Lis et télécharger Game Over - Tome 13: Toxic Affair (Por )

Télécharger libros electrónicos de P.D.F Game Over - Tome 13: Toxic Affair (Por ) Revisión



Detalles Producto

Même joueur joue encore...Une princesse à sauver ? Des blorks à zigouiller ? Des pièges à désamorcer ?... Ne comptez pas sur lui ! Car au cours de ses multiples péripéties vidéo-ludiques, le Petit Barbare a déjà fini : transpercé, dévoré, découpé en tranches, brûlé, noyé, désintégré, écrabouillé... et il en redemande ! Oui, le double virtuel de Kid Paddle n’en a toujours pas assez des Game Over et revient en 2015 pour de nouvelles aventures imprévisibles et déjantées !Best-seller dès le premier tome, Game Over, la série spin-off de Kid Paddle s'est aujourd'hui vendue à plus d'1 million d'exemplaires ! Grâce à la contribution de scénaristes en herbe et confirmés au site www.gameoverforever.com, Midam vous propose une nouvelle fournée de gags muets hilarants et trash à souhait, tous plus inventifs les uns que les autres.Un album dont le numéro 13 semble avoir poussé encore plus loin la malchance – déjà conséquente – de notre héros...

Format: Tapa dura (Allumer)

e.Books est disponible en site web

(Funciona en PC,iPad,Android,iOS,tableta,MAC)



Game Over - Tome 13: Toxic Affair BY Descarga de libros electrónicos,Descarga gratuita Game Over - Tome 13: Toxic Affair EPUB ,Descarga de PDF Game Over - Tome 13: Toxic Affair Colección gratuita ,Leer en línea Game Over - Tome 13: Toxic Affair Libros electrónicos ,PDF Game Over - Tome 13: Toxic Affair Colección EPUB,Descargar Game Over - Tome 13: Toxic Affair Livres électroniques,