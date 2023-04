“O relacionamento entre o comércio eletrônico e a cadeia de abastecimento abriu novos caminhos para as organizações por meio do desenvolvimento de novos modelos de processos, suportados por ferramentas inéditas. As organizações transformam-se e a tecnologia é um elemento fundamental nessa transformação. É possível fazer compras direto de casa, de onde se solicita o que se quer, paga-se, e recebem-se os

produtos sem ter o trabalho de se deslocar até um estabelecimento comercial. É a conveniência. O famoso tripé pessoas-processos-tecnologia, mais do que nunca, fundamental. Qualquer iniciativa no mundo do comércio eletrônico exige mudanças culturais e de processos”.



Fonte: BERTAGLIA, P. R.Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p.446.



Como futuro(a) profissional na área da Logística, você terá diversos desafios pela frente, e um deles é voltado para os negócios que se relacionam por meio do comércio eletrônico em sua cadeia de abastecimento. Superar esse desafio é estar em constante transformação, junto a pessoas, processos e tecnologia. Não se acomodar é essencial. Um bom profissional que atua na área da Logística necessita se atualizar e conhecer os processos logísticos ponta a ponta de sua operação.



Assim, surge a nossa disciplina de Logística Empresarial, para trazer até você ainda mais significado e permitir a você compreender, de ponta a ponta, as operações logísticas e propor melhorias voltadas às pessoas, aos processos e à tecnologia, além de estar o mais próximo de uma logística eficiente com o produto certo, no local certo e no tempo certo.



Bom, e que tal experimentar um caso prático de uma grande organização que realiza a sua logística como um modelo, utilizando, com eficiência, pessoas, processos e tecnologia?

Assim, eu o(a) convido a assistir o vídeo do link a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=cRC4iktG-kE. Vamos experimentar esse caso e aprender!



Após essa experimentação, gostaria que você refletisse sobre suas experiências com a Logística: você já conhecia alguns dos processos apresentando no vídeo da experimentação? Pontue o que você observou e que mais chamou a sua atenção. Realize essa reflexão, ela será importante para você desenvolver a sua atividade MAPA.



No nosso próprio livro didático de Logística Empresarial, estudamos e aprendemos sobre conceitos que direcionam o avanço da Logística para atender às necessidades:



“As empresas, necessariamente, precisam utilizar a tecnologia da informação de forma ampla e atualizada para realizar uma gestão eficiente e eficaz dos seus fluxos e armazenagem de materiais para serem competitivas no seu ambiente de negócios”.



Fonte: ALVES, J. C. B.; PAPPA, M. F. Logística Empresarial. Maringá: UniCesumar, 2014. p. 21.



Chegou o momento mais esperado de sua atividade MAPA: aquele em que você colocará a mão na massa e partirá para a ação. Nesta atividade MAPA, você será convidado(a) a ter a experiência de uma situação profission