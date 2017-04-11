موسوعات الخبير الأدارى المعتمد

دبلوم الخبير الادارى المعتمد هو دليل و مرشد متكامل لمجموعه من الخبرات الاداريه التطبيقيه , فى مجال هيكله و تطوير الهياكل التنظيميه بالشركات, ووضع و تصميم و تطوير كافه المجالات الاداريه و التنظيميه، و الذى يأتيك فى صوره 14 إسطوانه فيديو سي دي ، إحترافيه و منظمه فى محتواها التدريبي،و أربع كتب مطبوعه فى هيكله النظم الاداريه، وهيكله وتنظيم وتفعيل الموارد البشريه بالشركات، و علم وفن إداره الاعمال، و مهارات إعداد درسات الجدوى الاقتصاديه،لتكتسب خبرات إستشاريه تعادل خمس عشر عاماً من الممارسه الفعليه؛لتطوير الهياكل الاداريه و الموارد البشريه و اداره الاعمال للشركات،سوف تثق به ويصبح رفيق منظم لك يكسبك مجموعه واسعه من الخبرات المهنيه فى زمن قصير،ويضيف سنوات خبره إستشاريه الى خبراتك المهنيه بأسرع مما تتوقع، اما اذا اردت ان تحترف أكثر فنون و مهارات التنظيم الادارى و تنظيم و إداره الموارد البشريه و خبرات إداريه اوسع؛يمكنك ان تطبق من خلال بطاقه إختبارات ماسترز أكثر من 5000 حاله مهنيه و تطبيقيه فى المجال الادارى وتصلك كذلك مع دبلوم الخبير الادارى المعتمد,اما اذا اردت المذيد من التفاعل و التطبيق العملى المباشر مع خبراء أكاديميه ماسترز؛يمكنك إستخدام بطاقه ورش العمل التى تأتيك مع المحتويات المتخصصه و الفريده لهذا الدبلوم المهنى,يصلك 4 شهادات متخصصه تفيد حصول حضرتك على المكونات التدريبيه لهذا الدبلوم المهنى ,شهاده الخبير الادارى المعتمد,شهاده مدير الموارد البشريه المعتمد، شهاده مدير الاعمال المعتمد،شهاده خبير درسات الجدوى المعتمد؛كافه الشهادات معتمده بترخيص وزاره الماليه ووزاره الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات,كما تعتمد شهاده المخطط الادارى المعتمد من الخارجيه المصريه

14إسطوانات فيديو سي دي + 4 كتب مطبوعه + 4 شهادات + بطاقه إختبارات ماسترز+ بطاقه ورش العمل

