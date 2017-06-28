Make form validation fun again / Павел Ловцевич (LOVATA)

Павел Ловцевич Make form validation GREAT FUN AGAIN!LIVE SLIDES HERE
Павел Ловцевич CTO @ LOVATA & 2doc.by @zigzag_mcquack p.lovtsevich@lovata.com
Валидация Подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкрет...
Цели валидации • Получение корректных данных в корректном формате. • Защита пользователя. • Защита приложения. 6
Constraint Validation API
Constraint Validation API methods • Методы • checkValidity() → true/false → invalid event • reportValidity() → true/false ...
9
required
:invalid / :valid required minlength Отправить 11
:invalid <input> ✓ ✓ ✓ ✓ <ﬁeldset> ✗ ✓ ✓ ✓ <form> ✗ ✓ ✓ ✓ <button> ✗ ✗ ✗ ✗ input[type="submit"]:-moz-submit-invalid 1 1 12
:valid <input> ✓ ✓ ✓ ✓ <ﬁeldset> ✗ ✓ ✓ ✓ <form> ✗ ✓ ✓ ✓ <button> ✓ ✓ ✓ ✓ 13
:invalid / :valid button required minlength Отправить 14
form:invalid form:valid :invalid / :valid button button[type="submit"] { box-shadow: 0px 0px 2px 2px rgba(255, 0, 0, 0.5);...
pointer-events: none; pointer-events: auto; :invalid / :valid button form:invalid button[type="submit"] { box-shadow: 0px ...
minlength maxlength
События minlength / maxlength Ограничение JS CSS minlength .tooShort :invalid maxlength .tooLong :invalid / :out-of-range ...
minlength="2" maxlength="4" minlength / maxlength <input type="text" > 20
minlength / maxlength required optional Отправить 21
22
23
minlength / maxlength + value 123456 12 Отправить 24
pattern
27
pattern • [a-z] • w • d • (a|b) • {2,4} 28
pattern • [a-z] • w • d • (a|b) • {2,4} 29
pattern="^w{2,}$" minlength + Edge support <input type="text" minlength="2" maxlength="4" > 01. 02. 03. 04. 30
^ $ w{2,} minlength + Edge support <input type="text" minlength="2" maxlength="4" pattern=" w{2,} "> <input type="text" mi...
title
Pattern message <input type="text" pattern="220[0-9]{3,}" title="Формат &quot;220XXX&quot;, где &quot;XXX&quot; числа 0-9....
220 Pattern message <input type="text" pattern=" [0-9]{3,}" title="Формат &quot;220XXX&quot;, где &quot;XXX&quot; числа 0-...
[0-9]{3,} Pattern message <input type="text" pattern="220 " title="Формат &quot;220XXX&quot;, где &quot;XXX&quot; числа 0-...
title="Формат &quot;220XXX&quot;, где &quot;XXX&quot; числа 0-9."> Pattern message <input type="text" pattern="220[0-9]{3,...
Pattern message 220000 Отправить 37
Pattern message 220000 Отправить 38
39
Дальше больше
41
Email,url Ограничение JS CSS required .valueMissing :invalid maxlength .tooLong :invalid minlength .tooShort :invalid patt...
Выделение ошибки :required john@doe.com • required • type Отправить 43
44
:not( ) :valid Выделение ошибки :required input :placeholder-shown + ul .error-required { color: green; /* required - ok *...
:user-error
47
Number Ограничение JS CSS required .valueMissing :invalid type .badInput :invalid min .rangeUnderﬂow :invalid / :out-of-ra...
49
Выделение ошибки :out-of-range number • required • range • step Отправить 50
:in-range Выделение ошибки :out-of-range input :not(:placeholder-shown) + ul .error-range { color: green; } 01. 02. 03. 51
:not(:placeholder-shown) Выделение ошибки :out-of-range input:in-range + ul .error-range { color: green; } 01. 02. 03. 52
:valid Выделение ошибки :out-of-range input + ul .error-step { color: green; } 01. 02. 03. 53
JIT
:not(:placeholder-shown) Своевременность валидации input:invalid:not(:focus) { color: red; } 01. 02. 03. 55
:not(:focus) Своевременность валидации input:invalid :not(:placeholder-shown) { color: red; } 01. 02. 03. 56
:invalid Своевременность валидации input :not(:focus):not(:placeholder-shown) { color: red; } 01. 02. 03. 57
Своевременность валидации john@doe.com Отправить 58
Своевременность валидации field.onblur = function () { this.reportValidity() } 01. 02. 03. 59
Своевременность валидации john@doe.com Отправить 60
reportValidity()
setCustomValidity()
Кастомное сообщение var field = [checking field]; field.addEventListener('blur', function () { if (field.validity.typeMism...
patternMismatch setCustomValidity Кастомное сообщение var field = [checking field]; field.addEventListener('blur', functio...
setCustomValidity("") Кастомное сообщение var field = [checking field]; field.addEventListener('blur', function () { if (f...
novalidate
novalidate • Отключает системные сообщения. • Сохраняет состояния валидности (JS, CSS). • Позволяет отправить форму.
field.validity.patternMismatch Точка управления var field = [checking field]; field.addEventListener('blur', function () {...
pass1!=pass2 Точка управления var field = [checking field]; field.addEventListener('blur', function () { if ( ) { field.se...
Собираем информацию о поле // выбираем поле var email = document.getElementById('email'); // читаем свойства var validatio...
Собираем информацию о поле function showError(typeError) { console.log('Error type - ' + typeError); } 01. 02. 03. 72
Собираем информацию о поле email.addEventListener('blur', function(){ for (var i = 0; i < validations.length; i++){ if (em...
Собираем информацию о поле Email *   74
Глушим системные сообщения document.forms[0].addEventListener('invalid',function (e) { e.preventDefault(); },true); 01. 02...
Native form validation,Peter-Paul Koch • Part 1 • Part 2 • Part 3 76
Выводы • Прогрессивное улучшение. • Непривычный способ решения задачи. • Правильный способ решения задачи. • Проблемы баго...
Валидация на сервере!
Спасибо за внимание! Вопросы?
Make form validation fun again / Павел Ловцевич (LOVATA)
Make form validation fun again / Павел Ловцевич (LOVATA)
Make form validation fun again / Павел Ловцевич (LOVATA)
Make form validation fun again / Павел Ловцевич (LOVATA)
Make form validation fun again / Павел Ловцевич (LOVATA)
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Make form validation fun again / Павел Ловцевич (LOVATA)

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РИТ++ 2017, Frontend Сonf
Зал Конгресс-холл, 6 июня, 11:00

Тезисы:
http://frontendconf.ru/2017/abstracts/2505.html



Главная → Для участников → Список тезисов

Make form validation fun againНовинки
Доклад принят в программу конференции
Павел Ловцевич
LOVATA

Сооснователь и бессменный CTO компании LOVATA. С 2016-го года — сооснователь и CTO MedTech-стартапа 2doc.by, который получил широкое признание профессионального сообщества и вошёл в семью проектов ведущего белорусского портала tut.by.

Идейный вдохновитель и основатель ряда профессиональных мероприятий — Web Standards Day, MinskCSS, MinskJS.

Страстный автоспортивный болельщик! =)
Тезисы

Разработка форм является одним из самых ответственных и сложных этапов создания веб-интерфейсов. Пользовательские данные (получение, проверка, обратная связь) — критическая составляющая успешного опыта взаимодействия пользователя (UX) с интерфейсом (UI), которая прямым образом влияет на успешность проекта.

Современные браузеры предоставляют разработчику широкий набор встроенных методов для работы с данными пользователя. Разработка собственных велосипедов и использование тяжелых библиотек со множеством зависимостей остались в прошлом. В отдельных случаях можно даже обойтись без написания Javascript-кода!
...

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Make form validation fun again / Павел Ловцевич (LOVATA)

  1. 1. Павел Ловцевич Make form validation GREAT FUN AGAIN!LIVE SLIDES HERE
  2. 2. Павел Ловцевич CTO @ LOVATA & 2doc.by @zigzag_mcquack p.lovtsevich@lovata.com
  3. 3. Валидация Подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного использования или применения, выполнены. (ISO 9000:2005),Системы менеджмента качества.Основные положения и словарь “ 5
  4. 4. Цели валидации • Получение корректных данных в корректном формате. • Защита пользователя. • Защита приложения. 6
  5. 5. Constraint Validation API
  6. 6. Constraint Validation API methods • Методы • checkValidity() → true/false → invalid event • reportValidity() → true/false → invalid event + сообщение об ошибке • setCustomValidity(message) → true/false → invalid event + текст для сообщения об ошибке • Свойства • willValidate → true/false на submit • validity → ValidityState Properties 8
  7. 7. 9
  8. 8. required
  9. 9. :invalid / :valid required minlength Отправить 11
  10. 10. :invalid <input> ✓ ✓ ✓ ✓ <ﬁeldset> ✗ ✓ ✓ ✓ <form> ✗ ✓ ✓ ✓ <button> ✗ ✗ ✗ ✗ input[type="submit"]:-moz-submit-invalid 1 1 12
  11. 11. :valid <input> ✓ ✓ ✓ ✓ <ﬁeldset> ✗ ✓ ✓ ✓ <form> ✗ ✓ ✓ ✓ <button> ✓ ✓ ✓ ✓ 13
  12. 12. :invalid / :valid button required minlength Отправить 14
  13. 13. form:invalid form:valid :invalid / :valid button button[type="submit"] { box-shadow: 0px 0px 2px 2px rgba(255, 0, 0, 0.5); } button[type="submit"] { box-shadow: 0px 0px 2px 2px rgba(0, 255, 0, 0.5); } 01. 02. 03. 04. 05. 06. 15
  14. 14. pointer-events: none; pointer-events: auto; :invalid / :valid button form:invalid button[type="submit"] { box-shadow: 0px 0px 2px 2px rgba(255, 0, 0, 0.5); } form:valid button[type="submit"] { box-shadow: 0px 0px 2px 2px rgba(0, 255, 0, 0.5); } 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 16
  15. 15. minlength maxlength
  16. 16. События minlength / maxlength Ограничение JS CSS minlength .tooShort :invalid maxlength .tooLong :invalid / :out-of-range 19
  17. 17. minlength="2" maxlength="4" minlength / maxlength <input type="text" > 20
  18. 18. minlength / maxlength required optional Отправить 21
  19. 19. 22
  20. 20. 23
  21. 21. minlength / maxlength + value 123456 12 Отправить 24
  22. 22. pattern
  23. 23. 27
  24. 24. pattern • [a-z] • w • d • (a|b) • {2,4} 28
  25. 25. pattern • [a-z] • w • d • (a|b) • {2,4} 29
  26. 26. pattern="^w{2,}$" minlength + Edge support <input type="text" minlength="2" maxlength="4" > 01. 02. 03. 04. 30
  27. 27. ^ $ w{2,} minlength + Edge support <input type="text" minlength="2" maxlength="4" pattern=" w{2,} "> <input type="text" minlength="2" maxlength="4" pattern=" "> 01. 02. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 31
  28. 28. title
  29. 29. Pattern message <input type="text" pattern="220[0-9]{3,}" title="Формат &quot;220XXX&quot;, где &quot;XXX&quot; числа 0-9."> 01. 02. 03. 04. 33
  30. 30. 220 Pattern message <input type="text" pattern=" [0-9]{3,}" title="Формат &quot;220XXX&quot;, где &quot;XXX&quot; числа 0-9."> 01. 02. 03. 04. 34
  31. 31. [0-9]{3,} Pattern message <input type="text" pattern="220 " title="Формат &quot;220XXX&quot;, где &quot;XXX&quot; числа 0-9."> 01. 02. 03. 04.
  32. 32. title="Формат &quot;220XXX&quot;, где &quot;XXX&quot; числа 0-9."> Pattern message <input type="text" pattern="220[0-9]{3,}"01. 02. 03. 04.
  33. 33. Pattern message 220000 Отправить 37
  34. 34. Pattern message 220000 Отправить 38
  35. 35. 39
  36. 36. Дальше больше
  37. 37. 41
  38. 38. Email,url Ограничение JS CSS required .valueMissing :invalid maxlength .tooLong :invalid minlength .tooShort :invalid pattern .patternMismatch :invalid type .typeMismatch :invalid 42
  39. 39. Выделение ошибки :required john@doe.com • required • type Отправить 43
  40. 40. 44
  41. 41. :not( ) :valid Выделение ошибки :required input :placeholder-shown + ul .error-required { color: green; /* required - ok */ } input + ul .error-type { color: green; /* type - ok */ } 01. 02. 03. 01. 02. 03. 45
  42. 42. :user-error
  43. 43. 47
  44. 44. Number Ограничение JS CSS required .valueMissing :invalid type .badInput :invalid min .rangeUnderﬂow :invalid / :out-of-range max .rangeOverﬂow :invalid / :out-of-range step .stepMismatch :invalid 48
  45. 45. 49
  46. 46. Выделение ошибки :out-of-range number • required • range • step Отправить 50
  47. 47. :in-range Выделение ошибки :out-of-range input :not(:placeholder-shown) + ul .error-range { color: green; } 01. 02. 03. 51
  48. 48. :not(:placeholder-shown) Выделение ошибки :out-of-range input:in-range + ul .error-range { color: green; } 01. 02. 03. 52
  49. 49. :valid Выделение ошибки :out-of-range input + ul .error-step { color: green; } 01. 02. 03. 53
  50. 50. JIT
  51. 51. :not(:placeholder-shown) Своевременность валидации input:invalid:not(:focus) { color: red; } 01. 02. 03. 55
  52. 52. :not(:focus) Своевременность валидации input:invalid :not(:placeholder-shown) { color: red; } 01. 02. 03. 56
  53. 53. :invalid Своевременность валидации input :not(:focus):not(:placeholder-shown) { color: red; } 01. 02. 03. 57
  54. 54. Своевременность валидации john@doe.com Отправить 58
  55. 55. Своевременность валидации field.onblur = function () { this.reportValidity() } 01. 02. 03. 59
  56. 56. Своевременность валидации john@doe.com Отправить 60
  57. 57. reportValidity()
  58. 58. setCustomValidity()
  59. 59. Кастомное сообщение var field = [checking field]; field.addEventListener('blur', function () { if (field.validity.typeMismatch) { field.setCustomValidity("Error message."); } else { field.setCustomValidity(""); } }); 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 63
  60. 60. patternMismatch setCustomValidity Кастомное сообщение var field = [checking field]; field.addEventListener('blur', function () { if (field.validity. ) { field. ("Error message."); } else { field.setCustomValidity(""); } }); 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 64
  61. 61. setCustomValidity("") Кастомное сообщение var field = [checking field]; field.addEventListener('blur', function () { if (field.validity.patternMismatch) { field.setCustomValidity("Error message."); } else { field. ; } }); 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 65
  62. 62. novalidate
  63. 63. novalidate • Отключает системные сообщения. • Сохраняет состояния валидности (JS, CSS). • Позволяет отправить форму.
  64. 64. field.validity.patternMismatch Точка управления var field = [checking field]; field.addEventListener('blur', function () { if ( ) { field.setCustomValidity("Error message."); } else { field.setCustomValidity(""); } }); 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 69
  65. 65. pass1!=pass2 Точка управления var field = [checking field]; field.addEventListener('blur', function () { if ( ) { field.setCustomValidity("Error message."); } else { field.setCustomValidity(""); } }); 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 70
  66. 66. Собираем информацию о поле // выбираем поле var email = document.getElementById('email'); // читаем свойства var validations = ['typeMismatch', 'tooShort']; 01. 02. 03. 04. 71
  67. 67. Собираем информацию о поле function showError(typeError) { console.log('Error type - ' + typeError); } 01. 02. 03. 72
  68. 68. Собираем информацию о поле email.addEventListener('blur', function(){ for (var i = 0; i < validations.length; i++){ if (email.validity[validations[i]]) { showError(validations[i]); } } }); 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 73
  69. 69. Собираем информацию о поле Email *   74
  70. 70. Глушим системные сообщения document.forms[0].addEventListener('invalid',function (e) { e.preventDefault(); },true); 01. 02. 03. 75
  71. 71. Native form validation,Peter-Paul Koch • Part 1 • Part 2 • Part 3 76
  72. 72. Выводы • Прогрессивное улучшение. • Непривычный способ решения задачи. • Правильный способ решения задачи. • Проблемы багов, архитектуры и кроссбраузерности решаемы. • Место для OpenSource! 77
  73. 73. Валидация на сервере!
  74. 74. Спасибо за внимание! Вопросы?

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