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Turnike Sistemleri Turnike sistemleri, en çok gıda işletmelerinde yada şirket yemekhanelerinde bulunan, insanların sıralı ...
Yüz Tanımalı Turnike: Yüz tanımalı turnike sayesinde işletmenizi teknolojik gelişmelerde bir adım öne çıkarabilirsiniz. St...
Turnike ve bariyer sistemleri
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Turnike ve bariyer sistemleri

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Mika Teknoloji ekibi olarak sizlere en çok kullanılan (PDKS) personel kontrol sistemini üretiyoruz. Alanında uzman yazılım ekibimiz ile siz ve firmanız için en doğru ve en güvenli yazılımı sizlere sunmaktan mutluluk duyarız. Yaptığımız yazılım ve cihaz çalışmaları kalitemizin ve hizmetimizin sınırsız olduğunu sizlere sunmuştur. Sınırsız destek hattımız ile herhangi bir sorunla karşılaştığınızda her zaman yanınızda olacağımızdan emin olabilirsiniz. Biz Mika Teknoloji olarak müşterilerimizi önemsiyor, ve sizlere en iyi hizmeti sunmak için gerekli tüm çalışmaları alanında uzman ekibimizle ilerletiyoruz. Sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.

Published in: Business
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Turnike ve bariyer sistemleri

  1. 1. Turnike Sistemleri Turnike sistemleri, en çok gıda işletmelerinde yada şirket yemekhanelerinde bulunan, insanların sıralı ve düzenli bir şekilde geçmesine olanak sağlayan sistemdir. Giriş ve çıkışlarda kullanılan önemli ekipmanlardan biridir. Birçok eklemeler yapılabilir bunlardan en verimlileri ise takip sistemleridir. Turnikenize takip sistemlerini yazılımsal ve donanımsal olarak entegre edebilirsiniz. Parmak izi cihazı, Yüz tanıma sistemi gibi profesyonel takip sistemlerini turnike sisteminize dahil ederek daha çok verim alabilirsiniz. Geçişlerin belirli bir disiplin dahilinde olması turnike sistemleri sayesinde artık çok daha kolay bir hale gelmektedir. Turnike sistemlerinin çıkmasıyla sıra düzeninin önemi bir kez daha anlamını kazanmıştır. Turnike sistemleri yazılımsal olarak güçlendirilebilir, donanımları entegre ederek ise fonksiyonlarını arttırabilirsiniz. Buda siz ve işletmenizin yararınıza olacak en verimli turnike sistemleri olacağı anlamına gelmektedir. İnsanların sıralı ve düzgün ilerlemesi iyi bir toplumsal mesajdır, işletmenizde yer edinmesi gereken düzeni turnike sistemleri ile sağlayın. Turnike Nedir? Turnike Sistemleri Neden Kullanılır? Turnike kelimesi kökeni bakımından gerek sağlık gerekse basketbolda kullanılan bir terimdir. Ama en çok anlam barındıran kelimesi “Turnike Sistemi”dir. Turnike sistemleri üzerinde kalın çubuklar olan ve insanların geçişini bu çubuklar veya gerekli materyallerle durduran bir sistemdir. Ne zaman geçileceğini siz belirleyeceğiniz bu sistemde ayrı zamanda personel takibide yapabilirsiniz. Peki turnike sistemleri neden kullanılır? Sorusuna örneklerle cevaplayalım. Örneğin bir yemekhane işletmektesiniz, ve yemekhanenizde insanlar sıralı bir şekilde hizmetlerini alamıyor, düzeniniz bozuluyor. Bunun önüne geçmek adına turnike sistemleri çok iyi bir çözüm olacaktır. Turnike sistemleri ile yemekhane sistemi kurabilir başarılı bir insan sıra zinciri oluşturabilirsiniz. Bu hem işletmenizin gelişmesinde, verimlilik almasında hemde sizin işlerinizi kolaylaştırarak müşterilerinize teknoloji alanında geliştiğinizin mesajını vermekte en iyi yoldur. Turnikelerin çok fazla işlevsel ve kategorisel olması sizlere iş hayatınızda başarımlar sağlayacaktır. Turnike türlerini aşşağıda belirttik, siz ve işletmenize uyan turnike sistemini öğrenebilir, hakkında bilgi alabilirsiniz. Turnike Türleri Nelerdir? Ne Gibi Entegreler Sağlanabilir? Turnike sistemlerinin entegre ve yazılıma uygun yapısı onu bir adım öne çıkaran en iyi özelliklerden biridir. Sizde turnike sistemine sahipseniz entegre sistemler ile artık çok daha verimli bir turnike sistemi elde edebileceksiniz. Personel takibini kesintisiz bir şekilde gerçekleştirebilmenizi sağlayan entegre takip sistemleri kullanımı açısından kolaydır. Parmak İzli Turnike : Parmak izli turnike sistemi, turnike sistemi üzerine donanımsal ve yazılımsal olarak eklenen parmak izi cihazından gelmektedir. Gelişmiş parmak izi okuyucu donanımı sayesinde parmak izinizi tanır ve sizlere güvenli giriş sağlar.
  2. 2. Yüz Tanımalı Turnike: Yüz tanımalı turnike sayesinde işletmenizi teknolojik gelişmelerde bir adım öne çıkarabilirsiniz. Stabil çalışan yüz tanıma ve okuma sistemiyle artık geçişler çok daha kolay olmaktadır.Bu sayede hızlı giriş çıkış işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. En gelişmiş bariyer sistemi olarak bilinmektedir. Kartlı Turnike Sistemi : Kartlı turnike sistemi en çok tercih edilen turnike sistemlerindendir. Bunun sebebi kartlı geçişlerin kolay, kullanım açısından ise en hızlısı olarak bilinmektedir. Kişi kartını sisteme tanıtır, daha sonraya giriş yapmak için kartını turnikeye tutar. Ve giriş işlemi tüm hızıyla devam eder.Bu özelliklerle bitmeyen kartlı turnikeler, yazılımlar ile akıllı çözümler olabilir. Örneğin turnikeye tutulan karttan bakiye azaltma yada geçen kişilerin takibi gibi fonksiyonel fazlaca işlemler yapılabilir. Turnike Sistemleri Türleri Nelerdir? Turnikelerin çeşitleri bir çok kullanım alanlarına göre değişmektedir. Değişen işletmelerle beraber yeni turnike sistemleri türleri çıkmıştır. Bunlardan bağzılarını sizler için derledik. 1- VIP Turnikeler Vip Turnikeler, manuel olarak el ile çekilip veya itilip açılabilen klasik turnikelerdir. Kullanımı fazlaca olan bu turnike sistemi tasarım itibari ile camlı veya çelik kollu olabilir. 2- Kollu Turnikeler Kollu turnikeler, pdks yani personel kontrol sistemleri veya diğer takip sistemlerini entegre etmeye en uygun turnike sistemleridir. Genellikle personel takibi için kullanılan turnike sistemleridir. 3- Boy Turnike Boy turnikeleri, insanın boylarına yakın uzun yapıda kapalı turnikelerdir. 180 dereceye kadar dönebilen bu turnikeler dört veya daha fazla kola sahip olabilirler. Kullanım alanı genellikle alış veriş merkezleridir. Veya giriş çıkışların disiplin altına alınması gereken işletmelerdir. Turnike Sistemlerinin Personel Takibe Faydası Nedir? Turnike Sistemlerinin, personel takibine çokca faydası ve kolaylığı vardır. Örneğin işletme veya şirketinizdeki personeller turnikelerden geçiyor, geçen personellerin giriş ve çıkış saatlerini aylık saat dökümanı olarak alabilirsiniz. Turnike sistemleri ile personel takibi yapmak artık çok daha kolay olmuştur. Ürün ve Hizmet Sayfası : https://mikateknoloji.com/turnikeler.aspx

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