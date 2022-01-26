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قواعد اللغة العربية

Jan. 26, 2022
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Education

اللغة العربية هي جزء لا يتجزأ من الحضارات العربية والإسلامية، وبانتشار الدين الإسلامي بأرجاء الأرض تنتشر اللغة العربية ويزداد روادها على مستوى العالم، ولتلك الأهمية البالغة تم اعتماد اللغة العربية كلغة هامة وأساسية في التداول والاستخدام بعدد كبير من المؤتمرات الدولية على مستوى العالم، واعتمدت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة اللغة العربية كثالث أهم لغة متداولة ومستخدمة بشكل فعال بأرجاء العالم، وهذا مصدر فخر لنا نحن المسلمون والعرب جميعاً.
وقد كان العربُ قديماً يتحدّثونَ اللغة العربيّة على سليقتهم بطلاقة وفصاحة دونَ الحاجة إلى قواعدَ تضبطُ لغتهم، فخلّفوا وراءَهم إرثاً لُغويّاً بنظمهم الشعرَ الجاهليّ بأفصح الكلمات وأجمل الأساليب، ولم يبدأ العرب بوضع القواعدِ النحويّة للغة إلّا خوفاً على اللغة العربيّة، وذلك بعد ظهور اللحن في القرآن الكريم؛ بسبب اتساع رقعة الدولة الإسلاميّة الذي أدّى إلى اختلاط العرب بغيرهم

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قواعد اللغة العربية

  1. 1. ‫قواعد‬ ‫أساسيات‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫وتقديم‬ ‫إعداد‬ : ‫التدريبية‬ ‫للحقائب‬ ‫رؤية‬ ‫شركة‬
  2. 2. ‫ووظائفها‬ ‫اللغة‬ ‫خصائص‬ 01 ‫نظام‬ ‫اللغة‬ ‫رمزي‬ . 06 ‫اجتماعية‬ ‫اللغة‬ . 03 ‫تحمل‬ ‫اللغة‬ ‫معنى‬ . 02 ‫صوتية‬ ‫اللغة‬ . 05 ‫نامية‬ ‫اللغة‬ . 04 ‫مكتسبة‬ ‫اللغة‬ .
  3. 3. ‫اللغة‬ ‫وظائف‬ : 05 01 02 03 04 ‫والتعلم‬ ‫التعليم‬ . ‫تفكير‬ ‫وسيلة‬ ‫أنها‬ . ‫للتعبير‬ ‫وسيلة‬ ‫هي‬ . ‫لالتصال‬ ‫وسيلة‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫وهي‬ ‫المجتمع‬ ‫أفراد‬ ‫بجميع‬ . ‫التراث‬ ‫لحفظ‬ ‫وسيلة‬ ‫واللغة‬ ‫حضارة‬ ‫أو‬ ‫مجتمع‬ ‫ألي‬ ‫والعلوم‬ .
  4. 4. ‫وأقسامها‬ ‫الكلمة‬ ‫تصنيف‬ ِ ‫ة‬َ ‫م‬ِ‫ل‬ َ ‫الك‬ ُ ‫اع‬َ ‫و‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ : ‫م‬ ْ ‫اس‬ . ُ ‫ف‬ْ ‫ر‬َ ‫ح‬ . ‫ل‬ْ ‫ع‬ِ ‫ف‬ .
  5. 5. ‫الفعل‬ ‫عالمات‬ ‫الماضي‬ ‫الفعل‬ ‫عالمات‬ . ‫المضارع‬ ‫الفعل‬ ‫عالمات‬ . ‫المضارع‬ ‫الفعل‬ ‫عالمات‬ .
  6. 6. ‫االسم‬ ‫عالمات‬ : ‫النداء‬ ‫قبول‬ 03 ‫الجر‬ ‫قبول‬ 01 ‫التنوين‬ ‫قبول‬ 02 ‫دخول‬ ‫قبول‬ ( ‫ال‬ ) ‫عليه‬ 04 ‫اإلسناد‬ 05
  7. 7. ‫اآلتية‬ ‫األقسام‬ ‫في‬ ‫المبنية‬ ‫األسماء‬ ‫نحصر‬ : ‫الضمائر‬ ) ‫أقسامها‬ ‫بجميع‬ .( 1 2 3 4 5 6 ‫اإلشارة‬ ‫أسماء‬ . ‫الموصولة‬ ‫األسماء‬ . ‫المركبة‬ ‫األعداد‬ . ‫االستفهام‬ ‫أسماء‬ . ‫الظروف‬ ‫بعض‬ .
  8. 8. ‫التمييز‬ ‫المستثنى‬ ‫المعرب‬ ‫المنادى‬ ‫إن‬ ‫اسم‬ ‫وأخواتها‬ ‫كان‬ ‫خبر‬ ‫وأخواتها‬ ‫التوابع‬
  9. 9. ‫المطلق‬ ‫المفعول‬ ‫أنواع‬ : 01 ‫للفعل‬ ‫مؤكد‬ ‫مطلق‬ ‫مفعول‬ . 02 ‫للنوع‬ ‫مبين‬ ‫مطلق‬ ‫مفعول‬ . 03 ‫المبين‬ ‫المطلق‬ ‫المفعول‬ ‫للعدد‬ .
  10. 10. ‫ألجله‬ ‫والمفعول‬ ‫المطلق‬ ‫المفعول‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ : ‫بينهما‬ ‫االختالف‬ : ‫لفظ‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫المطلق‬ ‫المفعول‬ ،‫ألجله‬ ‫المفعول‬ ‫أما‬ ‫ومعناه‬ ‫فعله‬ ‫الل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫بفعله‬ ‫له‬ ‫عالقة‬ ‫فال‬ ‫فظ‬ ‫والمعنى‬ . ‫لماذا‬ ‫لـ‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫جوا‬ ‫يقع‬ ‫ألجله‬ ‫المفعول‬ ‫ماذا‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫أو‬ َ ‫م‬ِ‫ل‬ ‫أو‬ ‫ماذا‬ ‫ألجل‬ ‫أو‬ . ‫أما‬ ‫قلبي‬ ‫مصدر‬ ‫ألجله‬ ‫المفعول‬ ‫ذلك‬ ‫يشترط‬ ‫فال‬ ‫المطلق‬ ‫المفعول‬ . ‫أو‬ ‫فعله‬ ‫يؤكد‬ ‫المطلق‬ ‫المفعول‬ ‫أما‬ ‫عدده‬ ‫يبين‬ ‫أو‬ ‫نوعه‬ ‫يبين‬ ‫سب‬ ‫يفيد‬ ‫فهو‬ ،‫ألجله‬ ‫المفعول‬ ‫ب‬ ‫فعله‬ ‫وقوع‬ .
  11. 11. ‫بينهما‬ ‫الشبه‬ : ‫مصدر‬ ‫كالهما‬ . ‫منصوب‬ ‫كالهما‬ . ‫فعلية‬ ‫جملة‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫كالهما‬ ‫اسمية‬ ‫أو‬ . ‫الجملة‬ ‫متممات‬ ‫من‬ ‫كالهما‬ ‫ا‬ً ‫ي‬‫أساس‬ ‫وليس‬ ‫فضلة‬ ‫أي‬ .
  12. 12. ‫الحال‬ ‫أنواع‬ : ‫المفردة‬ ‫الحال‬ ‫شبه‬ ‫الحال‬ ‫الجملة‬ ‫الجملة‬ ‫الحال‬
  13. 13. ‫وأحكامها‬ ‫المجرورة‬ ‫األسماء‬ ‫منها‬ ‫حاالت‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫ا‬ً ‫ر‬‫مجرو‬ ‫االسم‬ ‫يكون‬ : َ ‫د‬ْ ‫ع‬َ‫ب‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ِ ‫ر‬َ ‫ج‬‫ال‬ ِ ‫وف‬ُ ‫ر‬ُ ‫ح‬ ‫االسم‬ ‫أضيف‬ ‫إذا‬ ‫اسم‬ ‫إلى‬ ( ‫إليه‬ ‫المضاف‬ ) ‫تابعا‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬ ‫لمجرور‬
  14. 14. ‫المضارع‬ ‫الفعل‬ ‫بناء‬ : ‫هما‬ ‫حالتين‬ ‫في‬ ‫المضارع‬ ‫الفعل‬ ‫يبنى‬ : ‫النسوة‬ ‫بنون‬ ‫يتصل‬ ‫أن‬ : ‫السكون‬ ‫على‬ ‫يبنى‬ . ‫الخفيفة‬ ‫أو‬ ‫الثقيلة‬ ‫التوكيد‬ ‫بنون‬ ‫يتصل‬ ‫أن‬ .
  15. 15. ‫االستثناء‬ ‫جملة‬ ‫أركان‬ : 3 2 1 ‫منه‬ ‫المستثنى‬ . ‫المستثنى‬ . ‫االستثناء‬ ‫أداة‬ .
  16. 16. ‫االستثناء‬ ‫أدوات‬ : 01 ‫االستثناء‬ ‫حروف‬ . 02 ‫االستثناء‬ ‫أسماء‬ : ‫وسوى‬ ‫غير‬ . 03 ‫االستثناء‬ ‫أفعال‬ ( : ‫عد‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫حاشا‬ ‫ـ‬ ‫خال‬ .)
  17. 17. ‫العقلي‬ ‫المجاز‬ : ( ‫يكـون‬ ‫أن‬ ‫تمنـع‬ ‫قرينـة‬ ‫مـع‬ ‫لعالقـة‬ ‫صـاحبه‬ ‫غيـر‬ ‫إلـى‬ ‫معناه‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الفعل‬ ‫إسناد‬ ‫وهو‬ ‫ا‬ً ‫ي‬‫حقيق‬ ‫اإلسناد‬ ) ‫وعالقاته‬ : 01 02 03 04 05 06 07 ‫ة‬‫السببي‬ ‫الزمانية‬ ‫المكانية‬ ‫الزمانية‬ ‫المفعولية‬ ‫الفاعلية‬ ‫المصدرية‬
  18. 18. ‫ثانيا‬ / ‫وهي‬ ‫المعنوية‬ : 01 ‫التورية‬ . 06 ‫بما‬ ‫الذم‬ ‫تأكيد‬ ‫المدح‬ ‫يشبه‬ . 03 ‫المقابلة‬ . 02 ‫الطباق‬ . 05 ‫بم‬ ‫المدح‬ ‫تأكيد‬ ‫ا‬ ‫الذم‬ ‫يشبه‬ . 04 ‫التعليل‬ ‫حسن‬ .
  19. 19. ‫تنوين‬ ‫الضم‬ ‫تنوين‬ ‫الكسر‬ ‫تنوين‬ ‫الفتح‬ ‫أنواع‬ ‫التنوين‬
  20. 20. ‫التنوين‬ ‫ألف‬ ‫فيها‬ ‫تزاد‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المواضع‬ : ‫بتاء‬ ‫المنتهية‬ ‫األسماء‬ ‫مربوطة‬ . ‫باأللف‬ ‫المنتهية‬ ‫األسماء‬ ‫المقصورة‬ . ‫بألف‬ ‫المنتهية‬ ‫األسماء‬ ‫همزة‬ ‫عليها‬ . 02 03 ‫بهمزة‬ ‫المنتهية‬ ‫األسماء‬ ‫ألف‬ ‫بعد‬ . 04 01
  21. 21. ‫لكم‬ ً‫ا‬‫شكر‬

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