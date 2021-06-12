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‫كوفيد‬ ‫من‬ ‫الكاملة‬ ‫بالوقاية‬ ‫تمتع‬ 19 ‫المستجد‬ ‫بالشارقة‬ 0501816457 ‫االمارات‬ ‫زهرة‬
‫كوفيد‬ ‫من‬ ‫الكاملة‬ ‫بالوقاية‬ ‫تمتع‬ 19 ‫المستجد‬ ‫بالشارقة‬ 0501816457 ‫االمارات‬ ‫زهرة‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫وجود‬ ‫نتيجة‬ ‫...
‫الجراثي‬ ‫يقتل‬ ‫ال‬ ‫فعليا‬ ‫وهو‬ ،‫األسطح‬ ‫على‬ ‫الموجودة‬ ‫والشوائب‬ ‫واألوساخ‬ ،‫الجراثيم‬ ‫إزالة‬ ‫هو‬ ‫التنظيف‬ ‫ب...
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Jun. 12, 2021

تمتع بالوقاية الكاملة من كوفيد 19 المستجد بالشارقة 0501816457 زهرة الامارات

إن انتقال هذه الفيروسات من شخصٍ لآخر يتمّ في أغلب الأحيان نتيجة وجود اتصال وثيق بينهم بما يُمكّن انتقال رذاذ الجهاز التنفسي من المُصاب إلى الآخرين مُسبّباً العدوى لهم ومن الجدير بالذكر أنّ فيروس الكورونا قد يبقى حيّاً لساعاتٍ أو أيامٍ على الأسطح بحسب الرطوبة وطبيعة الأسطح ودرجات الحرارة وعليه فإنّ تنظيف الأسطح المُتّسخة وتعقيمها مع المواظبة على غسل اليدين يُعدّ أفضل المُمارسات التي تُمكّننا من الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

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تمتع بالوقاية الكاملة من كوفيد 19 المستجد بالشارقة 0501816457 زهرة الامارات

  1. 1. ‫كوفيد‬ ‫من‬ ‫الكاملة‬ ‫بالوقاية‬ ‫تمتع‬ 19 ‫المستجد‬ ‫بالشارقة‬ 0501816457 ‫االمارات‬ ‫زهرة‬
  2. 2. ‫كوفيد‬ ‫من‬ ‫الكاملة‬ ‫بالوقاية‬ ‫تمتع‬ 19 ‫المستجد‬ ‫بالشارقة‬ 0501816457 ‫االمارات‬ ‫زهرة‬ ‫و‬ ‫اتصال‬ ‫وجود‬ ‫نتيجة‬ ‫األحيان‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫آلخر‬ ٍ‫شخص‬ ‫من‬ ‫الفيروسات‬ ‫هذه‬ ‫انتقال‬ ‫إن‬ ‫ثيق‬ ‫ّبا‬‫ب‬‫س‬ُ‫م‬ ‫اآلخرين‬ ‫إلى‬ ‫صاب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫من‬ ‫التنفسي‬ ‫الجهاز‬ ‫رذاذ‬ ‫انتقال‬ ‫ن‬ّ‫مك‬ُ‫ي‬ ‫بما‬ ‫بينهم‬ ‫لهم‬ ‫العدوى‬ ‫األسط‬ ‫على‬ ٍ‫م‬‫أيا‬ ‫أو‬ ٍ‫ت‬‫لساعا‬ ‫ا‬ّ‫ي‬‫ح‬ ‫يبقى‬ ‫قد‬ ‫الكورونا‬ ‫فيروس‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ ‫ومن‬ ‫بحسب‬ ‫ح‬ ‫وتعق‬ ‫سخة‬ّ‫ت‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫األسطح‬ ‫تنظيف‬ ّ‫ن‬‫فإ‬ ‫وعليه‬ ‫الحرارة‬ ‫ودرجات‬ ‫األسطح‬ ‫وطبيعة‬ ‫الرطوبة‬ ‫مع‬ ‫يمها‬ ‫أ‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫من‬ ‫ننا‬ّ‫مك‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫مارسات‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫أفضل‬ ّ‫د‬‫ع‬ُ‫ي‬ ‫اليدين‬ ‫غسل‬ ‫على‬ ‫المواظبة‬ ‫الجهاز‬ ‫مراض‬ ‫التنفسي‬ . ‫الشارقة‬ ‫في‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫و‬ ‫الشارقة‬ ‫في‬ ‫المنازل‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫وتطهير‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫الشارقة‬ ‫و‬ ‫الشارقة‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫ضد‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫كورونا‬ ‫من‬ ‫المنازل‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫الشارقة‬ ‫و‬ ‫دبى‬ ‫في‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫و‬ ‫دبى‬ ‫في‬ ‫المنازل‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫وتطهير‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫دبى‬ ‫و‬ ‫دبى‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫ضد‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬
  3. 3. ‫الجراثي‬ ‫يقتل‬ ‫ال‬ ‫فعليا‬ ‫وهو‬ ،‫األسطح‬ ‫على‬ ‫الموجودة‬ ‫والشوائب‬ ‫واألوساخ‬ ،‫الجراثيم‬ ‫إزالة‬ ‫هو‬ ‫التنظيف‬ ‫بشكل‬ ‫م‬ ‫لآلخرين‬ ‫ونقلها‬ ‫انتشارها‬ ‫واحتمالية‬ ‫أعدادها‬ ‫من‬ ‫والتقليل‬ ‫إزالتها‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫ولك‬ ،‫ي‬ّ‫ل‬ّ‫ك‬ . ‫التعقي‬ ‫التطهير‬ ‫أو‬ ‫م‬ ‫فع‬ ‫الجراثيم‬ ‫على‬ ‫بالقضاء‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫وهي‬ ‫مباشرة‬ ‫األسطح‬ ‫تنظيف‬ ‫تتبع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الخطوة‬ ‫هو‬ ‫ليا‬ ُ‫م‬ ٍ‫بشكل‬ ‫للمس‬ ‫ّض‬‫ر‬‫تتع‬ ‫التي‬ ‫األسطح‬ ‫تعقيم‬ ‫يجب‬ ‫لذلك‬ ‫العدوى‬ ‫انتشار‬ ‫خطر‬ ‫تقليل‬ ‫وبالتالي‬ ‫مثل‬ ،‫تكرر‬ : ‫وأدوا‬ ،‫التعقيم‬ ‫وعلب‬ ،‫بعد‬ ‫عن‬ ‫التحكم‬ ‫وأجهزة‬ ،‫اإلضاءة‬ ‫ومفاتيح‬ ،‫األبواب‬ ‫ومقابض‬ ،‫والكراسي‬ ،‫الطاوالت‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫من‬ ‫ومرافقها‬ ‫األفراد‬ ‫لعزل‬ ‫خصصة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الغرف‬ ‫تنظيف‬ ‫عند‬ ‫االنتباه‬ ‫مع‬ ،‫نفسها‬ ‫والتعقيم‬ ‫التنظيف‬ ‫مامات‬ ‫وغيرها‬ . ‫دبى‬ ‫كورونا‬ ‫من‬ ‫المنازل‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫الفجيرة‬ ‫في‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫المنازل‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫الفجيرة‬ ‫و‬ ‫الفجيرة‬ ‫وتطهير‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫و‬ ‫الفجيرة‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫ضد‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫المنازل‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫الفجيرة‬ ‫كورونا‬ ‫من‬ ‫ع‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫بعد‬ ‫آمن‬ ‫بشكل‬ ‫القفازات‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫مع‬ ‫األسطح‬ ‫تنظيف‬ ‫عند‬ ‫القفازات‬ ‫ارتداء‬ ‫يجب‬ ‫ملية‬ ّ‫ص‬‫خ‬ُ‫م‬ ‫القفازات‬ ‫تلك‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫لالستخدام‬ ‫القابلة‬ ‫القفازات‬ ‫استخدام‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ‫تنظيف‬ ‫صة‬ ‫عملية‬ ‫القفازاتتعتمد‬ ‫إزالة‬ ‫فور‬ ‫اليدين‬ ‫غسل‬ ‫الضروري‬ ‫ومن‬ ‫أخرى‬ ٍ‫ألغراض‬ ‫ها‬ُ‫م‬‫استخدا‬ ‫يجب‬ ‫وال‬ ‫لذلك‬ ‫التنظيف‬ ‫لهذه‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫المخصص‬ ‫والصابون‬ ‫المنظفات‬ ‫تصاحبها‬ ،‫أولية‬ ‫تنظيف‬ ‫كمادة‬ ‫الماء‬ ‫استخدام‬ ‫على‬ ‫االستخدامات‬ . ‫ال‬ ‫انتقال‬ ‫ب‬ّ‫ن‬‫لتج‬ ‫وذلك‬ ‫التنظيف‬ ‫عند‬ ‫الواحد‬ ‫االستخدام‬ ‫ذات‬ ‫امات‬ّ‫م‬‫الك‬ ‫ارتداء‬ ‫ل‬ّ‫ض‬‫ف‬ُ‫ي‬ ‫عدوى‬ . ‫العين‬ ‫في‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫و‬ ‫العين‬ ‫في‬ ‫المنازل‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫العين‬ ‫وتطهير‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫و‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫العين‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫العين‬ ‫كورونا‬ ‫من‬ ‫المنازل‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ https://ayaclean.net/

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