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John's story on quitting tobaccy

Feb. 01, 2023
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HI. MY NAME IS JOHN AND I WAS A SMOKER FOR NEARLY 20 YEARS... QUITTING CAN TAKE MUL TIPLE TRIES BEFORE IT STICKS. THIS IS ...
EVERY PERSON’S QUIT IS DIFFERENT. I’LL TELL Y0U AB0UT MINE AND SEE IF Y0U CAN RELATE. I STARTED SMOKING AT 15 BECAUSE I WA...
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John's story on quitting tobaccy

  1. 1. HI. MY NAME IS JOHN AND I WAS A SMOKER FOR NEARLY 20 YEARS... QUITTING CAN TAKE MUL TIPLE TRIES BEFORE IT STICKS. THIS IS NORMAL. BUT I DID IT! AND YOU CAN TOO! IF Y0U FIND IT HARD TO QUIT SMOKING, I WANT YOU TO KNOW YOU’RE NOT ALONE!
  2. 2. EVERY PERSON’S QUIT IS DIFFERENT. I’LL TELL Y0U AB0UT MINE AND SEE IF Y0U CAN RELATE. I STARTED SMOKING AT 15 BECAUSE I WANTED TO FIT IN. IT DIDN’T TAKE LONG BEFORE I WAS HOOKED. BY AGE 30, I WAS MARRIED WITH TWO KIDS... AND I SMOKED A LITTLE OVER A PACK A DAY. I HAVE HEAVY ANXIETY AND USED SMOKING TO COPE. BUT THE CIGARETTES MADE ME CONSTANTLY HACK AND COUGH.
  3. 3. THEY ALSO MADE IT HARD TO BREATHE AND DO MY JOB... AND MY WIFE HATED HOW I SMELLED. WHEN I WASN’T SMOKING, ALL I COULD THINK ABOUT WAS WHEN I COULD SMOKE NEXT AND HOW MANY CIGARETTES I HAD LEFT. THE WORST PART WAS THAT I MISSED IMPORTANT STUFF BECAUSE I WAS OFF SMOKING SOMEWHERE. MISSING MY SON’S WINNING SOCCER GOAL STILL REALLY HURTS. I FELT LIKE I WAS STUCK. TRAPPED BY CIGARETTES.
  4. 4. BUT THERE HAD ALWAYS BEEN AN EXCUSE LIKE... I THOUGHT ABOUT QUITTING MANY TIMES. “I’LL QUIT WHEN W0RK SL0WS D0WN.” “I’LL QUIT AFTER THIS PACK.” “TODAY WAS ROUGH...I DESERVE THIS.”
  5. 5. FINALLY, 0NE FRIDAY, I DECIDED I WAS D0NE FEELING TRAPPED... DONE SMELLING LIKE AN ASHTRAY. AT FIRST, I DID GREAT... UNTIL THE CRAVINGS AND ANXIETY WERE TOO MUCH. DONE MISSING OUT ON MY KIDS’ LIVES... I WANTED THE COMFORT OF A CIGARETTE AND I BOUGHT A PACK... I FELT ASHAMED FOR FAILING ON MY SECOND DAY.
  6. 6. I TRIED SEVERAL MORE TIMES TO QUIT COLD TURKEY. I NEVER MADE IT LONGER THAN 3 TO 4 DAYS BEFORE I STARTED UP AGAIN. I REALLY WANTED TO STOP BUT WAS CONVINCED I WOULD NEVER BE ABLE TO... THEN I HEARD ABOUT THE EX PROGRAM. I WENT TO THE WEBSITE AND STARTED TO LOOK AROUND. ME? AN EXPERT? I’D ONLY EVER FELT LIKE A FAILURE. THIS GOT ME CURIOUS. Three Kinds of Experts Make BecomeAnEX Work —and You're One of Them Mayo Clinic Expertise Your Experience EX Community Support
  7. 7. THE MAYO CLINIC LOGO MADE ME FEEL LIKE I COULD TRUST WHAT I WAS READING. IT WAS EASY TO ENROLL AND WITHIN MINUTES I WAS CHATTING WITH MARGARET, ONE OF THE EX COACHES. I FELT LIKE MARGARET KNEW WHAT I WAS GOING THROUGH. Chat Started 04:30PM Hi. My name is Margaret. I’d be happy to help with your quitting process. What would be helpful to go over today? I’m thinking about quitting smoking but I have bad anxiety and I’m afraid quitting will make it worse. It does? M Well, first, congrats on being here. That’s a BIG step! I can give you tips to manage anxiety as you quit. M Did you know that smoking can actually make anxiety worse? M Quitting smoking can be as powerful as taking anti-depressants! M I didn’t know that Type Something... T T Live Chat
  8. 8. MARGARET GAVE ME LOTS OF THINGS T0 D0 WHEN I FELT ANXIOUS. I SIGNED UP FOR TEXT MESSAGES FOR SUPPORT ON MY QUIT DATE AND AFTER. I ALS0 READ A T0N 0F P0STS IN THE EX C0MMUNITY 0NLINE... A PLACE WHERE SM0KERS AND EX- SM0KERS SUPP0RT EACH 0THER AS THEY’RE QUITTING. SHE ALSO GOT ME MEDICATIONS SENT RIGHT TO MY HOUSE FOR FREE TO MAKE QUITTING MORE COMFORTABLE. Prep Time! Take all the tobacco-related items out of your home, car, office or wherever you keep them. Reply MORE for more. Lighters, matches and ashtrays too. Everything! Set yourself up to succeed! MORE
  9. 9. I relapsed. I am so disappointed in myself. Yup! We’ve all been there. You can do this. I know you can. Just look at all you’ve learned so far! Just think about how great you’re going to feel once you’ve quit for good. Don’t look back except to learn from your mistakes. I believe you can do it. Stick with your plan no matter what and you’ll make it. NOPE - Not One Puff Ever! THERE WERE PEOPLE JUST LIKE ME WHO HAD TRIED LOTS OF TIMES TO QUIT. I FOUND OTHERS WHO HADN’T SMOKED IN YEARS...WHO CHEERED ME ON WHEN I DIDN’T THINK I COULD DO IT.
  10. 10. This is a no judgment zone. Most here took more than one effort to achieve their final quit. LET’S MAKE THIS YOURS! Don’t ever feel like you’re the only one that’s relapsed. Many of us have had multiple attempts. You’re not a failure! TODAY IS MY 0NE YEAR ANNIVERSARY OF NOT SMOKING. MY COUGHING AND SHORTNESS OF BREATH ARE GONE. We’re here to help you on this journey. So, use us!
  11. 11. AND MARGARET WAS RIGHT. I DO FEEL LESS ANXIOUS. I STILL GET CRAVINGS TO SMOKE SOMETIMES, SO I KEEP VISITING THE EX COMMUNITY FOR SUPPORT. IT FEELS GREAT TO BE FREE OF CIGARETTES. AND I COULDN’T HAVE DONE IT WITHOUT THE EX PROGRAM.
  12. 12. YOU CAN BE FREE, TOO! IT’S SUPER EASY TO GET STARTED WITH THE EX PROGRAM! YOU’LL BE GLAD YOU DID! YOU DON’T EVEN HAVE TO BE READY TO QUIT TO JOIN.

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