS. ORGANIZACIÓN DEL MERCADO. MERCADO OVER THE COUNTER, PORQUE NO SE ENCUENTRA EN UN LUGAR DETERMINADO
  20. 20. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile SEGMENTOS DEL MERCADO TAMAÑO DEL MERCADO MERCADO MAYOR VOLUMEN ACTIVIDAD FINALES 197O SE TRANSABA US$ 75.000 MILLONES DIARIOS PARA LA DECADA DEL ´90 US$ 1,19 MIL MILLONES PRINCIPALES MERCADOS DE DIVISAS LONDRES NUEVAYORK TOKIO SINGAPUR HONG KONG FRANKFURT ZURICH GEOGRAFICAMENTE SEPARADOS PERO INTEGRADOS MEDIANTE OPERACIONES DE ARBITRAJE
  21. 21. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile SEGMENTOS DEL MERCADO MONEDAS DE MAYOR TRANSACCIÓN DÓLAR LA LIBRA EL MARCO ALEMAN YEN FRANCO FRANCO SUIZO DÓLAR CANADIENSE FLORIN HOLANDES LONDRES CENTRO FINANCIERO MÁS GRANDE DEL MUNDO HISTORIA GEOGRAFIA FUERTE REGULACIÓN DEL MERCADO
  22. 22. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN LOS SEGMENTOS DE MERCADO SE REALIZAN LASS OPERACIONES DE LA OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO Y QUE CONFIGURAN PRECIO TIPO DE CAMBIO RELACIÓN DE CONVERSIÓN DE LAS MONEDAS
  23. 23. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO TIPO DE CAMBIO PRECIO DE UNA MONEDA EN TÉRMINOS DE OTRA REPRESENTA EL NÚMERO DE UNIDADES DE MONEDA LOCAL QUE ES PRECISO ENTREGAR PARA OBTENER UNA UNIDAD DE MONEDA EXTRANJERA PRECIOS MERCADO MONETARIO PRECIOS SE EXPRESAN EN TÉRMINOS PORCENTUALES. MERCADO DE DIVISAS SE FIJAN HABITUALMENTE EN TÉRMINOS MOENDA LOCAL
  24. 24. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 1. TIPO DE CAMBIO DE COTIZACIÓN DIRECTA $ 545 = US$ 1 FORMA EUROPEA PREDOMINANTE A NIVEL INTENACIONAL
  25. 25. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 2. TIPO DE CAMBIO DE COTIZACIÓN INDIRECTA 1 US$ = $ 545 LA UNIDAD QUE SE MODIFICA NO ES LA MONEDA LOCAL SINO LA EXTRANJERA. UTILIZADA ESPECIALMENTE POR INGLATERRA, IRLANDAY CANADA. CUANTO NECESITO PARAADQUIRIR ESA MONEDA
  26. 26. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 3. TIPO DE CAMBIO CRUZADO 1 US$ = 1,6795DM 1 US$ = 154,80 YENS 1679,5 1.000YEN = = 10,85 DM 154,80 154,80 1 DM = = 97,10 YEN 1,6795
  27. 27. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y DE VENTA BID/PRICE : PRECIO DE COMPRA O DE DEMANDA OFFER O ASK PRICE : PRECIO DE OFERTA O DE VENTA SPREAD : GANANCIA
  28. 28. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE COMPRA Y DE VENTA MARKET-MAKERS SON AGENTES CREADORES DE MERCADOS CASAN ORDENES COMPRA Y VENTA DIFERENTES PARTES EJECUSIÓN INMEDIATA DE ORDENES. BROKER TRATA DE LOCALIZAR OTRA PARTE DE LA OPERACIÓN MANTIENE RESERVA OPERACIONES POINTS O PIPS EXPRESIÓN ÚLTIMOS DIGITOS PARA LOS TIPOS DE CAMBIO 50/60 US$ 1,4550 US$ 1,4560
  29. 29. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile EXPRESIÓN DEL TIPO DE CAMBIO SERVICIOS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN ECONOMICA REUTER TELERATE BLOMBERG
  30. 30. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile FORMACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO ¿QUÉ ES EL TIPO DE CAMBIO? PRECIO DE UNA DIVISA EN TÉRMINOS MONEDA LOCAL ¿QUÉ FUNCIÓN TIENEN BANCOS CENTRALES CON RELACIÓN A LA FORMACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO? INTERVENIR LOS MERCADOS PARA REGULAR EL TIPO DE CAMBIO AL EQUILIBRIO DE LA OFERTA Y DEMANDA, A FIN DE CUMPLIR LAS METAS MONETARIAS Y CAMBIARIAS. ¿QUÉ ES LA DEMANDAY OFERTA DE DIVISAS? DEMANDA ES LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, INVERSIONES EXTRANJERO Y PAGO DE CREDITOS. DISMINUCIÓN TIPO DE CAMBIO=AUMENTO DEMANDA DIVISAS AUMENTO DEL TIPO CAMBIO = DISMINUYE DEMANDA DE DIVISAS OFERTA ES LA EXPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y CRÉDITOS EXTERNOS
  31. 31. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile RIESGO OPERACIONES SPOT 1. RIESGO LIQUIDEZ POSIBLE INCUMPLIMIENTO POR UNA CONTRAPARTE, DEBIDO A UN PROBLEMA OPERACIONAL O SISTEMATICO QUE DEJE SIN CAPACIDAD PARA EFECTUAR LOS PAGOS REQUERIDOS. 2. RIESGO HERSTATT “NO SE HACE PAGO DE DIVISAS”
  32. 32. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile ARBITRAJE ¿QUÉ ES ELARBITRAJE? CONSISTE EN COMPRAR UNAA MONEDA EXTRANJERA DONDE SU PRECIO ES MÁS BAJO Y VENDERLO A DONDE EL PRECIO SEA MÁS ALTO. OBJETIVO OBTENER UNA UTILIDAD EN CONDICIONES DE CERTEZA TIPOS DE ARBITRAJE SPOT ARBITRAJE DE DOS PUNTOS ARBITRAJE DE TRES PUNTOS O TRIANGULAR
  33. 33. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile ARBITRAJE ARBITRAJE DE DOS PUNTOS DIVISA NUEVAYORK PARIS 1 F.F. US$ 7,00 US$ 7,10 ¿QUE HACER? COMPRAR US$ 7,00 VENDER US$ 7,10 SPREAD US$ 0,10
  34. 34. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile ARBITRAJE ARBITRAJE DE TRES PUNTOS O TRIANGULAR LONDRES TOKIO NUEVAYORK US$ 2 por 1 £ 390 YEN por 1 £ US$ 1 por 200 YEN ¿QUE HACER? VENDER 1£ EN LONDRES A US$ 2 VENDER US$ 2 NUEVAYORK A 400 YENS VENDER 400 YENS EN TOKIO A £ 1,025 UTILIDAD 10 YENS
  35. 35. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile MERCADO DE DIVISAS FUTURO A FORWARD CONCEPTO ES UN MECANISMO DE COBERTURA DE RIESGO DE CAMBIO DERIVADO DE LAS FLUCTUACIONES DEL TIPO DE CAMBIO OBJETIVO ASEGURAR EN EL MOMENTO PRESENTE EL TIPO DE CAMBIO AL QUE SE VAA EJECUTAR FECHAS MÁS TARDE LA OPERACIÓN CON- CERTADA.
  36. 36. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile EXPRESIÓN TIPO DE CAMBIO FORWARD OUTRIGHT FORWARD NO HAY TRANSACCIÓN AL CONTADO BANCO CON CLIENTE COMERCIAL SWAP COMPRENDE UN CONTRATO AL CONTADO Y UN CONTRATO A PLAZO VENTA DIVISA CONTRA OTRA CON UN ACUERDO SIMULTANEO DE RECOMPRA DE LA PRIMERAA UNA FECHA DETERMINADA.
  37. 37. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile EXPRESIÓN TIPO DE CAMBIO FORWARD FLAT CUANDO TASA SPOT Y FORWARD SON IGUALES TASA DE INTERES IMPLICITA PRIMA O DESCUENTO EN UNA COTIZACIÓN FORWARD RESPECTO A LA TASA SPOT.
  38. 38. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile EXPRESIÓN TIPO DE CAMBIO FORWARD TASA INTERES IMPLICITO DE TIPO AMERICANA
  39. 39. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile EXPRESIÓN TIPO DE CAMBIO FORWARD TASA SPOT : $ 1 = US$ 0.00240096 TASA FORWARD A 3 MESES : $ 1 = US$ 0.002378121 TASA PREMIO O DESCUENTO F – S x 12 x 100 S 3 0.002378121 – 0.00240096 x 12 x 100 0.00240096 3 = 3.80%
  40. 40. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile EXPRESIÓN TIPO DE CAMBIO FORWARD TASA INTERES IMPLICITO DE TIPO EUROPEA S – F x n x 100 F 12 452 – 460 x 3 x 100 = -0,435% 460 12 EFICACIA MERCADO MERCADO ES EFICAZ SI LOS PRECIOS REFLEJAN TODA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE SI TASAS A PLAZO PRONOSTICAN CON PRECISIÓN LAS FUTURAS TASAS SPOT
  41. 41. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile EXPRESIÓN TIPO DE CAMBIO FORWARD TASA SPOT : $/ US$ 416.50/ US$ TASA FORWARD A 3 MESES : 420.50/ US$ CON COTIZACIÓN EUROPEA TASA O PREMIO F – S x 12 x 100 S 3 = 416.50 – 420.50 x 12 x 100 = -3.80% anual 420.50 3
  42. 42. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile FACTORES QUE AFECTAN EL TIPO DE CAMBIO TASA DE INTERES BALANZA COMERCIAL INFLACIÓN ESTABILIDAD INTERVENCIÓN AUTORIDAD MERCADO DIVISAS TENDENCIA BALANZA DE PAGOS NIVEL RESERVAS INTERNACIONALES EVOLUCIÓN DEUDA EXTERNA SITUACIÓN FISCAL DEL PAÍS
  43. 43. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile TEORIA PARIDAD TIPOS DE INTERES TEORIA •DINERO SE DESPLAZA SIEMPRE QUE LO MEREZCA LA DIFERENCIA DE TASAS DE INTERES. ARBITRAJE •DINERO ES FUNGIBLE Y FLUYE HACIA DONDE TASA DE INTERES SEAN MÁS ELEVADAS. •INVERSORES QUE CAUSAN ESTOS FLUJOS QUIEREN RECUPERAR SU DINERO, DESPUES DE CUMPLIDO EL OBJETIVO DE SU INVERSIÓN, EN LA MONEDA ORIGINAL
  44. 44. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile TEORIA PARIDAD TIPOS DE INTERES ¿A QUE VALOR ME DEVUELVEN LA INVERSIÓN? ARBITRAJE DE INTERES CON COBERTURA TASA SPOT CONOCIDA SE CONOCE TIPO DE CAMBO AL QUE PUEDEN CONVERTIR SU DINERO EN MONEDA NACIONAL ARBITRAJE DE INTRES ABIERTO INVERSIÓN NO SE ENCUENTRA PROTEGIDA DE UNA EVENTUAL DEVALUACIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA.
  45. 45. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile TEORIA PARIDAD TIPOS DE INTERES EL DIFERENCIAL EN LAS TASAS DE INTERÉS ENTRE DOS PAÍSES DEBERÍA REFLEJAR LA TASA DE EVALUACIÓN O REVALUACIÓN ANTICIPADA DE LA MONEDA NACIONAL RESPECTO A LA MONEDA EXTRANJERA.
  46. 46. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile TEORIA PARIDAD TIPOS DE INTERES TASA DE INTERES EN CHILE : 18% TASA DE INTERES EE.UU. : 8% TASA SPOT $413/US$ TASA FUTURA ? TF = 1 + ID x TASA SPOT TS 1 + IE TF = $ 451.24/ US$
  47. 47. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile TEORIA PARIDAD DEL PODER DE COMPRA IDEA GENERAL VALOR MONEDA DE UN PAÍS CON RESPECT A LA DE OTRO ESTÁ DADO POR EL “PODER DE COMPRA” DE CADA UNA DE ELLAS EN EL PAÍS QUE LA EMITE. TEORIA PODER COMPRA SE VE DE DOS FORMAS 1. CALCULAR TIPO DE CAMBIO DE PARIDAD DE PODER COMPRA Y EMPLEARLO PARA HACER COMPARACIONES. CONTABILIDAD SOCIAL. 2. COMO UNA TEORÍA QUE EXPLICA RELACIÓN QUE DEBE MANTENERSE ENTRE LOS NIVELES DE PRECIOS DE LOS PAÍSES Y EL TIPO DE CAMBIO
  48. 48. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile TASA INFLACIÓN CHILE TASA INFLACIÓN ESTADOS UNIDOS IMPORTACIONES DESDE U.S.A. EXPORTACIONES A U.S.A. DEFICIT BALANZA COMERCIAL DE CHILE TENDENCIA A LA BAJA DEL PESO RESPECTO DOLAR TEORIA PARIDAD DEL PODER DE COMPRA
  49. 49. www.eumed.net Presentación de Jorge Pérez Barbeito. Universidad de Santiago de Chile TEORIA PARIDAD DEL PODER DE COMPRA TASA DE INFLACIÓN CHILE 1996: 6.5% TASA DE INFLACIÓN U.S.A 1996 : 2.0% TASA SPOT : 413 TASA FUTURA: ? TF = 1 + TID TS 1 + TIE TF = 1.065 x 413 1.02 TF = $ 431 / US$

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