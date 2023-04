Prezado(a) estudante, bem-vindo a nossa atividade MAPA!



Como se sabe, a atividade MAPA representa a possibilidade de praticarmos os conceitos teóricos em alguma demanda ligada ao mundo do trabalho, de maneira a despertar-lhe a capacidade de reconhecer todos os aspectos de uma problemática e propor uma resolução que atenda devidamente ao caso. Para o MAPA da disciplina de Direito Civil, Ambiental, Agrário e Legislação Tributária, você fará o papel de um gestor do agronegócio com atuação em uma grande propriedade rural. Para tanto, analise o caso a seguir:



“Paulo, grande produtor rural, com atividade exclusivamente voltada ao leite (mais de 30 anos), possui em sua propriedade de 100 hectares 4 mil cabeças de gado da raça holandesa. Para alojar os animais e realizar a atividade leiteira, Paulo construiu instalações adequadas e dentro dos parâmetros legais (ocupa 20 hectares), inclusive local para confinamento dos animais quando necessário, já que os cria a campo (pasto). Ainda, cumpre esclarecer que Paulo, em 40 hectares, cultiva pastagem e outras 'forrageiras' com a finalidade de servir de alimento para os animais. No restante da propriedade, consta reserva legal e área de proteção permanentes (dentro do mínimo legal), sua casa de moradia e dois silos."



Para desenvolver a atividade, Paulo possui 20 funcionários e maquinários. Visando melhorar e adequar a atividade, Paulo contrata você para realizar uma inspeção e análise de regularidade da atividade, especialmente quanto à atividade leiteira e do plantio de pasto e forrageiras. Uma vez contratado(a), inicia-se a análise das instalações, documentos, instrumentos etc. Em uma primeira análise, você identifica as seguintes irregularidades:



A) Apenas 10 funcionários são registrados em carteira (CTPS), sendo que os outros 10 funcionários estão vinculados como parceiros (contrato de parceria), realizado no dia 1 de setembro de 2020 (os 10 contratos de parceria).



B) Nos 10 contratos de parceria constam as seguintes cláusulas:



I. O parceiro deve trabalhar na propriedade das 8h às 17h com intervalo de 1 hora e 30 minutos.

II. O pagamento feito por Paulo (parceiro outorgante) ao parceiro outorgado será em dinheiro (R$ 3.000 por mês), equivalendo a 2% do lucro com a venda do leite.

III. O parceiro outorgado deverá realizar as seguintes atividade: leitaria, plantio e colheita de pastagem e forrageira, não podendo este contratar terceiros ou ser substituído por outro.



Neste contexto, para esta atividade MAPA você, enquanto futuro gestor de agronegócio, deverá exercitar e colocar em prática sua habilidade de pesquisa, e ao final elaborar um parecer no Word, contendo no máximo duas páginas. Para tanto, o texto deverá conter:



TÍTULO: PARECER TÉCNICO



RELATÓRIO (Resumo do caso)



FUNDAMENTAÇÃO:



Responda:



I. São válidos os contratos de parceria formalizados entre Paulo e os 10 parceiros ou é contrato de trabalho?

II. Há necessidade de recolhimento de valores previdenciários?

III. Há possibilidade de várias