GENERACIONES DEL CRM.pptx

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Leadership & Management

LA EVOLUCIÓN DE LAS GENERACIONES DE CRM Y LAS TRIPULACIONES DE VUELO PARA UNA MEJOR COMUNICACIÓN EN CABINA Y PODER MEJORAR EL RENDIMIENTO DURANTE LAS OPERACIONES DE VUELO EN TODAS LA FASES YA QUE ES PRIMORDIAL IMPORTANCIA EL FACTOR HUMANO Y EL ENTORNO EN DONDE SE DESEVUELVEN
ES DE VITAL IMPORTANCIA ENTENDER COMO SE DESARROLLA EL SER HUMANO BAJO LINEAMIENTOS DE LIDERAZGO, PRESIÓN Y ESTRES EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO Y PODER IDENTIFICAR CUANDO SE PUEDE PRODUCIR UNA DE ESTAS PARA TENER UNA RESOLUCIÓN EXITOSA EN LA SEGURIDAD DE VUELO

LA EVOLUCIÓN DE LAS GENERACIONES DE CRM Y LAS TRIPULACIONES DE VUELO PARA UNA MEJOR COMUNICACIÓN EN CABINA Y PODER MEJORAR EL RENDIMIENTO DURANTE LAS OPERACIONES DE VUELO EN TODAS LA FASES YA QUE ES PRIMORDIAL IMPORTANCIA EL FACTOR HUMANO Y EL ENTORNO EN DONDE SE DESEVUELVEN
ES DE VITAL IMPORTANCIA ENTENDER COMO SE DESARROLLA EL SER HUMANO BAJO LINEAMIENTOS DE LIDERAZGO, PRESIÓN Y ESTRES EN UNA SITUACIÓN DE RIESGO Y PODER IDENTIFICAR CUANDO SE PUEDE PRODUCIR UNA DE ESTAS PARA TENER UNA RESOLUCIÓN EXITOSA EN LA SEGURIDAD DE VUELO

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  1. 1. Generaciones del CRM
  2. 2. GENERACIONES DEL CRM Cockpit Resource Management United Airlines inició el primer programa CRM en 1981 El entrenamiento fue desarrollado con la ayuda de expertos que habían colaborado en otras industrias. El entrenamiento fue llevado a cabo en seminarios intensivos en donde los participantes diagnosticaban su propio estilo de trabajo dentro de la cabina. PRIMERA GENERACIÓN
  3. 3. Muchos otros programas en esta época fueron llevados a cabo de la misma forma, enfatizando el cambio en el comportamiento individual de los pilotos; tales como: • Falta de asertividad de los pilotos novatos • Autoritarismo de los capitanes veteranos Recordemos que estos dos temas fueron los errores atribuidos a la tripulación en el accidente de American Airlines en 1978 GENERACIONES DEL CRM PRIMERA GENERACIÓN
  4. 4. Esta generación se distingue por utilizar métodos psicológicos como base, con un gran enfoque en pruebas psicológicas y algunos conceptos generales, como liderazgo. Otra característica de esta generación fueron sus siglas CRM (Cockpit Resource Management) GENERACIONES DEL CRM PRIMERA GENERACIÓN
  5. 5. Crew Resource Management De nueva cuenta la NASA congregó a otro grupo de trabajo para la industria en 1986 Para este entonces bastantes aerolíneas habían iniciado el entrenamiento CRM, y muchas habían reportado logros, pero también muchos obstáculos. Una de las conclusiones a las que llegó el grupo de trabajo fue que este entrenamiento dejaría de llevarse a cabo como prácticas separadas y se envolvería en los programas de entrenamiento de vuelo y operaciones. GENERACIONES DEL CRM SEGUNDA GENERACIÓN
  6. 6. Crew Resource Management A principios de los 90’s el entrenamiento CRM comenzó a tomar múltiples caminos El entrenamiento comenzó a considerar múltiples factores que afectan a la tripulación de vuelo; por ejemplo, la cultura organizacional para determinar la seguridad. Esta generación integró el CRM con el entrenamiento técnico y lo enfocó en habilidades específicas y comportamientos que los pilotos pueden utilizar en sus funciones para hacerlas de manera más efectiva. GENERACIONES DEL CRM TERCERA GENERACIÓN
  7. 7. Estos nuevos programas comenzaron a reconocer y asesorarse en asuntos de Factores humanos. Una vez que se logró un entrenamiento CRM específico para la tripulación de vuelo, comenzó a expandirse a otras áreas como a los asistentes de vuelo, despachadores y personal de mantenimiento. TERCERA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM
  8. 8. Muchas aerolíneas comenzaron a llevar a cabo entrenamiento CRM de toda la tripulación de vuelo y algunas de estas también desarrollaron entrenamiento especializado para pilotos nuevos para enfocarlos a su rol de liderazgo como capitanes. TERCERA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM
  9. 9. Esta generación tuvo de logro, expandirse a toda la tripulación de vuelo (y posteriormente se expandiría más) sin embargo, tuvo la falla de que se comenzó a perder la intención del CRM: LA ADMINISTRACIÓN DEL ERROR HUMANO. TERCERA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM
  10. 10. Crew Resource Management En 1990 la FAA realizó un gran cambio al entrenamiento de la tripulación de vuelo con el inicio de su AQP Programa de Calificación Avanzado (AQP por sus siglas en inglés), el cual era un programa voluntario que permitía a las aerolíneas crear su propio programa innovador, ajustado a sus propias necesidades. CUARTA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM
  11. 11. Como parte de la integración del CRM en los entrenamientos técnicos de las tripulaciones, las aerolíneas añadieron comportamientos específicos a sus “checklists” de procedimientos normales y anormales; con la finalidad de mantener una base de CRM en las situaciones no estándares de la operación. CUARTA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM
  12. 12. En apariencia, el CRM había obtenido todos los logros buscados; se había adentrado a los procedimientos normales y anormales de las operaciones y ya no se trataba como un curso aparte y también comenzaba a solucionar los problemas asociados con el error humano; sin embargo, se encontraron algunas fallas de este entrenamiento. CUARTA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM
  13. 13. La mayoría de las tripulaciones de vuelo aceptaron el entrenamiento CRM aunque algunas no lo hicieron, sin embargo, a lo largo del tiempo su aceptación fue decayendo. CUARTA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM
  14. 14. Crew resource management En todas las generaciones anteriores, su motivación era el error humano Esta generación fomentó a presentar los errores como casos normales y a desarrollar estrategias para la gestión de dichos errores. La base de este entrenamiento deberá de ser capacitación formal con las limitaciones del rendimiento del ser humano. QUINTA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM
  15. 15. Esto incluye comunicar la naturaleza de los errores; así como, la fatiga, sobre carga de trabajo y emergencias. A partir de ahora la administración de errores se volverá el objetivo principal del CRM. QUINTA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM
  16. 16. Crew resource Manegement Los programas de entrenamiento en CRM han evolucionado condicionados sobre todo por los sucesos que han ocurrido en el mundo de la aviación y por el desarrollo de la ciencia psicológica en los últimos años. Los entrenamientos en CRM en el contexto operacional son evidencia de la efectividad del entrenamiento en CRM. SEXTA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM
  17. 17. La sexta generación del CRM, surge como continuación de la quinta generación anterior y refleja el hecho de que las tripulaciones aéreas no sólo deben enfrentarse al error humano en cabina, sino también de las amenazas externas provenientes del ámbito de operación. SEXTA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM
  18. 18. La característica principal de esta etapa es que tiene mayor percepción y conocimiento de los riesgos contextuales que deben ser manejados, como son amenazas de seguridad: cálculos erróneos en combustible o errores de comunicación por parte del controlador de tráfico aéreo. SEXTA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM
  19. 19. De esta forma el centro de atención no recae únicamente en el piloto, tripulación, en el entrenamiento específico, en el enfoque de la gestión del error, sino que la gestión de la amenaza y la seguridad abarca un campo mucho más amplio, que involucra el desarrollo de las operaciones aéreas. SEXTA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM
  20. 20. Por ello, en la actualidad, la metodología CRM tiene como objetivo: “No sólo eliminar, frenar o mitigar los errores, sino también identificar y hacer frente a las amenazas sistémicas a la seguridad que se presentan en un mundo tan complejo como es el de la aviación”. SEXTA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM
  21. 21. El camino por perseguir en estos procesos aún es largo ya que existen diferencias en la formación de unas compañías a otras. A pesar de que en 1998 el entrenamiento en CRM se volvió obligatorio para todas las compañías aéreas del mundo por la FAA, no todas las tripulaciones de aviación recibían dicha formación. A esto hay que añadir que existen aspectos importantes que el CRM no incluye y que pueden resultar básicos y necesarios para ayudar a las tripulaciones en su trabajo y con ello reducir los accidentes aéreos. SEXTA GENERACIÓN GENERACIONES DEL CRM

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