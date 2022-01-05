2021年10月15日に、「グローバルサーマルマッサージチェアに関する市場レポート, 2017年-2028年の推移と予測、会社別、地域別、製品別、アプリケーション別の情報」の調査資料を発表しました。サーマルマッサージチェアの市場生産能力、生産量、販売量、売上高、価格及び今後の動向を説明します。バースツールの主要メーカーの製品特徴、製品規格、価格、販売収入及び世界と中国市場の主要メーカーの市場シェアを重点的に分析する。過去データは2016年から2020年まで、予測データは2021年から2027年までです。



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レポートID： 182692

発表時期： 2021-12-30

レポートカテゴリ： 消費財

ページ数： 101

レポート言語： 英語、日本語

グラフ数： 144

レポート形式： PDF



市場分析と見通し:サーマルマッサージチェア の世界の主要メーカーには、Panasonic, Osaki, Family Inada, Fujiiryoki, Human Touch, OSIM, Ogawa, OTO Bodycare and Rotal and などがある。2021年、世界の大手6社の売上は ％のシェアを占めています。

北米の サーマルマッサージチェア 市場は、2021 年に 百万米ドル、中国市場は 2028 年に 百万米ドルになると予測されています。世界市場における中国のシェアは、2021年に ％で、2028年にはxx％に達し、年間平均成長率（CARG）は ％と予測されています。ヨーロッパの サーマルマッサージチェア 市場では、ドイツが2028年までに 百万米ドルに達すると予測されています。アジアでは、日本と韓国の市場が最も注目されていて、今後6年間の平均成長率（CARG）はそれぞれ %と %です。

Full Body Massage Chairsは、2021年には サーマルマッサージチェア 世界市場の %を占めていましたが、コロナ以降の期間には %のCAGRで成長し、2028年には 百万米ドルになると予測されています。一方、Householdセグメントは、2028年まで年間平均成長率（CARG）％で成長し、2028年には約 ％のシェアを占めることになります。

世界のサーマルマッサージチェア規模とセグメント

世界のサーマルマッサージチェア市場は、会社別、地域別、製品別とアプリケーションによって細分化することができます。世界のサーマルマッサージチェア市場における主な会社、関係者及びその他の参加者は、本調査レポートを重要なリソースとして活用することができます。このレポートは、2016年から2027年までの会社別、地域（国）別、製品別及びアプリケーション別の売上実績と予測に焦点を当てています。

製品別

Full Body Massage Chairs

Upper Body Massage Chairs

アプリケーション別

Household

Office

Spa

Other

会社別

Panasonic

Osaki

Family Inada

Fujiiryoki

Human Touch

OSIM

Ogawa

OTO Bodycare

Rotal

iRest

地域別

北米

アメリカ

カナダ

ヨーロッパ

ドイツ

フランス

イギリス

イタリア

ロシア

その他のヨーロッパ地域

アジア太平洋地域

中国

日本

韓国

東南アジア

インド

オーストラリア

その他のアジア太平洋地域

ラテンアメリカ

メキシコ

ブラジル

その他のラテンアメリカ地域

中東とアフリカ

トルコ

サウジアラビア

アラブ首長国連邦

その他の中東及びアフリカ地域

レポートの詳細内容・お申込みはこちら

https://www.qyresearch.co.jp/reports/182692/hyperthermia-massage-chair



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