日本ではディープテック・スタートアップが育つ環境がない。1. イノベーター人材育成が不十分、2.ベンチャーキャピタル側の人材欠如、3. 大企業側レセプターが未発達という課題を指摘した上で、今後どうすれば良いのかという未来志向の議論をしたい。巷間で言われる「AIは幻想だった」という評価を乗り越えるべく「AIはデジタルだ」の見地から、米国の非営利団体OpenAIが開発した巨大言語モデルGPT-3を例にして、これから見えるイノベーショントレンドを共有する。



Business Environment of Deep Tech AI Startups



There is no naturing environment for deep-tech startups to grow in Japan. I would like to point out the following issues: (1) insufficient development of innovator education system, (2) lack of human resources on the venture capital side, and (3) lack of development of receptors on the large enterprises side. In order to overcome the reputation of "AI was an illusion." from the viewpoint of "AI is digital.", we will share the innovation trends to be seen using the huge language model GPT -3 developed by the non-profit organization OpenAI in the United States as an example.