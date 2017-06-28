Микросервисная Архитектура: проблемы и решения / Сергей Орлов (Avito)

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Published on
РИТ++ 2017
Зал Конгресс-холл, 5 июня, 11:00
Тезисы:
http://ritfest.ru/2017/abstracts/2745.html
Большое количество современных веб-проектов переходит на микросервисную архитектуру.
Она решает большое количество проблем, присущих монолитным системам, однако накладывает
качественно новые требования на разработку, эксплуатацию и тестирование. Многие классические задачи предстают в новом свете.
В докладе я коротко расскажу об основных паттернах микросервисной архитектуры, опишу присущую ей проблематику, а также дам обзор подходов, помогающих в решении проблем.
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