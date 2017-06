Apresentação Contem1g Magic Oficial 2017

Contém1g Magic é a oportunidade de começar o seu próprio negócio de multinível com uma marca conhecida e desejada no mercado nacional, que a 32 anos oferece o que há de melhor em maquiagem e perfumaria, agora com mais de 400 itens, para expandir seu negocio de franquia pessoal .



Projeto de expansão da marca Contém1g Magic cujo início se deu em 18 de março de 2017, totalmente PIONEIRO.



Benefícios, comprar os produtos direto da Contém1g Magic com 30% desconto e ainda mais :



7 formas de ganho

Integrar uma Equipe focada no Sucesso 

Suporte e consultoria sobre o Sistema 

Treinamento Comercial e de vendas 

Treinamento de Marketing Digital e Midias Digitais  

Coaching para Auta Performance  

Curso de oratória

Viagens e Premiações    ✈  



Consulte através do Watsapp  (19) 99212-1321

ou faça seu PRE CADASTRO atraves do link

http://ev.contem1gmagic.com.br/simonenogueira#etapa-1