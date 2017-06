Brandnew. - Leontine de Groot & Hans Rietveld

Be yourself, everyone else is taken.

Oscar Wilde



Om als merk jezelf te zijn en te blijven, vraagt om ballen. Je moet voortdurend nieuwsgierig en alert blijven. Dat klinkt makkelijk, maar dat is het zelden. Merken vervallen toch vaak in een concurrentiestrijd in plaats uit te gaan van hun eigen identiteit. Maar hoe doe je dat dan, de beste versie van jezelf worden? Kom kijken hoe oer-Hollands zout merk JOZO door middel van brand design weer volledig in zijn eigen kracht is komen te staan.



Don’t compete, excel.



Brandnew.