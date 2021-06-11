أهم النصائح للوقاية من فيروس كورونا بابو ظبى 0502765910 تلال

استنادًا إلى المعلومات المتوافرة والتي تدعم الفيروسات التاجية بشكلٍ عامّ؛ بما في ذلك فيروس كورونا (COVID-19)، فإنّ انتشار هذه الفيروسات من شخصٍ لآخر يتمّ في أغلب الأحيان نتيجة وجود اتصال وثيق بينهم بما يُمكّن من انتقال رذاذ الجهاز التنفسي من المُصاب إلى الآخرين مُسبّبةً العدوى لديهم، وفي الحقيقة لم يتمّ تسجيل انتقال الفيروس من الأسطح الملوثة إلى الآخرين بشكلٍ مؤكد، ولكن احتمال ذلك وارد، ومن الجدير بالذكر أنّ فيروسات الكورونا قد تبقى حيّة لساعاتٍ أو أيام على الأسطح، وعليه فإنّ تنظيف الأسطح المُتّسخة وتعقيمها يُعدّ أحد أفضل المُمارسات التي تُمكّن من الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.