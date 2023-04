Olá, estudante!



Chegou o momento de explorar de forma PRÁTICA os conteúdos aprendidos na nossa

disciplina e para realizar a atividade Mapa você precisa cumprir duas etapas, a saber:



(1) PRIMEIRA ETAPA: Análise da Situação Problema



A empresa XYZ é uma empresa de transporte e logística e por meio de sua diretoria

executiva, decidiu implementar um novo sistema de gerenciamento de frota para melhorar a

eficiência de seus processos logísticos. A implementação do novo sistema envolveu a

instalação de dispositivos GPS em toda a frota da empresa e a integração dos dados coletados pelos dispositivos em um único sistema de gerenciamento de frota.



O projeto de implementação foi liderado pela equipe de gerenciamento de projetos da

empresa, que trabalhou em colaboração com a equipe de TI e os fornecedores do sistema. A equipe de gerenciamento de projetos definiu objetivos claros e medíveis para o projeto, que incluíam a instalação de dispositivos GPS em toda a frota da empresa e a integração dos dados coletados em um único sistema de gerenciamento de frota.



No entanto, o projeto enfrentou um problema de implementação durante a fase de instalação dos dispositivos GPS na frota da empresa, face alguns transportadores serem terceirizados. Alguns dos motoristas terceirizados da empresa se recusaram a permitir a instalação dos dispositivos em seus veículos, alegando preocupações com a privacidade. Isso resultou em um atraso significativo na instalação dos dispositivos GPS e na coleta de dados para o novo sistema de gerenciamento de frota.



A equipe de gerenciamento de projetos tentou resolver o problema, mas a resistência dos

motoristas terceirizados continuou. A equipe de gerenciamento de projetos então decidiu

trabalhar em estreita colaboração com a equipe de RH e contratação dos prestadores de

serviços da empresa para desenvolver uma estratégia de comunicação mais eficaz e envolver os motoristas terceirizados no projeto. A equipe de gerenciamento de projetos organizou sessões de treinamento e workshops com os motoristas terceirizados para explicar os benefícios do novo sistema de gerenciamento de frota e responder a quaisquer preocupações que tivessem.



A equipe de gerenciamento de projetos também se reuniu com o sindicado dos motoristas

terceirizados para discutir o projeto e garantir que eles entendessem a importância do novo

sistema de gerenciamento de frota. Além disso, eles trabalharam em estreita colaboração com a equipe de RH e contratos para desenvolver uma política clara de privacidade que

esclarecesse como os dados dos dispositivos GPS seriam coletados e usados.



Apesar dos esforços da equipe de gerenciamento de projetos, a instalação dos dispositivos

GPS continuou a enfrentar resistência por parte de alguns motoristas terceirizados. Como

resultado, o projeto sofreu atrasos significativos e não foi concluído dentro do prazo

originalmente previsto. A empresa XYZ teve que tomar medidas adicionais para incentivar os motoristas terceirizados a permit