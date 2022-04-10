[2022] ТЗ и цели в контекстной рекламе idi-na-zavod.com

Как сформулировать цель проекта и составить техническое задание для штатного ppc-специалиста или агентства по контекстной рекламе?



Очень просто не получить желаемого результата, даже сотрудничая с топовыми специалистами, если они не в курсе каким должен быть результат. Подходы и формулировки задач для специалиста или подрядчика по контекстной рекламе.

Увеличение количества конверсий/транзакций

Наиболее распространенные ситуации, когда рационально устанавливать целевой показатель Количество конверсий



в интернет-магазине представлен моно-продукт (например, футболки з принтом) с приблизительно одинаковой ценой, то есть, ваша прибыль с каждого товара одинаковая. Чем больше конверсий, тем больше прибыль и доход .

у вас широкий ассортимент, но стоимость товаров установлена +- на одном уровне (например, магазин бижутерии, або чехлов для телефонов).

вы располагаете эффективной системой увеличения количества повторных продаж за счет дополнительных источников трафика (email-маркетинг, sms-рассылки, push-уведомления, callcenter), и основная задача увеличить количество новых клиентов, даже если стоимость привлечения нового клиента превышает прибыль.

вы заходите в новую нишу или тестируете новый рынок и для принятия правильных решений вам необходимо собрать данные.

Получать конверсии по определенной стоимости

Ограничение максимально допустимой стоимости за конверсию — более интересный метод, но и объяснить его сложнее. Поэтому, подход по ограничению Цены за конверсию рассмотрим на примере:

вы сотрудничаете с тремя брендами-производителями, которые поставляют одинаковый товар в ваши интернет-магазины. Но с каждым из них у вас разные условия: маржа по бренду ♉ = 20%; по бренду ♊ = 30%; по бренду ♋ = 50%.

соответственно, при расчёте максимально допустимой цены за конверсию, чтобы оставаться в рамках рентабельности, на каждый из брендов должна быть своя индивидуальная цена.

для специалиста по контекстной рекламе цель должна быть сформулирована следующим образом. Цена за конверсию в разрезе брендов должна быть: ♉<=200 грн; ♊ <=300 грн; ♋ <=500 грн;

Максимизация доходов

Если говорить языком контекстной рекламы,то максимизировать доход = увеличить Ценность конверсии. Для каждого предпринимателя было бы логичным требовать от специалиста по контекстной рекламе работать именно над этим показателем. Но важно принять во внимание, что увеличение дохода не всегда означает увеличение прибыли. В контекстной рекламе есть одна интересная, но малоприятная, особенность: при увеличении дохода, свыше определенной суммы, прибыль начинает падать. Важно чётко контролировать эту зависимость и останавливать темпы роста на точке баланса.

Обеспечить необходимый показатель рентабельности - ROAS

Что делать, когда прибыль растет, а доход падает? Сформулируйте задачу для специалиста по контекстной рекламе следующим образом: рассчитать необходимый показатель рентабельности инвестиций в контекстную рекламу и установить его в качестве целевого показателя для ррс.