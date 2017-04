Online Best Price Griechisches Pferdegeschirr im Antiquarium der Königlichen Museen: Sechsundfünfzigstes Programm zum Winckelmannsfeste der Archæologischen Gesellschaft ... 1896 (Classic Reprint) (German Edition) For Online Erich Pernice On Book



Excerpt from Griechisches Pferdegeschirr im Antiquarium der Königlichen Museen: Sechsundfünfzigstes Programm zum Winckelmannsfeste der Archæologischen Gesellschaft zu Berlin, 1896Der Maulkorb, welcher auf Tafell in seiner Grösse abgebildet gehört zu dem Besten, was uns aus Griechenland von dekorativer Bronzearbeit überhaupt erhalten ist, er ist ebenso vollkommen in künstlerischer Ausgestaltung, wie zu praktischem Gebrauch geeignet. Man erkennt deutlich, dass er nicht für den Grabgebrauch besonders her gestellt war, sondern wirklich seinen Zweck zu Lebzeiten des Besitzers erfüllt hat. Denn die Ringe für die Riemen, welche ihn festhalten sollten, haben die Oesen, in welchen sie hängen, mehr als zur Hälfte durchgescheuert.About the PublisherForgotten Books publishes hundreds of thousands of rare and classic books. Find more at www.forgottenbooks.comThis book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.