كيفية تركيب ورق جدران 0562514539 العالمية المتحدة

تجهيز الجدران المراد تركيب ورق الجدران عليها، وذلك بتنظيفها من الغبار، والأوساخ، والرمال الناعمة العالقة بها، وإزالة ورق الحائط القديم باستخدام مزيل ورق الجدران، أو باستخدام شفرة عريضة أو قطع من القماش، واستخدام سكينة لإزالة أي زوائد موجودة على الحائط، واستخدام معجون الحائط من أجل إغلاق أي ثقوب أو شقوق موجودة في الحائط، ثم تركه حتى يجف، بعدها يجب استخدام ورق الصنفرة من أجل تنعيم السطح وجعله أملساً، ويجب فصل التيار الكهربائي عن المكان، لتجنب مخاطر الكهرباء أثناء تركيب ورق الجدران بسبب استخدام الماء في العملية