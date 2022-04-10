Successfully reported this slideshow.

[2022] ТЗ и цели в контекстной рекламе idi-na-zavod.com

0

Share

Apr. 10, 2022
0 likes 31 views
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 9

[2022] ТЗ и цели в контекстной рекламе idi-na-zavod.com

Apr. 10, 2022
0 likes 31 views

0

Share

Download to read offline

Marketing

Как сформулировать цель проекта и составить техническое задание для штатного ppc-специалиста или агентства по контекстной рекламе?

Очень просто не получить желаемого результата, даже сотрудничая с топовыми специалистами, если они не в курсе каким должен быть результат. Подходы и формулировки задач для специалиста или подрядчика по контекстной рекламе.
Увеличение количества конверсий/транзакций
Наиболее распространенные ситуации, когда рационально устанавливать целевой показатель Количество конверсий

в интернет-магазине представлен моно-продукт (например, футболки з принтом) с приблизительно одинаковой ценой, то есть, ваша прибыль с каждого товара одинаковая. Чем больше конверсий, тем больше прибыль и доход .
у вас широкий ассортимент, но стоимость товаров установлена +- на одном уровне (например, магазин бижутерии, або чехлов для телефонов).
вы располагаете эффективной системой увеличения количества повторных продаж за счет дополнительных источников трафика (email-маркетинг, sms-рассылки, push-уведомления, callcenter), и основная задача увеличить количество новых клиентов, даже если стоимость привлечения нового клиента превышает прибыль.
вы заходите в новую нишу или тестируете новый рынок и для принятия правильных решений вам необходимо собрать данные.
Получать конверсии по определенной стоимости
Ограничение максимально допустимой стоимости за конверсию — более интересный метод, но и объяснить его сложнее. Поэтому, подход по ограничению Цены за конверсию рассмотрим на примере:
вы сотрудничаете с тремя брендами-производителями, которые поставляют одинаковый товар в ваши интернет-магазины. Но с каждым из них у вас разные условия: маржа по бренду ♉ = 20%; по бренду ♊ = 30%; по бренду ♋ = 50%.
соответственно, при расчёте максимально допустимой цены за конверсию, чтобы оставаться в рамках рентабельности, на каждый из брендов должна быть своя индивидуальная цена.
для специалиста по контекстной рекламе цель должна быть сформулирована следующим образом. Цена за конверсию в разрезе брендов должна быть: ♉<=200 грн; ♊ <=300 грн; ♋ <=500 грн;
Максимизация доходов
Если говорить языком контекстной рекламы,то максимизировать доход = увеличить Ценность конверсии. Для каждого предпринимателя было бы логичным требовать от специалиста по контекстной рекламе работать именно над этим показателем. Но важно принять во внимание, что увеличение дохода не всегда означает увеличение прибыли. В контекстной рекламе есть одна интересная, но малоприятная, особенность: при увеличении дохода, свыше определенной суммы, прибыль начинает падать. Важно чётко контролировать эту зависимость и останавливать темпы роста на точке баланса.
Обеспечить необходимый показатель рентабельности - ROAS
Что делать, когда прибыль растет, а доход падает? Сформулируйте задачу для специалиста по контекстной рекламе следующим образом: рассчитать необходимый показатель рентабельности инвестиций в контекстную рекламу и установить его в качестве целевого показателя для ррс.

Как сформулировать цель проекта и составить техническое задание для штатного ppc-специалиста или агентства по контекстной рекламе?

Очень просто не получить желаемого результата, даже сотрудничая с топовыми специалистами, если они не в курсе каким должен быть результат. Подходы и формулировки задач для специалиста или подрядчика по контекстной рекламе.
Увеличение количества конверсий/транзакций
Наиболее распространенные ситуации, когда рационально устанавливать целевой показатель Количество конверсий

в интернет-магазине представлен моно-продукт (например, футболки з принтом) с приблизительно одинаковой ценой, то есть, ваша прибыль с каждого товара одинаковая. Чем больше конверсий, тем больше прибыль и доход .
у вас широкий ассортимент, но стоимость товаров установлена +- на одном уровне (например, магазин бижутерии, або чехлов для телефонов).
вы располагаете эффективной системой увеличения количества повторных продаж за счет дополнительных источников трафика (email-маркетинг, sms-рассылки, push-уведомления, callcenter), и основная задача увеличить количество новых клиентов, даже если стоимость привлечения нового клиента превышает прибыль.
вы заходите в новую нишу или тестируете новый рынок и для принятия правильных решений вам необходимо собрать данные.
Получать конверсии по определенной стоимости
Ограничение максимально допустимой стоимости за конверсию — более интересный метод, но и объяснить его сложнее. Поэтому, подход по ограничению Цены за конверсию рассмотрим на примере:
вы сотрудничаете с тремя брендами-производителями, которые поставляют одинаковый товар в ваши интернет-магазины. Но с каждым из них у вас разные условия: маржа по бренду ♉ = 20%; по бренду ♊ = 30%; по бренду ♋ = 50%.
соответственно, при расчёте максимально допустимой цены за конверсию, чтобы оставаться в рамках рентабельности, на каждый из брендов должна быть своя индивидуальная цена.
для специалиста по контекстной рекламе цель должна быть сформулирована следующим образом. Цена за конверсию в разрезе брендов должна быть: ♉<=200 грн; ♊ <=300 грн; ♋ <=500 грн;
Максимизация доходов
Если говорить языком контекстной рекламы,то максимизировать доход = увеличить Ценность конверсии. Для каждого предпринимателя было бы логичным требовать от специалиста по контекстной рекламе работать именно над этим показателем. Но важно принять во внимание, что увеличение дохода не всегда означает увеличение прибыли. В контекстной рекламе есть одна интересная, но малоприятная, особенность: при увеличении дохода, свыше определенной суммы, прибыль начинает падать. Важно чётко контролировать эту зависимость и останавливать темпы роста на точке баланса.
Обеспечить необходимый показатель рентабельности - ROAS
Что делать, когда прибыль растет, а доход падает? Сформулируйте задачу для специалиста по контекстной рекламе следующим образом: рассчитать необходимый показатель рентабельности инвестиций в контекстную рекламу и установить его в качестве целевого показателя для ррс.

Marketing

Recommended

More Related Content

You Might Also Like

AI and Machine Learning Demystified by Carol Smith at Midwest UX 2017
Carol Smith
10 facts about jobs in the future
Pew Research Center's Internet & American Life Project
Harry Surden - Artificial Intelligence and Law Overview
Harry Surden
Inside Google's Numbers in 2017
Rand Fishkin
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastore
Kishore Gopalakrishna
How to Become a Thought Leader in Your Niche
Leslie Samuel
Visual Design with Data
Seth Familian
Designing Teams for Emerging Challenges
Aaron Irizarry
UX, ethnography and possibilities: for Libraries, Museums and Archives
Ned Potter
Winners and Losers - All the (Russian) President's Men
Ian Bremmer
Study: The Future of VR, AR and Self-Driving Cars
LinkedIn
Shorter ER Wait Times
Knowledge@Wharton
Asia's Artificial Intelligence Agenda. MIT Technology Review
Alexander Jarvis
Martin Luther King's Pearl Of Wisdom!
SurveyCrest
Teaching Students with Emojis, Emoticons, & Textspeak
Shelly Sanchez Terrell
Inaugural Addresses
Booz Allen Hamilton
How to think like a startup
Loic Le Meur
32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business
Barry Feldman
How to Fix the Internet
LinkedIn Editors' Picks
5 major events that shaped 2016
Kotak Securities
What's Next in Growth? 2016
Andrew Chen
The Outcome Economy
Helge Tennø
The Six Highest Performing B2B Blog Post Formats
Barry Feldman
6 things to know about demonetisation
Kotak Securities
Reuters: Pictures of the Year 2016 (Part 2)
maditabalnco
The impact of innovation on travel and tourism industries (World Travel Marke...
Brian Solis
Open Source Creativity
Sara Cannon
2017 Marketing Predictions—Marketo
Marketo
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
Stanford GSB Corporate Governance Research Initiative
Lightning Talk #9: How UX and Data Storytelling Can Shape Policy by Mika Aldaba
ux singapore
SEO: Getting Personal
Kirsty Hulse
Learn BEM: CSS Naming Convention
In a Rocket
How to Build a Dynamic Social Media Plan
Post Planner
10 Insightful Quotes On Designing A Better Customer Experience
Yuan Wang
Data Skills Are Key to Social ROI
Knowledge@Wharton
Prototyping is an attitude
With Company
50 Essential Content Marketing Hacks (Content Marketing World)
Heinz Marketing Inc
20 Ideas for your Website Homepage Content
Barry Feldman
The Art of Social Media - Gone Social SF
Peg Fitzpatrick
10 Tips for WeChat
Chris Baker

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
Get Clients Now! (TM): A 28-Day Marketing Program for Professionals, Consultants, and Coaches C. Hayden
(0/5)
Free
Ogilvy on Advertising in the Digital Age Miles Young
(5/5)
Free
Priceless: The Myth of Fair Value (and How to Take Advantage of It) William Poundstone
(4.5/5)
Free
The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism Thomas Frank
(4.5/5)
Free
Stories That Stick: How Storytelling Can Captivate Customers, Influence Audiences, and Transform Your Business Kindra Hall
(5/5)
Free
Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception George A. Akerlof
(3.5/5)
Free
Propaganda Edward Bernays
(0/5)
Free
Influencer: Building Your Personal Brand in the Age of Social Media Brittany Hennessy
(3.5/5)
Free
Marketing Made Simple: A Step-by-Step StoryBrand Guide for Any Business Donald Miller
(5/5)
Free
The $12 Million Stuffed Shark: The Curious Economics of Contemporary Art Don Thompson
(4/5)
Free
Building a StoryBrand: Clarify Your Message So Customers Will Listen Donald Miller
(4.5/5)
Free
Pogue's Basics: Money: Essential Tips and Shortcuts (That No One Bothers to Tell You) About Beating the System David Pogue
(4/5)
Free
Secondhand: Travels in the New Global Garage Sale Adam Minter
(4/5)
Free
The 22 Immutable Laws of Marketing: Exposed and Explained by the World's Two Al Ries
(4.5/5)
Free
The Psychology of Selling: Increase Your Sales Faster and Easier Than You Ever Thought Possible Brian Tracy
(4.5/5)
Free
80/20 Sales and Marketing: The Definitive Guide to Working Less and Making More Perry Marshall
(4/5)
Free

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion Elizabeth L. Cline
(4.5/5)
Free
Inside the Tornado Geoffrey A. Moore
(4/5)
Free
The 22 Immutable Laws of Marketing Al Ries
(4.5/5)
Free
Alchemy: The Dark Art and Curious Science of Creating Magic in Brands, Business, and Life Rory Sutherland
(4.5/5)
Free
Crossing the Chasm: Marketing and Selling Technology Projects to Mainstream Customers Geoffrey A. Moore
(4.5/5)
Free
Contagious: Why Things Catch On Jonah Berger
(4.5/5)
Free
Unleashing the Idea Virus Seth Godin
(4.5/5)
Free
Wanting: The Power of Mimetic Desire in Everyday Life Luke Burgis
(4.5/5)
Free
Influence, New and Expanded: The Psychology of Persuasion Robert B. Cialdini
(5/5)
Free
22 Immutable Laws of Branding Al Ries
(4.5/5)
Free
Building a StoryBrand: Clarify Your Message So Customers Will Listen Donald Miller
(5/5)
Free
Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions Dan Ariely
(4.5/5)
Free
Yes!: 50 Scientifically Proven Ways to Be Persuasive Noah J. Goldstein Ph.D.
(4.5/5)
Free
Permission Marketing: Turning Strangers into Friends, and Friends into Customers Seth Godin
(4.5/5)
Free
Influence: The Psychology of Persuasion Robert B. Cialdini, PhD
(4.5/5)
Free
Winning the Story Wars: Why Those Who Tell - and Live - the Best Stories Will Rule the Future Jonah Sachs
(4.5/5)
Free

[2022] ТЗ и цели в контекстной рекламе idi-na-zavod.com

  1. 1. Увеличить количество продаж
  2. 2. Увеличить среднее количество конверсий на 30% ● каких именно конверсий (звонки, заявки, транзакции) ● общее количество конверсий по аккаунту, или есть отдельные цели для категорий товаров или услуг ● от каких показателей будем считать рост (нужно зафиксировать исходные данные в цифрах) ● срок выхода на согласованную цель (1 месяц, 5 месяцев)
  3. 3. С новыми проектами берем в работу только моноцель! 1. Количество конверсий 1. Цена за конверсию 1. ROAS 1. Сумма дохода или или или
  4. 4. рост количества конверсий рост дохода рост количества конверсий рост прибыли
  5. 5. Количество конверсий В основном ставить цель в количестве конверсий уместно в следующих случаях: ● вы продаете монопродукт (футболки с принтом) с одинаковой ценой ● у вас широкий ассортимент, но средний чек +- одинаковый (магазин бижутерии, чехлов на телефон) ● у вас круто налажена система увеличения количества повторных покупок (email-маркетинг, смс-рассылки, push-уведомления, callcenter), и основная задача получить нового клиента даже если стоимость привлечения съедает всю прибыль ● вы только заходите в новую нишу, и хотите прощупать почву
  6. 6. Стоимость конверсии В случае с установкой целевой цены за конверсию ситуация чуть более интересная, а поэтому и объяснить ее сложнее. Рассмотрим на примере интернет-магазина нижнего белья: ● у вас есть 3 основных бренда-поставщика, и с каждым из них у вас разные договоренности: маржа по бренду ♉ = 20%; по бренду ♊ = 30%; по бренду ♋ = 50% ● соответственно при настройке рекламных кампаний вы можете рассчитать предельную цену за конверсию для каждого бренда (если строить структуру аккаунта по принципу бренд=рекламная кампания) и установить цену за конверсию в качестве цели проекта ● в итоге цель будет выглядеть следующим образом: Цена конверсии ♉<=200 грн; ♊ <=300 грн; ♋ <=500 грн;
  7. 7. Ценность конверсий Ценность конверсии (определение из Google Analytics и Google Ads) = доход от покупки на человеческом языке. В основном цель в ценности конверсий устанавливают в случае необходимости существенно увеличить оборот компании (например если компания решила выйти на новый уровень, и перейти из категории малого бизнеса в средний). Например сейчас месячный доход интернет-магазина = 300 000 грн, а розовая мечта собственника 1 000 000 грн. В таком случае нужно быть готовым к тому, что получив желаемый доход, прибыль может быть даже меньше чем при доходе в 300 000 грн.
  8. 8. Рентабельность инвестиций Начнем с того, чем закончили в предыдущем пункте - что делать, если доход растет, а прибыль падает? Время переходить на наиболее эффективную с точки зрения бизнеса модель установки цели - целевая рентабельность инвестиций или ROAS. Для определения целевого показателя рентабельности, нам пригодится опыт полученный на предыдущих этапах. Собрав данные по доходам и расходам на контекстную рекламу за предыдущие периоды, мы можем определить средний исторический показатель ROAS, сопоставить его с желанием нашего "внутреннего еврея" заработать как можно больше и установить реалистичную цель для специалиста по контекстной рекламе. Рассмотрим на примере: ● средний доход от контекстной рекламы = 600 000 грн; расход = 80 000 грн; соответственно исторический показатель ROAS = 750% (вложил 1 грн заработал 7,5 грн) ● я хочу чтобы с каждой вложенной гривны возвращалось 10 грн, т.е. ROAS = 1000% ● цель для ppc специалиста будет выглядеть как целевой ROAS >=875%

Editor's Notes

  • 🍐 This is a Pear Deck Multiple Choice Slide. Your current options are: A: Нормас, B: Неа,
    🍐 To edit the type of question or choices, go back to the "Ask Students a Question" in the Pear Deck sidebar.

    • ×