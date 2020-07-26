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‫جدران‬ ‫ورق‬ ‫تركيب‬ ‫كيفية‬0562514539 ‫المتحدة‬ ‫العالمية‬
‫جدران‬ ‫ورق‬ ‫تركيب‬ ‫كيفية‬0562514539 ‫المتحدة‬ ‫العالمية‬ ‫وا‬ ،‫واألوساخ‬ ،‫الغبار‬ ‫من‬ ‫بتنظيفها‬ ‫وذلك‬ ،‫عليها‬ ‫ا...
‫الست‬ ‫من‬ ‫قريبة‬ ‫زاوية‬ ‫النقطة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫حيث‬ ‫العمل‬ ‫بداية‬ ‫نقطة‬ ‫تحديد‬ ‫ينبغي‬‫أو‬ ‫ائر‬ ‫حافة‬ ‫لرسم‬ ‫مس...
‫م‬ ‫ثم‬ ‫للحائط‬ ‫العليا‬ ‫اليسرى‬ ‫الزاوية‬ ‫من‬ ‫والبدء‬ ،‫الحائط‬ ‫ورق‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الشريط‬ ‫أخذ‬ ‫يجب‬‫حاذاة‬ ‫حوال...
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كيفية تركيب ورق جدران 0562514539 العالمية المتحدة

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تجهيز الجدران المراد تركيب ورق الجدران عليها، وذلك بتنظيفها من الغبار، والأوساخ، والرمال الناعمة العالقة بها، وإزالة ورق الحائط القديم باستخدام مزيل ورق الجدران، أو باستخدام شفرة عريضة أو قطع من القماش، واستخدام سكينة لإزالة أي زوائد موجودة على الحائط، واستخدام معجون الحائط من أجل إغلاق أي ثقوب أو شقوق موجودة في الحائط، ثم تركه حتى يجف، بعدها يجب استخدام ورق الصنفرة من أجل تنعيم السطح وجعله أملساً، ويجب فصل التيار الكهربائي عن المكان، لتجنب مخاطر الكهرباء أثناء تركيب ورق الجدران بسبب استخدام الماء في العملية

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كيفية تركيب ورق جدران 0562514539 العالمية المتحدة

  1. 1. ‫جدران‬ ‫ورق‬ ‫تركيب‬ ‫كيفية‬0562514539 ‫المتحدة‬ ‫العالمية‬
  2. 2. ‫جدران‬ ‫ورق‬ ‫تركيب‬ ‫كيفية‬0562514539 ‫المتحدة‬ ‫العالمية‬ ‫وا‬ ،‫واألوساخ‬ ،‫الغبار‬ ‫من‬ ‫بتنظيفها‬ ‫وذلك‬ ،‫عليها‬ ‫الجدران‬ ‫ورق‬ ‫تركيب‬ ‫المراد‬ ‫الجدران‬ ‫تجهيز‬‫لرمال‬ ‫باستخدا‬ ‫أو‬ ،‫الجدران‬ ‫ورق‬ ‫مزيل‬ ‫باستخدام‬ ‫القديم‬ ‫الحائط‬ ‫ورق‬ ‫وإزالة‬ ،‫بها‬ ‫العالقة‬ ‫الناعمة‬‫م‬ ‫الحائط‬ ‫على‬ ‫موجودة‬ ‫زوائد‬ ‫أي‬ ‫إلزالة‬ ‫سكينة‬ ‫واستخدام‬ ،‫القماش‬ ‫من‬ ‫قطع‬ ‫أو‬ ‫عريضة‬ ‫شفرة‬، ‫تركه‬ ‫ثم‬ ،‫الحائط‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫شقوق‬ ‫أو‬ ‫ثقوب‬ ‫أي‬ ‫إغالق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الحائط‬ ‫معجون‬ ‫واستخدام‬ ‫وي‬ ،ً‫أملسا‬ ‫وجعله‬ ‫السطح‬ ‫تنعيم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الصنفرة‬ ‫ورق‬ ‫استخدام‬ ‫يجب‬ ‫بعدها‬ ،‫يجف‬ ‫حتى‬‫جب‬ ‫بس‬ ‫الجدران‬ ‫ورق‬ ‫تركيب‬ ‫أثناء‬ ‫الكهرباء‬ ‫مخاطر‬ ‫لتجنب‬ ،‫المكان‬ ‫عن‬ ‫الكهربائي‬ ‫التيار‬ ‫فصل‬‫بب‬ ‫في‬ ‫الماء‬ ‫استخدام‬‫العملية‬ ‫دبي‬ ‫جدران‬ ‫ورق‬ ‫تركيب‬‫و‬‫بدبي‬ ‫حائط‬ ‫ورق‬ ‫تركيب‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫ترميم‬ ‫اعمال‬‫و‬‫دبي‬ ‫في‬ ‫بالستر‬ ‫عامل‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫منازل‬ ‫ترميم‬‫و‬‫عجمان‬ ‫في‬ ‫دهان‬ ‫شركات‬ ‫عجمان‬ ‫في‬ ‫صباغ‬‫و‬‫عجمان‬ ‫في‬ ‫دهان‬ ‫عجمان‬ ‫في‬ ‫رخيص‬ ‫دهان‬‫و‬‫عجمان‬ ‫في‬ ‫رخيص‬ ‫صباغ‬
  3. 3. ‫الست‬ ‫من‬ ‫قريبة‬ ‫زاوية‬ ‫النقطة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫حيث‬ ‫العمل‬ ‫بداية‬ ‫نقطة‬ ‫تحديد‬ ‫ينبغي‬‫أو‬ ‫ائر‬ ‫حافة‬ ‫لرسم‬ ‫مستوى‬ ‫واستخدام‬ ‫البداية‬ ‫نقطة‬ ‫من‬ ‫القياس‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫الباب‬ ‫خلف‬ ‫الش‬ ‫وضع‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫المكان‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫الخط‬ ‫فهذا‬ ،‫الحائط‬ ‫على‬ ‫رأسية‬ ‫مستقيمة‬‫ريط‬ ‫منضدة‬ ‫على‬ ‫الجدران‬ ‫ورق‬ ‫من‬ ‫لفة‬ ‫أول‬ ‫وضع‬ ‫يتم‬ ‫وبعدها‬ ،‫الحائط‬ ‫ورق‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫األول‬ ‫القياسات‬ ‫بأخذ‬ ‫القيام‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫ألسفل‬ ‫الرسومات‬ ‫تكون‬ ‫بحيث‬ ‫كبير‬ ‫مسطح‬ ‫ذات‬‫وقطع‬ ‫أس‬ ‫في‬ ‫سنتيمترات‬ ‫بضع‬ ‫وإضافة‬ ،‫المناسب‬ ‫بالطول‬ ‫الحائط‬ ‫ورق‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الشريط‬‫فل‬ ‫تطاب‬ ‫إلى‬ ‫االنتباه‬ ‫مع‬ ‫بالترتيب‬ ‫األخرى‬ ‫المتعددة‬ ‫الشرائط‬ ‫وقص‬ ،‫القطعة‬ ‫وأعلى‬‫ق‬ ‫النمط‬[.‫ظ‬¢] ‫عجمان‬ ‫في‬ ‫جدران‬ ‫ورق‬ ‫تركيب‬‫و‬‫عجمان‬ ‫في‬ ‫حائط‬ ‫ورق‬ ‫تركيب‬ ‫عجمان‬ ‫في‬ ‫رخام‬ ‫تركيب‬‫و‬‫عجمان‬ ‫في‬ ‫بورد‬ ‫جبس‬ ‫تركيب‬ ‫عجمان‬ ‫في‬ ‫فلوريسنج‬ ‫تركيب‬‫و‬‫دبي‬ ‫في‬ ‫نجار‬ ‫بدبي‬ ‫صبغ‬ ‫شركات‬ ‫بدبي‬ ‫دهان‬ ‫شركات‬
  4. 4. ‫م‬ ‫ثم‬ ‫للحائط‬ ‫العليا‬ ‫اليسرى‬ ‫الزاوية‬ ‫من‬ ‫والبدء‬ ،‫الحائط‬ ‫ورق‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الشريط‬ ‫أخذ‬ ‫يجب‬‫حاذاة‬ ‫حوالي‬ ‫يمتد‬ ‫بحيث‬ ،ً‫تماما‬ ً‫مستقيما‬ ‫يكون‬ ‫بحيث‬ ‫الشريط‬30‫ولصقه‬ ،‫الورق‬ ‫من‬ ‫سنتيمتر‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫وتمريرها‬ ‫فرشاة‬ ‫باستخدام‬ ‫ببطء‬ ‫الورق‬ ‫لصق‬ ‫ويتم‬ ،‫الجدار‬ ‫من‬ ‫العلوي‬ ‫الجزء‬ ‫على‬‫لورق‬ ‫م‬ ‫زوائد‬ ‫أية‬ ‫قص‬ ‫ثم‬ ،‫الورق‬ ‫لصق‬ ‫أثناء‬ ‫تحصل‬ ‫قد‬ ‫تعاريج‬ ‫وأية‬ ‫الهواء‬ ‫فقاعات‬ ‫تمنع‬ ‫لكي‬‫الورق‬ ‫ن‬ ‫الجدران‬ ‫لبقية‬ ‫ذلك‬ ‫تكرار‬ ‫مع‬ ‫األسفل‬ ‫في‬ ‫اليسار‬ ‫جهة‬ ‫من‬[.‫ظ‬£] ‫و‬‫بدبى‬ ‫جرانيت‬ ‫تركيب‬ ‫دبي‬ ‫أسطح‬ ‫عزل‬‫و‬‫دبي‬ ‫انترلوك‬ ‫تركيب‬ ‫بدبي‬ ‫انترلوك‬ ‫تركيب‬ ‫فني‬‫و‬‫دبي‬ ‫فى‬ ‫باركيه‬ ‫تركيب‬ ‫بدبي‬ ‫رخيص‬ ‫صباغ‬ ‫دبي‬ ‫رخام‬ ‫تركيب‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ https://beit-alezz.com/bh/

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