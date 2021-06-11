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‫كور‬ ‫فيروس‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫النصائح‬ ‫أهم‬ ‫ونا‬ ‫ظبى‬ ‫بابو‬ 0502765910 ‫تالل‬
‫باب‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫النصائح‬ ‫أهم‬ ‫و‬ ‫ظبى‬ 0502765910 ‫تالل‬ ‫ف‬ ‫بما‬ ‫؛‬ّ‫م‬‫عا‬ ٍ‫بشكل‬ ‫التاجية‬ ...
‫منها‬ ‫والوقاية‬ ‫األمراض‬ ‫مكافحة‬ ‫مراكز‬ ‫متها‬ّ‫د‬‫ق‬ ‫التي‬ ‫والتوصيات‬ ‫صائح‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫تهدف‬ CDC ‫تنظيف‬ ‫بشأن‬ ‫وا...
‫الكورونا‬ ‫بفيروس‬ ‫اإلصابة‬ ‫أعراض‬ ‫حول‬ ‫أنفسهم‬ ‫تثقيف‬ ‫األسرة‬ ‫بأفراد‬ ‫ر‬ُ‫د‬‫يج‬ ( COVID- 19 ) ‫ومنع‬ ‫المنزل‬ ‫...
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Jun. 11, 2021

أهم النصائح للوقاية من فيروس كورونا بابو ظبى 0502765910 تلال

استنادًا إلى المعلومات المتوافرة والتي تدعم الفيروسات التاجية بشكلٍ عامّ؛ بما في ذلك فيروس كورونا (COVID-19)، فإنّ انتشار هذه الفيروسات من شخصٍ لآخر يتمّ في أغلب الأحيان نتيجة وجود اتصال وثيق بينهم بما يُمكّن من انتقال رذاذ الجهاز التنفسي من المُصاب إلى الآخرين مُسبّبةً العدوى لديهم، وفي الحقيقة لم يتمّ تسجيل انتقال الفيروس من الأسطح الملوثة إلى الآخرين بشكلٍ مؤكد، ولكن احتمال ذلك وارد، ومن الجدير بالذكر أنّ فيروسات الكورونا قد تبقى حيّة لساعاتٍ أو أيام على الأسطح، وعليه فإنّ تنظيف الأسطح المُتّسخة وتعقيمها يُعدّ أحد أفضل المُمارسات التي تُمكّن من الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي.

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أهم النصائح للوقاية من فيروس كورونا بابو ظبى 0502765910 تلال

  1. 1. ‫كور‬ ‫فيروس‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫النصائح‬ ‫أهم‬ ‫ونا‬ ‫ظبى‬ ‫بابو‬ 0502765910 ‫تالل‬
  2. 2. ‫باب‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫النصائح‬ ‫أهم‬ ‫و‬ ‫ظبى‬ 0502765910 ‫تالل‬ ‫ف‬ ‫بما‬ ‫؛‬ّ‫م‬‫عا‬ ٍ‫بشكل‬ ‫التاجية‬ ‫الفيروسات‬ ‫تدعم‬ ‫والتي‬ ‫المتوافرة‬ ‫المعلومات‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ً‫د‬‫استنا‬ ‫ذلك‬ ‫ي‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ (COVID-19) ‫أغلب‬ ‫في‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫آلخر‬ ٍ‫شخص‬ ‫من‬ ‫الفيروسات‬ ‫هذه‬ ‫انتشار‬ ّ‫ن‬‫فإ‬ ، ‫م‬ ‫التنفسي‬ ‫الجهاز‬ ‫رذاذ‬ ‫انتقال‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫مك‬ُ‫ي‬ ‫بما‬ ‫بينهم‬ ‫وثيق‬ ‫اتصال‬ ‫وجود‬ ‫نتيجة‬ ‫األحيان‬ ‫صاب‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ن‬ ‫الفي‬ ‫انتقال‬ ‫تسجيل‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫لم‬ ‫الحقيقة‬ ‫وفي‬ ،‫لديهم‬ ‫العدوى‬ ً‫ة‬‫ّب‬‫ب‬‫س‬ُ‫م‬ ‫اآلخرين‬ ‫إلى‬ ‫من‬ ‫روس‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ ‫ومن‬ ،‫وارد‬ ‫ذلك‬ ‫احتمال‬ ‫ولكن‬ ،‫مؤكد‬ ٍ‫بشكل‬ ‫اآلخرين‬ ‫إلى‬ ‫الملوثة‬ ‫األسطح‬ ‫ا‬ ‫تنظيف‬ ّ‫ن‬‫فإ‬ ‫وعليه‬ ،‫األسطح‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ‫أو‬ ٍ‫ت‬‫لساعا‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ح‬ ‫تبقى‬ ‫قد‬ ‫الكورونا‬ ‫فيروسات‬ ‫ألسطح‬ ‫أمراض‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫مك‬ُ‫ت‬ ‫التي‬ ‫مارسات‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫أفضل‬ ‫أحد‬ ّ‫د‬‫ع‬ُ‫ي‬ ‫وتعقيمها‬ ‫سخة‬ّ‫ت‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الجهاز‬ ‫التنفسي‬ . ‫بابوظبى‬ ‫الكورونا‬ ‫ضد‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫بابوظبى‬ ‫التعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫وتطهير‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫بابوظبى‬ ‫و‬ ‫ظبى‬ ‫ابو‬ ‫فى‬ ‫بالبخار‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫و‬ ‫المنازل‬ ‫وتطهير‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫بابوظبى‬ ‫و‬ ‫ظبى‬ ‫ابو‬ ‫فى‬ ‫الكورونا‬ ‫ضد‬ ‫المنازل‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫فيروس‬ ‫ضد‬ ‫الفلل‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫بابوظبى‬ ‫كورونا‬ ‫و‬ ‫ظبى‬ ‫بابو‬ ‫الكورونا‬ ‫من‬ ‫الشقق‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫ابو‬ ‫فى‬ ‫مدارس‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫ظبى‬ ‫و‬ ‫ظبى‬ ‫بابو‬ ‫الكورونا‬ ‫من‬ ‫مستشفيات‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬
  3. 3. ‫منها‬ ‫والوقاية‬ ‫األمراض‬ ‫مكافحة‬ ‫مراكز‬ ‫متها‬ّ‫د‬‫ق‬ ‫التي‬ ‫والتوصيات‬ ‫صائح‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫تهدف‬ CDC ‫تنظيف‬ ‫بشأن‬ ‫والتو‬ ‫صائح‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫هذه‬ ‫للمتابعةوتهدف‬ ‫الخاضعون‬ ‫األشخاص‬ ‫نها‬ُ‫يقط‬ ‫التي‬ ‫المنازل‬ ‫وتعقيم‬ ‫إلى‬ ‫صيات‬ ‫وا‬ ،‫واألوساخ‬ ،‫الجراثيم‬ ‫إزالة‬ ‫إلى‬ ‫التنظيف‬ ‫شير‬ُ‫ي‬‫و‬،‫البيئة‬ ‫في‬ ‫الفيروس‬ ‫بقاء‬ ‫من‬ ّ‫د‬‫الح‬ ‫لشوائب‬ ‫ول‬ ،‫الجراثيم‬ ‫يقتل‬ ‫ال‬ ‫التنظيف‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫إلى‬ ‫شار‬ُ‫ي‬ ‫ياق‬ ّ‫الس‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ،‫األسطح‬ ‫على‬ ‫الموجودة‬ ‫يعمل‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫ك‬ ‫لآلخرين‬ ‫ونقلها‬ ‫انتشارها‬ ‫واحتمالية‬ ‫أعدادها‬ ‫من‬ ‫قلل‬ُ‫ي‬ ‫ه‬ّ‫ن‬‫فإ‬ ‫وبالتالي‬ ،‫إزالتها‬ ‫على‬ . ‫ش‬ُ‫ي‬ ‫التطهير‬ ‫ير‬ ‫األس‬ ‫على‬ ‫الموجودة‬ ‫الجراثيم‬ ‫قتل‬ ‫بهدف‬ ‫عينة‬ُ‫م‬ ‫كيميائية‬ ‫مواد‬ ‫استخدام‬ ‫إلى‬ ‫التعقيم‬ ‫أو‬ ‫ومن‬ ،‫طح‬ ‫الجر‬ ‫إزالة‬ ‫أو‬ ‫المتسخة‬ ‫األسطح‬ ‫تنظيف‬ ‫إلى‬ ‫بالضرورة‬ ‫تؤدي‬ ‫ال‬ ‫العملية‬ ‫هذه‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫ذكره‬ ‫الجدير‬ ،‫اثيم‬ ‫الجراثيم‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫األسطح‬ ‫تنظيف‬ ‫بعد‬ ‫التعقيم‬ ‫أو‬ ‫بالتطهير‬ ‫القيام‬ ‫ولكن‬ ‫من‬ ‫وهذا‬ ، ‫العدوى‬ ‫انتشار‬ ‫خطر‬ ‫تقليل‬ ‫شأنه‬ . ‫ظبى‬ ‫بابو‬ ‫الكورونا‬ ‫من‬ ‫مكاتب‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫بابو‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫ضد‬ ‫فنادق‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫ظبى‬ ‫و‬ ‫ظبى‬ ‫بابو‬ ‫البلدية‬ ‫من‬ ‫المعتمدة‬ ‫التعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫ابو‬ ‫فى‬ ‫مطاعم‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫ظبى‬ ‫و‬ ‫ظبى‬ ‫بابو‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫ضد‬ ‫مساجد‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫مفروشات‬ ‫وتطهير‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫ظبى‬ ‫بابو‬ ‫و‬ ‫ظبى‬ ‫بابو‬ ‫مطابخ‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫ظبى‬ ‫بابو‬ ‫مسابح‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫دبى‬ ‫فى‬ ‫الكورونا‬ ‫ضد‬ ‫و‬ ‫بدبى‬ ‫التعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫بدبى‬ ‫وتطهير‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫و‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫دبى‬ ‫فى‬ ‫بالبخار‬ ‫بدبى‬ ‫المنازل‬ ‫وتطهير‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬
  4. 4. ‫الكورونا‬ ‫بفيروس‬ ‫اإلصابة‬ ‫أعراض‬ ‫حول‬ ‫أنفسهم‬ ‫تثقيف‬ ‫األسرة‬ ‫بأفراد‬ ‫ر‬ُ‫د‬‫يج‬ ( COVID- 19 ) ‫ومنع‬ ‫المنزل‬ ‫في‬ ‫انتشارها‬ . ‫ا‬ ‫مثل‬ ،‫تكرر‬ُ‫م‬ ٍ‫بشكل‬ ‫للمس‬ ‫ّض‬‫ر‬‫تتع‬ ‫التي‬ ‫األسطح‬ ‫تنظيف‬ ‫ر‬ُ‫د‬‫يج‬ ،‫لطاوالت‬ ‫ب‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ،‫والمقابض‬ ،‫بعد‬ ‫عن‬ ‫التحكم‬ ‫وأجهزة‬ ،‫اإلضاءة‬ ‫ومفاتيح‬ ،‫األبواب‬ ‫ومقابض‬ ،‫والكراسي‬ ‫عين‬ ‫وغيرها‬ ‫حمامات‬ ‫من‬ ‫ومرافقها‬ ‫األفراد‬ ‫لعزل‬ ‫خصصة‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫الغرف‬ ‫تنظيف‬ ‫عند‬ ‫االنتباه‬ ‫االعتبار‬ . ‫دبى‬ ‫فى‬ ‫الكورونا‬ ‫ضد‬ ‫المنازل‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫ضد‬ ‫الفلل‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫بدبى‬ ‫و‬ ‫بدبى‬ ‫الكورونا‬ ‫من‬ ‫الشقق‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫دبى‬ ‫فى‬ ‫مدارس‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫و‬ ‫شركات‬ ‫بدبى‬ ‫الكورونا‬ ‫من‬ ‫مستشفيات‬ ‫تعقيم‬ ‫و‬ ‫بدبى‬ ‫الكورونا‬ ‫من‬ ‫مكاتب‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫بدبى‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫ضد‬ ‫فنادق‬ ‫و‬ ‫بدبى‬ ‫البلدية‬ ‫من‬ ‫المعتمدة‬ ‫التعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫دبى‬ ‫فى‬ ‫مطاعم‬ ‫و‬ ‫بدبى‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫ضد‬ ‫مساجد‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ‫وتطهير‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫بدبى‬ ‫مفروشات‬ ‫و‬ ‫بدبى‬ ‫مطابخ‬ ‫تعقيم‬ ‫شركة‬ ‫و‬ ‫بالشارقة‬ ‫الكورونا‬ ‫ضد‬ ‫تعقيم‬ ‫شركات‬ ‫الخدمات‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ https://servicesksa.com/au/

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