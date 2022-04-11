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مشكلات التمريض.pdf

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Apr. 11, 2022
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التفكير الناقد وحل المشكلات.pdf
التفكير الناقد وحل المشكلات.pdf
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مشكلات التمريض.pdf

Apr. 11, 2022
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Education

تعتبر مهنة التمريض من المهن التي ترتبط بالمجتمع بشكل مباشر وبكافة فئاته وتعتبر أيضاً مهنة إنسانية فالممرض يتعامل مع كافة الأفراد وكافة الأعمار وهو ما يجعل من مهنته وسيلة لتقديم الخدمات الطبية وأيضاً تقديم النصح والإرشاد للوقاية من كل ما يضر صحة المريض.

تعتبر مهنة التمريض من المهن التي ترتبط بالمجتمع بشكل مباشر وبكافة فئاته وتعتبر أيضاً مهنة إنسانية فالممرض يتعامل مع كافة الأفراد وكافة الأعمار وهو ما يجعل من مهنته وسيلة لتقديم الخدمات الطبية وأيضاً تقديم النصح والإرشاد للوقاية من كل ما يضر صحة المريض.

Education

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مشكلات التمريض.pdf

  1. 1. ‫مشكالت‬ ‫التمريض‬ ‫وتقديم‬ ‫إعداد‬ : ‫التدريبية‬ ‫للحقائب‬ ‫رؤية‬
  2. 2. ‫أساسية‬ ‫مفاهيم‬
  3. 3. ‫التمريض‬ : ‫ل‬ ‫نةة‬ّ ‫ي‬‫ع‬ُ ‫م‬ ‫ة‬ّ ‫ي‬‫صح‬ ‫مشكلة‬ ‫من‬ ‫يعاني‬ ‫إلنسان‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫خدمة‬ ‫تقديم‬ ‫هو‬ ‫التمريض‬ ‫الرتقةا‬ ‫وال‬ ‫الوسةدية‬ ‫الووانةب‬ ‫جمية‬ ‫على‬ ‫ز‬ ّ ‫ويرك‬ ،‫استعادته‬ ‫على‬ ‫ومساعدته‬ ‫الصحية‬ ‫بحالته‬ ‫عقليةة‬ ‫العةون‬ ‫يةد‬ ّ ‫د‬‫مة‬ ‫أو‬ ‫مةا‬ ‫بمةر‬ ‫اإلصةابة‬ ‫مةن‬ ‫الوقايةة‬ ‫إلى‬ ‫التمريض‬ ‫يهدف‬ ‫قد‬ ‫كما‬ ،‫والروحية‬ ‫منه‬ ‫والوقاية‬ ‫وعالجه‬ ‫ن‬ّ ‫ي‬‫ع‬ُ ‫م‬ ‫مر‬ ‫لتشخيص‬ .
  4. 4. ‫التمريض‬ ‫مهنة‬ ‫ممارس‬ : ‫التمريمةية‬ ‫الخةدمات‬ ‫أدمةل‬ ‫يقةدا‬ ‫الةم‬ ‫المهنةي‬ ‫الشةخص‬ ‫هةو‬ ‫التمةريض‬ ‫مهنةة‬ ‫ممارس‬ ‫علة‬ ‫القيةاا‬ ‫وكةملق‬ ‫بهةم‬ ‫والعنايةة‬ ‫األمةرا‬ ‫حدوث‬ ‫ومن‬ ‫حياتهم‬ ‫إلدامة‬ ‫لألدراد‬ ‫الصحية‬ ‫ى‬ ‫مرضه‬ ‫دترة‬ ‫أثنا‬ ‫وتمريمه‬ ‫المريض‬ ‫راحة‬ .
  5. 5. ‫التمريض‬ ‫أهمية‬
  6. 6. ‫بالمستشفى‬ ‫تواجده‬ ‫أثنا‬ ‫دي‬ ‫بالمريض‬ ‫يعتني‬ . 1 ‫كامل‬ ٍ ‫بشكل‬ ‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫له‬ ‫ا‬ّ ‫د‬‫يق‬ . 2 ‫ل‬ ‫ااعتبةار‬ ‫بعةين‬ ‫أخةمها‬ ‫يوةب‬ ‫التةي‬ ‫األمور‬ ‫إلى‬ ‫وعائلته‬ ‫المريض‬ ‫بإرشاد‬ ‫يقوا‬ ‫يةتم‬ ‫الوقاية‬ ‫أساليب‬ ‫إلى‬ ‫وإرشادهم‬ ،‫مماعفات‬ ‫أية‬ ‫حدوث‬ ‫ب‬ّ‫ن‬‫وتو‬ ‫العالج‬ . 3 ‫اإلبر‬ ‫كإعطا‬ ‫المهاا‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫الممرضين‬ ‫كادر‬ ‫يتولى‬ ‫كما‬ . 4
  7. 7. ‫التخصصات‬ ‫بعض‬ ‫دي‬ ‫التمريض‬ ‫أهمية‬ ‫ومن‬ : ‫التمريض‬ ‫أهمية‬ 1 2 3 4 5 ‫والطوارئ‬ ‫الحوادث‬ ‫تمريض‬ . ‫العظاا‬ ‫تمريض‬ . ‫المركزة‬ ‫العناية‬ ‫تمريض‬ . ‫األطفال‬ ‫تمريض‬ . ‫العمليات‬ ‫غرف‬ ‫تمريض‬ .
  8. 8. ‫الويدة‬ ‫الممرضة‬ ‫مواصفات‬ ‫الويد‬ ‫والممر‬
  9. 9. 01 02 03 04 05 06 07 ‫والرحمة‬ ‫التعاطف‬ . ‫التفاصي‬ ‫إلى‬ ‫اانتباه‬ ‫ل‬ . ‫ااحتراا‬ . ‫بالنفس‬ ‫والثقة‬ ‫الورأة‬ . ‫للتعلم‬ ‫ااستعداد‬ . ‫قوية‬ ‫تواصل‬ ‫مهارات‬ . ‫البدني‬ ‫التحمل‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ .
  10. 10. ‫التمريض‬ ‫مشكالت‬ ‫بالمملكة‬
  11. 11. ‫الممرضات‬ ‫تواه‬ ‫للموتم‬ ‫السلبي‬ ‫الموقف‬ . 1 ‫الموتم‬ ‫نظرة‬ . 2 ‫وتأثي‬ ‫للممرضات‬ ‫الوظيفية‬ ‫للترقية‬ ‫نظاا‬ ‫وجود‬ ‫عدا‬ ‫ذلق‬ ‫ر‬ ‫الممرضة‬ ‫من‬ ‫الموتم‬ ‫موقف‬ ‫على‬ . 3 ‫ك‬ ‫دورها‬ ‫على‬ ‫ذلق‬ ‫وتأثير‬ ‫الممرضة‬ ‫لعمل‬ ‫المرهقة‬ ‫الطبيعة‬ ‫أا‬ . 4
  12. 12. ‫والممرضين‬ ‫الممرضات‬ ‫عدد‬ ‫قلة‬ . 5 ‫المهنين‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ . 6 ‫المريض‬ ‫رضا‬ . 7 ‫الوظيفة‬ ‫دي‬ ‫والسالمة‬ ‫الوظيفة‬ ‫مخاطر‬ . 8
  13. 13. ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫أيما‬ ‫الممرضات‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫المشكالت‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ : ‫بعض‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الونسي‬ ‫التحرش‬ ‫والمرضى‬ ‫والعاملين‬ ‫اإلداريين‬ . ‫احتياج‬ ‫لتغطية‬ ‫بنق‬ ‫تودر‬ ‫عدا‬ ‫ات‬ ‫العمل‬ ‫بيئة‬ ‫داخل‬ ‫العاملين‬ . ‫لممارسي‬ ‫الرأ‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫تودر‬ ‫عدا‬ ‫العمل‬ ‫بيئة‬ ‫دي‬ ‫التمريض‬ ‫مهنة‬ . 3 1 2

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