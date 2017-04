Neste Vídeo em português você vai saber tudo sobre Ransomware, o vírus sequestrador:

- A lucrativa indústria do cibercrime no Brasil e no Mundo.

- Como um Ransomware pode infectar você e sua empresa.

- Todas as famílias de Ransomware já identificadas.

- As 5 razões para não negociar com os bandidos.

- Um guia definitivo de como você pode proteger sua empresa.