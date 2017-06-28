Микросервисная Архитектура проблемы и решения Орлов Сергей Avito
План доклада • Проблемы back-end крупных проектов. • Микросервисная архитектура как решение. • Основные паттерны МА. • Тре...
Back-end крупных проектов • Много функциональности. • Много кода. • Много людей.
Задачи back-end крупных проектов • Уменьшить Time to Market. • Сохранить достаточный уровень качества.
Закон Конвея • Архитектура соответствует структуре команд (вольный перевод). > organizations which design systems ... are ...
Микросервисная архитектура как решение • Инкапсуляция: API как единственная точка входа. • Принцип единственной ответствен...
Основные паттерны МА • Database per Service. • Service Discovery - client vs server. • API Gateway/Backend for Frontend.
Требования МА • Качество инфраструктуры. • Порог вхождения разработчика. • Документация.
О секции: зачем • Рассказать о своем опыте. • Послушать о чужом.
О секции: что • Опыт решения похожих задач в рамках предметной области.
О секции: где и когда • 12:00, Главный зал - Антон Иванов (HH) • Секция Микросервисы - 13:00-18:00, зал Сан Паулу
Спасибо! Вопросы?
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Микросервисная Архитектура: проблемы и решения / Сергей Орлов (Avito)

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РИТ++ 2017
Зал Конгресс-холл, 5 июня, 11:00

Тезисы:
http://ritfest.ru/2017/abstracts/2745.html

Большое количество современных веб-проектов переходит на микросервисную архитектуру.

Она решает большое количество проблем, присущих монолитным системам, однако накладывает
качественно новые требования на разработку, эксплуатацию и тестирование. Многие классические задачи предстают в новом свете.

В докладе я коротко расскажу об основных паттернах микросервисной архитектуры, опишу присущую ей проблематику, а также дам обзор подходов, помогающих в решении проблем.

Published in: Engineering
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No notes for slide
  • Всем привет
    Меня завут Сергей Орлов, я работаю в компании Авито, занимаюсь архитектурой сервисов
  • Цель доклада: обозначить проблемы, которые решает МА,
    рассказать как она это делает,
    какие проблемы привносит сама МА и
    как их преодолеть
  • Все очевидно 1 тысяци SLOC за приложением из одной кнопки. Даже если не видно.
    2 Даже с учетом современных FW.
    3 как следствие 1 и 2
  • Законченный проект - это мертвый проект.
    TTM и Quality - обратная зависимость. Когда мы говорим о Q, имеем в виду определенный уровень качества.
  • Закон Конвея про соответсвие архитекруры структуре комманд
  • 1 Одна строчка кода может нарушить инкапсуляцию в монолите.
    2 Структура софта повторяет структуру команд - у каждого сервиса есть ответсвенный, границы API как границы ответсвенности.
    3 Меньше кода + возможность использовать наиболее подходящие инструменты
  • 1 Инкапсуляция
    2 Registry.
    3 Facade из GoF
  • Качественные проблемы - минусы и плюсы исходят из одних особенностей. 1 Сотни движущихся частей. Требуют автоматизации, мониторинга, развертывания.
    2 Навыки архитектора и devops - небольшие самодостаточные команды.
    3 Не является спецификой МА, но в МА проблема прояляется раньше и острее.
  • Цель:
    поделиться опытом решения реальных задач в back-end в контексте микросервисной архитектуры.
    мы в пути, хотим собрать опыт других людей по этой теме
  • Проекты и задачи
    Колобаев - мониторинг Балакирев Ходаков
    Антон Сухов расскажет о Event Stream Processing - Event-Driven подход
    Граховач - мастеркласс про микросервисы
  • Сразу после - Антон Иванов расскажет про микросервисы в Head Hunter
    Доклады моих коллег -
    зал Сан Паулу - от выхода из зала налево, примерно на 7 часов - с часа и до упора.
  • Сейчас у нас есть время для вопросов. Бонус: За лучший вопрос подарю книжку -
    Сэм Ньюман, очень хорошая

    • Микросервисная Архитектура: проблемы и решения / Сергей Орлов (Avito)

    1. 1. Микросервисная Архитектура проблемы и решения Орлов Сергей Avito
    2. 2. План доклада • Проблемы back-end крупных проектов. • Микросервисная архитектура как решение. • Основные паттерны МА. • Требования МА. • О секции Микросервисы.
    3. 3. Back-end крупных проектов • Много функциональности. • Много кода. • Много людей.
    4. 4. Задачи back-end крупных проектов • Уменьшить Time to Market. • Сохранить достаточный уровень качества.
    5. 5. Закон Конвея • Архитектура соответствует структуре команд (вольный перевод). > organizations which design systems ... are constrained to produce designs which are copies of the communication structures of these organizations > — M. Conway, 1967
    6. 6. Микросервисная архитектура как решение • Инкапсуляция: API как единственная точка входа. • Принцип единственной ответственности. • Скорость разработки.
    7. 7. Основные паттерны МА • Database per Service. • Service Discovery - client vs server. • API Gateway/Backend for Frontend.
    8. 8. Требования МА • Качество инфраструктуры. • Порог вхождения разработчика. • Документация.
    9. 9. О секции: зачем • Рассказать о своем опыте. • Послушать о чужом.
    10. 10. О секции: что • Опыт решения похожих задач в рамках предметной области.
    11. 11. О секции: где и когда • 12:00, Главный зал - Антон Иванов (HH) • Секция Микросервисы - 13:00-18:00, зал Сан Паулу
    12. 12. Спасибо! Вопросы?

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