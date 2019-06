Online Read Ebook Sigo siendo yo / Still me

Sigo siendo yo / Still me by Jojo Moyes

















Title: Sigo siendo yo / Still me

Author: Jojo Moyes

Pages: 544

Format: PDF / EPUB / MOBI

ISBN: 9781947783256

Publisher: PRH Grupo Editorial









Description



Sigo siendo yo / Still me by Jojo Moyes De la autora de Yo antes de ti y Después de ti, el esperado nuevo libro de la heroína que nos robó el corazón. Lou Clark sabe demasiadas cosas...

Sabe cuántos kilómetros hay entre su nuevo hogar en Nueva York y su nuevo novio, Sam, en Londres.

Sabe que su jefe es un buen hombre y sabe que su mujer le está ocultando un secreto.

Lo que Lou no sabe es que está a punto de conocer a alguien que va a poner toda su vida patas arriba.

Porque Josh le recordará tanto a un hombre que conocía que hace que el corazón le duela.

Lou no sabe lo que hará a continuación, lo que sí sabe es que lo que decida lo cambiará todo para siempre.

La crítica ha dicho...

«Los libros de Jojo nunca fallan para arrancarme una sonrisa con su sinceridad, humor y empatía hacia lo que significa ser humano. ¡Imprescindible!»

Emilia Clarke, actriz protagonista de Antes de ti

«Louisa es la mezcla perfecta entre alocada y brillante, una heroína a la que no le importa arriesgarse con su vestimenta con un don para resolver los problemas de los demás. Y es un placer verla afrontar los suyos.»

Booklist

«Cuando acabé este libro no quería escribir una reseña, lo que quería era volver a leerlo.»

The New York Times (sobre Yo antes de ti)

«Una historia de amor enormemente emocionante... Una novela encantadora, nada tradicional, y cautivadora.»

Publishers Weekly (sobre Yo antes de ti)

«Como sus colegas David Nicholls y Marian Keyes, Moyes posee el envidiable don de saber hacer reír al lector incluso en las circunstancias más adversas.»

The Independent (sobre Después de ti)

«Jojo Moyes posee un talento sin igual para escribir sobre la vida diaria de una manera cálida pero también divertida; consigue romperte el corazón para después hacer que vuelvas a creer en el amor.»

Sunday Express (sobre Después de ti) ENGLISH DESCRIPTION From the sensational #1 New York Times bestselling author Jojo Moyes, a new book featuring her iconic heroine of Me Before You and After You, Louisa Clark Louisa Clark arrives in New York ready to start a new life, confident that she can embrace this new adventure and