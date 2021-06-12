إن انتقال هذه الفيروسات من شخصٍ لآخر يتمّ في أغلب الأحيان نتيجة وجود اتصال وثيق بينهم بما يُمكّن انتقال رذاذ الجهاز التنفسي من المُصاب إلى الآخرين مُسبّباً العدوى لهم ومن الجدير بالذكر أنّ فيروس الكورونا قد يبقى حيّاً لساعاتٍ أو أيامٍ على الأسطح بحسب الرطوبة وطبيعة الأسطح ودرجات الحرارة وعليه فإنّ تنظيف الأسطح المُتّسخة وتعقيمها مع المواظبة على غسل اليدين يُعدّ أفضل المُمارسات التي تُمكّننا من الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.