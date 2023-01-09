GENERACIONES DEL CRM.pptx

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LA EVOLUCIÓN DE LAS GENERACIONES DE CRM Y LAS TRIPULACIONES DE VUELO PARA UNA MEJOR COMUNICACIÓN EN CABINA Y PODER MEJORAR EL RENDIMIENTO DURANTE LAS OPERACIONES DE VUELO EN TODAS LA FASES YA QUE ES PRIMORDIAL IMPORTANCIA EL FACTOR HUMANO Y EL ENTORNO EN DONDE SE DESEVUELVEN
ES DE VITAL IMPORTANCIA ENTENDER COMO SE DESARROLLA EL SER HUMANO BAJO LINEAMIENTOS DE LIDERAZGO, PRESIÓN Y ESTRES EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO Y PODER IDENTIFICAR CUANDO SE PUEDE PRODUCIR UNA DE ESTAS PARA TENER UNA RESOLUCIÓN EXITOSA EN LA SEGURIDAD DE VUELO
LA EVOLUCIÓN DE LAS GENERACIONES DE CRM Y LAS TRIPULACIONES DE VUELO PARA UNA MEJOR COMUNICACIÓN EN CABINA Y PODER MEJORAR EL RENDIMIENTO DURANTE LAS OPERACIONES DE VUELO EN TODAS LA FASES YA QUE ES PRIMORDIAL IMPORTANCIA EL FACTOR HUMANO Y EL ENTORNO EN DONDE SE DESEVUELVEN
ES DE VITAL IMPORTANCIA ENTENDER COMO SE DESARROLLA EL SER HUMANO BAJO LINEAMIENTOS DE LIDERAZGO, PRESIÓN Y ESTRES EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO Y PODER IDENTIFICAR CUANDO SE PUEDE PRODUCIR UNA DE ESTAS PARA TENER UNA RESOLUCIÓN EXITOSA EN LA SEGURIDAD DE VUELO