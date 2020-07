A 7ª matéria que a escola negligenciou [Vida Amorosa]



Matérias desprezadas pela escola parte 7



A 7ª matéria que a escola deveria ensinar seria a matéria de vida amorosa.

Este é um assunto bem relevante e que merece a sua atenção.



Você consegue imaginar um relacionamento amoroso onde o casal não se dá bem um com o outro?



Se você tem uma vida amorosa, então deve ter encontrado uma pessoa pela qual tem um sentimento recíproco de amor, afeto, cumplicidade e afinidade.



Existem várias fases no relacionamento. A paixão, o conhecimento, o amadurecimento, o comprometimento, a maturidade. Cada fase exige uma postura diferente do casal.



A convivência com o parceiro permite que um conheça mais o outro. Como todo relacionamento, existem altos e baixos. É bom saber como agir nessas situações.



No caso dos solteiros, seria pertinente verificar o quão satisfeito você está com a sua vida nesse sentido. Existem pessoas que se sentem bem nessa condição e optam por ficarem sem um parceiro afetivo.



Vida amorosa é uma matéria que a escola negligenciou. Por que aprender sobre ela?

Para se relacionar com a pessoa amada é necessário estar atento às atitudes suas e de seu parceiro.

Aprender a lidar com as imperfeições do outro é indispensável para se ter um relacionamento consistente.



Benefícios

• Companhia agradável

• Afeto recíproco

• Completar um ao outro

• Amar e ser amado



Malefícios

• Falta de confiança um no outro

• Problemas de comunicação

• Atitudes indesejadas

• Sentimento de solidão



Exemplos de temas

• Namoro e paixão

• Conhecimento do parceiro

• Vida sexual

• Comprometimento

• Amadurecimento

• Maturidade do casal



Levando em conta que vida amorosa é um tema que faltou ser aprendido em nossa vida acadêmica

Levando em conta que se trata de um tema que será útil em nossa vida

Vamos buscar aprender mais sobre vida amorosa

E com isso o relacionamento com o seu parceiro será agradável e mais consolidado