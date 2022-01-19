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المهارات البحثية

Jan. 19, 2022
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Education

في البحوث العلمية التربوية؛ دائمًا ما تجد تنميةً للمهارات على اختلاف أنواعها ومجالاتها، وذلك لأننا في عالمٍ وعصرٍ يتسم بكونه عصر المهارات الإبداعية والأكثر ذكاءً، كون من يمتلك المهارة والقدرة هو من يستحق القدرة على المنافسة في الأيام القادمة، فمجال المهارات يعتبر -بصفةٍ عامة- من أهم المجالات التي تحدث فيها تطورات بشكلٍ دائم، نظرًا لاعتماد التقنيات الحديثة جميعها على خلق مهاراتٍ جديدةٍ وحديثة.
يشكل الاهتمام بالبحث العلمي اتجاهًا عامًا تأخذ به الدول المتقدمة على نطاقٍ واسع، وتسعى الدول النامية إلى التوصل به لمجابهة مشكلاتها المختلفة وتطوير أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. وجاء الاهتمام المتزايد بالبحث العلمي، جزءًا من هذا الاتجاه العام وتعبيرًا عنه، على أساس أن الإنسان هو مصدر القوة والتقدم في كل مجتمع، وأن التربية هي التطبيق الأساسي لتحقيق القوة الذاتية لجميع أفراد المجتمع، وأن البحث العلمي هو وسيلة التربية لتحسين أساليبها والنهوض بمستقبلها، ومواجهة المطالب المتعددة الملقاة عليها.

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المهارات البحثية

  1. 1. ‫تنمية‬ ‫البحثية‬ ‫المهارات‬ ‫تقديم‬ ‫و‬ ‫إعداد‬ : ‫للحقائب‬ ‫رؤية‬ ‫شركة‬ ‫التدريبية‬
  2. 2. ‫الجيد‬ ‫البحث‬ ‫شروط‬ ‫التنظيم‬ . ‫القصد‬ ( ‫الغرض‬ ) . ‫الدقة‬ . ‫التعميم‬ ( ‫التماثل‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ) . ‫المراجعة‬ ‫إمكانية‬ ( ‫التحقق‬ ) . 1 2 3 4 5
  3. 3. ‫البحث‬ ‫كتابة‬ ‫مهارة‬ . ‫العلمية‬ ‫المادة‬ ‫جمع‬ ‫مهارة‬ . 1 2 ‫مواقع‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫مهارة‬ ‫األنترنت‬ . ‫الحاسب‬ ‫استخدام‬ ‫مهارة‬ ‫االلى‬ . 3 4 ‫الناقد‬ ‫التفكير‬ ‫مهارات‬ . 5
  4. 4. ً ‫ال‬‫أو‬ : ‫البحث‬ ‫كتابة‬ ‫مهارة‬ : ‫اإلعداد‬ ‫مرحلة‬ ‫للبحث‬ . ‫إعداد‬ ‫مرحلة‬ ‫البحث‬ . ‫كتابة‬ ‫مرحلة‬ ‫البحث‬ ‫تقرير‬ .
  5. 5. ‫العلمي‬ ‫للبحث‬ ‫كتابة‬ ‫خطوات‬ ‫مراحل‬ : ‫اختيار‬ ‫الموضوع‬ ‫ووضع‬ ‫الخطة‬ . ‫جمع‬ ‫المادة‬ ‫العلمية‬ . ‫تحرير‬ ‫البحث‬ . ‫النص‬ ‫خدمة‬ . ‫المرحلة‬ ‫النهائية‬ . 05 04 03 02 01
  6. 6. 1 . ‫العلمية‬ ‫المادة‬ ‫جمع‬ ‫مصادر‬ ‫أهم‬ : 07 ‫المخطوطات‬ . 06 ‫والقواميس‬ ‫الموسوعات‬ ‫المعارف‬ ‫ودوائر‬ . 05 ‫العلمية‬ ‫الرسائل‬ ( ‫ماجست‬ ‫ير‬ ‫ودكتوراه‬ . ) 04 ‫والندوات‬ ‫العلمية‬ ‫المؤتمرات‬ . 01 ‫ومراجع‬ ‫مصادر‬ ‫الكتب‬ . 02 ‫المتخصصة‬ ‫الدوريات‬ . ‫المعلومات‬ ‫شبكة‬ ‫اإللكترونية‬ ( ‫اإلنترنت‬ .) 03
  7. 7. ‫الحاسوب‬ ‫استخدام‬ ‫خصائص‬ ‫من‬ ‫فى‬ ‫البحث‬ ‫عملية‬ ‫العملى‬ ‫تشمل‬ ‫االت‬ ‫ى‬ : 01 ‫السرعة‬ . 06 ‫الثنائية‬ ‫األرقام‬ . 03 ‫التخزين‬ . 02 ‫القدرة‬ . 05 ‫اآللي‬ ‫التشغيل‬ . 04 ‫الدقة‬ .
  8. 8. ً‫ا‬‫خامس‬ : ‫الناقد‬ ‫التفكير‬ ‫مهارات‬ : 01 ‫المشكالت‬ ‫حل‬ ‫مهارات‬ . 02 ‫العلمي‬ ‫التحليل‬ ‫مهارات‬ .
  9. 9. ‫البحثية‬ ‫المهارات‬ ‫ة‬ّ ‫ي‬‫أهم‬ ً ‫ق‬‫آفا‬ ‫البحثية‬ ‫المهارات‬ ‫تفتح‬ ‫ا‬ ‫الكتشاف‬ ‫الباحث‬ ‫أمام‬ ً ‫ة‬‫واسع‬ ‫المختلفة‬ ‫الظواهر‬ . ‫المجتمع‬ ‫تستطيع‬ ‫التي‬ ‫الوسيلة‬ ‫ات‬ ‫والتخط‬ ،‫العقبات‬ ‫اجتياز‬ ‫بواسطتها‬ ‫يط‬ ‫األخطاء‬ ‫وتفادي‬ ‫للمستقبل‬ . ‫من‬ ‫الفئات‬ ‫لجميع‬ ‫ضروري‬ ‫ف‬ ‫ومتخصصين‬ ‫وطالب‬ ‫مدرسين‬ ‫ي‬ ‫المختلفة‬ ‫المجاالت‬ . ‫البحثية‬ ‫المهارات‬ ‫تعتبر‬ ‫هى‬ ‫األساسية‬ ‫الدعامة‬ ‫والتطور‬ ‫لالقتصاد‬ .
  10. 10. ‫البحثية‬ ‫المهارات‬ ‫تنمية‬ ‫وآليات‬ ‫طرق‬ ‫بعض‬ 05 01 02 03 04 ‫أساسيات‬ ‫في‬ ‫كتب‬ ‫قراءة‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ . ‫منشورة‬ ‫علمية‬ ‫أبحاث‬ ‫قراءة‬ ‫باللغة‬ ‫إالنجليزية‬ ( ‫بالل‬ ‫أو‬ ‫غة‬ ‫التخصص‬ ‫حسب‬ ‫أو‬ ‫العربية‬ ) . ‫الرسائ‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ٍ ‫د‬‫عد‬ ‫على‬ ‫الع‬ ّ ‫االط‬ ‫ل‬ ‫وقراءتها‬ ‫التخصص‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ . ‫مناقشات‬ ‫لجنة‬ ‫اجتماعات‬ ‫حضور‬ ‫والدكتوراه‬ ‫الماجستير‬ ( ‫السيمن‬ ‫ار‬ .) ‫لألبحا‬ ‫المكثفة‬ ‫القراءة‬ ‫ث‬ ‫العرب‬ ‫باللغة‬ ‫المنشورة‬ ‫ية‬ ‫التخصص‬ ‫في‬ .
  11. 11. ‫لكم‬ ً‫ا‬‫شكر‬

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