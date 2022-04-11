مشكلات التمريض.pdf

Just for you: FREE 60-day trial to the world’s largest digital library.
The SlideShare family just got bigger. Enjoy access to millions of ebooks, audiobooks, magazines, and more from Scribd.Cancel anytime.
Activate your 30 day free trial to unlock unlimited reading.
تعتبر مهنة التمريض من المهن التي ترتبط بالمجتمع بشكل مباشر وبكافة فئاته وتعتبر أيضاً مهنة إنسانية فالممرض يتعامل مع كافة الأفراد وكافة الأعمار وهو ما يجعل من مهنته وسيلة لتقديم الخدمات الطبية وأيضاً تقديم النصح والإرشاد للوقاية من كل ما يضر صحة المريض.
تعتبر مهنة التمريض من المهن التي ترتبط بالمجتمع بشكل مباشر وبكافة فئاته وتعتبر أيضاً مهنة إنسانية فالممرض يتعامل مع كافة الأفراد وكافة الأعمار وهو ما يجعل من مهنته وسيلة لتقديم الخدمات الطبية وأيضاً تقديم النصح والإرشاد للوقاية من كل ما يضر صحة المريض.