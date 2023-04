Service Center Region 13 Name ________________________________________ Date ______________ KWL Chart In the first column, write what you already know about the topic. In the second column, write what you want to know about the topic. After you have completed your research, write what you learned in the third column. Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου, (από το 1815 έως σήμερα), Γ΄ Γενικού Λυκείου 3. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, σ. 118-124 Μαθησιακοί Στόχοι: Γνώσης: Να γνωρίσουν τη συμβολή της Ελλάδας στο Β΄ παγκόσμιο πόλεμο Κατανόησης: Να κατανοήσουν τις επιπτώσεις του ανταγωνισμού των Μεγάλων Δυνάμεων στην Ελλάδα και γενικότερα στις ενδοβαλκανικές σχέσεις στις παραμονές του Β΄ παγκοσμίου πολέμου Να κατανοήσουν την επίθεση της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ιταλικής επεκτατικής πολιτικής Δεξιότητα: Να εκτιμήσουν την ιδιαιτερότητα και τις διαστάσεις της Εθνικής Αντίστασης των Ελλήνων Στρατηγικές διαφοροποιημένης μάθησης: Α) Διαβάθμιση στην στήλη What I Know ως προς το περιεχόμενο: Οι μαθητές δουλεύουν στον ίδιο στόχο, αλλά με διαφορετική στήριξη από τον/την εκπαιδευτικό, ανάλογα με το επίπεδο: Χαμηλό, Μεσαίο, Υψηλό. Στο χαμηλό επίπεδο τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα, στο μεσαίο, γενικά και αφηρημένα, ενώ στο υψηλό δίνονται μόνο οι κατηγορίες των ερωτημάτων.