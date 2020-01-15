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Ders Konusu: 3. Bölüm: Peygamber Efendimiz’de Mutluka Bulunacak, Kesinlikle Bulunmayacak, Bulunması Sakıncalı Olmayacak Hâ...
168. Ders | 12.Ocak.2020, Pazar - Sayfa 2Şifa-i Şerif Dersleri - Ders Notları Kayıtlardaki Zamanı: 00:00~     / sifade...
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Şifa-i Şerif - 168. Ders - İslam Düşmanlarının Bazı İftiralarına Reddiye - 12.Ocak.2020

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Dersin GÖRÜNTÜ, SES KAYITLARI, KISA VİDEOLARI için:
https://sifaiserif.com/dersler/2020-01-12
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Şifa-i Şerif Dersleri, her pazar İstanbul Eyüp Sultan Camii Şerif'inde yapılmaktadır. Öğle ezanından bir saat önce başlayıp, öğle vakti biter.
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Dersin Konusu:
3. Bölüm: Peygamber Efendimiz’de Mutluka Bulunacak, Kesinlikle Bulunmayacak, Bulunması Sakıncalı Olmayacak Hâller veya Ona Nisbet Edilemeyecek Dünyevî İşler
1. Kısım: Peygamberimizin ve Diğer Peygamberlerin Günahlardan Korunması
6. Fasıl: İslam Düşmanlarının Bazı İftiralarına Reddiye
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Şifâ-i Şerif Hakkında:
Şifâ-i Şerif gönüllerde Peygamber sevgisini tutuşturmak, onu bütün yönleriyle tanıtıp anlatmak ve Müslümanlara, Sultân-ı Enbiyâ'nın haklarını savunmayı öğretmek maksadıyla yaklaşık dokuz asır önce Endülüslü tanınmış alim Kādı İyâz tarafından yazılmıştır.

Published in: Spiritual
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Şifa-i Şerif - 168. Ders - İslam Düşmanlarının Bazı İftiralarına Reddiye - 12.Ocak.2020

  1. 1. Ders Konusu: 3. Bölüm: Peygamber Efendimiz’de Mutluka Bulunacak, Kesinlikle Bulunmayacak, Bulunması Sakıncalı Olmayacak Hâller veya Ona Nisbet Edilemeyecek Dünyevî İşler 1. Kısım: Peygamberimizin ve Diğer Peygamberlerin Günahlardan Korunması 6. Fasıl: İslam Düşmanlarının Bazı İftiralarına Reddiye Şifa-i Şerif Hakkında Kısa Bilgi: ŞifÂ-i Şerif gönüllerde Peygamber sevgisini tutuşturmak, onu bütün yönleriyle tanıtıp an- latmak ve Müslümanlara, Sultân-ı Enbiyâ'nın haklarını savunmayı öğretmek maksadıyla yaklaşık dokuz asır önce Endülüslü tanınmış alim Kādı İyâz tarafından yazılmıştır. ŞifÂ-i ŞerÎf Derslerİ Dersin Video, Ses Kayıtlarına ve Kaynaklı Ders Notlarına www.sifaiserif.com adresinden veya karekodu okutarak erişebilirsiniz. Arapça Kaynak sf. 648 | Türkçe Şerh, Cilt.3 - sf. 36 Kitaptaki Yerimiz Eserin Türkçe Şerhi Şifâ-i Şerîf Şerhi (3 cilt) Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir Tahlil Yayınları, www.tahlilyayinlari.com 168. Ders | 12.Ocak.2020, Pazar P r o f. D r . M . Y a ş a r K a n d e m i r İ l e - Kādı İyÂz - e ş - Ş i f Â b i - t a ’ r Î f i h u k ū k ı ’ l - M u s t a f Â Eyüp Sultan Camii-i Şerifi’nde z x J
  2. 2. 168. Ders | 12.Ocak.2020, Pazar - Sayfa 2Şifa-i Şerif Dersleri - Ders Notları Kayıtlardaki Zamanı: 00:00~     / sifadersleriwww.sifaiserif.com
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