Make form validation fun again / Павел Ловцевич (LOVATA)

РИТ++ 2017, Frontend Сonf

Зал Конгресс-холл, 6 июня, 11:00



Тезисы:

http://frontendconf.ru/2017/abstracts/2505.html







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Make form validation fun againНовинки

Доклад принят в программу конференции

Павел Ловцевич

LOVATA



Сооснователь и бессменный CTO компании LOVATA. С 2016-го года — сооснователь и CTO MedTech-стартапа 2doc.by, который получил широкое признание профессионального сообщества и вошёл в семью проектов ведущего белорусского портала tut.by.



Идейный вдохновитель и основатель ряда профессиональных мероприятий — Web Standards Day, MinskCSS, MinskJS.



Страстный автоспортивный болельщик! =)

Тезисы



Разработка форм является одним из самых ответственных и сложных этапов создания веб-интерфейсов. Пользовательские данные (получение, проверка, обратная связь) — критическая составляющая успешного опыта взаимодействия пользователя (UX) с интерфейсом (UI), которая прямым образом влияет на успешность проекта.



Современные браузеры предоставляют разработчику широкий набор встроенных методов для работы с данными пользователя. Разработка собственных велосипедов и использование тяжелых библиотек со множеством зависимостей остались в прошлом. В отдельных случаях можно даже обойтись без написания Javascript-кода!

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