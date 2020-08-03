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‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫هي‬ ‫من‬ ‫اإلعالن‬ ‫عالم‬ ‫في‬ ‫مسيرتها‬ ‫بدأ‬ ‫حيث‬ ،‫وجميلة‬ ‫ورائعة‬ ‫متألقة‬ ،‫مصرية‬ ‫شابة‬ ‫ممثلة‬ ‫...
،‫ليلية‬ ‫حفلة‬ ‫في‬ ‫شمسية‬ ‫نضارة‬ ‫يرتدي‬ ‫فهمي‬ ‫أحمد‬ ‫الفنان‬ ‫كان‬‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫فضول‬ ‫أثار‬ ‫مما‬ ‫وذلك‬ .‫يفعل...
‫سفينة‬ ‫مرساة‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫ولكنها‬ ،‫يعتقدون‬ ‫كانوا‬‫ظهور‬ ‫لعدم‬ ‫األولى‬ ‫الصورة‬ ‫في‬ ‫ظاهرة‬ ‫تكن‬ ‫ولم‬ ، .‫السلسل...
‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫لمدة‬ ،‫شرب‬ ‫أو‬ ‫أكل‬ ‫بدون‬ ‫أيام‬ ‫خمسة‬ ‫لمدة‬ ‫المستشفى‬ ‫في‬ ‫حجزها‬ ‫تم‬‫إجراءات‬‫ا‬،‫لسفر‬ ‫أكثر...
من هي هنا الزاهد
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من هي هنا الزاهد

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هنا الزاهد هي ممثلة شابة مصرية، متألقة ورائعة وجميلة، حيث بدأ مسيرتها في عالم الإعلان قبل أن تدخل في عالم الدراما، حيث أول ظهور لها كان في 2014، في فيلم خطة جيمي، وقبلها ظهرت في مشهد قصير في فيلم المشخصاتي، ولكنها كانت طفلة وذلك في عام 2013، وقامت بدور رئيسي في مسلسل مأمون وشركاءه.
https://www.awqatk.com/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0/

Published in: Art & Photos
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من هي هنا الزاهد

  1. 1. ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫هي‬ ‫من‬ ‫اإلعالن‬ ‫عالم‬ ‫في‬ ‫مسيرتها‬ ‫بدأ‬ ‫حيث‬ ،‫وجميلة‬ ‫ورائعة‬ ‫متألقة‬ ،‫مصرية‬ ‫شابة‬ ‫ممثلة‬ ‫هي‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫لها‬ ‫ظهور‬ ‫أول‬ ‫حيث‬ ،‫الدراما‬ ‫عالم‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫أن‬ ‫قبل‬4102‫وقبلها‬ ،‫جيمي‬ ‫خطة‬ ‫فيلم‬ ‫في‬ ، ‫عام‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫طفلة‬ ‫كانت‬ ‫ولكنها‬ ،‫المشخصاتي‬ ‫فيلم‬ ‫في‬ ‫قصير‬ ‫مشهد‬ ‫في‬ ‫ظهرت‬4102‫وقامت‬، .‫وشركاءه‬ ‫مأمون‬ ‫مسلسل‬ ‫في‬ ‫رئيسي‬ ‫بدور‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫هي‬ ‫من‬ .‫مصطفي‬ ‫عادل‬ ‫هنا‬ ‫هي‬ :‫الزاهد‬ ‫هنا‬ :‫الميالد‬ ‫تاريخ‬5‫عام‬ ‫يناير‬0992.‫م‬ :‫عمرها‬ ‫كم‬42.‫عام‬ .‫القاهرة‬ ،‫مصر‬ :‫الميالد‬ ‫محل‬ .‫مسلمة‬ :‫ديانتها‬ .‫مصرية‬ :‫جنسيتها‬ .‫متزوجة‬ :‫االجتماعية‬ ‫الحالة‬ ‫للفنا‬ ‫الذاتية‬ ‫السيرة‬‫زاهد‬ ‫هنا‬ ‫نة‬ ‫عام‬ ‫القاهرة‬ ‫بمحافظة‬ ‫ولدت‬ ،‫الجنسية‬ ‫مصرية‬ ‫شابة‬ ‫ممثلة‬ ‫هي‬ :‫الزاهد‬ ‫هنا‬0992. .‫زكريا‬ ‫طلعت‬ ‫الفنان‬ ‫من‬ ‫متزوجة‬ ،‫المنزالوي‬ ‫شيرين‬ ‫هي‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫والده‬ ‫عام‬ ‫الدرامي‬ ‫العمل‬ ‫بدأت‬4102.‫جيمي‬ ‫خطة‬ ‫فيلم‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫قامت‬ ‫الذي‬ ‫الدور‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫مسلس‬ ‫في‬ ‫باختيارها‬ ‫قاموا‬ ‫ثم‬‫ما‬ ‫الزاهد‬ ‫وهنا‬ ،‫توقيت‬ ‫فرق‬ ‫مسلسل‬ ‫وهو‬ ‫حسني‬ ‫تامر‬ ‫الفنان‬ ‫مع‬ ‫ل‬ .‫اآلن‬ ‫حتي‬ ‫التمثيل‬ ‫بمهنة‬ ‫مستمرة‬ ‫زالت‬ ‫الفنانة‬ ‫حياة‬ ‫قصة‬‫الزاهد‬ ‫هنا‬‫الشخصية‬ .‫تحضرها‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫الحفالت‬ ‫احدي‬ ‫من‬ ‫حفلة‬ ‫في‬ ‫فهمي‬ ‫أحمد‬ ‫بالفنان‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫التقت‬
  2. 2. ،‫ليلية‬ ‫حفلة‬ ‫في‬ ‫شمسية‬ ‫نضارة‬ ‫يرتدي‬ ‫فهمي‬ ‫أحمد‬ ‫الفنان‬ ‫كان‬‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫فضول‬ ‫أثار‬ ‫مما‬ ‫وذلك‬ .‫يفعله‬ ‫لما‬ ‫الزاهد‬ ‫أحمد‬ ‫الفنان‬ ‫أصبح‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ ،‫آخر‬ ‫موعد‬‫بترتيب‬ ‫الفني‬ ‫الوسط‬ ‫من‬ ‫أصدقائهم‬ ‫من‬ ‫بعض‬ ‫وقاموا‬ .‫حب‬ ‫قصة‬ ‫بينهم‬ ‫وقامت‬ ،‫أصدقاء‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫والفنانة‬ ‫فهمي‬ ‫بالموافقة‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫قامت‬ ‫ثم‬ ،‫للزواج‬ ‫وطلبها‬ ‫لهنا‬ ‫بالتقدم‬ ‫فهمي‬ ‫أحمد‬ ‫قام‬ ‫ثم‬.‫طلبها‬ ‫فور‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫قامت‬ ‫حيث‬ ،‫الجمهور‬ ‫أنتباه‬ ‫لفت‬ ‫مما‬ ‫وذلك‬ ،‫مختلفة‬ ‫زواجهم‬ ‫حفلة‬ ‫وكانت‬ ‫الزواج‬ ‫تم‬ ‫ثم‬ .‫مختلفة‬ ‫فساتين‬ ‫بثالثة‬ ‫زفافها‬ ‫حفلة‬ ‫في‬ ‫بالظهور‬ .‫والتصوير‬ ‫والديكور‬ ،‫الزواج‬ ‫حفل‬ ‫به‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫المكان‬ ‫جمال‬ ‫أيضا‬ ‫الجمهور‬ ‫أنظار‬ ‫أثار‬ ‫ومما‬ ‫على‬ ‫زواجهم‬ ‫حفل‬ ‫صور‬ ‫نشر‬ ‫تم‬ ‫ثم‬‫بالتهنئة‬ ‫الجمهور‬ ‫وقام‬ ،‫االجتماعي‬ ‫التواصل‬ ‫مواقع‬ .‫ملكة‬ ‫بأنها‬ ‫البعض‬ ‫ووصفها‬ ‫زفافها‬ ‫في‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫كون‬ ‫عن‬ ‫وتحدثوا‬ ،‫والمباركات‬ ‫وزوجته‬ ‫يوسف‬ ‫عمرو‬ ‫الفنان‬ ‫مثل‬ ،‫فهمي‬ ‫وأحمد‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫زفاف‬ ‫حفل‬ ‫الفنانين‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫حضر‬ ‫هنيدي‬ ‫محمد‬ ‫والفنان‬ ‫عز‬ ‫أحمد‬ ‫والفنان‬ ،‫علوش‬ ‫كندا‬ ‫الفنانة‬.‫والفنانات‬ ‫الفنانين‬ ‫من‬ ‫وكثير‬ ‫بالرد‬ ‫أحمد‬ ‫قام‬ ‫عندما‬ ،‫ومنها‬ ‫كثيرة‬ ‫مواقف‬ ‫في‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫لزوجته‬ ‫فهمي‬ ‫أحمد‬ ‫الفنان‬ ‫حب‬ ‫ظهر‬ ‫سبب‬ ‫الذي‬ ‫الجمهور‬ ‫على‬‫أهانه‬.‫تعليقاتهم‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ولزوجته‬ ‫له‬ ‫ليست‬ ‫بانها‬ ‫علق‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ،‫جميلة‬ ‫ليست‬ ‫وانها‬ ‫سيء‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫صوت‬ ‫بأن‬ ‫علق‬ ‫الناس‬ ‫فبعض‬ ‫تصلح‬.‫الئقة‬ ‫غير‬ ‫بألفاظ‬ ‫عليهم‬ ‫بالرد‬ ‫وقام‬ ‫أحمد‬ ‫غضب‬ ‫أثار‬ ‫مما‬ ‫وذلك‬ ،‫أحمد‬ ‫من‬ ‫للزواج‬ ‫قرر‬ ‫بذلك‬ ‫وأنه‬ ،‫الئقة‬ ‫غير‬ ‫بألفاظ‬ ‫جمهوره‬ ‫على‬ ‫برده‬ ‫فهمي‬ ‫أحمد‬ ‫الفنان‬ ‫جمهور‬ ‫أثار‬ ‫مما‬ ‫وذلك‬ ‫بدون‬ ‫عليهم‬ ‫بالرد‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫الجمهور‬ ‫من‬ ‫النقد‬ ‫يقبل‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫وكان‬ ‫جمهوره‬ ‫يعادي‬ ‫أن‬ .‫خطأ‬ ‫دي‬ ‫هي‬ ‫ما‬‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫انة‬ ‫أثناء‬ ‫فهمي‬ ‫أحمد‬ ‫الفنان‬ ‫ومعها‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫للفنانة‬ ‫صورة‬ ‫االجتماعي‬ ‫التواصل‬ ‫مواقع‬ ‫على‬ ‫ظهرت‬ .‫صليب‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫الصورة‬ ‫في‬ ‫وظهرت‬ ‫رقبتها‬ ‫في‬ ‫سلسلة‬ ‫ترتدي‬ ‫وكانت‬ ،‫الخطوبة‬ ‫فترة‬ ‫يقبل‬ ‫أن‬ ‫فهمي‬ ‫أحمد‬ ‫للفنان‬ ‫وكيف‬ ،‫الحقيقية‬ ‫ديانتها‬ ‫عند‬ ‫بالتعليقات‬ ‫الجمهور‬ ‫قام‬‫فتاه‬ ‫من‬ ‫بالزواج‬ .‫السلسلة‬ ‫لهذه‬ ‫ارتدائها‬ ‫سبب‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ،‫مسيحية‬ ‫وفي‬ ‫السلسلة‬ ‫نفس‬ ‫ترتدي‬ ‫وهي‬ ،‫االجتماعي‬ ‫التواصل‬ ‫مواقع‬ ‫على‬ ‫أخري‬ ‫صورة‬ ‫لها‬ ‫ظهرت‬ ‫ثم‬ ‫ما‬‫صليب‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫ليست‬ ‫السلسلة‬ ‫بأن‬ ‫الجمهور‬ ‫وأكتشف‬ ،‫واضحة‬ ‫السلسلة‬ ‫كانت‬ ‫الصورة‬ ‫هذه‬
  3. 3. ‫سفينة‬ ‫مرساة‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫ولكنها‬ ،‫يعتقدون‬ ‫كانوا‬‫ظهور‬ ‫لعدم‬ ‫األولى‬ ‫الصورة‬ ‫في‬ ‫ظاهرة‬ ‫تكن‬ ‫ولم‬ ، .‫السلسلة‬ ‫من‬ ‫السفلي‬ ‫الجزء‬ ‫أحمد‬ ‫الفنان‬ ‫وعلى‬ ‫عليها‬ ‫انهال‬ ‫الذي‬ ‫،للجمهور‬ ‫مسلمة‬ ‫وانها‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫ديانة‬ ‫تأكيد‬ ‫تم‬ ‫ثم‬ .‫ظاهرة‬ ‫تكن‬ ‫ولم‬ ‫ترتديها‬ ‫كانتا‬ ‫التي‬ ‫السلسلة‬ ‫بسبب‬ ‫فهمي‬ ‫العسل‬ ‫شهر‬ ‫في‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫معاناه‬ ‫أحمد‬ ‫الفنان‬ ‫قرر‬ ‫زواجهما‬ ‫حفلة‬ ‫إتمام‬ ‫فبعد‬ ،‫جيد‬ ‫يوم‬ ‫زواجي‬ ‫بعد‬ ‫أري‬ ‫لم‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫قالت‬ .‫المالديف‬ ‫جزر‬ ‫في‬ ‫العسل‬ ‫شهر‬ ‫لقضاء‬ ‫السفر‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫والفنانة‬ ‫فهمي‬ ‫عليها‬ ‫يشتد‬ ‫األلم‬ ‫وكادت‬ ،‫ظهرها‬ ‫في‬ ‫شديد‬ ‫بألم‬ ‫الطائرة‬ ‫ركوبها‬ ‫بعد‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫شعرت‬ ‫تتحمل‬ ‫ال‬ ‫وأصبحت‬‫وقاموا‬ ،‫األلم‬ ‫سبب‬ ‫معرفة‬ ‫فهمي‬ ‫أحمد‬ ‫حاول‬ ‫الوقت‬ ‫مرور‬ ‫ومع‬ ،‫األلم‬ ‫شدة‬ .‫الطائرة‬ ‫على‬ ‫معهم‬ ‫طبيبا‬ ‫عن‬ ‫بالبحث‬ ‫المضيفات‬ ‫الن‬ ‫تسمم‬ ‫حالة‬ ‫بأنها‬ ‫اعتقادهم‬ ‫في‬ ‫وكان‬ ،‫الطائرة‬ ‫على‬ ‫طبيبا‬ ‫يجدوا‬ ‫لم‬ ‫ولكن‬ ‫بالبحث‬ ‫واستمروا‬ ‫األ‬ ‫من‬ ‫بعض‬ ‫بإعطائها‬ ‫المضيفات‬ ‫وقاموا‬ ،‫جسدها‬ ‫جميع‬ ‫إلى‬ ‫أنتقل‬ ‫األلم‬‫وقد‬ ،‫للآالم‬ ‫المسكنة‬ ‫دوية‬ .‫نسبية‬ ‫بصورة‬ ‫تحسنت‬ ‫من‬ ‫نزولهما‬ ‫وبعد‬ ،‫حياتها‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫لها‬ ‫تحدث‬ ‫األعراض‬ ‫هذه‬ ‫بأن‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫قالت‬ ‫األلم‬ ‫سبب‬ ‫لمعرفة‬ ‫المستشفى‬ ‫إلى‬ ‫بالذهاب‬ ‫نقوم‬ ‫أن‬ ‫علينا‬ ‫فهمي‬ ‫أحمد‬ ‫الفنان‬ ‫لها‬ ‫قال‬ ‫الطائرة‬ ‫انها‬ ‫وقالت‬ ‫رفضت‬ ‫ولكنها‬ ،‫عليها‬ ‫واالطمئنان‬.‫جيدة‬ ‫بصحة‬ ‫ومازال‬ ‫األحمر‬ ‫للون‬ ‫وجهها‬ ‫لون‬ ‫وتحول‬ ،‫مرتفعة‬ ‫حرارتها‬ ‫درجة‬ ‫كانت‬ ‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫رغم‬ .‫العسل‬ ‫شهر‬ ‫عليه‬ ‫تفسد‬ ‫أن‬ ‫تريد‬ ‫ال‬ ‫كانت‬ ‫لكنها‬ ،‫مستمر‬ ‫األلم‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫سقطت‬ ‫الوقت‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ولكن‬ ،‫جمهورهم‬ ‫بها‬ ‫ليشاركوا‬ ‫جديدة‬ ‫حالة‬ ‫بتصوير‬ ‫قاموا‬ ‫ثم‬ ‫األلم‬ ‫شدة‬ ‫من‬ ‫األرض‬ ‫على‬‫على‬ ‫ووضعوها‬ ‫متحرك‬ ‫كرسي‬ ‫بحضور‬ ‫الفندق‬ ‫عمال‬ ‫وقاموا‬ ، .‫الكرسي‬ ،‫قريب‬ ‫مستشفى‬ ‫مكان‬ ‫يعلم‬ ‫ال‬ ‫لكونه‬ ‫كثيرا‬ ‫وعان‬ ،‫المستشفى‬ ‫إلى‬ ‫بنقلها‬ ‫فهمي‬ ‫أحمد‬ ‫الفنان‬ ‫قام‬ ‫ثم‬ ‫لكي‬ ‫تاكسي‬ ‫على‬ ‫حصل‬ ‫حتي‬ ‫الشوارع‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫يسير‬ ‫وظل‬ ‫بالفندق‬ ‫الشخصية‬ ‫إثبات‬ ‫أيضا‬ ‫ونسى‬ ‫وإنق‬ ‫مستشفى‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫يساعده‬.‫اذها‬ ‫له‬ ‫وأكد‬ ،‫األلم‬ ‫هذا‬ ‫سبب‬ ‫لمعرفة‬ ‫الطبيب‬ ‫مع‬ ‫فهمي‬ ‫أحمد‬ ‫الفنان‬ ‫تحدث‬ ‫المستشفى‬ ‫إلى‬ ‫وصولهم‬ ‫بعد‬ ‫لعملية‬ ‫والخضوع‬ ‫الحصوات‬ ‫هذه‬ ‫إزاله‬ ‫وعليها‬ ‫المرارة‬ ‫على‬ ‫حصوات‬ ‫هو‬ ‫السبب‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ .‫جراحية‬
  4. 4. ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫لمدة‬ ،‫شرب‬ ‫أو‬ ‫أكل‬ ‫بدون‬ ‫أيام‬ ‫خمسة‬ ‫لمدة‬ ‫المستشفى‬ ‫في‬ ‫حجزها‬ ‫تم‬‫إجراءات‬‫ا‬،‫لسفر‬ ‫أكثر‬ ‫لها‬ ‫حبه‬ ‫اكتشفت‬ ‫عليها‬ ‫خوفه‬ ‫شدة‬ ‫ومن‬ ،‫المسئولية‬ ‫تحمل‬ ‫يمكنه‬ ‫رجل‬ ‫أحمد‬ ‫أن‬ ‫هنا‬ ‫وقالت‬ .‫تتوقع‬ ‫كانت‬ ‫مما‬ ‫يبدو‬ ‫وكان‬ ،‫المستشفى‬ ‫فراش‬ ‫على‬ ‫وهي‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫للفنانة‬ ‫صور‬ ‫بنشر‬ ‫فهمي‬ ‫أحمد‬ ‫الفنان‬ ‫قام‬ .‫العاجل‬ ‫بالشفاء‬ ‫لها‬ ‫بالدعاء‬ ‫الجمهور‬ ‫وقام‬ ‫صعبة‬ ‫حالتها‬ ‫بأن‬ ‫عليها‬ ‫أن‬ ‫بعد‬‫عاتبته‬ ،‫المستشفى‬ ‫فراش‬ ‫على‬ ‫وهي‬ ‫صورتها‬ ‫نزل‬ ‫قد‬ ‫زوجها‬ ‫أحمد‬ ‫بأن‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫عرفت‬ ‫مرضها‬ ‫خبر‬ ‫نشر‬ ‫تم‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫ولكن‬ ،‫الصورة‬ ‫بمسح‬ ‫بالفعل‬ ‫وقام‬ ‫الصورة‬ ‫يمسح‬ ‫أن‬ ‫منه‬ ‫وطلبت‬ .‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫جي‬ ‫بصحة‬ ‫أصبحت‬ ‫أنها‬ ‫لتدل‬ ،‫العسل‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫صورة‬ ‫بنشر‬ ‫قامت‬ ‫لها‬ ‫الشفاء‬ ‫تمام‬ ‫بعد‬،‫دة‬ .‫والعافية‬ ‫السالمة‬ ‫لها‬ ‫وتمني‬ ‫بالشفا‬ ‫لها‬ ‫دعي‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫بالشكر‬ ‫وقامت‬ ‫زكريا‬ ‫طلعت‬ ‫بالفنان‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫عالقة‬ ‫زكريا‬ ‫طلعت‬ ‫الراحل‬ ‫الفنان‬ ‫وبين‬ ،‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫أن‬ ‫يعتقدون‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ .‫فقط‬ ‫والتمثيل‬ ‫الفني‬ ‫الوسط‬ ‫عالقة‬ ‫تربطهما‬ ‫الف‬ ‫تربط‬ ‫كانت‬‫هنا‬ ‫والدة‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫قرابة‬ ‫عالقة‬ ‫زكريا‬ ‫طلعت‬ ‫احل‬ ‫الر‬ ‫والفنان‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫نانة‬ ‫يستمر‬ ‫لم‬ ‫ولكن‬ ،‫زكريا‬ ‫طلعت‬ ‫احل‬ ‫الر‬ ‫للفنان‬ ‫الثانية‬ ‫الزوجة‬ ‫وهي‬ ‫المنزالوي‬ ‫شيرين‬ ‫هي‬ ‫غير‬ ‫زواجهم‬02.‫الطالق‬ ‫وتم‬ ‫عاما‬ ‫كا‬ ‫ولكنه‬ ‫والدها‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫غم‬ ‫الر‬ ‫على‬ ،‫وفاته‬ ‫على‬ ‫شديدا‬ ‫حزنا‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫حزنت‬‫معاملة‬ ‫يعاملها‬ ‫ن‬ .‫كتابها‬ ‫كتب‬ ‫في‬ ‫لهما‬ ‫صورة‬ ‫آخر‬ ‫بنشر‬ ‫وقامت‬ ،‫له‬ ‫معاملته‬ ‫عن‬ ‫هنا‬ ‫وتحدث‬ ،‫األب‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫أعمال‬ ‫عام‬ ‫في‬ ‫مسلسل‬ ‫بعمل‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫قامت‬4102‫فرق‬ ‫ومسلسل‬ ،‫الالالند‬ ‫في‬ ‫مسلسل‬ ‫وهو‬ .‫أسرار‬ ‫البيوت‬ ‫وأيضا‬ ،‫توقيت‬ ‫أيض‬ ‫وقامت‬‫الع‬ ‫موالنا‬ ‫مسلسل‬ ‫بعمل‬ ‫ا‬‫ومأمون‬ ،‫رمضان‬ ‫وأهال‬ ،‫شعبان‬ ‫مصطفي‬ ‫الفنان‬ ‫مع‬ ‫اشق‬ .‫جيمي‬ ‫خطة‬ ‫وفيلم‬ ،‫وشركاه‬ ‫بشكل‬ ‫جمهورها‬ ‫ينتظرها‬ ‫والتي‬ ‫الشيقة‬ ‫األعمال‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫الزاهد‬ ‫هنا‬ ‫الفنانة‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫ودائما‬ .‫مستمر‬

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