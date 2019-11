ANTOLOGIA DE POESIA CATALANA de

















Title: ANTOLOGIA DE POESIA CATALANA

Author:

Número de páginas: 264

Idioma: CATALÁN Formatos: PDF / EPUB / MOBI

ISBN: 9788416139149

Editorial: ANGLE

Año de edición: 2009











Aquesta Antologia de poesia catalana repassa els moments més brillants de vuit segles de poesia catalana, dels trobadors al segle XX; és a dir, allò que constitueix la columna vertebral de la nostra tradició poètica i cultural, o dit d'una altra manera, els poemes que tota persona mitjanament culta hauria de conèixer. Miquel Desclot, curador del volum i poeta, hi aporta una sensibilitat i uns coneixements singulars, amb comentaris que apunten a una lectura més clara i directa dels poemes, sense els afegits historicistes que solen enfarfegar aquest tipus d'edicions: "ens ha guiat la idea primordial que la poesia no ha nascut per ser objecte d'estudi, sinó per ser objecte de fruïció, de gaudi estètic. Un poema és, certament, un artefacte molt complex; però no hauríem d'oblidar mai que tot l'artifici amb què s'ha construït aquest poema no té altre objectiu que el de desvetllar emoció en el receptor, tant si és per via oral com per via escrita."













