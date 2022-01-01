Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
All Inclusive Wedding Package Wedding Package Jakarta Call 0812 1313 1575
Wedding Package Jakarta Wedding Package Jakarta | Call 0812 1313 1575
Hotel Wedding Package Wedding Package Jakarta | Call 0812 1313 1575
Intimate Wedding Package Wedding Package Jakarta Call 0812 1313 1575
Wedding Package Jakarta Call 0812 1313 1575 All In Wedding Package
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Wedding Package | Swissôtel Jakarta PIK Avenue - Call 0812 1313 1575 Slide 1 Wedding Package | Swissôtel Jakarta PIK Avenue - Call 0812 1313 1575 Slide 2 Wedding Package | Swissôtel Jakarta PIK Avenue - Call 0812 1313 1575 Slide 3 Wedding Package | Swissôtel Jakarta PIK Avenue - Call 0812 1313 1575 Slide 4 Wedding Package | Swissôtel Jakarta PIK Avenue - Call 0812 1313 1575 Slide 5
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.
Marketing
Jan. 01, 2022
24 views

0 Likes

Share

Download to read offline

Wedding Package | Swissôtel Jakarta PIK Avenue - Call 0812 1313 1575

Download to read offline

Marketing
Jan. 01, 2022
24 views

"KLIK https://wa.me/6281213131575 , Grand Tropic Suites Hotel Wedding Package, Mercure Batavia Hotel Wedding Package, Aloft Hotel Wedding Package, Holiday Inn Kemayoran Hotel Wedding Package, Santika Premiere Hotel Wedding Package, Wedding Package, Paket Pernikahan All In, All Inclusive

Memopro Wedding Organizer
Jl. Mini III D4 no 58 (belakang area TMII)
Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.
https://g.co/kgs/DYuYSR

Langsung Owner 0812 8289 1133
https://www.instagram.com/memopro_weddingorganizer/
https://www.weddingku.com/wedding-vendors/wedding-planner/memopro-wedding-organizer

#swissotel, #swissôteljakartapikavenue, #pernikahanindonesia, #pernikahanadat, #pernikahanimpian, #pernikahanislami, #weddingorganizer, #weddingorganizerjakarta, #weddingplannerjakarta, #weddingplanner"

Recommended

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
Stories That Stick: How Storytelling Can Captivate Customers, Influence Audiences, and Transform Your Business Kindra Hall
(5/5)
Free
The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism Thomas Frank
(4.5/5)
Free
Priceless: The Myth of Fair Value (and How to Take Advantage of It) William Poundstone
(4.5/5)
Free
Propaganda Edward Bernays
(0/5)
Free
Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception George A. Akerlof
(3.5/5)
Free
Get Clients Now! (TM): A 28-Day Marketing Program for Professionals, Consultants, and Coaches C. Hayden
(0/5)
Free
Ogilvy on Advertising in the Digital Age Miles Young
(5/5)
Free
The Psychology of Selling: Increase Your Sales Faster and Easier Than You Ever Thought Possible Brian Tracy
(4.5/5)
Free
The 22 Immutable Laws of Marketing: Exposed and Explained by the World's Two Al Ries
(4.5/5)
Free
Secondhand: Travels in the New Global Garage Sale Adam Minter
(4/5)
Free
Marketing Made Simple: A Step-by-Step StoryBrand Guide for Any Business Donald Miller
(5/5)
Free
Influencer: Building Your Personal Brand in the Age of Social Media Brittany Hennessy
(3.5/5)
Free
Pogue's Basics: Money: Essential Tips and Shortcuts (That No One Bothers to Tell You) About Beating the System David Pogue
(4/5)
Free
Building a StoryBrand: Clarify Your Message So Customers Will Listen Donald Miller
(4.5/5)
Free
The $12 Million Stuffed Shark: The Curious Economics of Contemporary Art Don Thompson
(3.5/5)
Free
Secrets of Question-Based Selling: How the Most Powerful Tool in Business Can Double Your Sales Results Thomas Freese
(5/5)
Free

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
Inside the Tornado Geoffrey A. Moore
(4/5)
Free
The 22 Immutable Laws of Marketing Al Ries
(4.5/5)
Free
Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion Elizabeth L. Cline
(4.5/5)
Free
Influence, New and Expanded: The Psychology of Persuasion Robert B. Cialdini
(4.5/5)
Free
22 Immutable Laws of Branding Al Ries
(4.5/5)
Free
Influence: The Psychology of Persuasion Robert B. Cialdini, PhD
(4.5/5)
Free
Permission Marketing: Turning Strangers into Friends, and Friends into Customers Seth Godin
(4.5/5)
Free
Yes!: 50 Scientifically Proven Ways to Be Persuasive Noah J. Goldstein
(4.5/5)
Free
Building a StoryBrand: Clarify Your Message So Customers Will Listen Donald Miller
(5/5)
Free
Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions Dan Ariely
(4.5/5)
Free
Crossing the Chasm: Marketing and Selling Technology Projects to Mainstream Customers Geoffrey A. Moore
(4.5/5)
Free
Alchemy: The Dark Art and Curious Science of Creating Magic in Brands, Business, and Life Rory Sutherland
(4.5/5)
Free
Wanting: The Power of Mimetic Desire in Everyday Life Luke Burgis
(5/5)
Free
Unleashing the Idea Virus Seth Godin
(4.5/5)
Free
Contagious: Why Things Catch On Jonah Berger
(4.5/5)
Free
Cheap: The High Cost of Discount Culture Ellen Ruppel Shell
(4/5)
Free

  • Be the first to like this

Wedding Package | Swissôtel Jakarta PIK Avenue - Call 0812 1313 1575

  1. 1. All Inclusive Wedding Package Wedding Package Jakarta Call 0812 1313 1575
  2. 2. Wedding Package Jakarta Wedding Package Jakarta | Call 0812 1313 1575
  3. 3. Hotel Wedding Package Wedding Package Jakarta | Call 0812 1313 1575
  4. 4. Intimate Wedding Package Wedding Package Jakarta Call 0812 1313 1575
  5. 5. Wedding Package Jakarta Call 0812 1313 1575 All In Wedding Package

"KLIK https://wa.me/6281213131575 , Grand Tropic Suites Hotel Wedding Package, Mercure Batavia Hotel Wedding Package, Aloft Hotel Wedding Package, Holiday Inn Kemayoran Hotel Wedding Package, Santika Premiere Hotel Wedding Package, Wedding Package, Paket Pernikahan All In, All Inclusive Memopro Wedding Organizer Jl. Mini III D4 no 58 (belakang area TMII) Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. https://g.co/kgs/DYuYSR Langsung Owner 0812 8289 1133 https://www.instagram.com/memopro_weddingorganizer/ https://www.weddingku.com/wedding-vendors/wedding-planner/memopro-wedding-organizer #swissotel, #swissôteljakartapikavenue, #pernikahanindonesia, #pernikahanadat, #pernikahanimpian, #pernikahanislami, #weddingorganizer, #weddingorganizerjakarta, #weddingplannerjakarta, #weddingplanner"

Views

Total views

24

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×