KRO NCRV - Kirsten Andres

Jouw verhaal maakt het verschil; KRO-NCRV, een mediamerk met een missie



Hoe maak je van een mediamerk een sterk merk? Niets is zo moeilijk dan het bouwen aan een sterk mediamerk. Elke dag heeft het een andere vorm! Voor de een is het Boer zoekt Vrouw, voor de andere Spoorloos, Kindertijd of Brandpunt. Tel daarbij op dat het een merk is met een geschiedenis van meer dan 90 jaar. Hoe combineer je het verleden met het heden? Hoe hou je dat merk relevant? Deze presentatie geeft een inkijkje in de zoektocht naar een heldere merkstrategie van KRO-NCRV. Daarbij komen ook nieuwe digitale mediavormen van vertellen aan bod in cases…van Virtual Reality tot Whats app.