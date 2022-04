MEHU -107_U4_T1_Cáncer Gástrico.pptx 1. CÁNCER GÁSTRICO Dr. Edgar Fermín Yan Quiroz Trujillo – Perú 2020 Médico Cirujano CMP: 41041 Médico Especialista en Cirugía Oncológica RNE: 30405 Médico Asistente de Cirugía Oncológica del Hospital de Alta Complejidad Virgen de La Puerta EsSalud - Trujillo Magíster en Salud Pública y Desarrollo Humano (C) Docente de Pregrado del Curso de Morfofisiología II y del Curso de Cirugía I – UPAO Docente de Postgrado del Curso de Metodología de la Investigación – Residentado Médico – UPAO Editor de la Revista Acta Médica Orreguiana “Hampi Runa” – Indexada en Latindex 2.  Historia familiar de cáncer gástrico (20% pta antec. familiares y 5%-10% CGHD)  Grupo Sanguíneo A (Parece ser determinante en el CGD. Asociado en un 45%)  Baja condición socioeconómica: Cáncer gástrico distal aumenta + doble en poblaciones con bajo nivel SE  Gastritis por Helicobacter pylori  Tabaquismo  Dieta: Destruye la barrera mucosa del estómago y provoca inflamación crónica por fenómenos osmóticos  Disminuye la producción de ácido  Sobrecrecimiento bacteriano  Comidas contaminadas con aflatoxinas (micotoxinas producidas por Aspergillus)  Baja ingesta de frutas y vegetales  Bajo uso de refrigeración  Comidas saladas o ahumadas / Nitritos - Nitrosaminas Etiología Luz gástrica Ambientales Genéticos  Anemia perniciosa (3 a 18 veces)  Gastritis atrófica con aclorhidria  Pólipos adenomatosos [Suelen localizarse en el antro gástrico, únicos grandes y se observa carcinoma en el 40%-60%]  Gastrectomía parcial previa.  Factores precursores: Neoplasia maligna que se origina en el epitelio de la mucosa gástrica y progresivamente compromete de manera vertical la pared del estómago pudiendo dar lugar metástasis ganglionar y/o a distancia Carcinoma gástrico Otros Chin J Cancer Res 2019; 31 (5): 707 - 737 3. En un estudio de Japón, 1120 pacientes con enfermedad ulcerosa péptica que tenían terapia de erradicación de H. pylori fueron seguidos durante una media de 3,4 años. El cáncer gástrico se desarrolló solo en pacientes con úlcera gástrica pero no en pacientes con úlceras duodenales 4. 1342 pacientes consecutivos; 1191 varones y 151 mujeres; edad media: 50 años (17 – 83 años), con enfermedad ulcerosa péptica tratados en el Nippon Kokan Fukuyama Hospital desde junio 1995 hasta marzo 2003 5. Data source: GLOBOCAN 2018 EPIDEMIOLOGÍA PARA AMBOS SEXOS PARA TODAS LAS EDADES: CÁNCER DE ESTÓMAGO Incidencia Mortalidad Pulmón Mama Colorrectal Próstata Estómago Pulmón Colorrectal Estómago Mama Hígado 11.6% de todos los nuevos casos 2.094 millones 11.6% de todos los nuevos casos 2.089 millones 10.2% de todos los nuevos casos 1.8 millones 7.1% de todos los nuevos casos 1.3 millones 5.7% de todos los nuevos casos 1.0 millón 1 2 3 4 5 1 2 4 5 18.4% de todos las muertes por cáncer 1.8 millones 9.2% de todos las muertes por cáncer 881 000 8.2% de todos las muertes por cáncer 783 000 8.2% de todos las muertes por cáncer 782 000 6.6% de todos las muertes por cáncer 627 000 A nivel mundial 6. Frecuencia de cáncer registrados IREN Norte Fuente: Base de datos RHC – EPI – UEEI – IREN Norte Estómago Estómago Estómago Estómago Estómago Estómago Estómago Estómago Estómago Estómago Estómago 7. E p i t e lio C i i l nd r ic o S im p le Tis Lámina propia Relación entre la profundidad de invasión a la pared gástrica y la probabilidad de presentar metástasis ganglionar  Capas del estómago y órgano adyacente Mucosa Submucosa Muscularis propia Subserosa Serosa Muscularis mucosae Órgano adyacente (*) Oñate Ocaña LF. Tratamiento quirúrgico del cáncer gástríco. 13 Mar 2012. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7suZBgxh4LY&list=PLxndxNVkr0AipaOICRBBEA2ym9kiMx4Fk&index=2&spfreload=10 Incluye displasia de alto grado 8. FLUJO DEL PACIENTE CON CARCINOMA GÁSTRICO CAPTACIÓN DEL PACIENTE ENDOSCOPIA CONFIRMACIÓN BIÓPSICA EVALUACIÓN QUIRÚRGICA Polipectomías Lesiones Displásicas Clínica Imágenes 1. Adenocarcinoma o Carcinoma 2. Intestinal o Difuso 3. Grado de diferenciación Bien diferenciado (G1) Moderadamente diferenciado (G2) Pobremente diferenciado (G3) Indiferenciado (G3) •Debe describir las características de la lesión de acuerdo a los criterios ya enunciados. •Debe acotarse un MÍNIMO de 06 biopsias o más (6 – 8 recomendado) • Bien diferenciado (más del 95% del tumor compuesto de glándulas) • Moderadamente diferenciado (50% - 95% del tumor compuesto de glándulas) • Pobremente diferenciado (< 49% del tumor compuesto de glándulas) 9. Nódulo de la Hermana María Josefa Ganglio de Irish Diseminación contigua por infiltración peritoneal (la más común) Nódulos subcutáneos, indurados, de consistencia fibrosa y apariencia avascular, generalmente no dolorosos y poco pruriginosos, en ocasiones con fisuras o ulcerados - Troisier Ganglio de Virchow 10. Nódulo de la Hermana María Josefa Julia Dempsey 1856 - 1939 11. Derrame pleural neoplásico Ascitis Frote hepático o hígado palpable Block cell 12. Vejiga Pubis Vagina Útero VISTA LATERAL DE LA PELVIS Fondo de saco de Douglas Luz gástrica NM Anaquel de Blummer Tumor de Krukenberg 13. Tumor de Krukenberg 14. FLUJO DEL PACIENTE CON CARCINOMA GÁSTRICO CAPTACIÓN DEL PACIENTE ENDOSCOPIA CONFIRMACIÓN BIÓPSICA EVALUACIÓN QUIRÚRGICA Polipectomías Lesiones Displásicas Clínica Imágenes 1. Radiografía de tórax 2. TAC AP con contraste 15. CUERPO FONDO ANTRO Tratamiento del primario de acuerdo a la LOCALIZACIÓN TUMORAL = UPPER (U) = MIDDLE (M) = LOWER (L) Es catalogado como L M U M 16. Arterias frénicas inferiores Art. suprarrenal superior Art. suprarrenal media Tr celíaco Art. gástrica izquierda Art. esplénica Art. gastroepiploica izquierda Art. gástricas cortas Arteria pancreatoduodenal superior Art. gástrica derecha (pilórica) Art. hepática propia Art. hepática derecha Art. hepática izquierda Art. cística Arterias mesentérica superior Podemos aprovechar para mencionar, algunos grupos ganglionares, que presenta el estómago Paracardial derecho Paracardial izquierdo Curvatura menor Curvatura mayor 1 2 3 4 4d 4sb 4sa Art. gástricas cortas Art. gastroepip. izquierda Art. gastroepip. derecha Esfínter del cardías Esfínter del píloro 1 2 4sa 4sa 4sb 4sb 4sb 4sb 5 6 7 8 9 10 11 Art. lienal o esplénica 11p 11p 11d 11p 11d Proximal a su origen Distal a su origen 12a Art. hepática propia 13 Retropancreáticos 4sb Art. gastroepiploica derecha Suprapilóricos 5 Infrapilóricos 6 Art. gástrica izquierda 7 Art. hepática común 8 Tronco celíaco 9 10 Hilio esplénico 13 Cabeza de páncreas Art. Gástrica posterior 3a 3a 3a 3a 3b 3b Linfadenectomía D0 D1 D2 4d 4d 4d Art. infrapilórica TUMOR 17. Análisis del número de ganglios linfáticos resecados de acuerdo al tipo de linfadenectomía 18. Estómago Bazo Colon Trans. Colon Desc. Art. mesentérica inferior Ramos hacia el epiplón mayor Aorta abdominal A. ileocólica A. Pancreatico- duodenal inferior Duodeno Conduc. Pancreático Yeyuno Art. y vena mesentérica superior Art. gástricas cortas Art. gastroepi. izquierda Art. y vena esplénica Tronco celíaco A. Pancreatico- duodenal superior Páncreas Art. gástrica izquierda Art. y vena gastroduodenal Píloro Art. gastroepi. derecha Art. hepática Art. gástrica derecha Vena portal 19. Estómago Estómago

