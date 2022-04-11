مشكلات التمريض.pdf

تعتبر مهنة التمريض من المهن التي ترتبط بالمجتمع بشكل مباشر وبكافة فئاته وتعتبر أيضاً مهنة إنسانية فالممرض يتعامل مع كافة الأفراد وكافة الأعمار وهو ما يجعل من مهنته وسيلة لتقديم الخدمات الطبية وأيضاً تقديم النصح والإرشاد للوقاية من كل ما يضر صحة المريض.