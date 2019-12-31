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[PDF|BOOK|E-PUB|Mobi] Project 731: A Kaiju Thriller E-book[Full Book] Project 731: A Kaiju Thriller Download and Read onli...
Description Washington, DC Has Been Destroyed In the wake of a Kaiju assault that left the nation's capital in ruins, Jon ...
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PDF READ FREE Project 731 A Kaiju Thriller (Ebook Online)

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  2. 2. Description Washington, DC Has Been Destroyed In the wake of a Kaiju assault that left the nation's capital in ruins, Jon Hudson - director of the Department of Homeland Security's Fusion Center, Paranormal - is preparing his team for an uncertain future. While hiding Lilly, a chimera cat-girl rescued from Island 731, from GOD - the Genetic Offense Directive, a black ops organization within DARPA - Hudson attempts to raise Maigo, the teenage girl who once was part of Nemesis - the now deceased goddess of vengeance. But the two strange girls can't be protected from what comes next. Nemesis Lives Kept in a massive warehouse operated by GOD, Nemesis's body is violated by the Tsuchi, the spider-like chimera also developed on Island 731. It spawns three Kaiju- sized variations of the deadly creatures and wakes Nemesis from her regenerative slumber. Nemesis, fueled by an unquenchable thirst for vengeance, and now lacking Maigo's conscience, storms after the Tsuchi, which have fled south, toward Los Angeles, and inland...toward GOD's headquarters at Area 51. Sacrifices Must Be Made To stop the infinitely hungry Tsuchi, and the rampaging Nemesis, Hudson and crew must make alliances with enemies - combining personal experience, future technology and bold actions. But for the world to once again be safe from a Kaiju menace, one of their own must give themselves up to the goddess of vengeance.
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