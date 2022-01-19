فن التيرازو

تم اختراع terrazzo من قِبل عمال البناء الفينيس في إيطاليا في أوائل القرن العشرين. أعمالهم اليدوية الرائعة كشفت الشظايا الرخامية على السطح النهائي للخرسانة. كان النمط فريدًا وشعبيًا. تم تقديمه إلى الصين في أواخر الخمسينات من القرن العشرين واستخدم في المدارس والمطارات والمستشفيات، إلخ.. نظرًا لحدود عملية الإنتاج في ذلك الوقت؛ وكان تيرازو له عيوب في التعامل مع المشاكل، وسهولة الاختراق، والتآكل السهل، وسهولة التجلية. بعد تسعينيات القرن العشرين؛ بدأت تظهر مواد جديدة. أداء وسعر الجرانيت والحجر الاصطناعي أكثر مهيمنة من تيرازو التقليدي.

في السنوات الأخيرة؛ مع ظهور وتطوير التكنولوجيا الحرفية، عادت تيرازو للظهور أمام الناس، ولكنه تطور وأصبح يستخدم في صنع قوالب للاستخدام في المنزل للزينة تناسب النمط العصري للحياة.

وهذا البرنامج التدريبي سيساعدك على اكتساب مهارة صنع قالب التيرازو بأشكاله المختلفة وألوانه الرائعة.

