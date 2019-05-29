Turnike ve bariyer sistemleri

Mika Teknoloji ekibi olarak sizlere en çok kullanılan (PDKS) personel kontrol sistemini üretiyoruz. Alanında uzman yazılım ekibimiz ile siz ve firmanız için en doğru ve en güvenli yazılımı sizlere sunmaktan mutluluk duyarız. Yaptığımız yazılım ve cihaz çalışmaları kalitemizin ve hizmetimizin sınırsız olduğunu sizlere sunmuştur. Sınırsız destek hattımız ile herhangi bir sorunla karşılaştığınızda her zaman yanınızda olacağımızdan emin olabilirsiniz. Biz Mika Teknoloji olarak müşterilerimizi önemsiyor, ve sizlere en iyi hizmeti sunmak için gerekli tüm çalışmaları alanında uzman ekibimizle ilerletiyoruz. Sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız.