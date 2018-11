pengharum mobil jogja batam, pengharum jok mobil batam, jual pengharum mobil batam, jual pengharum mobil little trees batam, jenis pengharum mobil batam, jual pengharum mobil 2022 batam, jual pengharum mobil unik batam, pengharum mobil 2022 batam, pengharum mobil kopi batam, pengharum mobil kertas batam



PARFUM Little Trees terbuat dari bahan pilihan dan mampu memberikan aroma segar di mobil AndaSegar dan harumnya mampu tahan lama hingga 49 hari dalam mobil Anda Selain untuk mobil, Little Trees juga dapat digunakan untuk mengharumkan tas, ruangan kamar, atau ruang kerja dengan banyak varian wangi AROMA YANG TERSEDIA

1.WILD CHERRY (Top best seller) AROMA CHERY BANGET DAN AGAK STRONG ENAKK

2 LEMON GROOVE, WANGI LEMON SEGERSANGAT BEST SELLER

3 NEWCAR NEW PORT (TOP BEST SELLER)

4 VANILA PRIDE (TOP BEST SELLER)

5. COPPER CANYON (BEST SELLER)

6 BLACK ICE (wangi maskulin parfum cowok )

7. PEACHY PEACH (BEST SELLER TOP WANGI BUAH PEACH SEGAR DAN SOFT



8 PINA COLADA (BEST SELLER)

9 GREEN APPLE (TOP BEST SELLER)

10 MORNING FRESH (BEST SELLER)

11. VANILLA AROMA (BEST SELLER)

12 VANILLA AROMA

13 Carribean colada (wANGI ENAKK ) TOP BEST SELLER

14VANILLA PRIDE (BEST SELLER) WANGI VANILLA BANGETTT

15 STRAWBERRY (TOP BEST SELLER)

16 LEATHER ( (BEST SELLER) WANGI KULIT KAYAK MOBIL BMW ENAKK BEST SELLER

17 CREAMY AVOCADO (WANGI ALPUKAT BEST SELLER)



18 LAVENDER (BEST SELLER)

19 SUMMERLINEN (TOP BEST SELLER WANGI ENAK DAN SOFT )

20 CHERRY BLOSSOM HONEY (WANGI ENAK BEST SELLER)

21PURE STEEL (BEST SELLER)

22 BAYSIDE BREEZE (BEST SELLER)

23 CINNAMON APPLE (WANGI APPLE GITU ENAKKK BANGETT)

24 CARRIBEAN COLADA (WANGI ENAKK BEST SELLER

25 BLACKBERRY CLOVE (BEST SELLER)

26 COTTON CANDY (BEST SELLER

27 BUBBLE GUMME (BEST SELLER









CUMAN ADA YANG DIATAS , ATC AROMA LAIN AKAN DI KIRIM AROMA RANDOM



HANYA ADA YANG DIATAS SAJA





serius langsung hubungi nomor diatas



SALES MARKETING

Bpk. Syaifur Rohman

+62 878-8088-8154





pengiriman dari tangerang selatan